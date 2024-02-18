Украина может подписать соглашение о безопасности с США еще до саммита НАТО, - Стефанишина
Украина и США могут подписать двустороннее соглашение о безопасности еще перед саммитом Альянса в Вашингтоне.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Соответствующие переговоры проводились на уровне заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы. Как вы знаете, Андрей Ермак поддерживает постоянную связь с Джейком Салливаном (советником президента США по вопросам нацбезопасности. – Ред.). То есть с тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято раньше", - отметила Стефанишина.
Однако она отметила, что сейчас все внимание украинской стороны сосредоточено на более неотложных решениях, в которых нуждается украинский народ и украинские воины.
"Мы должны сначала выжить, а дальше уже думать, как гарантировать свою безопасность. Поэтому мы фокусируемся на решениях, которые должны быть приняты в марте (в Конгрессе США. – Ред). Нам нужно защитить украинские города, нам нужно, чтобы у "Петриотов" были снаряды. И это вопрос жизни и смерти. Поэтому концентрируемся на этом. А гарантии безопасности точно будут подписаны", - пояснила вице-премьер.
Пожалуйста, подождите...
« Замісник замісника» офісу Ермака …. Вів перемовини?
А де МІД? Де професійні діпломати?
Потік слів з ціеіі Стефонішіной це якийсь сюр.
Вона не компетентна, та не розуміе цілей та завдань.
Типовий представник зеленої команди Ноунеймів- Маемо право на помилку.
і це е Жах, бо іде війна.
Що робити?
1. зберігати спокій. Вірити у Перемогу.
2. Не можливо оставляти «владу» без контролю та тиску.
3. « Загроза Майдана» повинна постійно вісіти над їхніми головами.
4. Але не треба йдти на поводу у моськовских провакатарів, та крушити все. Це їх мета- хаос в украіні.
Так Україна втратила Крим у 2014. в 2024 ху&ло вже хоче всю Україну…
А у липні 1990, вони ж змусили Верховну раду записати у Декларації про державний суверенітет України відмову від ядерної зброї? Кажу ж - падлюки!!!
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1759146529569333332 5 ч
сьогодні вночі мій френд з США сказав, що Зеленський дуже образив США на Безпековій конференції, сказавші ( не дословно) щось таке, що якщо США не нададуть допомоги, то вони Україні більше не партнери. Хто що чув?
Сказав, що навіть тим, хто підтримує Україну, він вже набрид, бо тупий та пихатий, та відчуття, що свідомо руйнує все. Бо так перекреслити всю допомогу, яку США надавали до цього - це плюнути в очі всім американцям.
Те ж саме підпишуть з США?
Будапештський меморандум мав бути ратифікований парламентами країн підписантів, але наваіть Україна його не ратифікувала! Що вже вимагати від інших?
А ці папірці навіть ратифікації не потребують: просто слова двох людей, які підписами підтверджують, що вони їх сказали. Ніяких дій (окрім тих, що були вирішені ДО підписання в парламентах: виділення якихось сум чи ще щось таке, але тільки на цей рік), зафіксованих гарантій немає. Тільки наміри.
От тільки піарщики подають це як велитенське переможище найвеличнішого...
Мильна бульбашка зростає і розширюється. Що буде з тими, хто повірив в неї, коли вона лусне?
Я за неё, ей некогда.
Вскрываемся?
Юрист-международник. Вице-пьемер. Евроинтеграцией занимается со времён Порошенко.
Занимает 45 место в рейтинге «100 самых влиятельных украинцев» в 2021 годуhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8] и 14 место в рейтинге «100 самых влиятельных женщин Украины в 2021 году»https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-9 [9] по версии журнала «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Фокус ». Входит в ТОП 10 успешных юристов-политиков по версии «Юридической газеты» в 2021 годуhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [10] .
Про один гектар вы догадаетесь?
Пан Володимир, представьтесь, кто вы по жизни.
Блеск и нищета украинской юриспруденции.
P.S. Интересно, "гарантии безопасности" она тоже на туалетной бумаге подписывает?
Поскольку, годны эти "гарантии" будут лишь на то, чтобы ими подтереться.
Польща не бачить Украину....
Кто-то ведь должен требоватъ НАТО для Украины. Pаз уж ведомая гэбнёй "зе-команда" - вместо НАТО, продвигает для Украины "нейтральный статус с гарантиями".
Это такие страны: Австрия, Хорватия, Польша , Венгрия, Словакия и Мальта.
https://zn.ua/POLITICS/shest-stran-es-ne-prisoedinilis-k-deklaratsii-o-harantijakh-bezopasnosti-ukrainy-sibiha.html
Нікі Гейлі - головна конкурентка колишнього президента США Дональда Трампа за право висуватися на виборах президента від Республіканської партії.
Може підписати, а може не підписати.
Якщо б Стефанішиній (да і будь-кому з СН) кожен раз за брехню прилітало у табло, то вже б не було б ніякого СН - всі б були вже або на цвинтарі, або з мозковими струсами по лікарнях.
@RudijLis
Підстилка крота УГ Камишин після того, як почув, що НАТО збирається купити мільйон дронів для України, запропонував купити їх в України хоче втюхати дрони Арагнидії за потрійною ціною. А 40 млрд на дрони, які обіцяв Шмигаль, + 50 млрд військового ПДФО тютю, в офшорах Дєрмака
https://twitter.com/i/status/1759225227303682528