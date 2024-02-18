РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11155 посетителей онлайн
Новости
40 182 246
Бутусов Юрий (4247) Авдеевка (2441) военные преступления (1376)

Оккупанты расстреляли тяжелораненых пленных воинов 110-й бригады на позиции "Зенит". Тела 3 погибших опознали, судьба еще троих - неизвестна, - Бутусов

авдіївка

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал список из шести тяжелораненых украинских военнослужащих 110-й механизированной бригады, которых оставили во время прорыва из опорного пункта "Зенит" под Авдеевкой 14 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бутусова в фейсбуке.

По его словам, эти раненые не могли передвигаться самостоятельно, средства эвакуации для их вывоза отсутствовали. Из-за полного окружения "Зенита" какая-либо техника проехать для эвакуации не смогла.

Как отмечает Бутусов, речь идет о следующих воинах: Павлове, Дубницком, Барановском, Савосике, Житнике и Зинчуке.

Зеніт

"16 февраля россияне обнародовали видео пяти погибших украинских военных на опорном пункте "Зенит". Тела были свалены в воду. Родственники опознали среди погибших трех военных, оставленных ранеными на "Зените": Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника", - пишет Бутусов.

Таким образом, продолжает журналист, российские военные расстреляли беспомощных невооруженных раненых, захваченных в плен, и которые не могли передвигаться.

Читайте также: Авдеевка не является большой потерей для Украины, - адмирал Бауэр

"О судьбе трех других раненых, попавших в плен на "Зените", пока ничего не известно. Опознать все тела на российском видео невозможно. Причины окружения некоторых наших подразделений, в том числе на "Зените", причины оставления раненых, причины потери стратегически важной Авдеевки будем рассматривать в ближайшее время", – добавляет Бутусов.

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+94
Цікаво, де всі ті ОП-шні боти, що вчора тут розносили, що це російське ІПСО?
Співчуття і вічна пам'ять загиблим українцям. І лютої смерті нашим ворогам, як зовнішнім, так і внутрішнім (всі знають, про кого тут).
показать весь комментарий
18.02.2024 17:07
+67
а де амністі-інтернешенал? може хтось ото попинає палкою, може воно здохло?
показать весь комментарий
18.02.2024 17:05
+67
HolodnoЯrskiy

@HRskiy

·

https://twitter.com/HRskiy/status/1759204405792932098 1 ч

Мені не цікаво, скільки вбито російських солдатів під час битви за Адіївку. Мене хвилюють наші втрати, скількох ми залишили там - поранених і кинутих - на поталу ворогу. Не треба пояснювати, що у ворога перевага в артилерії і КАБах, а у нас немає снарядів і немає своїх керованих
показать весь комментарий
18.02.2024 17:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Запам'ятай, поранених ніколи при відступі не кидають,... хіба що при втечі З командирами , які кинули своїх підлеглих поранених, у бій солдати вже не підуть, бо це може статися з кожним.Особливо це стосується розвідників
показать весь комментарий
18.02.2024 19:25 Ответить
надо было тебя послать ты бы ТРЕПЛО диванное "спасло бы всех" - как ******* эти диванные воены-ублюдки..
показать весь комментарий
18.02.2024 22:57 Ответить
Ти такий сміливець, а чого ти сховаєшся під впн? Ти ж напевно знаєш , що якщо хтось реально захоче , то тебе легко можна вичислити, ну з впн це буде просто трохи довше і дорожче.
показать весь комментарий
19.02.2024 09:12 Ответить
потому что забанили дебил зеленый - зачем меня вычислять я не прячусь как ты
показать весь комментарий
20.02.2024 03:30 Ответить
А від кого я "прячусь" козлогаварящій ти собачий рот?
показать весь комментарий
20.02.2024 05:37 Ответить
ты прячешься ботяра зеленая и косишь под украинца - а реально морда ватная и провокатор
показать весь комментарий
20.02.2024 21:55 Ответить
Мене кумаре твоє "каканьє-чоканьє", більше переводити твоє бекання не буду. Дебіл номерний. Ви по цим номерам зарплату від падалЬяка отримуєте мразі?
показать весь комментарий
20.02.2024 22:13 Ответить
мене кумарить що ти бот ЗЕЛЕНОМОРДЫЙ -
показать весь комментарий
22.02.2024 13:02 Ответить
"На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про є професійним та справедливим." От яких кадрів вибрав нам нарід 73%, вони ще й "військові експерти". Дав остаточну оцінку і виправдив свої некомпетентні дії і дфї його офісу по обороні Авдіівки і зміни Головнокомандувача і низки генералів в такий важкий час, фактично " на переправі".
показать весь комментарий
18.02.2024 18:47 Ответить
Зелена Змія залізла в Україну .Голову віттяти . І боротися за Землю Нашу, за Дітей Наших! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
18.02.2024 19:43 Ответить
Мразі командири мають думати над тим, як забезпечити відхід з позицій
показать весь комментарий
18.02.2024 18:50 Ответить
Мразі не мають чим думати , горе у тому що командирів не виявилося , були якісь особи на цих посадах , займали чиєсь місце ((
показать весь комментарий
18.02.2024 18:53 Ответить
Олег Леусенко

@leusenko1

В Авдіївці російські фашисти стратили поранених полонених воїнів ЗСУ. Це воєнний злочин рф, але Зеленський і зараз не звернувся до союзників із проханням скликати Радбез ООН. Це наказ кремля - не виносити злочини рф на РБ. Хтось з українців думає, що петрушка не працює на москву?
показать весь комментарий
18.02.2024 18:56 Ответить
Русня не люди, біосміття, місце яким в чорних пакетах
показать весь комментарий
18.02.2024 19:03 Ответить
Знаєте скільки таких випадків з початку повномасштабного вторгнення?
Якби ви знали скільки таких командирів в тому числі молодих талановитих пішли на підвищення, бо головне для кар'єрного росту не виконання завдання з мінімумом втрат, а полірування залізних чи титанових яєць найвеличнішому.
Штабні Азову та 3-ї штурмової вам для прикладу.
Ви ще не чули під Бахмутом:
- У нас важкий 300
- Так дабєйтє єво
- Мені по...й слільки вас ляже, нових пришлють
- У нас троє 200
- Покладіть у спальник і викиньте з окопу
Це зі слів моїх близьких які воюють чи вже відвоювалися в різних бригадах.
А все тому що не запроваджений після операційний аналіз і жоден горекомандир не поніс ніякого покарання за невиправдані втрати.
Можете банити, кричати про ІПСО, але скільки можна замовчувати?
Ми вже гірші кацапів.
Скажете ця правда демотивує мобілізуватися, але найбільше демотивує солоденька брехня від влади і гірка правда життя і смерті.
Бо брехня породжує безкарність і приводить до ще більших втрат.
показать весь комментарий
18.02.2024 19:05 Ответить
"Ми вже гірші кацапів."

Да ви шо, реально гірші? Чи це так, для "красного" слівця?
показать весь комментарий
18.02.2024 20:24 Ответить
Все тримається на наших синах , дочках , патріотах! Зелена змія робить все для торго , щоб знищити патріотів.
показать весь комментарий
18.02.2024 20:43 Ответить
Так, і тому ми вже гірше кацапів. Логічно
показать весь комментарий
18.02.2024 20:56 Ответить
вы кацапы вообще не люди а дерьмо ослиное
показать весь комментарий
18.02.2024 23:00 Ответить
Не могу с вами не согласиться, Вячеслав, что кацапы не люди, а дерьмо ослиное.
А вот Влад Ланцев написал, что мы - хуже кацапов. Направьте свой праведный гнев на него.
показать весь комментарий
19.02.2024 13:30 Ответить
Я мав на увазі владу і тих хто їх обожнює.
У кацапів існує таке поняття як демобілізація, а у нас ні.
Хто потрапив до ЗСУ той кріпак.
показать весь комментарий
18.02.2024 21:09 Ответить
Поняття "демобілізація" у кацапів є, але чомусь самої демобілізації немає.
Чому самиці чмобіків починають бунтовати, що їх чоловікі гірші, ніж виживші після м'ясних штурмів, зеки, яких спочатку помилували після півроку

Звідки у вас інфа про демобілізацію у кацапів?
показать весь комментарий
18.02.2024 21:20 Ответить
не пести скотина кацапская тварь кремлевская
показать весь комментарий
18.02.2024 22:59 Ответить
Ну героям батальйонів монако видніше.
показать весь комментарий
19.02.2024 06:29 Ответить
так ты в Монако ну ты кондом
показать весь комментарий
20.02.2024 03:31 Ответить
А шож ви Ссуки їх залишили, мобілізація кажете, щоб тебе в люби час кинуло твоє керівництво. Да на .....у
показать весь комментарий
18.02.2024 20:53 Ответить
Філ Менко, згоден, як і керівництво України
показать весь комментарий
18.02.2024 20:56 Ответить
Якщо, військових відвели звідти, ще 1міс тому, то зараз ми б з вами не читали цю новину. Провина цілково лежить на Зеленському та керівництві Генштаба. Вони мають за це понести відповідь, та отримати покарання.
показать весь комментарий
18.02.2024 21:12 Ответить
Nado bilo ix vivesti ranshe. politiku nado otbrosit vo vremia voini.
показать весь комментарий
18.02.2024 21:16 Ответить
Як Залужного фактично відсторонили від командування на початку 22-го, так маленька радянська армія потихеньку вигрібає піздюлєй, зате на Леопардах)
показать весь комментарий
18.02.2024 21:24 Ответить
нету там никаких леопардов это только кацапы могут позволить себе угробить 400-600 танков только на одну Авдеевку и окружности
а то что после Залужного все посыпалось только подтверждает факт какое дерьмо понабирал ублюдок ЗЕнетряпка
показать весь комментарий
18.02.2024 23:03 Ответить
То вже навіть не нагадує маленьку радянську армію то нагадує маленьку КРІПАЦЬКУ армію. Бо в радянській армії, якщо щось ставалося то всіх на допит ( служив бачив викликали)
А тут повна БЕЗВіДПОВІДАЛНІСТЬ.
Гірше ніж з худобою.
Ця подія і шок в суспільстві і притягнення винних до кари ( якщо буде) будуть показником чи я правий чи ні.
Щось мені підказує що залишуся правий, на мій власний превеликий жаль.
показать весь комментарий
18.02.2024 21:45 Ответить
Додам, щось мені згадалася безмозгла, безугла, як вона проштовхував закон про розстріл за невиконання наказу...
показать весь комментарий
18.02.2024 21:48 Ответить
Жах.
показать весь комментарий
18.02.2024 21:54 Ответить
Зе шобло кровавых мародеров для которых рейтинги важнее
показать весь комментарий
18.02.2024 23:44 Ответить
Це спіраль ескалації. Чим сильніше вона закручується тим складніше вийти потім. Ви думали вони після Бєлгорода будуть брати полонених? Не будуть. Вони себе підривають гранатами просто так думаєте ?
показать весь комментарий
19.02.2024 00:10 Ответить
опорні пункти у ******** війні - це самогубство
показать весь комментарий
19.02.2024 01:39 Ответить
Авдіївку залишили якраз через відсутність опорних пунктів по флангах.На запорізькому напряму через опорні супротивника пункти ,так звану лінію суровікіна,прорив не зробили,По твоєму війська повинні переховуватися в складках місцевості?
показать весь комментарий
19.02.2024 10:48 Ответить
у ******** війні, опорник може прїснувати максімум 2-3 години і там всі поляжуть, все решта - совкова маячня.
показать весь комментарий
19.02.2024 11:14 Ответить
ты идиот если бы не было опорников то кацапы бы маршем проходили в день по 100 км
показать весь комментарий
20.02.2024 03:32 Ответить
змінити тактику і на кожний такий опорник відряджати палкана чи генерала в лампасах. нехай тягне мазу перед кацапами за підлеглих у випадку полону...
показать весь комментарий
19.02.2024 09:47 Ответить
опорніки і блокпости у ******** війнах - це самогубство.
показать весь комментарий
19.02.2024 11:15 Ответить
а ты чего кацап так расстроен что в опорной Авдеевке твоих 40-50 тысяч тушек замочили тварей
показать весь комментарий
20.02.2024 03:34 Ответить
Страница 3 из 3
 
 