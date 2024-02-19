Надо объявить Россию государственным спонсором терроризма по американскому законодательству, - сенатор-республиканец Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что хочет объявить Россию государством-спонсором терроризма – после смерти российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в тюрьме строгого режима за Полярным кругом в России 16 февраля. Сразу появились заявления – в том числе, со стороны президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского – о том, что за смертью Навального стоит Путин.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗН, об этом он заявил 18 февраля на телеканале CBS.
"Навальный был одним из самых смелых людей, которых я когда-либо встречал. Когда он вернулся в Россию, он должен был знать, что его убьет Путин, и он был убит Путиным. Почему бы нам не сделать это: я только что говорил по телефону с двумя сенаторами-демократами - давайте объявим Россию государственным спонсором терроризма по американскому законодательству. Заставим их заплатить цену за убийство Навального", – сказал Грэм.
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Трамп все сделает в интересах Америки
На прикладі роботи з секретними документами
одного від республіканців звинуватили
а в аналогічній ситуації, для двох демократів навпаки - не хочуть навіть звинувачувати
40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майка Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций
Конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз сказал, что https://maxrose.house.gov/uploadedfiles/2019.10.16_rose_fto_letter_to_state.pdf обращение подписали 40 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.
https://24tv.ua/ru/v_ssha_trebujut_priznat_azov_terroristicheskoj_organizaciej_n1222011
там править колективний путє
У нас люди, из-за ср*ных сша, с голыми руками против кацапов идут, то они менее смелые? сколько лучших украинцев умерло из-за вшивых харантов, сотни тысяч? но то ж не навальный, то 2ой сорт, их можно не считать, да пиндосы?
He was trash, but not a brilliant or brave man.
And he was an enemy of Ukraine until his leaders from one of the Kremlin towers hid him in prison from Putin. However, not effectively enough. Yes, he tried (successfully) to seek support from the international community by saying the right things.
You also overestimate "world headlines and news." In a year or two, you will also be surprised by Zelensky's story.
Just don't try to teach things you don't know.
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Колишня членкиня Палати представників від Республіканської партії Ліз Чейні в неділю попередила про "путінське крило" Республіканської партії після того, як колишній президент Дональд Трамп відреагував на смерть відвертого критика Кремля Олексія Навального.
"Ми повинні серйозно поставитися до того, наскільки у вас зараз є путінське крило Республіканської партії. Я вважаю, що питання цього виборчого циклу полягає в тому, щоб переконатися, що путінське крило Республіканської партії не захопить західне крило Білого дому", - сказалa Чейні в інтерв'ю CNN в програмі "State of the Union."
Якщо ви любите радянські слова «партком», «обком», «товарищь», то слово «член» теж для вас. З усім спектром його значень. Підказати весь спектр значень?
Напевно неадекватний переклад. ЗРОБИТИ спонсором тероризму? Ніби Росія не є країною терористом і не є світовим спонсором тероризму ? І тому "Треба зробити Росію державним спонсором тероризму? Це як виготовити фальшивий документ?
Військова гібридна операція - це гра слів, як казав відомий персонаж у відомому фільмі.
І як це називається?