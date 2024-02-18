Блокирование международной деятельности Порошенко – "нездоровый процесс" и признак централизации власти, - евродепутат фон Крамон

Блокирование международной деятельности пятого президента Петра Порошенко и депутатов из демократической оппозиции является нездоровым процессом, свидетельствующим о централизации власти в Украине.

Об этом депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон-Таубадель сказала в комментарии журналистам "Прямого" канала в Мюнхене, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы хотела подчеркнуть, что Украина является демократическим государством. Сейчас существует риск все большей централизации власти. И те процессы, которые мы видим в течение последних недель и месяцев, не здоровы ни для страны, ни для нас в Европейском Союзе. Мы должны видеть, что права парламентариев, те вещи, которые необходимы для защиты демократических стандартов в парламентской системе свободного общества, не нарушаются", - отмечает фон Крамон.

"А это значит, что каждый член украинского парламента имеет право выполнять свои обязанности. И я бы хотела обратиться к украинским властям, ко всем чиновникам с просьбой поддерживать это право для всех моих коллег - и из "Слуги народа", и из других фракций, в частности, оппозиционных и конечно пятого президента Украины", - убеждена евродепутат.

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Ранее сообщалось, что власти сорвали участие Петра Порошенко в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встречи с политиками в Польше и Израиле. Несмотря на полученные официальные приглашения для Порошенко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подписал командировку.