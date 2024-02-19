За сутки на фронте 80 боевых столкновений, ночью враг атаковал Украину 4 БПЛА, - Генштаб
Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 4 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БПЛА.
Авиационным ударам подверглись: Ольховатка, Петропавловка, Боровая Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Желанное, Бердичи, Тоненькое, Соловьево, Орловка, Уманское, Семеновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на Севере
В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Боевые действия на Востоке
В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг 2 раза пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника около Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага около Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.
На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.
Обстановка на Юге
На Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Работино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за минувшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов.
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