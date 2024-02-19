Надо объявить Россию государственным спонсором терроризма по американскому законодательству, - сенатор-республиканец Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что хочет объявить Россию государством-спонсором терроризма – после смерти российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в тюрьме строгого режима за Полярным кругом в России 16 февраля. Сразу появились заявления – в том числе, со стороны президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского – о том, что за смертью Навального стоит Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗН, об этом он заявил 18 февраля на телеканале CBS.

"Навальный был одним из самых смелых людей, которых я когда-либо встречал. Когда он вернулся в Россию, он должен был знать, что его убьет Путин, и он был убит Путиным. Почему бы нам не сделать это: я только что говорил по телефону с двумя сенаторами-демократами - давайте объявим Россию государственным спонсором терроризма по американскому законодательству. Заставим их заплатить цену за убийство Навального", – сказал Грэм.

Читайте также: Путин ответственен за его смерть, - Байден о Навальном