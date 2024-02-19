Украина может стать членом Европейского Союза и НАТО, но уже после окончания войны с Россией, - Таяни
Членство в НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
"Месседж для России очень четкий: Украина будет членом Европейского Союза, а затем мы работаем над тем, чтобы Украина стала членом НАТО", – сказал он.
Однако членство в НАТО невозможно, подчеркнул Таяни, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.
"Мы должны быть очень осторожными", – сказал глава МИД Италии и добавил, что ситуация, когда полноправный член НАТО в состоянии войны с Россией, "означает Третью мировую".
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Пожалуйста, подождите...
А тоді, вже руками саме українців ***** буде здійснювати м'ясні штурми "фортеці Краків"...
Ну так, меседж для раісі дуже чіткий - затягнути війну в Україні усіма можливими засобами і будь-яким коштом. Ох..ний меседж, я б сказав. Чіткіше просто бути не може.
Після війни з Росією,нам і ***** НАТО не потрібне!
Захищати підарасов!???
,,Дуже обережно "- пішов ***** !
Особисто я не можу уявити як якась умовна Угорщина воює за Латвію, а Словаччина за Естонію. Чи німці за поляків йдуть вмирати. А ми вже бачили, як в світі дотримуються договорів, пактів, меморандумів тощо, не думаю що 5 стаття НАТО - це щось особливе на що можна не покласти х... як це зробили вже на купу макулатури.
Щось мені підказує, що Польща і країни балтії це вже теж починають розуміти.
НАТО - така ж шляпа як і решта недіючих організацій, які типу працюють тільки тоді, коли в них нема потреби. Ну як ООН. Проблема тільки в тому, що нічого кращого на заміну поки нема і НАТО ще не повністю публічно всралося. Але варто русні напасти на ту ж Литву і одразу стане зрозуміло чи НАТО взагалі чогось варте.
Ср4ні, зажершиєся боягузи!
Були б сміливіше, прийняли Україну у НАТО й дали ***** 48 годин прибрати своє лайно. Не прибрав - "СВО" на теріторії Засрашки по притягненню до миру!!! Ворога(рф) треба бити його ж методами також. Ср4ні боягузи.....
ТОБТО НАС ЧЕКАЄ ТАКА Ж ПЕРСПЕКТИВА, ТОБТО НЕ РАНІШЕ ЧИМ ЧЕРЕЗ 80 РОКІВ можливо нам запропонують вступ в НАТО та ЄС? ТУТ ОЧЕВИДНО, ЩО Більшість європейских політиків на зарплатах з росії і відстоюють її інтереси - це факт.
Всі пам'ятають скільки років армію злочино скорочували, послаблювали Україну, що і привело до війни
А НАТО навряд чи буде воювати за будь-яку країну, бо настільки бояться війни, що коли падають шахіди на території Румунії, уникають цієї розмови
Хоча б якщо НАТО таке сміливе відразу при падінні навіть уламків могли б завдати ударів по Росії
Росія провокує а вони мовчать
Бояться що не витримають Росію?
А для чого Україні така організація що буде тільки спостерігати?
В НАТО треба ще й грошові внески вносити
Мабуть якби Україна була б вже в НАТО всі тихенько спостерігали б або намагалися б дипломатично вирішити питання
НАТО -це військовий блок тому навіть мови не повинно бути про дипломатію, а тільки силовими методами
Це щоб збулася мрія Орбана - Україна повинна бути вічним буфером між процвітаючою Європою та Ордою?!! Весела перспектива.
Тим більш дармовим "м'ясом"...!
Вони гляди ще й придумають "невеличку" поправочку до 5-ї. статті Альянсу типу "...Альянс вступає у війну при нападі на її члена з боку будь-кого, окрім РФ".
Правда чудово? І головне "справедливо"...
Бо якщо вони так будуть допомагати, то Україна програє. А рашка посуне на НАТО і прийдеться цьому Таяні видривати дупу від м'якого крісла і воювати з рашкою.
НАТО переможе, але теж не буде готове - тому багато втратить.
І вже потім, коли НАТО роздовбає рашку, залишки України приєднаються до залишків ЄС...
https://www.youtube.com/watch?v=y0CyMxNx4v8
@OblomovUA
Ощущение, что санкции ввели не пртив людоедской роzzии а против Украины - и военные и экономические... А как иначе назвать этот Саботаж США и Польши против Украины? Что они хотят? Чего требуют? Вопрос серьёзный...