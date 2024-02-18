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Фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA Film Awards в номинации "Лучший документальный фильм"

bafta

"20 дней в Мариуполе" получил престижную британскую кинонаграду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт премии BAFTA Film Awards.

Напомним, "20 дней в Мариуполе" претендовал сразу на 2 награды в категориях: "Документальный фильм" и "Лента на иностранном языке".

Однако лучшим фильмом на иностранном языке стал "Зона интереса" Джонатана Глейзера, рассказывающий о коменданте "Аушвица".

Читайте также: Режиссер Чернов получил премию Американской гильдии режиссеров за "20 дней в Мариуполе"
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Топ комментарии
+4
Вітаємо !! Ви молодці!!
Чекаємо від митців, на продовження цього фільму: «Південь України - без мін» та «Шатли дВерещук на Крим»….
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18.02.2024 21:56
+3
Тепер треба премію за Бахмут, Авдіевку,.........не дай Боже ще за щось ! При такої владі .
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18.02.2024 21:25
+3
і Маріуполь, і Авдіївка, і всі всі інші
- це злочини Зе
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18.02.2024 21:39
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Правила форума Совет форумчан
Про ці злочини росіян потрібно весь час розповідати, навіть пости в соцмережах на рекламу поставити. Не відео "потужного лідора ********** і його команди", а свідчення про злочини РФ, про знищенні повністю їми міста і села про вбитих і змушених тікати світ за очі людей.
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18.02.2024 21:23 Ответить
і Маріуполь, і Авдіївка, і всі всі інші
- це злочини Зе
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18.02.2024 21:39 Ответить
Росіян теж. В першу чергу.
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18.02.2024 21:41 Ответить
росіяни - виконавці

нікчемний верховний преЗезе - причина вторгнення вбивць
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18.02.2024 23:24 Ответить
Тепер треба премію за Бахмут, Авдіевку,.........не дай Боже ще за щось ! При такої владі .
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18.02.2024 21:25 Ответить
Якось випадково пересiкався с Джонатаном Глейзером - ВЕЛИКА ЛЮДИНА !!!
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18.02.2024 21:27 Ответить
Я не пересікалася з Мстиславом Черновим, але я не сумніваюся, що він - ВЕЛИКА ЛЮДИНА. І він, між іншим, є українцем, і знімає про Україну
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18.02.2024 21:34 Ответить
Мене iнакший фiльм про Марiуполь зачепив - https://youtu.be/ezZD7cOqsBs?si=NdcS97wf-Jn-KW3k Фильм о блокадном Мариуполе
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18.02.2024 21:43 Ответить
Я не помню Ленина живым, я его застал уже холодным.
Говорят был парнем центровым, поимел Россию принародно
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18.02.2024 22:00 Ответить
"20 днів у Авдіївці".
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18.02.2024 21:30 Ответить
Бахмут, Авдіївка, Лисичанськ не були в блокаді, цивільні мали можливість звідти втекти. Унікальність фільму "20 днів в Маріуполі" в тому, що він задокументував злочини РФ проти мирного населення. Не було б цього фільму, матеріалів Чернова і Малолєтки, і кацапи усюди б впарювали, що вони визволили Маріуполь від нацистів. А у всіх жертвах винна Україна. І ООН, і Червний Хрест і з радістю б прислухалися
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18.02.2024 21:40 Ответить
Червоний хрест не бачив так само злочинів нацистів у концтаборах, коли вони палили людей у печах і душили газом. Такщо нічого нового, через 80 років після другої світової війни вони так само сліпі і глухі.
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18.02.2024 21:43 Ответить
Вітаємо !! Ви молодці!!
Чекаємо від митців, на продовження цього фільму: «Південь України - без мін» та «Шатли дВерещук на Крим»….
показать весь комментарий
18.02.2024 21:56 Ответить
 
 