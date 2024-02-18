Если бы ЕС меньше колебался в оказании помощи Украине - война была бы другой, - Боррель
Сейчас Евросоюз делает немало для поддержки Украины, однако если бы ЕС был более решительным в оказании помощи Украине раньше, война могла бы быть совсем другой.
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ
"Нас можно критиковать, но не стоит забывать, что ЕС уже сделал для Украины. Мы предоставили прямую военную помощь на 28 миллиардов евро, впервые в истории оказали такую помощь для страны в войне. Общий объем помощи, включая экономическую, гуманитарную и военную, уже равна 90 миллиардов евро. Вспомните - два года назад на этой конференции мы говорили о поставках шлемов. Сегодня мы говорим о поставках боевых самолетов. Поставки Leopard? Нет, это может привести к эскалации. Позже мы поставляем Leopard. Поставки Patriot? Нет, это путь в эскалацию. Позже мы поставили Patriot. Если бы мы меньше колебались в наших решениях, вероятно, эта война была бы другой", - отметил Жозеп Боррель.
Пожалуйста, подождите...
А реальність така, що влада - це дзеркало суспільства. Де тільки невеликий відсоток дійсно вболіває за Україну. І в таких умовах ніхто виділяти кошти, які йшли за мирних часів на пенсії, зарплати, крадівництво і тп., ніхто б не виділяв на зброю. Пороха тоді майже ніхто не розумів, з його бажанням робити багато зброї і економити на дармовині для людей.
як можна щось планувати якщо обітцяли до прикладу міліон снарядів але вже сроки відкладають декілька раз
Кароч, ЄС - вагалище!
)))
А гинуть найкращі українці,патріоти...
Ми,матері,вболіваємо за наших синів,
доньок,які боронять Україну...
Ми страждаємо не менше,не спимо,
серцеві напади від переживань....
Якщо він критикує військові відомства країн-членів Євросоюзу - то він має на це право, як громадянин, який не має стосунку до таких структур.
За що можна Боррелю закинути - так це за те, що досі не присадив мад'ярів та австріяк (словаки поки що не сильно вижопуються)