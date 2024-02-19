Члены НАТО говорят об очень вероятном нападении России на одного из них, - Bloomberg о конференции безопасности в Мюнхене
По данным Bloomberg, на Мюнхенской конференции безопасности представители стран-членов НАТО в частных разговорах обсуждали необходимость подготовки к возможному нападению России на одну из них на фоне сомнений в роли США в защите Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники
В публикации с заголовком "Союзники Украины моделируют мир, в котором США отступают", издание отмечает, что "члены НАТО теперь говорят в частных разговорах о российском нападении на одного из них как об опасности, требующей немедленного ответа, поскольку они все больше сомневаются в том , что США сохранят свою традиционную роль в защите Европы как части Альянса".
Растущая тревога его (Байдена – ред.) европейских союзников вытекает из осознания того, что они находятся в моменте, когда Россия ободрена своими успехами на поле боя, США могут уменьшить поддержку их региона, а они сами сделали слишком мало для подготовки.
Этот пессимизм доминировал в разговорах в эти выходные на Мюнхенской конференции по безопасности, где лидеры и представители оборонных ведомств собрались, чтобы подвести итоги наибольших геополитических угроз в мире.
"Присутствующие высокопоставленные должностные лица в сфере безопасности выразили обеспокоенность по поводу неспособности США предоставить миллиарды долларов на финансирование Украины и заявили, что они планируют сценарии, в которых именно это ухудшение поддержки может подтолкнуть Россию к прямому нападению на союзника по НАТО", - отмечается в статье.
Издание отмечает, что по словам одного из должностных лиц, по сравнению с решимостью предыдущих встреч, в этом году в Мюнхене царила неопределенность.
"Я не могу предположить, может ли произойти нападение на территорию НАТО и когда именно. Но это может произойти через пять-восемь лет", - сказал в интервью Bloomberg министр обороны Германии Борис Писториус.
Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс, противник помощи Украине и близкий союзник Дональда Трампа, выразил мнение многих членов своей партии, когда заявил, что его стране нужно переориентировать свою внешнюю политику на Азию, оставив меньше ресурсов в поддержку Европы.
"Проблема Европы состоит в том, что она не обеспечивает достаточного сдерживания самостоятельно, потому что она не проявляет достаточной инициативы. Американское одеяло безопасности позволило европейской безопасности атрофироваться", - сказал Вэнс на панельной дискуссии в Мюнхене.
По словам одного из высокопоставленных помощников конгрессменов, даже если финансирование для Украины со стороны США поступит, оборудование не сразу попадет в Украину. В частности, издание пишет о необходимости ракет противовоздушной обороны, "нехватка которых уже привела к серьезным убыткам от российских ракетных обстрелов".
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Боря, ты весь Бундесвер про....л и теперь пытаешься на 5-8 лет в будущее заглядывать?
9 березня 2022 року
Вночі на територію Польщі увійшла рейдова колона російських найманців «Вагнера» чисельністю близько тисячі солдатів без розпізнавальних знаків і в уніформі, озброєних до зубів, і зайняла позиції поблизу Гайнівки, неподалік від великого табору для біженців. Заскочені зненацька прикордонники не втрутилися, адже вони не мали можливості протистояти такій кількості людей з важкою механізованою технікою. У Варшаві не знали, що робити.
Вагнерівці зайняли оборонні позиції в таборі біженців і передали на весь світ заяву про те, що вони прийшли захистити «невинних дітей і жінок від варварських поляків, які ************ до війни і репресій проти цивільного населення». У коментарі до заяви було додано, що поляки не можуть мирно жити в цій частині світу, тому що, наприклад, вони не виправдали сподівань Москви, які вона покладала на них останніми днями, що принесло б тривалий мир в Європу.
Уряд у Варшаві був розлючений. Америка як покровитель і гарант безпеки не давала інструкцій, що робити. Різниця в часі означала, що важко було навіть додзвонитися до американських керівників. А американські військові офіцери в Польщі та Європі не мали повноважень ухвалювати рішення, не кажучи вже про союзників.
Верховний головнокомандувач об'єднаних сил у Європі (SACEUR) вважав, що це була ситуація, яка не була близька до застосування статті 5, і що між союзниками не буде досягнуто політичного консенсусу з цього питання. Втрачався дорогоцінний час, протягом якого польська армія могла б втрутитися.
Німецький уряд виступив із заявою, в якій закликав обидві сторони схаменутися і покласти край напруженню мирним шляхом. Берлін чітко дав зрозуміти, що не бачить необхідності в консультаціях в рамках НАТО і що ми не зіткнулися з ситуацією, яка могла б означати необхідність активації статті 5 і солідарної реакції НАТО на напад на члена Альянсу.
За цей час деякі з вагнерівців також зайняли офіс уряду гміни і шкільні будівлі поблизу табору біженців. Нарешті, керівництво додзвонилося до американців, які наказали проявити стриманість і вгамувати емоції, і, звичайно, не стріляти в вагнерівців, які в цей час почали безчинствувати в Гайнівці та її околицях: вони підпалили церкву і тероризували населення в пошуках їжі. Кожної миті могли з'явитися жертви серед цивільного населення.
Польська армія і силові структури відступили під час плутанини у прийнятті рішень, щоб не загострювати ситуацію, яка пахла світовою війною. Москва категорично заперечувала, що це були її війська. Американці закликали до подальшого зниження градусу, німці відверто мали на меті прийняти російські вимоги і примусити Польщу визнати факти, що виникли на кордоні, як доконані.
У Варшаві в уряді запанували страх і паніка.
Нарешті з'явилися ключові питання: що з статтею 5? Коли вона власне запрацює? Як щодо наших рішень? Коли ми зможемо приймати їх самостійно, враховуючи, що ми перебуваємо в альянсі? Як щодо нашої власної здатності реагувати? Чому американці кажуть нам пом'якшувати ситуацію? Як щодо їхнього авторитету? Чому ми чекаємо реакції Вашингтона з кожного питання? Чому так поводиться Німеччина, а як же солідарність Заходу, НАТО, ЄС? Чому ніхто не протистояв збройному вторгненню в Україну і чому ніхто не протистоїть військовим шляхом гібридній агресії Росії зараз? Чому російська стратегія салямі і варіння жаби на повільному вогні працює? Чи американці просто слабкі? Не кажучи вже про країни Європи...
Шкода тільки, що на ці питання не було зроблено спроб відповісти набагато раніше.
За такими діями польської влади стоїть невпевненість у тому, що союзники по НАТО нададуть Польщі ефективну та своєчасну підтримку у разі зовнішньої агресії. Краще бути готовим до всього самому, не чекаючи, поки побратими по зброї надолужать згаяне, і не замислюючись, чи наздоженуть вони взагалі. Схоже, що досвід російсько-української війни, коли зовнішня допомога, необхідна позавчора, приходить післязавтра, навчив такого роду обережності.
Hoc signo vinces!
,,Таємна Змова: Байден Шольц та путін проти України,,
https://www.youtube.com/watch?v=q-GfNkwKhPs
Хоча у мене великі сумніви,що раша нападе на єс.Кацапстан же ні на що не здатний,а треба їм десь і машини купувати,і лікуватись,і своїх рашенят пристроїть...
- ******** ваш ввп, ********.
Там уся нація ********* і слова "можем павтаріть" уже не здаються фантастикою.
З таким куколдізмом і пздбольством точно нападе.
Замість того, щоб надати Україні все можливе озброєння вони лиш "разгаворі разгаварівают"