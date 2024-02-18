Оккупанты расстреляли тяжелораненых пленных воинов 110-й бригады на позиции "Зенит". Тела 3 погибших опознали, судьба еще троих - неизвестна, - Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал список из шести тяжелораненых украинских военнослужащих 110-й механизированной бригады, которых оставили во время прорыва из опорного пункта "Зенит" под Авдеевкой 14 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бутусова в фейсбуке.

По его словам, эти раненые не могли передвигаться самостоятельно, средства эвакуации для их вывоза отсутствовали. Из-за полного окружения "Зенита" какая-либо техника проехать для эвакуации не смогла.

Как отмечает Бутусов, речь идет о следующих воинах: Павлове, Дубницком, Барановском, Савосике, Житнике и Зинчуке.







"16 февраля россияне обнародовали видео пяти погибших украинских военных на опорном пункте "Зенит". Тела были свалены в воду. Родственники опознали среди погибших трех военных, оставленных ранеными на "Зените": Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника", - пишет Бутусов.

Таким образом, продолжает журналист, российские военные расстреляли беспомощных невооруженных раненых, захваченных в плен, и которые не могли передвигаться.

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"О судьбе трех других раненых, попавших в плен на "Зените", пока ничего не известно. Опознать все тела на российском видео невозможно. Причины окружения некоторых наших подразделений, в том числе на "Зените", причины оставления раненых, причины потери стратегически важной Авдеевки будем рассматривать в ближайшее время", – добавляет Бутусов.

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.