Фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA Film Awards в номинации "Лучший документальный фильм"
"20 дней в Мариуполе" получил престижную британскую кинонаграду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт премии BAFTA Film Awards.
Напомним, "20 дней в Мариуполе" претендовал сразу на 2 награды в категориях: "Документальный фильм" и "Лента на иностранном языке".
Однако лучшим фильмом на иностранном языке стал "Зона интереса" Джонатана Глейзера, рассказывающий о коменданте "Аушвица".
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