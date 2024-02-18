За сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 33 авиационных удара, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 18 февраля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Продолжаются семьсот двадцать пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник и дальше продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
В течение суток произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты инфраструктуры.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе Ольховатки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Староселье Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Зноб-Трубчевская Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка Харьковской области.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Боровой Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника у Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Раздолевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполевка, Торское, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага в районах Ласточкиного и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Семеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстреламы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 12 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковеевка.
На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районе Работино Запорожской области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармам на левобережье Днепра. В частности, в течение суток предпринято 14 попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Ингулец, Федоровка, Ивановка, Тягинка, Токаревка, Крынки Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов Крынки, Томина Балка, Ингулец и Ивановка Херсонской области.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.
Также на восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 пунктам управления и 1 складу боеприпасов противника", - говорится в вечерней сводке.
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@jana_skhidna
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https://twitter.com/jana_skhidna/status/1759285556188442659 7 мин
ми маємо продовжувати далі! підарня ВЖЕ лізе на Ласточкине та Сєвєрне, Орлівку інтенсивно криють + КАБи, Степове - стерли, Бердичі +- криють так само як Степове, Семенівка - КАБи, Очеретине - дофіга КАБів на день, Новобахмутівка - КАБи щоб не було в останній день...
Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.