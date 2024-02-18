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запрет (1700) Порошенко (19477) Виола фон Крамон (26)

Блокирование международной деятельности Порошенко – "нездоровый процесс" и признак централизации власти, - евродепутат фон Крамон

порошенко

Блокирование международной деятельности пятого президента Петра Порошенко и депутатов из демократической оппозиции является нездоровым процессом, свидетельствующим о централизации власти в Украине.

Об этом депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон-Таубадель сказала в комментарии журналистам "Прямого" канала в Мюнхене, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы хотела подчеркнуть, что Украина является демократическим государством. Сейчас существует риск все большей централизации власти. И те процессы, которые мы видим в течение последних недель и месяцев, не здоровы ни для страны, ни для нас в Европейском Союзе. Мы должны видеть, что права парламентариев, те вещи, которые необходимы для защиты демократических стандартов в парламентской системе свободного общества, не нарушаются", - отмечает фон Крамон.

"А это значит, что каждый член украинского парламента имеет право выполнять свои обязанности. И я бы хотела обратиться к украинским властям, ко всем чиновникам с просьбой поддерживать это право для всех моих коллег - и из "Слуги народа", и из других фракций, в частности, оппозиционных и конечно пятого президента Украины", - убеждена евродепутат.

Читайте также: Порошенко встретился с фон дер Ляйен в Брюсселе: Есть осторожный оптимизм относительно 50 млрд евро для Украины

Ранее сообщалось, что власти сорвали участие Петра Порошенко в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встречи с политиками в Польше и Израиле. Несмотря на полученные официальные приглашения для Порошенко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подписал командировку.
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Топ комментарии
+56
При пороху всі ці риги сиділи за кордоном або тихо під плинтусом так що їх чутно не було!
Але ж дебілам це не подобалось! Казали - узурпатор!
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18.02.2024 16:01
+43
А хто сказав що Зеленський психологічно здоровий. Ще трішки і він як ***** почне вбивати опонентів, бо боїться відповідальності за зраду і знищення держави.
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18.02.2024 16:00
+26
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18.02.2024 16:05
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запамятайте цю пику і коли побачите, то дійте за обставинами та підручними срєдствами
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18.02.2024 17:48 Ответить
що заважало підвисити цього фсбшного підара за часів Порошенка?
отож
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18.02.2024 17:16 Ответить
Його чомусь навіть не кинули у сміттєвий бак ті, хто цим займався. різного штибу активісти.
А верхівка Свободи, яка несамовито боролось із Порошенком, навіть не заявила протест на призначення цього покидька заступником Єрмака.

Це ДУЖЕ цікаві факти.
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18.02.2024 17:24 Ответить
свобода- викормиші фірташа
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18.02.2024 19:49 Ответить
Довели Україну до сьогодення - то як?))) Із гугль-транслейтом пишеш, чи що?
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18.02.2024 16:25 Ответить
Скільки ще вас там дебілів , коли ж ви закінчитися ?
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18.02.2024 16:27 Ответить
Зелене бидло,а за розмінування Чонгару та зняття з півночі Києва танкової бригади кого в окопи під Авдіївку?
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18.02.2024 16:31 Ответить
У Порошенка ж діабет. От подумав, а чому не можна просто оформити собі законну непридатність? І тоді для перетину кордону ніякі бамаги від Стефанчука не будуть потрібні...
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18.02.2024 16:26 Ответить
може у депутатів свій регламент,що не може виїхати без дозволу?там наче й закон відповідний прийняли.все одно по листу буданова не випустили б нікого
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18.02.2024 16:40 Ответить
Правильно, дозвіл треба, якщо виїжджати саме як депутат - у відрядження. Бо депутати мають відсрочку від мобілізації, АЛЕ не мають права просто так за кордон їздити, як інваліди чи багатодітні.
АЛЕ якщо виїжджати, як звичайний громадянин, який має непридатність і виключений із обліку в ТЦК, но ніякий дозвіл на відрядження не потрібен.
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18.02.2024 16:43 Ответить
ну Порох же не на відпочинок їхав,правильно?а на офіційні зустрічі,як представник України,тому у коливана були якісь повноваження,так?але ж кажу,то все демагогвя,бо не випустили на підставі вказівок песика єрмака,буданова.а так можна кожного не випустити.або навпаки-кого треба випустити
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18.02.2024 18:21 Ответить
Для всіх чоловіків молодше 60-ти закрили, незалежно від болячок, діагнозів (лікуйся, мовляв, вдома); а для нардепів - окремо закрили, незалежно від віку та статті.
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18.02.2024 19:00 Ответить
Ні, якщо виключений з обліку в ТЦК, то можна їздити. Мій знайомий інвалід дитинства, то їздив торік за кордон так...
І багатодітні ж виїжджають без проблем (але останннім часом теж документ із ТЦК почали вимагати, хоча це незаконно), тому не для всіх чоловіків молодше 60 закрили...
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18.02.2024 20:06 Ответить
Та ця зелень не знає. що таке централізація, просто вони бояться Пороха до мокрих штанів.

А вся вина в тому, що відбувається лежить на "мудрому наріді" які є колаборантами
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18.02.2024 16:28 Ответить
Вже не натякають, вже відктрито шмагають мокрими шматами по пиках, які узурпацією влади дають козирі в руки противникам допомоги Україні на Заході.
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18.02.2024 16:31 Ответить
Судячи по діям, саме цього і домагається пліснява влада. Їм не потрібна Україна в правових ЄС та НАТО.
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18.02.2024 17:23 Ответить
Це вже -узурпація влади. Не буде вчасно виборів, зелених доведеться виносити на вилах. Згадаєте мої слова.
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18.02.2024 16:38 Ответить
Зєля - тупорилий пдр, безвідмовна-примітивна хвойда дермака-фсбшника, як і стефанчуки-арахніди-татарови-верещучки..
дермак - неконституційне НІЩО, блдське антиукраїнське ЦЕНТРАЛЬНЕ СБУ має бути розформовано, до останнього олівця..
зебіли 73%, що ви натворили своєю тупістю-наївністю?
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18.02.2024 16:42 Ответить
Ще якогось повара Оскера випустили на Пороха так начебто між іншим, що кормити нічим вояків, то він ставить в один ряд Пороха, шахрая притулу, чмута і обзиває їх гандонами. Тобто Порох окрім мільярдів на важку техніку повинен ще й харчі возити. Яке ж підле це зелене кубло.
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18.02.2024 16:49 Ответить
БлоХер самовисуванець.
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18.02.2024 17:30 Ответить
в Україні звичайнісінький диктаторський режим зеленського/ермака, а не "нездорова централізація влади".
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18.02.2024 16:58 Ответить
как же так!?
если не Петр Алексеевич, то кто?
- Юлия Владимировна!
если не Юлия Владимировна, то кто?
- Петр Алексеевич!
по другому в Украине быть не может!
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18.02.2024 17:14 Ответить
Можливо, це у вас у Польщі бабайуля досі популярна, а у нас в Україні вона--вже давненько політичний труп. Згадувати про неї якось зовсім, м'яко кажучи, не комільфо...
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18.02.2024 17:56 Ответить
На фоні Зєльца може виїхати. Хотя на фоні цього ходячого гундосого кошмара навіть трухлявий пень виїде.
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18.02.2024 18:06 Ответить
я не дуже бачу ні Порошенка, ні Тимошенко на чолі Украни в майбутньому. Проблема в тому, що я взагалі вже нікого не бачу, бо нікого з політиків просто немає, їх інформаційно знищують нинішня злочинна влада, як тільки в когось рейтинг хоч більшще 1%. Тому це призведе до росі1ського чи білоруського сценарію, бо просто немає вибору.
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18.02.2024 18:07 Ответить
а в кремлі інша логіка:
как жеж так?
єслі нє януковіч, то кто?
- зелєнскій
єслі нє зєлєнскій то кто?
- януковіч
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18.02.2024 19:19 Ответить
Емм, а от давайте по чесняку - хіба при Петі-президенті чи Юлі-прем'єрі нам не жилося краще, ніж при Зе? Рівень життя, рівень безпеки і тд і тп.
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18.02.2024 20:11 Ответить
Усьо просто. Гнусавий поц абсолютно не мав наміру їхати в Мюнхен. Гамірно там йому і кожен з присутніх вже не буде дивуватись тупості. Хоча Акі цапи відкрили карти. Двічі Х..... засилав до Саллі вєсточкі про посилання Ушакова для тьорок про х....... мирняк. Шапіто приготувалось -Агрогнида вже терлась з Ромчиком в Стамбулі. І зробили х.... алаверди з Генералом а від Саллі просили погодження. А Саллі промовчав, звортньої вісточки х...... не послав і від шапіто відхрестився. Дерьмак в дерьмє, тому і вирішили поїхати у Мюнхен - нас нє так понялі. А там Порох запрошений, І це прямий удар по музичних причандалах Гнусавого поца. От і вирішили -нєпущать.
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18.02.2024 17:17 Ответить
Здається ще не наїлися відосиків, сватів, голобородьків і кварталів.
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18.02.2024 17:22 Ответить
https://youtu.be/2DM_4jv9Hec?si=Y1Z1nKqEN-9yaZaz ...

Немного о том почему Голобородько и дЕрмак ненавидят Украину..
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18.02.2024 17:26 Ответить
язик вже в сраі крутиться.
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18.02.2024 18:01 Ответить
буратінка, сідай на лісапета та пензлюй до свого смердючого кварталу. Ти дискредитував себе вже по повній програмі. Ти -- реальне гальмо у перемозі над кацапнею та розвитку України як незалежної демократичної держави.
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18.02.2024 17:47 Ответить
Він би і радий але не за для цього він кремлівський кастинг пройшов на роль всього свого життя.
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18.02.2024 18:48 Ответить
Бідолга. Те що тут з усіх українців рабів і кріпаків зробили і закрили кордон, то не бачить ні Європа ні Порошенко. Хай пливе через Тису, чмошник. Люди все розуміють і запам'ятають. Голосував за ЄС свого часу, але бачу, що помилився: всі депутати однакові шльондри, у кожного дітки і *дєлішки" за кордоном. А з українців вони безправне м'ясо зробили і не випускають, щоб їхні бізнесінтереси не захопили. Скільки через ваше закриття кордонів зруйнованих сімей,загиблих в Україні від обстрілу родин, тощо. Суки, ви ще своє отримаєте.
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18.02.2024 17:54 Ответить
ой, щось не думаю, що твій бізнес-інтерес - конкурент бізнесу Пороха.
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18.02.2024 18:49 Ответить
Не централізація влади, а узурпація влади неконституційним органо ОПою.
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18.02.2024 18:30 Ответить
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18.02.2024 18:45 Ответить
і хто тобі заважає нині самому виправити оці пройоби? Якщо нема АК - попроси: я, і тисячі таких як я - вже не збідніємо, по десятці скинемось... Тільки щоб без "б"!
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18.02.2024 18:52 Ответить
За тебе все робити хлочику, ні дружочек, виправляй незроблене або недороблене раніше, як і всі виходь на Майдан чи в інше людне місце, агітуй рідних і близьких за хнищення ворогів України,
губу раскатав користуватися здобутками перебуваючи в комфорті. І де ти АК добудеш геній, тобі його найближчий нарядментів в одне місце вставть, звиняй за натуру.
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18.02.2024 19:00 Ответить
так ти ж так скажи те ж саме про себе. І, якщо психуєш - то все-одно хоч реальні методи/заходи для зрадників пропонуй. Адекватні часу: припустимо, в 2014-18роках Україна так-сяк перебивалась баблом за рахунок кредитів, які видавались лише демократичним владам. Якби Порох тоді влаштував би піночетівщину - каюк був би ще тоді.
А те, що мій сарказм не зрозумів, то... ні-ні, не буду вибачатись, бо це твої проблеми.
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18.02.2024 19:06 Ответить
Та ну ? Дивно що Ізраїлю не каюк який знищує своїх ворогів за межами своїх кордонів.
Мабуть бажалка знищувати ворогів України не працювала, або кнопку заїло, або батарейки сіли.
Всепросто - є бажання (патріотизм), знаходяться і методи зробити бажання реальністю.
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18.02.2024 19:10 Ответить
ти правильно сказав "Ізраїль... знищує своїх ворогів за межами своїх кордонів". Бо в межах Ізраїлю в мирний час - тільки через суд. До того ж в найпотужніше лоббі в Конгресі США (та й в інших парламентах світу) - саме єврейське. З у сіма наслідками.
Короче: охолонь, і думай перед тим, якщо щось бовкнути. Бо коли не думаєш - виглядаєш провокатором.
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18.02.2024 19:25 Ответить
МАССАД тобі розказує про ліквідацію ворогів Ізраілю на своїй території ?
Про єврейське лоббі якось почитаю іншого разу 😁
У України є своє лоббі в Конгресі і Сенаті, питання тільки в маштабах, все поправимо аби було бажання (про бажання патріота я тобі вище вже написав).
Про те що мені робити і казати краще віднеси це до себе, я за свої слова відповідаю сам, редакторів не наймаю.
Шалом.
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18.02.2024 19:36 Ответить
охолонь, бо ти вже не сприймаєш співрозмовника.
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18.02.2024 19:40 Ответить
Ти мабуть втомився трохи або не трохи - доказ твого сприйняття це моя відповідь на твій пост.
Раджу тобі віддихнути.
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18.02.2024 19:43 Ответить
Домовчалася опозиція, коли з простих людей кріпаків робили. А тепер він вилізає і ролики записує, лише коли його за кордон не випускають, з діточками певно пересіктись десь у вільних країнах, побачитись. А те, що десятки тисяч сімей розпадаються через закриті кордони, то вони "не бачать". Дивіться, себе не перехитрить панове "пани".
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18.02.2024 18:50 Ответить
Прилетіло Володі Оманському прямо в дев'ятку. Але що можна сказати про євродепутатів, вони не розуміють виважених і виважених дій Найвєлічайшого. Вони ж не дивляться телемарафон? А якби подивилися з недільку, то замовили б і собі його портрети для вишивання і цілі ночі плачучи вишивали ці портрети бісером.
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18.02.2024 18:50 Ответить
У Зе клоуна кремлівський захист - доти робить те що вимагає кремль, до ти він в безпеці.
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18.02.2024 19:02 Ответить
не неси нісенітниці
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18.02.2024 20:36 Ответить
Сумніваєшся що Зе людина кремля. Цікаво.
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18.02.2024 22:18 Ответить
Пропоную після виборів нового Президента України заборонити покидати Україну Володі Херпілу Оманському, єлдаку тадеєвському, татарову яниковичу і головне спікеру Верховної Ради стемедведчуку. По наявній інформації, яка почала поступати вже зараз, їх там мають згваалтувати і на території Польщі і на території Німеччини, а за Нідерланди я вже мовчу, що тільки там надумали з ними зробити. Тому тутешній захист їх спасе від цієї ганьби, звичайно краще в СІЗО, щоб не змогли до них дістатися.
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18.02.2024 19:22 Ответить
🤣
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18.02.2024 19:38 Ответить
Пізно цю інфу побачив.
Все-одно додам "по темі" пару-трійко (може, більше) інших:

https://uk.tgstat.com/channel/@irynagerashchenko/13197 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :


Два місяці тому влада заблокувала візит Порошенка і нашої команди до Вашингтону. Аби, не дай Бог, не перетнутися з «ЄС» в кулуарах Конгресу.
Хоч мала б переживати про провали в зовнішній політиці і використати всі шанси для посилення підтримки України.
Прийшов час обʼєднати зусилля заради України. На польському, угорському, американському, азійському, інших напрямках. Інакше- біда.

ЗІ: в центрі - той самий магашист-трампіст Джонсон, який не пропускає допомогу Україні. Але ж які гарні фігури навколо нього!
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18.02.2024 19:39 Ответить
Є таке, Зе блазень на прохання Трампа навіть карну справу відкрив проти Байдена.
Сторінками історії як то кажуть.
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18.02.2024 19:48 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@officialeurosolidarity/9378 Європейська Солідарність :



❗️Міжнародні медіа засудили чергове блокування міжнародної діяльності Порошенка: це поганий сигнал для західних союзників.

Як пишуть видання, Петра Порошенка не випускають з України під приводом «загрози для життя». Утім, нагадують ЗМІ, це вже не перший випадок, коли п'ятому Президенту блокують міжнародну діяльність.

🔴 Детальніше https://eurosolidarity.org/2024/02/15/politychni-motyvy-i-nebezpechni-tendencziyi-svitovi-zmi-pyshut-pro-zaboronu-poroshenku-braty-uchast-v-***********-konferencziyi/ за посиланням!
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18.02.2024 19:44 Ответить
Згоден - політиків типу Пороха не можна не випускати з України, це проти законно.
Мільон снарядів Порох би вже підігнав ЗСУ як би його випустили з делегацієй в Німеччину.
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18.02.2024 19:51 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@officialeurosolidarity/9381 Ірина Геращенко :
Навіть 1 шанс зі 100 треба використати!
Синергія міжнародних зусиль Зеленського і Порошенка могла б дати той ефект, який зараз життєво необхідний Україні. Але міжпарламентська робота опозиції знову заблокована.
На початку грудня 2023 року Петра Порошенка і нас з Іванною Климпуш-Цинцадзе та Марією Іоновою не випустили в США. Хоч Порошенко мав зустрітися зі спікером Конгресу Джонсоном, сенаторами і членами Палати представників, в Пентагоні і Держдепі.
Чому? Бо в цей час в США їхали Єрмак з радниками, Стефанчук і купа «слуг». Не дай Бог, десь в коридорах Конгресу перетнулися б з Порошенком і «Європейською Солідарністю».
На форумі IDU, де були заплановані виступи, було чимало впливових республіканців, їхня партія є частиною Міжнародного демократичного союзу.
Безумовно, ми планували говорити з американськими партнерами про військову допомогу. Про критичний брак снарядів, смертельну небезпеку для цивільного населення, якщо не буде ППО. Я не знаю, чи вдалося б нам розблокувати отримання допомоги.
Але усвідомлюю, що як держава ми мали б використати всі можливості. Враховуючи вплив і вагу Петра Порошенка. Навіть якщо це 1 шанс зі 100.
Десант «слуг» фінансувався з бюджету ВР, й ми досі чекаємо від голови парламенту звіту про ці видатки. Бо поки що результати невтішні. Ми ж планували свою поїздку за власний рахунок, до речі.
Коли в Україну приїжджають делегації з США, вони завжди двопартійні. Як і делегації з європейських країн. Так працює демократія.
Ми бачимо, які жорсткі дебати йдуть в Конгресі. Але за кордоном конгресмени говорять в один голос, представляючи свою країну. Так завжди працюємо і ми назовні - не під партійним, а українським прапором.
В Мюнхені Порошенко мав заплановані зустрічі з конгресменами - республіканцями. З європейськими лідерами, аби активізувати всі зусилля для отримала американської допомоги. Кожен день затягування з голосуванням - це життя українців. В нас катастрофічна ситуація зі снарядами. Думаю, синергія Зеленського і Порошенка могла б дати назовні той ефект, який зараз життєво необхідний Україні. Але наша міжпарламентська робота знову заблокована.
Які ж фобії потрібно мати, аби перед обличчям смертельної небезпеки для країни думати не про те, як перемогти путіна, а як зробити чергову пакость опозиції… Дрібні люди при владі.
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18.02.2024 19:56 Ответить
Якби Зеленський не комплексував і не відчував, що він дрібний поруч з Порошенком, він би такого не робив. Розпалене марнославство Президента шкодить Україні. Євродепутати і не тільки це бачать і добре розуміють.
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18.02.2024 20:02 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/13214 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :

В центрі уваги залишається Мюнхенська безпекова конференція.
Попри те, що в день відкриття ювілейної МБК путін вбив Навального, й, що набагато страшніше, російська нацистська армія стерла з землі Авдіївку й з великою вірогідністю,
розстріляла важкопоранених українських воїнів, світ і досі не усвідомлює, з ким має справу.
Судячи з виступів світових лідерів, вони й досі зволікають з прийняттям тих рішень, які б дозволили зупинити путіна зараз. Й не вірять, що після України і Грузії той піде далі. На Молдову, а потім - нападе на країни НАТО.
Користуючись слабкостями і протиріччями, неготовністю надати Україні ту зброю і в тій кількості, яка б дозволила нам зупинити маніяка.
В Мюнхені присутні кілька українських парламентарів. Голова ВР все ж злукавав, що мовляв підписав дозвіл лиш чотирьом депутатам, бо слуг там більше, ніж двоє.
При цьому зʼясувалося, що не випустили не лише Порошенка, але й героя і військового, нашого колегу Романа Костенка, якому спочатку пообіцяли підписати відрядження, а потім зняли з потягу.
Соромно, бо минулого року, коли ми разом зустрічалися з міністром оборони Німеччини, розповідь Романа про звільнення Херсону і потреби наших ЗСУ була вислухана міністром дуже уважно. Сподіваюся, голова фракції Голос пані Устінова публічно засудить свавілля Стефанчука щодо Романа.
Я з повагою ставлюся до колег від СН, які працювали ці дні в Мюнхені, вони дійсно компетентні в питаннях міжпарламентської дипломатії . І Єгор Чернєв, і Євгенія Кравчук, і інші.
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18.02.2024 20:02 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/13214 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :
Але все ж найбільш активно і фахово на Мюнхенській конференції відпрацював наш Олексій Гончаренко . Йому вдалося задати питання канцлеру Шольцу, держсекретарю Блінкену, американським конгресменам, іншим світовим лідерам- й щодо зброї, й катастрофи зі зволіканнями допомоги, перспектив щодо НАТО. На жаль, не завжди ми чули конкретику у відповідях, але питанням Олексія мюнхенська зала аплодувала, а отже, керівники країн відчували позицію інтелектуальної еліти світу. Й їм не завжди було комфортно, усвідомлюючи, що нерішучість і зволікання - помітні і є проблемою.
Ще в ці дні в Мюнхені проходив мітинг українців, на підтримку надання нам зброї. Так ось, представник Європейської Солідарності був єдиним, хто вийшов зустрітися з українською громадою й підтримати.

https://uk.tgstat.com/channel/@irynagerashchenko



Олексій був там разом з депутатами Європарламенту, Бундестагу, й мені дивно, чому інші депутати ВР не знайшли на це час. Такі речі мають нас обʼєднувати. Й спільний виступ був би дуже тепло сприйнятий українцями.

Кажуть, в Мюнхені був і Сергій Лещенко. В нього проблем з виїздами ніколи не виникає. Він теж , до речі, міг би вийти до біженців. Вибачитися за недолугі заклики позбавити цих людей допомоги.
Й звичайно, якби на MSC був Порошенко, він мав би щодня з десяток важливих зустрічей, які б працювали на користь Україні. Аби розблокувати надання допомоги і збільшити збройні поставки. Ми ж всі бачимо, як світ нам співчуває, переживає і … зволікає. Й як мало часу, аби разом це змінити
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18.02.2024 20:04 Ответить
https://t.me/tZEinform/28680 tZEinform :

Франція, Греція і Кіпр заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС. От і весь результат "дипломатії" Зеленського. Значення має не те, скільки ти підписав папірців про "наміри". Значення мають лише реальні результати. Зеленський поїхав в Мюнхен і привіз купу папірців на яких надруковано "взаємні бажання".
Головне зроблено: з країни не випустили Порошенко, який міг би реально привезти снаряди.
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18.02.2024 20:21 Ответить
до чого тут порох, тут вирішують без України
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18.02.2024 20:39 Ответить
ну так. Бойко там був ефективніше.
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18.02.2024 21:50 Ответить
Избиратель давно дал оценку его компетентности,за кордоном он представляет разве что свою липецкую фабрику,питерских сватов и офшорные счета набитые миллиардами.
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18.02.2024 22:36 Ответить
"Bihus.Info" показали как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука, Кушнира (Киевгорстрой), а также как некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева, так же они показали как региАнал Кушнир с женой разворовали коммунальный холдинг Киевгорстрой и умножили на ноль инвесторов перекрёстным инвестированием, а также показали усадьбу Кушнира за 20 млн евро, также вспомнили о бизнес центрах в Европе Кушнира и завхоза Януковича Кравца сын которого распоряжается столичной землей, благодаря Ермаку 2 самолета Медведчука и 1 Столара Кушнира спасли от санкций, а за этими людьми стоит Левочкин который в самых шоколадных отношениях с ОП. Все должны понимать что схемы свыше десятков миллионов долларов проходят не без крышевания ОП и подконтрольного ему СБУ. Вот например судебные дела СБУ по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах семьей Кушниров в коммунальном холдинге Киевгорстрой. Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает региАналов как президент с ВР и всей властью в руках
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18.02.2024 23:46 Ответить
Підтримую ідею, яку висловила євродепутат Віола фон Крамон, про що написано у цій статті.
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19.02.2024 01:37 Ответить
ЗА ЩО БОРОЛИСЬ НА ТО Й НАПОРОЛИСЬ !)
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19.02.2024 05:13 Ответить
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