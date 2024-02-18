Оккупанты расстреляли тяжелораненых пленных воинов 110-й бригады на позиции "Зенит". Тела 3 погибших опознали, судьба еще троих - неизвестна, - Бутусов
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал список из шести тяжелораненых украинских военнослужащих 110-й механизированной бригады, которых оставили во время прорыва из опорного пункта "Зенит" под Авдеевкой 14 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бутусова в фейсбуке.
По его словам, эти раненые не могли передвигаться самостоятельно, средства эвакуации для их вывоза отсутствовали. Из-за полного окружения "Зенита" какая-либо техника проехать для эвакуации не смогла.
Как отмечает Бутусов, речь идет о следующих воинах: Павлове, Дубницком, Барановском, Савосике, Житнике и Зинчуке.
"16 февраля россияне обнародовали видео пяти погибших украинских военных на опорном пункте "Зенит". Тела были свалены в воду. Родственники опознали среди погибших трех военных, оставленных ранеными на "Зените": Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника", - пишет Бутусов.
Таким образом, продолжает журналист, российские военные расстреляли беспомощных невооруженных раненых, захваченных в плен, и которые не могли передвигаться.
"О судьбе трех других раненых, попавших в плен на "Зените", пока ничего не известно. Опознать все тела на российском видео невозможно. Причины окружения некоторых наших подразделений, в том числе на "Зените", причины оставления раненых, причины потери стратегически важной Авдеевки будем рассматривать в ближайшее время", – добавляет Бутусов.
Выход Сил обороны из Авдеевки
16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.
В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.
Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.
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@leusenko1
В Авдіївці російські фашисти стратили поранених полонених воїнів ЗСУ. Це воєнний злочин рф, але Зеленський і зараз не звернувся до союзників із проханням скликати Радбез ООН. Це наказ кремля - не виносити злочини рф на РБ. Хтось з українців думає, що петрушка не працює на москву?
Якби ви знали скільки таких командирів в тому числі молодих талановитих пішли на підвищення, бо головне для кар'єрного росту не виконання завдання з мінімумом втрат, а полірування залізних чи титанових яєць найвеличнішому.
Штабні Азову та 3-ї штурмової вам для прикладу.
Ви ще не чули під Бахмутом:
- У нас важкий 300
- Так дабєйтє єво
- Мені по...й слільки вас ляже, нових пришлють
- У нас троє 200
- Покладіть у спальник і викиньте з окопу
Це зі слів моїх близьких які воюють чи вже відвоювалися в різних бригадах.
А все тому що не запроваджений після операційний аналіз і жоден горекомандир не поніс ніякого покарання за невиправдані втрати.
Можете банити, кричати про ІПСО, але скільки можна замовчувати?
Ми вже гірші кацапів.
Скажете ця правда демотивує мобілізуватися, але найбільше демотивує солоденька брехня від влади і гірка правда життя і смерті.
Бо брехня породжує безкарність і приводить до ще більших втрат.
Да ви шо, реально гірші? Чи це так, для "красного" слівця?
А вот Влад Ланцев написал, что мы - хуже кацапов. Направьте свой праведный гнев на него.
У кацапів існує таке поняття як демобілізація, а у нас ні.
Хто потрапив до ЗСУ той кріпак.
Чому самиці чмобіків починають бунтовати, що їх чоловікі гірші, ніж виживші після м'ясних штурмів, зеки, яких спочатку помилували після півроку
Звідки у вас інфа про демобілізацію у кацапів?
а то что после Залужного все посыпалось только подтверждает факт какое дерьмо понабирал ублюдок ЗЕнетряпка
А тут повна БЕЗВіДПОВІДАЛНІСТЬ.
Гірше ніж з худобою.
Ця подія і шок в суспільстві і притягнення винних до кари ( якщо буде) будуть показником чи я правий чи ні.
Щось мені підказує що залишуся правий, на мій власний превеликий жаль.
безмозгла,безугла, як вона проштовхував закон про розстріл за невиконання наказу...