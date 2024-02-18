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Если бы ЕС меньше колебался в оказании помощи Украине - война была бы другой, - Боррель

боррель

Сейчас Евросоюз делает немало для поддержки Украины, однако если бы ЕС был более решительным в оказании помощи Украине раньше, война могла бы быть совсем другой.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Нас можно критиковать, но не стоит забывать, что ЕС уже сделал для Украины. Мы предоставили прямую военную помощь на 28 миллиардов евро, впервые в истории оказали такую помощь для страны в войне. Общий объем помощи, включая экономическую, гуманитарную и военную, уже равна 90 миллиардов евро. Вспомните - два года назад на этой конференции мы говорили о поставках шлемов. Сегодня мы говорим о поставках боевых самолетов. Поставки Leopard? Нет, это может привести к эскалации. Позже мы поставляем Leopard. Поставки Patriot? Нет, это путь в эскалацию. Позже мы поставили Patriot. Если бы мы меньше колебались в наших решениях, вероятно, эта война была бы другой", - отметил Жозеп Боррель.

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Топ комментарии
+8
Та пздц(якби ви ембарго на все зрлбили з першого дня і не гралися в пакети допомоги....
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18.02.2024 14:18
+6
Якби Європа меньше потурала Путіну після війни в Грузії і анексії Криму, то війни не було б взагалі... Все що відбувається зараз зроблено руками Обами та Меркель, це цілком їх відповідальність. Те що на другий рік війни не поставлено жодного літака, це ницість європейських політиків, які знов і знов потурають росіянам
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18.02.2024 14:21
+4
Прямо, потік очевидного в словах євробюрократів
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18.02.2024 14:21
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Та пздц(якби ви ембарго на все зрлбили з першого дня і не гралися в пакети допомоги....
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18.02.2024 14:18 Ответить
Якби Європа меньше потурала Путіну після війни в Грузії і анексії Криму, то війни не було б взагалі... Все що відбувається зараз зроблено руками Обами та Меркель, це цілком їх відповідальність. Те що на другий рік війни не поставлено жодного літака, це ницість європейських політиків, які знов і знов потурають росіянам
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18.02.2024 14:21 Ответить
Тоді в расі була особисто український прем'єр, а винувата чомусь лише Європа
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18.02.2024 14:31 Ответить
війна у Грузії відбулась ще за Буша молодшого. хоча, чого йому було сюди лізти, коли тут в Європі він поклався на меркельшу і Сракозі..
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18.02.2024 17:46 Ответить
Свята правда пане Боррель. Мадяри словаки тому підтведження. Щей америка в цацки пєцки грається.
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18.02.2024 14:21 Ответить
Прямо, потік очевидного в словах євробюрократів
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18.02.2024 14:21 Ответить
Та зараз Taurus не даєте і не дозволяєте бити по території рф вашою зброєю. Про що говорити. Тут якби просто дали США снаряди м26 хоча б 100 тисяч, які в них ще залишилися на складах в такій кількості точно, то орків би вже мільйон завалили б. І війна б закінчилася.
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18.02.2024 14:22 Ответить
Зараз вам напишуть, що снаряди потрібно було заготовляти свої і бажано з 2019 року. Адже у нас і "Нептун" є, дітище попередника. Тільки його переробляли на дистанцію, щоб діставав до військових баз кацапів у Криму. Якось таке попередник не передбачив, мабуть домовився з ким треба.
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18.02.2024 14:29 Ответить
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18.02.2024 14:37 Ответить
Касетні М26 до м270 та HIMARS самостійно не виготовити так просто) звичайні 155 виготовити - це проблема. А м26 виготовити - це взагалі для нас щось з області фантастики. Щоб вони були в товарній кількості. Вільху не замовляли за 5 років. Казали наче щось під час війни почали виготовляти. Але щось не видно особливо її роботи зараз. Відповідно і виробництва значить немає зараз. Але Вільха це добре. Тільки в касетному виконанні було б краще. В США такого добра ще достатньо. Нам би воно як повітря було б.
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18.02.2024 15:18 Ответить
А ті, хто скаже, щг треба своє було виробляти, то ті живуть в паралельних всесвітах, де вони президенти, або де вони мільярдери, які пожертвували свої десятки мільярдів доларів на благо України. Але таких всесвітів немає. І у нас таких людей немає, в яких є десятки мільярдів і які голові їх пожертвувати були на Україну.
А реальність така, що влада - це дзеркало суспільства. Де тільки невеликий відсоток дійсно вболіває за Україну. І в таких умовах ніхто виділяти кошти, які йшли за мирних часів на пенсії, зарплати, крадівництво і тп., ніхто б не виділяв на зброю. Пороха тоді майже ніхто не розумів, з його бажанням робити багато зброї і економити на дармовині для людей.
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18.02.2024 15:28 Ответить
І менше б брехали що дадуть таку то кількість допомоги а в реалі дають потім менше ....
як можна щось планувати якщо обітцяли до прикладу міліон снарядів але вже сроки відкладають декілька раз
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18.02.2024 14:25 Ответить
Якби ЄС менше вагався
Кароч, ЄС - вагалище!
)))
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18.02.2024 14:31 Ответить
Їм потрібно читати Цензор. Про недостатність поставок озброєння тут писали з перших місяців. Про можливість нападу на країни Європи після захвату України тут писали з перших місяців. Про неадекватність і недоговірність ***** тут писали з перших місяців війни. Зараз про це саме кажуть вже вони, але одномоментно бояться протидіяти. Розум вже сприйняв реальність, а срака ще сере. Швидше роздупляйтесь. Не можете, то садіть аналітика на українські форуми - там підкажуть.
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18.02.2024 14:35 Ответить
Допоки керівники з ЄС та НАТО, колишуться, керівника КНДР, Ірану та КНР, масовано напраляють прутіну, озброєння та іншу техніку для убивства України!! Звичайно, вони ж глибоко і дуже, стурбовані… ну, то таке..
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18.02.2024 14:49 Ответить
Еслі би да каби...во рту вирослі гріби...
А гинуть найкращі українці,патріоти...
Ми,матері,вболіваємо за наших синів,
доньок,які боронять Україну...
Ми страждаємо не менше,не спимо,
серцеві напади від переживань....
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18.02.2024 15:21 Ответить
Народ форумний, перед тим, як критикувати особисто Борреля - згадайте функціонал цього іспанця.
Якщо він критикує військові відомства країн-членів Євросоюзу - то він має на це право, як громадянин, який не має стосунку до таких структур.
За що можна Боррелю закинути - так це за те, що досі не присадив мад'ярів та австріяк (словаки поки що не сильно вижопуються)
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18.02.2024 16:55 Ответить
Нарешті зрозумів.Краще пізно ніж ніколи!
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18.02.2024 19:05 Ответить
 
 