Нашим важнейшим обязательством в сфере безопасности для Украины является ее членство в ЕС, - Боррель

В настоящее время главное обязательство Европейского Союза в отношении Украины – ее членство в блоке.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Во время выступления на конференции Боррель заявил, что важнейшие геополитические вопросы, стоящие сегодня перед ЕС, связаны с Украиной, Сектором Газа, глобальным югом и обороной.

"Мы должны увеличить и предоставить Украине обязательства в сфере безопасности", - заявил он и добавил, что "важнейшим обязательством в сфере безопасности для Украины является членство" в ЕС.

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В частности, он предупредил о том, что ЕС должен рассмотреть разные сценарии относительно того, насколько США будут вовлечены в европейскую безопасность.