Если бы ЕС меньше колебался в оказании помощи Украине - война была бы другой, - Боррель

Сейчас Евросоюз делает немало для поддержки Украины, однако если бы ЕС был более решительным в оказании помощи Украине раньше, война могла бы быть совсем другой.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Нас можно критиковать, но не стоит забывать, что ЕС уже сделал для Украины. Мы предоставили прямую военную помощь на 28 миллиардов евро, впервые в истории оказали такую помощь для страны в войне. Общий объем помощи, включая экономическую, гуманитарную и военную, уже равна 90 миллиардов евро. Вспомните - два года назад на этой конференции мы говорили о поставках шлемов. Сегодня мы говорим о поставках боевых самолетов. Поставки Leopard? Нет, это может привести к эскалации. Позже мы поставляем Leopard. Поставки Patriot? Нет, это путь в эскалацию. Позже мы поставили Patriot. Если бы мы меньше колебались в наших решениях, вероятно, эта война была бы другой", - отметил Жозеп Боррель.

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