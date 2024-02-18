Украина может подписать соглашение о безопасности с США еще до саммита НАТО, - Стефанишина

Украина и США могут подписать двустороннее соглашение о безопасности еще перед саммитом Альянса в Вашингтоне.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соответствующие переговоры проводились на уровне заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы. Как вы знаете, Андрей Ермак поддерживает постоянную связь с Джейком Салливаном (советником президента США по вопросам нацбезопасности. – Ред.). То есть с тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято раньше", - отметила Стефанишина.

Однако она отметила, что сейчас все внимание украинской стороны сосредоточено на более неотложных решениях, в которых нуждается украинский народ и украинские воины.

"Мы должны сначала выжить, а дальше уже думать, как гарантировать свою безопасность. Поэтому мы фокусируемся на решениях, которые должны быть приняты в марте (в Конгрессе США. – Ред). Нам нужно защитить украинские города, нам нужно, чтобы у "Петриотов" были снаряды. И это вопрос жизни и смерти. Поэтому концентрируемся на этом. А гарантии безопасности точно будут подписаны", - пояснила вице-премьер.

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