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терроризм (18644) Навальный (855) спонсор (25) Линдси Грэм (48)

Надо объявить Россию государственным спонсором терроризма по американскому законодательству, - сенатор-республиканец Грэм

грем,ліндсі

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что хочет объявить Россию государством-спонсором терроризма – после смерти российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в тюрьме строгого режима за Полярным кругом в России 16 февраля. Сразу появились заявления – в том числе, со стороны президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского – о том, что за смертью Навального стоит Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗН, об этом он заявил 18 февраля на телеканале CBS.

"Навальный был одним из самых смелых людей, которых я когда-либо встречал. Когда он вернулся в Россию, он должен был знать, что его убьет Путин, и он был убит Путиным. Почему бы нам не сделать это: я только что говорил по телефону с двумя сенаторами-демократами - давайте объявим Россию государственным спонсором терроризма по американскому законодательству. Заставим их заплатить цену за убийство Навального", – сказал Грэм.

Читайте также: Путин ответственен за его смерть, - Байден о Навальном
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Топ комментарии
+32
Треба, але ви всі там надто сцикливі для цього. Все, на що ви здатні, це глибоке занепокоєння...
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19.02.2024 01:00
+25
Ти диви як смерть бутерброда схвилювала, а те що рашка в Україні натворила то таке ...
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19.02.2024 01:17
+23
россія не е спонсором террорізму,россія це краіна терроріст яка ісповедует ідеологію фашізму.
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19.02.2024 01:03
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Треба, але ви всі там надто сцикливі для цього. Все, на що ви здатні, це глибоке занепокоєння...
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19.02.2024 01:00 Ответить
Треба це було з самого початку зробити і душити рашу повільно
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19.02.2024 01:35 Ответить
Треба просто знищити росію
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19.02.2024 08:46 Ответить
А трамп вам разрешит? Вы сначала с трампом у себя разберитесь. А то не заметите как у вас свой диктатор появится
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19.02.2024 01:01 Ответить
Не нагнетайте паники
Трамп все сделает в интересах Америки
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19.02.2024 01:36 Ответить
звісно, що сдєлаєт. спочатку заплатить штраф за махінації з фінансовою звітністю. скільки там йому впаяли штрафу? більше 350 лямів, а з усіма витратами і пенями, то там і більше 400 лямів набіжить для нього. чи судова система США - це дно, а сам Трамп кришталево чистий і порядний? )
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19.02.2024 02:31 Ответить
Не рахуйте чужі штрафи. Для Трампа 400 лямів це не гроші. Якщо припустити навіть, що його посадять, він після свого обрання сам себе помилує згідно американських законів. Він не покине ні НАТУ, ні Україну.
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19.02.2024 09:28 Ответить
Трампу світить банкротство.
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19.02.2024 09:47 Ответить
Після свого обрання він нарешті побудує хмарочос на Москві. Це його мрія яку він не здійснив минулого разу.
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19.02.2024 10:02 Ответить
А чому в США правосуддя стало вибірково працювати?

На прикладі роботи з секретними документами
одного від республіканців звинуватили

а в аналогічній ситуації, для двох демократів навпаки - не хочуть навіть звинувачувати
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19.02.2024 11:41 Ответить
ти мене питаєш? я тобі що, американський суддя? передзвони і запитай. і не смерди тут.
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19.02.2024 13:07 Ответить
А при чем тут Трамп к демократам?

40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майка Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций
Конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз сказал, что https://maxrose.house.gov/uploadedfiles/2019.10.16_rose_fto_letter_to_state.pdf обращение подписали 40 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.
https://24tv.ua/ru/v_ssha_trebujut_priznat_azov_terroristicheskoj_organizaciej_n1222011
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19.02.2024 11:38 Ответить
Давно пора. Досить шукати у болотних тварюк частинки людяності. Такого там нема вже давно.
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19.02.2024 01:02 Ответить
россія не е спонсором террорізму,россія це краіна терроріст яка ісповедует ідеологію фашізму.
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19.02.2024 01:03 Ответить
Як там говориться, хороші часи породжують слабких людей, от ви там всі слабкі на жаль ...
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19.02.2024 01:03 Ответить
А насчет убийства Навального так ***** уже понял что у США нету яиц и ему нечего бояться. И боюсь что ето только начало его безумных идей. Особенно когда он поял что трамп вот-вот захватит в США власть и они вдвоем, пардон, втроем с Китаем начнут передел мира.
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19.02.2024 01:03 Ответить
***** сдохло в ноябре 2023. Там щам патрушев всем рулит, его бывшая шестерка, и участник договорняка в Омане. А вместо ***** показуют всем двойника, который никак не может запомнить, на какой руке часы.
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19.02.2024 01:07 Ответить
А може у хутина деменція?
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19.02.2024 01:25 Ответить
А може здох і раніше
там править колективний путє
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19.02.2024 01:39 Ответить
Оо трампіст заспівав,коли його шефа за сраку взяли,тобто до нитки розділи,що той вже своїм виборцям туфля продає по 399дол.Клоуни!
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19.02.2024 01:14 Ответить
Грем якраз не трампіст, він з адекватних республіканців...
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19.02.2024 01:28 Ответить
Немає різниці трампіст чи ні зараз Америка переживає складні часи і є підтримка навіть з боку тих хто в 2022 не голосував за Трампа а цього року буде
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19.02.2024 01:42 Ответить
В цей раз він голосував проти допомоги України, хоча до цього завжди був за неї. Політична повія
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19.02.2024 07:20 Ответить
Байден засцить, не допустити assкалації.
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19.02.2024 01:15 Ответить
Брехливий як пів Зеленського
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19.02.2024 01:16 Ответить
Ти диви як смерть бутерброда схвилювала, а те що рашка в Україні натворила то таке ...
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19.02.2024 01:17 Ответить
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19.02.2024 01:23 Ответить
Дєрьмак це двійник Зенелоха?
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19.02.2024 09:36 Ответить
такой шорох из-за какого-то имперского куска г*на. Смелый, что рот открыл, то Боже, готовы даже признать спонсором терроризма!
У нас люди, из-за ср*ных сша, с голыми руками против кацапов идут, то они менее смелые? сколько лучших украинцев умерло из-за вшивых харантов, сотни тысяч? но то ж не навальный, то 2ой сорт, их можно не считать, да пиндосы?
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19.02.2024 01:38 Ответить
С паршивой овцы - хоть шерсти бутерброд.
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19.02.2024 01:46 Ответить
Essentially, yes. Ever wondered why the US does not recognize the International Criminal Court? Because the US never excluded war, and invasion of another country in particular, as a legitimate means of advancing its interests. We live in a cynical world governed by very simple rules that have not changed much over the last 5 thousand years.
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19.02.2024 02:03 Ответить
ну так что ж вы возбудились из-за смерти небутерброда?? Это каким-то образом задевает интересы сша?
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19.02.2024 02:05 Ответить
There are certain formal rituals that need to be observed. Expressing outrage when an opposition leader is basically killed by a hostile regime is one of them. No, Russia will never be officially recognized as a sponsor of terrorism, this will hurt American interests. But it does not hurt to say that it would be nice… Regardless, Navalny was a brilliant and courageous man who deserves respect for how he lived and died. Very few modern-day politicians in any country can be considered people of the same caliber. It is pretty darn obvious, hence the global outcry.
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19.02.2024 02:18 Ответить
He was an ethnic Ukrainian, born in Ukraine, but supported the occupation and pseudo-referendum in Crimea. He also supported Russian chauvinism, which presented Ukrainians as an inferior nation.
He was trash, but not a brilliant or brave man.
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19.02.2024 02:26 Ответить
You must be referring to his "Crimea is not a sandwich to be passed back and forth" statement made during a TV debate with an ultra-nationalist. Other than that I am not aware of any statements of his that can be viewed as remotely anti-Ukrainian. He was an outspoken critic of the war, which he blasted right out of jail. If this is all you know or remember from his legacy, it is not my job to convince you otherwise. However, looking at the front pages of the global newspapers and news cites, one hardly gets an impression that a piece of trash just died. And one more thing: if you are looking for enemies, you will find them everywhere. It's allies that are in short supply, and they run out too - rather quickly.
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19.02.2024 02:40 Ответить
You're just not aware.
And he was an enemy of Ukraine until his leaders from one of the Kremlin towers hid him in prison from Putin. However, not effectively enough. Yes, he tried (successfully) to seek support from the international community by saying the right things.
You also overestimate "world headlines and news." In a year or two, you will also be surprised by Zelensky's story.
Just don't try to teach things you don't know.
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19.02.2024 02:53 Ответить
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19.02.2024 08:57 Ответить
короче очередной треп и импотенция со стороны сша. Расходимся
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19.02.2024 02:27 Ответить
CNN
-
Колишня членкиня Палати представників від Республіканської партії Ліз Чейні в неділю попередила про "путінське крило" Республіканської партії після того, як колишній президент Дональд Трамп відреагував на смерть відвертого критика Кремля Олексія Навального.

"Ми повинні серйозно поставитися до того, наскільки у вас зараз є путінське крило Республіканської партії. Я вважаю, що питання цього виборчого циклу полягає в тому, щоб переконатися, що путінське крило Республіканської партії не захопить західне крило Білого дому", - сказалa Чейні в інтерв'ю CNN в програмі "State of the Union."
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19.02.2024 02:24 Ответить
"членкиня" - це ти переклав, членкиня?
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19.02.2024 08:59 Ответить
А що не так?
Якщо ви любите радянські слова «партком», «обком», «товарищь», то слово «член» теж для вас. З усім спектром його значень. Підказати весь спектр значень?
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19.02.2024 09:50 Ответить
Той самый Грем который "неоднократно голосовал против выделения помощи Украине".
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19.02.2024 02:27 Ответить
так отож. а скільки було проукраїнських заяв від нього на підтримку України. навіть в Київ призїджав. лицемірна гнида.
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19.02.2024 02:33 Ответить
А що мішало чи мішає зробити це зараз(хоч пізніше, ніж ніколи)? Ядрьонка, ескалація(путін нападбот-Аляску отберьот) чи все-таки сцикливість? Останнє переважає...
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19.02.2024 05:11 Ответить
Мне кажется "эскалацию" придумала украинская сторона, власти, журналисты. Они не ожидали что Запад настолько слаб. Не желанием и решительностью, а просто это все на что они способны. А народ должен верить, что если могущественные союзники как только захотят, могут раздавить врага одним пальцем. Запад оказался одним большим мифом. Во всех смыслах.
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19.02.2024 05:35 Ответить
А давайте пригадаємо початки війни. З яким скрипом почали щось давати з військового обладнання, з якими умовами(по рашці ніззя, бо це призведе до ескалації) "конфлікту". Вони з самого початку сц...ли назвати речі своїми іменами - що війна є війною. І війна почалась не тільки з України, а набагато раніше-з Грузії, Абхазії, Криму. А Захід мовчав, схавав...вони "не настолько слаби", вони просто хворі і хвороба називається політична імпотенція. Починаючи від сра...ї оони до місцевих "політичних керівників" держав. І два останніх речення у Вашому дописі якраз повністю характеризує захід.
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19.02.2024 06:46 Ответить
1992 рік - Молдова і Грузія а потім Ічкерія.
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19.02.2024 07:54 Ответить
Чергові порожні обіцянки. США самі себе опустили.
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19.02.2024 05:37 Ответить
Поодинокі заяви не дають ніяких результатів, а світ виявився настільки слабким, що одне верте ним як хоче.
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19.02.2024 06:03 Ответить
Треба зробити Росію державним спонсором тероризму за американським законодавством, - сенатор-республіканець Грем.

Напевно неадекватний переклад. ЗРОБИТИ спонсором тероризму? Ніби Росія не є країною терористом і не є світовим спонсором тероризму ? І тому "Треба зробити Росію державним спонсором тероризму? Це як виготовити фальшивий документ?
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19.02.2024 06:27 Ответить
Та да, можна оголосити кацапів зоч чортами, хоч агресором, хоч терористом. Їх замучить совість і вонивсі помруть. І тоді з чистою совімтю (насправді - ні) можна нічого вкраїнцям не давати. Нє?
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19.02.2024 07:04 Ответить
В сенсі , а що там робити , як вона їм і є , дякую ви своєю політикю замирення вже це зробили
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19.02.2024 08:03 Ответить
тільки це треба було робити після 17.07.2014 року !
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19.02.2024 08:33 Ответить
Ви не праві. Це треба було робити 20.02.2014 року.
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19.02.2024 09:56 Ответить
20.02.2014 була гібридна військова операція , а ось 17.07.2014 чистий тероризм . хоча мене б влаштували обидві дати визнання терористами .
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19.02.2024 10:25 Ответить
Захоплення мільйонів людей у заручники - це не тероризм?
Військова гібридна операція - це гра слів, як казав відомий персонаж у відомому фільмі.
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19.02.2024 10:29 Ответить
не було захоплення мільйона людей в заручники . хто хотів той виїхав .
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19.02.2024 10:32 Ответить
Дуже ти цікава людина. Я прийшов у твій дім і кажу: Тепер я буду тут жити і ти, або залишишся жити за моїми правилами, або чеши звідси куди хочеш.
І як це називається?
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19.02.2024 11:44 Ответить
Завтра на жаль десята річниця анексії Криму.
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19.02.2024 09:59 Ответить
Джонсона сделай террористом , он вредит республиканцам и США
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19.02.2024 09:25 Ответить
Уряд Угорщини відмовився зустрітись з сенаторами США, які приїхали вимагати схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО
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19.02.2024 09:26 Ответить
Для этого надо иметь яйца. Но коллективный Запад это глупые розовые пони.
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19.02.2024 10:27 Ответить
 
 