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армия РФ (18050) Генштаб ВС (5779) ликвидация (3140) уничтожение (6253)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 403 720 человек (+1290 за сутки), 6498 танков, 9733 артсистемы, 12232 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

техніка,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 403 720 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 403 720(+1290) человек,
  • танков ‒ 6 498 (+11) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 12 232 (+34) единицы,
  • артиллерийских систем – 9 733 (+24) единицы,
  • РСЗО – 986 (+2) единиц,
  • средств ПВО ‒ 674 (+0) единицы,
  • самолетов – 336 (+1) единиц,
  • вертолетов – 325 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 460 (+11) единиц,
  • крылатых ракет ‒ 1 898 (+0) единиц,
  • кораблей/катеров ‒ 25 (+0) единиц,
  • подлодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12 767 (+31) единиц,
  • специальной техники ‒ 1 545 (+5) единиц.

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Втрати ворога за добу
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Топ комментарии
+25
Утилізація орків йде успішними темпами. А значить ще не вмерла Україна !
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19.02.2024 08:14
+19
Минув 3648 день москальсько-української війни.
107!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 1290!!! чумардосів.
Арта 24!, броня 45!, логістика 31!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 403 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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19.02.2024 08:46
+11
Гарна спроба зняти провину за смерті в Україні з русні на чолі з Х.йлом, і перенести її на Українську владу.

Але незалік.

До речі - а скільки "поклали"?
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19.02.2024 08:32
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Гарна спроба зняти провину за смерті в Україні з русні на чолі з Х.йлом, і перенести її на Українську владу.

Але незалік.

До речі - а скільки "поклали"?
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19.02.2024 08:32 Ответить
А що асфальти *уйло клало? Гарна спроба відбілити хрінпіду. Можеш піти до падаляка-заплатить.
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19.02.2024 08:52 Ответить
куйло по всій росії здер асфальт на війну
ти ж вкурсі
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19.02.2024 12:24 Ответить
Утилізація орків йде успішними темпами. А значить ще не вмерла Україна !
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19.02.2024 08:14 Ответить
Це означае, що Зброя почала поступати.
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19.02.2024 08:23 Ответить
Зараз сирський напише що завгодно, він же член 95 кварталу
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19.02.2024 08:24 Ответить
Ах, не правдива інформація!? То давай правдиву в студію. Давай як Мадяр робить відео, підрахуєш скільки кацапів подохло та скільки техніки знищено, присоромиш тут Генштаб.
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19.02.2024 08:59 Ответить
То виклади "правдиву" інформацію бажано як Мадяр з передової.
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19.02.2024 09:00 Ответить
Алярм!!! Все пропало! Ми отепер всі подохнем! Оце твоя оперативна інформація? То я маю читати істерику якогось когута та йому вірити, а не Генштабу та Мадяру чи иншим хлопцям та дівчатам котрі знімають дохлу пітушню та спалену техніку.
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19.02.2024 09:58 Ответить
Маєш докази що Сирський в 95 кварталі виступав?
Дай посилання.
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19.02.2024 12:26 Ответить
Якщо й надалi так буде, то виходить щомiсяця ми отримуватимемо 40 000 кацапiв iз заплющеними очима.
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19.02.2024 08:31 Ответить
..а на протязi року, подекадно, буде по 120 000 вiдмiнусованих чмобiкiв.
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19.02.2024 08:36 Ответить
"подекадно" - декада це 10 днів.
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19.02.2024 09:19 Ответить
Чому ти вважаєш що ця техніка була в колоні? Одній колоні? Аргументовано будь-ласка, мені для вивчення як думають дебіли треба.
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19.02.2024 09:19 Ответить
Двбб, яка колонна? Це знищенна техніка на різних напрямках боїв в суммі. Падлюкі рашистські, йдітьнах звідси
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19.02.2024 09:36 Ответить
Що це за аналоговнєтна кацапська вундервафля довжиною у 30 метрів, назви хоча б одну із 107.
Кацапи пруть шо дурні, правільніше кацапів гонять на убой бо одному пришелепкуватому діду в демократичні вибори погратися закортіло і охлосу потрібно перемоги продемонструвати.
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19.02.2024 10:45 Ответить
Ти вже маєш власний супутник і, навіть, голову, причому, з вмикачем? Чи може сліпою кишкою дивишся і, не те що, техніки не бачиш, а, навіть, самих кацапів? А може ти не в той бік дивишся? А ну давай, , піди на https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html . Продери свої оптичні прибори, ввімкни свою безтолковку й спробуй пояснити - з якого переляку серед задокуметованої фото- та відеозасобами знищеної кацапської техніки взявся такий антикваріат як Т-54 й Т-55. А де ж анало-говнєтна "Армата"? Як заглохла так і досі лише на буксирі рухається?
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19.02.2024 11:19 Ответить
Минув 3648 день москальсько-української війни.
107!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 1290!!! чумардосів.
Арта 24!, броня 45!, логістика 31!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 403 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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19.02.2024 08:46 Ответить
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19.02.2024 08:49 Ответить
Це капець. Розгромили кацапську армію , а воно всеодно лізе. *уйло ******** гітлер.
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19.02.2024 08:55 Ответить
Приток на заміну втраченої техніки та ОС у рузьге є.
А чи є у нас приток територій на заміну втрачених?
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19.02.2024 08:56 Ответить
А в нас зимові грибники в Карпатах та водолази в Тисі.
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19.02.2024 09:04 Ответить
Техніку ЗСУ ремонтують безперервно. Де - хєр зна. Сам бачу регулярно, як по ночам тягають на захід бите і ціле на схід по трасі через моє село. А іноді і вдень. Одного разу великовантажний тягач з САУ Paladin на степ-деку заглох майже біля мого будинку. Моцна штука. Вийшов до водія, поговорив. Кажу - чого без охорони. А він мені - дядьку, яка охорона, воно щодо набоїв та електроніки - пусте, хлопці як віддавали на ремонт, найцінніше зняли, попередивши виробника, аби по дорозі на завод не "загубилось".

Те, що в ЗСУ є ознаки "снарядного голоду" - не означає, що разом зупинились всі ті контракти на постачання зброї, ремонти техніки, заміну знищених одиниць техніки, які були заключені в 2022-2023 роках.

А щодо територій - ідіотське питання.
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19.02.2024 11:53 Ответить
З якого ти федерального округу - дядьку?
Ох гарно казочки розказуєш, ох гарно...
єлектроніку познімали, біля тебе заглохли, кожної ночі паладіни совають
я зараз лусну зосміху
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19.02.2024 12:31 Ответить
Ну, якщо в тебе не гримить по ночах траса, біля твого будинку не зупиняються тягачі і ніколи в житті не бачив Paladin-а вживу - значить живеш десь в дупі світу або в шпаківні десь на 25му поверсі на на троєщині.

Ну то й живи там собі, чого ти до людей лізеш з своїм гімном в макитрі? Нам твого не треба. В нас свого достатньо...
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19.02.2024 12:37 Ответить
дядку - пропонуєш тобі вірити наслово?
ти хоть скажи "мамой клянусь"
в твої словах з конкрентого - лише "моя хата" та "тягач з паладіном"
ні координат, ні напрямку, ні назв, ні імен
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19.02.2024 12:46 Ответить
Твоє слово - проти мого слова. Я розповідаю, що в ЗСУ налагоджені процеси ремонту техніки і про те, що один тягач з Paladin-ом заглох біля моєї хати. Ти несеш якусь маячню, намагаючись ... що? Спростувати перше моє твердження чи друге? Вимагаєш якісь координати, назви, імена. Може тобі ще й кількість грошей в кишені сказати з номером картки і пін-кодом, а також графік руху техніки вночі, по трасах України? Вали нахєр, провокатор.
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19.02.2024 12:57 Ответить
дядку - я все зрозумів
ВСІ три паладіна що передали США кружляють довкола твоєї хати по ночам на тягачах
вдень водіїї тягачів роблять з тобою перекур
і розповідають яку електроніку познімали
не хвилюйся - ВСЕ ВСІ зрозуміли
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19.02.2024 13:12 Ответить
не смышіть там людьські втрати не рахуть , 400т. це для них х..... Коли буде 2 млн. тоді можна буде шось казати! і не забувайте ДНРЛНР + найманці з усього світу.
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19.02.2024 09:03 Ответить
На жаль, втратами вони пишаються! Пам'ятаю, як вчителька історії нам казала, мовляв, американці - слабаки, за всю Другу мирову якісь 300 тисяч своїх поклали, бо боягузи, та воювати не вміють. А ось у нас втрати - десь 20 мільонів - ми крутіше за всіх та диво-багатирі!
Ось і все...
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19.02.2024 10:27 Ответить
Ага, пишаються. Але якось незрозуміло це роблять... Ну, я наведу приклади. Загально-відомі скрізь, окрім вашої кацапії, з якої ви родом, схоже:
* після втрат 1915-16 років - засрашинська імперія розвалилась (і втратила Польшу та Фінляндію), імператорську сім'ю розстріляли, громадянська війна 5 років.
* після втрат 1979-1989 років - засрашинська імперія розвалилась (втратила 14 респіблік з 60% населення імперії), отримала тотальну наркоманію, 2 громадянські війни з застосуванням авіації та важкого озброєння та коврових бомбардуваннь (чеченські війни).

То про яке "пишаються" ти кажеш? Про таке ж? Ну, тоді це дуже обнадійливо - значить ми на порозі чергового розвалу імперії і громадянських війн в засрашці!
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19.02.2024 13:03 Ответить
Що ж ви все на своїх кидаєтесь?! Ні, я не з кацапії - я з Дніпра. Але така вже стара, що в школі вчилася у срср. І тоді не було ще другого розвалу імперії. Щодо розвалу першої, то ті казки і міфи, що нам викладали, не мали нічого спільного з правдою.

Так ось, у школах срср (навіть урср) втратами у Другій світовой (тоді більше знали про ВВВ, а Друга світова - то таке...) ПИШАЛИСЬ! І я доповіла вам майже пряму мову нашої вчительки історії! І якщо ви просто це прочитаєте, то, мабуть, зрозумієте, про що я!
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19.02.2024 21:55 Ответить
я тобі факти, а ти мені переповідаєш якусь маячню "вчительки з совка", в якої робота була - виростити з тебе додаток для станка. Відчуваєш різницю?

Мені начхати, що ти там собі видумало. Чеченські війни - це масштабні збройні конфлікти. Вони проходили на території імперії, між громадянами однієї і тієї ж імперії. Значить - це громадянські війни.

Заглядай частіше в словник, а не вигадуй визначень та не повторюй за ідіотами.
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19.02.2024 23:29 Ответить
Останній раз для особливо обдарованих: я кажу, що нормальні люди та країни (включно з Україною) своїх людей цінують, свої втрати тяжко переживають та намагаються мінімізувати. А орки своїми втратами (їх кількістю) лише пишаються - чим більше своїх поклали. тим крутіше (для них!). І наводжу приклад з життя. Де я неправа?

І я зовсім не проти, щоб вони знов розвалилися! Я тільки за!

Але ви настільки не згодні, що вчинили тут свару, лаєтесь, немолоду жінку на "ти" називаєте (я до вас звертаюсь на "ви", бо особисто вас не знаю, і самогон ми з вами не пили). То, може, я вас за живе зачепила? Ви за орків образилися? Ну тоді ой!
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20.02.2024 13:35 Ответить
А мені 90 років, я академік в 4 академіях, нобелевський лауерат у відставці, розважаюсь постами на цензорі і можу ВСІХ на цій планеті "по-батьківськи" називати на "ти". Це інтернет, анонім. І ТИ - безстатеве хтось, яке оцінюється ВИКЛЮЧНО по тій маячні, яку ти пишеш. Конкретно твоя маячня - просякнута якою совковою та ************** хєрнею з підміною понять, за яку і вигрібаєш рекомендацію читати частіше словник, а краще одразу до психіатра з підозрою на "когнітивний розлад мислення".
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20.02.2024 15:10 Ответить
У них, практично, не буває людських втрат. Втрати рабів-спецназівців ГРУ, яких отці-командири "виховують" держаком від швабри у сраку, не кажучи вже про всяку дрібноту, до людських не відносяться.
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19.02.2024 11:27 Ответить
апять найманці - 15 000 танкістов-непальцов?
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19.02.2024 12:32 Ответить
Кожен день більше 1000, або каци полізли так як ніколи, або Сирський для ОПи почав підмальовувати статистику((
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19.02.2024 09:26 Ответить
Чим менше зброї у зсу, тим більше втрат у кацапів. Як думаєш це логічно?
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19.02.2024 09:39 Ответить
Зброї у ЗСУ вистачає, аби всіх кацапів взагалі покласти, всі 90 мільйонів. Але є проблема - ну не хочуть вони акуратними рядами стовбичити і чекати кулеметну чергу, так аби на кожного не більше ніж 2 кулі прийшлося.

Ну як не хочуть - здебільшого не хочуть, але коли ззаду загород-загін з чеченів і "батько-командир", який тебе пристрелить, якщо повернешся живий з атаки - то вже лізуть на кулемети ЗСУ майже в повний зріст.

Звідти і збільшення втрат окупантів.
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19.02.2024 11:59 Ответить
логічно - коли кацапи на мясні штурми БЕЗ зброї лізуть
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19.02.2024 12:33 Ответить
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19.02.2024 09:28 Ответить
Я так скажу: у куйла є нафта по 70. Її дуже багато і вона дає йому великі гроші. На ці гроші він може купити багато-багато зброї, бк і найманців. Свою зброю може навіть не робити, а своїх рабів до війни в Україні навіть не залучати, ну крім зеків та іншого біосміття. Допоки смердюча нафтова жижа не буде по 20 протягом хоча би року війна буде тривати бо воно схиблене на ідеї знищення усіх українців і західної цивілізації Істота, що сидить у Кремлі, це Диявол у людській подобі і саме так треба його сприймати. Інакше кінець цього світу неминучий!
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19.02.2024 09:37 Ответить
нафта - по 60 - США задавили навіть Грецький танкерний флот
в бюджеті рф - закладено - по 71 - так що дефіцит бюджету буде
У кого купити зброю - уточняй?
ВСЯ зброя ссср - давно уже куплена
Куйло НЕ робить свою зброю - а ремонтує залишки непотребу ссср
Ну а кінець світу буде - у рашці
і владімір путін - сатана - буде повішений
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19.02.2024 12:37 Ответить
Єнот втомився "чєчьотку" танцювати? і з "іплом руSSні" нєпонятка...
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19.02.2024 09:41 Ответить
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19.02.2024 10:27 Ответить
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19.02.2024 12:28 Ответить
Я так понимаю, шо с приходом сырского резко стали подыматься показатели "удоев".
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19.02.2024 10:10 Ответить
У грудні було 29 970 (тридцять тушок до ювілею не хватило), на разі 17 490 і щоб наздогнати лютий потрібно в оставшіся 11 діб обілечувати 1130-1140 чумардосів. Хоча кацапи і поперли на шістьох напрямках втримати такий темп утилізації малоймовірно
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19.02.2024 11:08 Ответить
Та ні. Просто кацапи з якогось дива вирішили, що "фронт у хахлів посипався" і спробували нахрапом полізти ще в декілька місць. Ну і отримали... +400 жмурів.
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19.02.2024 12:01 Ответить
Новый начгенштаба, инфа обрабатывается и подается оттуда.
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19.02.2024 12:21 Ответить
Від багатьох людей неодноразово чув, що дані ГШ ЗСУ щодо втрат засрашинців - досить сильно занижені.

Правда чи ні - невідомо. Але коли тобі хлопці, яким ти 2 роки то корчі ремонтуєш, то теплаки купуєш, кажуть "які ще 40 осіб втрат в кацапів на ... напрямку?!? Тільки наш бат на смузі в 2км біля села ... клав вчора-позавчора після 4 атак більше 30 тушок щодня, а лізли і справа, і зліва" - то я більше вірю тим, хто не в кабінеті київському цифри в стовпчик складає.

З іншого боку - дані ГШ "по сукупності" все рівно вищі за будь-які інші джерела. Тож особисто я їх сприймаю як "нижня планка".

Річ у тім, що досі діє "наказ 340". Щодо винагород за знищену техніку. В ЗСУ платять за це. Але все не так райдужно, як здається. Треба ДОВЕСТИ, що техніка знищена чи захоплена. І там неабияка бюрократія щодо цього. Бо гроші. Які десь треба брати. От і "б'ються" дві течії: бюрократично-жлобська - намагається будь-які втрати засрашинців "нівелювати" (вимагають фото-відео-фіксації тощо), бо за це бійцям та командирам ДОПЛАЧУВАТИ треба, і друга течія - треба ж начальству в ОСУВ показувати "досягнення", а "малювати" великі цифри без можливості доведення, що ось вони, конкретні знищені одиниці техніки - за це можуть і по шапці дати.

Отак і живе ЗСУ...
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19.02.2024 12:52 Ответить
 
 