В течение 18 февраля россияне 12 раз обстреляли Сумщину – зафиксирован 81 взрыв, - ОВА

В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 81 взрыв из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС. Обстрелам подверглись Хотинская, Николаевская сельская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Хотинская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).

Великописаревская громада: с территории России совершены минометные обстрелы (36 взрывов) и артобстрел (4 взрыва).

Николаевская громада: россияне ударили из РСЗО (5 взрывов).

Белопольская громада: зафиксирован артобстрел (4 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из АГС (10 взрывов).

Середино-Будская громада: с территории России совершен обстрел из АГС (16 взрывов)".