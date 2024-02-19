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членство в НАТО (1440) Евросоюз (16688) Таяни (53)

Украина может стать членом Европейского Союза и НАТО, но уже после окончания войны с Россией, - Таяни

антоніо,таяні

Членство в НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Месседж для России очень четкий: Украина будет членом Европейского Союза, а затем мы работаем над тем, чтобы Украина стала членом НАТО", – сказал он.

Однако членство в НАТО невозможно, подчеркнул Таяни, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.

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"Мы должны быть очень осторожными", – сказал глава МИД Италии и добавил, что ситуация, когда полноправный член НАТО в состоянии войны с Россией, "означает Третью мировую".
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Топ комментарии
+28
"Месидж для Росії дуже чіткий: Україна буде членом Європейського Союзу,а потім ми працюємо над тим, щоб Україна стала членом НАТО", - сказав він. Проте, членство в НАТО неможливе, підкреслив Таяні, поки Україна перебуває у стані війни з Росією. "

Ну так, меседж для раісі дуже чіткий - затягнути війну в Україні усіма можливими засобами і будь-яким коштом. Ох..ний меседж, я б сказав. Чіткіше просто бути не може.
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19.02.2024 07:09
+19
Підер@си!
Після війни з Росією,нам і ***** НАТО не потрібне!
Захищати підарасов!???
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19.02.2024 07:10
+12
І це непогане питання.
Особисто я не можу уявити як якась умовна Угорщина воює за Латвію, а Словаччина за Естонію. Чи німці за поляків йдуть вмирати. А ми вже бачили, як в світі дотримуються договорів, пактів, меморандумів тощо, не думаю що 5 стаття НАТО - це щось особливе на що можна не покласти х... як це зробили вже на купу макулатури.
Щось мені підказує, що Польща і країни балтії це вже теж починають розуміти.
НАТО - така ж шляпа як і решта недіючих організацій, які типу працюють тільки тоді, коли в них нема потреби. Ну як ООН. Проблема тільки в тому, що нічого кращого на заміну поки нема і НАТО ще не повністю публічно всралося. Але варто русні напасти на ту ж Литву і одразу стане зрозуміло чи НАТО взагалі чогось варте.
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19.02.2024 07:54
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Опять мудрят: "...может стать...", а не станет.
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19.02.2024 07:00 Ответить
З такою "щирою" допомогою від США і НАТО - це далеко не першочергові питання, якщо "партнери" будуть і наділі лишень ****@ти про підтримку України до кінця на всяких модних форумах - цей кінець Україні може настати досить швидко....
А тоді, вже руками саме українців ***** буде здійснювати м'ясні штурми "фортеці Краків"...
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19.02.2024 07:07 Ответить
"Месидж для Росії дуже чіткий: Україна буде членом Європейського Союзу,а потім ми працюємо над тим, щоб Україна стала членом НАТО", - сказав він. Проте, членство в НАТО неможливе, підкреслив Таяні, поки Україна перебуває у стані війни з Росією. "

Ну так, меседж для раісі дуже чіткий - затягнути війну в Україні усіма можливими засобами і будь-яким коштом. Ох..ний меседж, я б сказав. Чіткіше просто бути не може.
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19.02.2024 07:09 Ответить
Шах і мат
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19.02.2024 08:45 Ответить
Підер@си!
Після війни з Росією,нам і ***** НАТО не потрібне!
Захищати підарасов!???
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19.02.2024 07:10 Ответить
Не після перемоги, а після закінчення війни!!!
,,Дуже обережно "- пішов ***** !
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19.02.2024 07:12 Ответить
Горді ромеї перетворилися у сикливих макаронників? Хіба Україна знаходиться у стані війни з росією?
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19.02.2024 07:12 Ответить
З такою допомогою... Ну тобто ніколи
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19.02.2024 07:17 Ответить
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19.02.2024 07:21 Ответить
....перемогою України.Інший варіант виключає це.
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19.02.2024 07:25 Ответить
Чи буде до тоді ЄС і НАТО.......?
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19.02.2024 07:28 Ответить
І це непогане питання.
Особисто я не можу уявити як якась умовна Угорщина воює за Латвію, а Словаччина за Естонію. Чи німці за поляків йдуть вмирати. А ми вже бачили, як в світі дотримуються договорів, пактів, меморандумів тощо, не думаю що 5 стаття НАТО - це щось особливе на що можна не покласти х... як це зробили вже на купу макулатури.
Щось мені підказує, що Польща і країни балтії це вже теж починають розуміти.
НАТО - така ж шляпа як і решта недіючих організацій, які типу працюють тільки тоді, коли в них нема потреби. Ну як ООН. Проблема тільки в тому, що нічого кращого на заміну поки нема і НАТО ще не повністю публічно всралося. Але варто русні напасти на ту ж Литву і одразу стане зрозуміло чи НАТО взагалі чогось варте.
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19.02.2024 07:54 Ответить
Війна на Довго вмирають найкращі ,а вони все обіцяють,ну колись коли ми всі помремо, захищаючи чим можемо, бо є придурки путінореспубліеанці які продались за бабло отак віддати зброю братам,а тепер просіть по світу,наче повія як казав теперішній гарант.
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19.02.2024 07:31 Ответить
Хєрово.
Ср4ні, зажершиєся боягузи!
Були б сміливіше, прийняли Україну у НАТО й дали ***** 48 годин прибрати своє лайно. Не прибрав - "СВО" на теріторії Засрашки по притягненню до миру!!! Ворога(рф) треба бити його ж методами також. Ср4ні боягузи.....
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19.02.2024 07:39 Ответить
тим більше що саме кацапи заявляють, що вони вже воюють з НАТО. тож програти самому нато їм буде якось більш комфортно. Чи то правда чи ні, але вони ще років з двадцять тому висловлювали свій намір вступити у НАТО. мабуть аби розвалити його зсередини.
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19.02.2024 08:10 Ответить
никогда они так не сделают(
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20.02.2024 02:39 Ответить
Всі ваші «меседжі» - це сміття на вітрі
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19.02.2024 08:11 Ответить
Після ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ в НАТО та ЄС ЦЕ ЯК? ПО ЯКИМ ОЗНАКАМ? Просто припинення військових дій? Стану війни не оголошено ЖОДНОЮ СТОРОНОЮ і не планується. Простий приклад - РФ і Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через Північні острови (які Росія називає Курильськими).
ТОБТО НАС ЧЕКАЄ ТАКА Ж ПЕРСПЕКТИВА, ТОБТО НЕ РАНІШЕ ЧИМ ЧЕРЕЗ 80 РОКІВ можливо нам запропонують вступ в НАТО та ЄС? ТУТ ОЧЕВИДНО, ЩО Більшість європейских політиків на зарплатах з росії і відстоюють її інтереси - це факт.
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19.02.2024 08:12 Ответить
Вони просто ситі сцикуни. А якщо так, то й зарплата від куйла не буде зайвою. Спитайте шредера, саркозі, Меркель, обрана.
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19.02.2024 09:52 Ответить
З Зеленським це не можливо.
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19.02.2024 08:16 Ответить
А хто оголошував стан війни?
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19.02.2024 08:20 Ответить
Україні потрібна потужна армія, і вона має бути весь час
Всі пам'ятають скільки років армію злочино скорочували, послаблювали Україну, що і привело до війни
А НАТО навряд чи буде воювати за будь-яку країну, бо настільки бояться війни, що коли падають шахіди на території Румунії, уникають цієї розмови
Хоча б якщо НАТО таке сміливе відразу при падінні навіть уламків могли б завдати ударів по Росії
Росія провокує а вони мовчать
Бояться що не витримають Росію?
А для чого Україні така організація що буде тільки спостерігати?
В НАТО треба ще й грошові внески вносити
Мабуть якби Україна була б вже в НАТО всі тихенько спостерігали б або намагалися б дипломатично вирішити питання
НАТО -це військовий блок тому навіть мови не повинно бути про дипломатію, а тільки силовими методами
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19.02.2024 08:20 Ответить
Просто вони ще не розуміють, що головною метою кремлівського чорта є домінування. Домінування хоча б у Європі. Тому поразка України неодмінно буде мати наслідком велику війну у Європі. А США у цей час будуть займатися мексиканським кордоном.
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19.02.2024 09:50 Ответить
Еге ж, після закінчення війни з Рашею!!!
Це щоб збулася мрія Орбана - Україна повинна бути вічним буфером між процвітаючою Європою та Ордою?!! Весела перспектива.
Тим більш дармовим "м'ясом"...!
Вони гляди ще й придумають "невеличку" поправочку до 5-ї. статті Альянсу типу "...Альянс вступає у війну при нападі на її члена з боку будь-кого, окрім РФ".
Правда чудово? І головне "справедливо"...
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19.02.2024 08:23 Ответить
Тільки цей Таяні забув уточнити - закінчення війни НАТО з рашкою, а не України.
Бо якщо вони так будуть допомагати, то Україна програє. А рашка посуне на НАТО і прийдеться цьому Таяні видривати дупу від м'якого крісла і воювати з рашкою.
НАТО переможе, але теж не буде готове - тому багато втратить.
І вже потім, коли НАТО роздовбає рашку, залишки України приєднаються до залишків ЄС...
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19.02.2024 08:26 Ответить
Зеленський провалив Мюнхен!
https://www.youtube.com/watch?v=y0CyMxNx4v8
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19.02.2024 09:17 Ответить
Вони не розуміють.ю що 3 світова вже йде, і Путіна може зупинити тільки сила
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19.02.2024 09:28 Ответить
Скажу так: у країн НАТО дуже багато різної ******** зброї і птхатості. Але у НАТО немає яєць і це вже доведений факт.А воює не тільки зброя, а й яйця. Далі самі докумекаєте.
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19.02.2024 09:45 Ответить
Приехали.
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19.02.2024 10:33 Ответить
Lan_ua

@OblomovUA

Ощущение, что санкции ввели не пртив людоедской роzzии а против Украины - и военные и экономические... А как иначе назвать этот Саботаж США и Польши против Украины? Что они хотят? Чего требуют? Вопрос серьёзный...
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19.02.2024 11:22 Ответить
думаю, он *****
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19.02.2024 12:44 Ответить
 
 