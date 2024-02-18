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евроинтеграция (2122) членство в ЕС (929) Боррель (784)

Нашим важнейшим обязательством в сфере безопасности для Украины является ее членство в ЕС, - Боррель

боррель

В настоящее время главное обязательство Европейского Союза в отношении Украины – ее членство в блоке.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Во время выступления на конференции Боррель заявил, что важнейшие геополитические вопросы, стоящие сегодня перед ЕС, связаны с Украиной, Сектором Газа, глобальным югом и обороной.

"Мы должны увеличить и предоставить Украине обязательства в сфере безопасности", - заявил он и добавил, что "важнейшим обязательством в сфере безопасности для Украины является членство" в ЕС.

Читайте также: Если бы ЕС меньше колебался в оказании помощи Украине - война была бы другой, - Боррель

В частности, он предупредил о том, что ЕС должен рассмотреть разные сценарии относительно того, насколько США будут вовлечены в европейскую безопасность.
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Топ комментарии
+5
Досі бачили, що членство розумілося так:
Член тобі, Україно!
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18.02.2024 16:36
+4
Якщо можна вибрати між членством і 10 млн *********** артилерії - то я б точно вибрав друге. А на рахунок членства - у вас там араби фіннів і норвегів вирізають...ну такое. Хз чи воно нам треба взагалі
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18.02.2024 16:47
+3
Безпека для Украіни - це членство в НАТО
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18.02.2024 16:27
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Безпека для Украіни - це членство в НАТО
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18.02.2024 16:27 Ответить
"безпека" в ширшому розумінні! перш за все - безпека економічна! без вступу до ЄС - буде тотальна срака
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18.02.2024 17:02 Ответить
А заблоковані кордони з Україною це теж економічна безпека?..так ото ж...
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18.02.2024 17:24 Ответить
Досі бачили, що членство розумілося так:
Член тобі, Україно!
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18.02.2024 16:36 Ответить
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18.02.2024 18:51 Ответить
Якщо можна вибрати між членством і 10 млн *********** артилерії - то я б точно вибрав друге. А на рахунок членства - у вас там араби фіннів і норвегів вирізають...ну такое. Хз чи воно нам треба взагалі
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18.02.2024 16:47 Ответить
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18.02.2024 16:50 Ответить
Якщо впаде Україна, європідараси будуть самі воювати проти рашки, підсиленої українцями, китайцями, іранцями й іншими. А трампушка буде займатися у цей час мексиканським кордоном.
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18.02.2024 17:22 Ответить
Що таке членство в ЄС ми вже побачили. І НАТО теж. Тому війну закінчуємо, а далі розберемося
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18.02.2024 17:59 Ответить
Сектором Гази.. Они просто задолбали Израиль своим нытьем.
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18.02.2024 18:24 Ответить
Членство в ЄС і НАТО для України як шмат м*яса попереду на палці, наздогнати і з*їсті неможливо. Єдина гарантія безпеки це відновлення ядерного потенціалу і оснащення самою ******** зброєю а не хламом з натовських складів.
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18.02.2024 18:31 Ответить
ХААААААААААААААААА ПРИДУРКИ
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18.02.2024 18:48 Ответить
Поясніть мені, старому довбню, хто тямить у цьому: яким чином безпека України пов'язана зі її членством у ЄС? Не членством в НАТО, а саме в ЄС? Таке враження, що обіцяючи членство в ЄС деякі европейські діячи, просто відволікають Україну від НАТО.
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18.02.2024 20:00 Ответить

" заявил"

И что дальше? К чему эта бессмысленная болтовня?
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19.02.2024 06:10 Ответить
 
 