Общие боевые потери РФ с начала войны – около 403 720 человек (+1290 за сутки), 6498 танков, 9733 артсистемы, 12232 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 403 720 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 403 720(+1290) человек,
- танков ‒ 6 498 (+11) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 12 232 (+34) единицы,
- артиллерийских систем – 9 733 (+24) единицы,
- РСЗО – 986 (+2) единиц,
- средств ПВО ‒ 674 (+0) единицы,
- самолетов – 336 (+1) единиц,
- вертолетов – 325 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 460 (+11) единиц,
- крылатых ракет ‒ 1 898 (+0) единиц,
- кораблей/катеров ‒ 25 (+0) единиц,
- подлодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12 767 (+31) единиц,
- специальной техники ‒ 1 545 (+5) единиц.
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Але незалік.
До речі - а скільки "поклали"?
ти ж вкурсі
Дай посилання.
Кацапи пруть шо дурні, правільніше кацапів гонять на убой бо одному пришелепкуватому діду в демократичні вибори погратися закортіло і охлосу потрібно перемоги продемонструвати.
107!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 1290!!! чумардосів.
Арта 24!, броня 45!, логістика 31!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 403 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
А чи є у нас приток територій на заміну втрачених?
Те, що в ЗСУ є ознаки "снарядного голоду" - не означає, що разом зупинились всі ті контракти на постачання зброї, ремонти техніки, заміну знищених одиниць техніки, які були заключені в 2022-2023 роках.
А щодо територій - ідіотське питання.
Ох гарно казочки розказуєш, ох гарно...
єлектроніку познімали, біля тебе заглохли, кожної ночі паладіни совають
я зараз лусну зосміху
Ну то й живи там собі, чого ти до людей лізеш з своїм гімном в макитрі? Нам твого не треба. В нас свого достатньо...
ти хоть скажи "мамой клянусь"
в твої словах з конкрентого - лише "моя хата" та "тягач з паладіном"
ні координат, ні напрямку, ні назв, ні імен
ВСІ три паладіна що передали США кружляють довкола твоєї хати по ночам на тягачах
вдень водіїї тягачів роблять з тобою перекур
і розповідають яку електроніку познімали
не хвилюйся - ВСЕ ВСІ зрозуміли
Ось і все...
* після втрат 1915-16 років - засрашинська імперія розвалилась (і втратила Польшу та Фінляндію), імператорську сім'ю розстріляли, громадянська війна 5 років.
* після втрат 1979-1989 років - засрашинська імперія розвалилась (втратила 14 респіблік з 60% населення імперії), отримала тотальну наркоманію, 2 громадянські війни з застосуванням авіації та важкого озброєння та коврових бомбардуваннь (чеченські війни).
То про яке "пишаються" ти кажеш? Про таке ж? Ну, тоді це дуже обнадійливо - значить ми на порозі чергового розвалу імперії і громадянських війн в засрашці!
Так ось, у школах срср (навіть урср) втратами у Другій світовой (тоді більше знали про ВВВ, а Друга світова - то таке...) ПИШАЛИСЬ! І я доповіла вам майже пряму мову нашої вчительки історії! І якщо ви просто це прочитаєте, то, мабуть, зрозумієте, про що я!
Мені начхати, що ти там собі видумало. Чеченські війни - це масштабні збройні конфлікти. Вони проходили на території імперії, між громадянами однієї і тієї ж імперії. Значить - це громадянські війни.
Заглядай частіше в словник, а не вигадуй визначень та не повторюй за ідіотами.
І я зовсім не проти, щоб вони знов розвалилися! Я тільки за!
Але ви настільки не згодні, що вчинили тут свару, лаєтесь, немолоду жінку на "ти" називаєте (я до вас звертаюсь на "ви", бо особисто вас не знаю, і самогон ми з вами не пили). То, може, я вас за живе зачепила? Ви за орків образилися? Ну тоді ой!
Ну як не хочуть - здебільшого не хочуть, але коли ззаду загород-загін з чеченів і "батько-командир", який тебе пристрелить, якщо повернешся живий з атаки - то вже лізуть на кулемети ЗСУ майже в повний зріст.
Звідти і збільшення втрат окупантів.
в бюджеті рф - закладено - по 71 - так що дефіцит бюджету буде
У кого купити зброю - уточняй?
ВСЯ зброя ссср - давно уже куплена
Куйло НЕ робить свою зброю - а ремонтує залишки непотребу ссср
Ну а кінець світу буде - у рашці
і владімір путін - сатана - буде повішений
Правда чи ні - невідомо. Але коли тобі хлопці, яким ти 2 роки то корчі ремонтуєш, то теплаки купуєш, кажуть "які ще 40 осіб втрат в кацапів на ... напрямку?!? Тільки наш бат на смузі в 2км біля села ... клав вчора-позавчора після 4 атак більше 30 тушок щодня, а лізли і справа, і зліва" - то я більше вірю тим, хто не в кабінеті київському цифри в стовпчик складає.
З іншого боку - дані ГШ "по сукупності" все рівно вищі за будь-які інші джерела. Тож особисто я їх сприймаю як "нижня планка".
Річ у тім, що досі діє "наказ 340". Щодо винагород за знищену техніку. В ЗСУ платять за це. Але все не так райдужно, як здається. Треба ДОВЕСТИ, що техніка знищена чи захоплена. І там неабияка бюрократія щодо цього. Бо гроші. Які десь треба брати. От і "б'ються" дві течії: бюрократично-жлобська - намагається будь-які втрати засрашинців "нівелювати" (вимагають фото-відео-фіксації тощо), бо за це бійцям та командирам ДОПЛАЧУВАТИ треба, і друга течія - треба ж начальству в ОСУВ показувати "досягнення", а "малювати" великі цифри без можливості доведення, що ось вони, конкретні знищені одиниці техніки - за це можуть і по шапці дати.
Отак і живе ЗСУ...