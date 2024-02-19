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Российские войска наступают сразу на пяти направлениях, - The New York Times

рф,окупанти,арміярф,рашисти

Россия пытается вернуть территории, которые ВСУ освободили во время контрнаступлений в 2022 и 2023 годах. Украине не хватает боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Оккупационные войска агрессора России после захвата Авдеевки пытаются прорвать оборону на Авдеевском, Марьинском, Работинском, Кременском и Бахмутском направлениях. РФ накопила до 40 тысяч военных в районе Мариуполя и около 110 тысяч - в Купянске и Лимане. Таким образом, россияне пытаются вернуть территории, которые Украина освободила во время контрнаступлений в 2022 и 2023 годах.

Битва за Авдеевку: захват города и потери армии РФ

"Россияне захватили давнюю украинскую крепость. Сейчас город разрушен, но в течение большей части десятилетия украинский контроль над ним подрывал критические логистические операции России. В последние недели российские войска прорвали критическую линию поставок и создали угрозу окружения", - пишут журналисты NYT.

Также указывается, что пока неясно, как оккупанты будут дальше развивать свое наступление на Авдеевском направлении, и насколько хорошо ВСУ укрепили свои следующие линии обороны. Следом идут большие населенные пункты, где проживают десятки мирных жителей. Расстояние – 55 км на западу.

Отмечается, что ликвидировано около 50 тысяч российских военных. Несмотря на большие потери ранеными и убитыми, командиры продолжали применять тактику массированных пехотных штурмов.

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"Даже если линия фронта стабилизируется после того, как россияне захватят город, его падение позволит российским военным более эффективно перемещать войска и технику для наступлений по другим направлениям", - пишет NYT.

Марьинка и Угледар

Разрушенная Марьинка сейчас является базой для российских атак. После двух лет российских бомбардировок и боев от города остались руины. Но захват города позволил россиянам обратить внимание на еще одну важную украинскую крепость – Угледар.

В прошлом году россияне неоднократно пытались атаковать Угледар с юга и понесли катастрофические потери, включая сокрушительное поражение в одном из крупнейших танковых сражений войны.

"Но когда Марьинка - под контролем, россияне атакуют Угледар с севера. Сейчас они продвигаются через село Новомихайловка, что примерно в 20 километрах к северо-востоку.

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Воюющие в районе Угледара солдаты сказали, что падение Авдеевки, что в 140 км к северо-востоку, скорее всего, освободит российские силы для усиления атак с севера", - отмечаются журналисты NYT.

Армия РФ пытается вернуть Работино Запорожской области

Оккупанты стремятся восстановить позиции в районе Работино Запорожской области, чтобы вернуть районы, которые ВСУ освободили во время прошлогоднего контрнаступления. Там войска РФ собрали еще больше сил, чем в Авдеевке.

"Похоже, что россияне задались целью штурмом добиться там какого-то успеха, как они пытались это сделать в Авдеевке", - информирует спикер группировки "Таврія" Дмитрий Лыховий.

Кременная и Бахмут

Вражеские силы давят на Кременную, чтобы вернуть контроль над территориями, которые они потеряли в конце 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 80 боевых столкновений, ночью враг атаковал Украину 4 БПЛА, - Генштаб

"В прошлом году небольшая территория переходила из рук в руки, несмотря на интенсивные бои в лесополосах вдоль фронта на этом направлении. Теперь Россия снова начинает двигаться вперед, хотя и медленно, вопреки ожесточенному сопротивлению Украины", - пишет NYT.

Отмечается, что на севере, в сторону Купянска и Лимана, россияне сосредоточили около 110 тысяч войск.

Российские войска уничтожили и захватили Бахмут еще в мае прошлого года. Там враг перехватил инициативу, и надежды на контратаки вокруг флангов пока утихли.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что оккупанты намерены прорвать оборону вокруг Часова Яра, чтобы получить контроль над высотами и наносить удары из артиллерии по Краматорску.

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По оценкам Киева, на Бахмутском направлении собрано около 62 тысяч оккупантов.

"Ситуация напряженная, требует постоянного мониторинга общей ситуации и оперативного принятия решений на месте", - подчеркнул Сырский.
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Топ комментарии
+31
Снарядів дайте!!!!І менше пустої писанини
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19.02.2024 08:52
+22
Сирьський мудро зауважуэ - мовляв потребуэ ситуація ця МОНІТОРИНГУ !

От чтого не вистачає у нас так це моніторингу...
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19.02.2024 09:04
+21
Ні, то все при Зеленському. А ще Маріуполь, Бердянськ, Буча... заблокована допомога, постійні срачі, корупція, грабунок... довгий такий список його "заслуг".
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19.02.2024 09:17
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Правила форума Совет форумчан
Снарядів дайте!!!!І менше пустої писанини
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19.02.2024 08:52 Ответить
снаряды у Вас...
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19.02.2024 09:58 Ответить
это дебильность в стиле Буденного шашкой наголо на танки.. гадить в два унитаза сложно как то... а сразу в пять не придуркки таки кацапы аппетиты разыгрались все повторяется 2022 год ну ну..
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19.02.2024 10:01 Ответить
то ж по марафону все ок, все по плану....
"партнери"" ...бались би вони в рот,
розказують що не можуть всім світом перебільшити можливості ***** у закупці та виробництві снарядів.
що є цілковитоб брехнею....
тобто нас грають і грають відверто та цинічно....
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19.02.2024 11:57 Ответить
Не дивлюсь,і ніколи не дивився його.Просто навіть телевізора немаю
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19.02.2024 12:10 Ответить
ля того щоб бачити весь цинізм влади
куда та на що йдуть 2 ярда з бюджету
мусиш дивитися та слухати цю куйню
інакше пазл не складеться
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19.02.2024 15:15 Ответить
Я і так знаю які в нас типу еліти,а дивитись оце я просто не маю нервів,можу не пережити
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19.02.2024 19:13 Ответить
Все можливо, коли у тебе нелімітований БК, техніка та ОС.
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19.02.2024 08:52 Ответить
Де там до котлів доводили?
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19.02.2024 09:06 Ответить
Скільки українських міст втрачено на тих напрямках фронту.за котрі відповідав Сирський під командуванням прорашистських "здєрмаків" ???
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19.02.2024 09:33 Ответить
Скільки?
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19.02.2024 09:52 Ответить
Відповідай.
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19.02.2024 09:58 Ответить
Я тебе питаю,скільки?
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19.02.2024 10:02 Ответить
не пались питаннями,коли знаєш.прикидаючись "шлангом"
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19.02.2024 10:06 Ответить
Знаєш що? Що у цій війні міста втрачалися і в тому числі під командуванням Сирського? Це типу для тебе якесь відкриття? Це війна,а не скиглення на дивані як ти *********, і ворог сильний,має перевагу у всьому і то багатократну. І то що міста беруться і втрачаються це факт і це те що відбувається у війнах завжди. Сирський ще до речі командував обороною Києва і був одним із тих хто командував і звільняв Харківську область. Але ти вириваєш щось там з контексту і починаєш маніпулювати тим що тобі вигідно
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19.02.2024 10:20 Ответить
Не маніпулюй
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19.02.2024 10:31 Ответить
так скильки?
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19.02.2024 11:18 Ответить
Що скильки? Я не бігаю і не рахую скильки. Це прерогатива зрадодрочерів,рахувати і бігати потім про зради віщати, я прекоасно розумію,що у війні без відступів,вбитих,поранених і так далі не буває. А тим більше в такій війні,котра є найбільшою з років другої світової війни, зрадодрочери хочуть перемогти у війні і при цьому напевно не зазнати взагалі ніяких втрат,тільки атакувати,брати місто за містом аж до самої москви
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19.02.2024 12:59 Ответить
Цей підар не прикидається, це шашличний ***** і воно не приховує цього.
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20.02.2024 02:23 Ответить
Ні, то все при Зеленському. А ще Маріуполь, Бердянськ, Буча... заблокована допомога, постійні срачі, корупція, грабунок... довгий такий список його "заслуг".
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19.02.2024 09:17 Ответить
Це би тобі снаряди з воздуху не намалювало автоматом
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19.02.2024 08:58 Ответить
А хто сказав,що вон лиш хочуть повернути втрачені позиції?((((
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19.02.2024 08:55 Ответить
Ліквідовано близько 50 тисяч російських військових Джерело:

Кацапы заявили что потери ЗСУ в Авдеевке 1,5 тысячи. Выходит соотношение потерь 1 : 33. И это при якобы преимуществе кацапов в авиации, артиллерии и даже по FPV. Это невероятно.
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19.02.2024 08:57 Ответить
з чого ви взяли що 50 тисяч це онлі жмури?
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19.02.2024 09:06 Ответить
Можно примерно с потолка и потом отчет написать. Так делают все. В принципе наступающая сторона несет большие потери хотя.... у кацапов много кабов и бк и авиация так что могли просто расстреливать издалека.
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19.02.2024 11:22 Ответить
Оркбой палиться одразу. І справа не в даті реєстрації акаунта)
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19.02.2024 11:58 Ответить
А що там світовий жандарм-супермен,ще не змінив свої обісцяні тріко?Тьфу ***.
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19.02.2024 08:59 Ответить
Ви звідти?
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19.02.2024 09:17 Ответить
Звідти.І бачу і чую,як янкісам начхати на все,що не стосується їхнього особистого благополуччя.
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19.02.2024 09:42 Ответить
Якнайшвидше тікайте звідти. На вас насувається жахлива громадянська війна.
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19.02.2024 09:45 Ответить
Нічого дивного - амери в виборах
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19.02.2024 09:01 Ответить
Сирьський мудро зауважуэ - мовляв потребуэ ситуація ця МОНІТОРИНГУ !

От чтого не вистачає у нас так це моніторингу...
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19.02.2024 09:04 Ответить
Нестачею БК скористались.
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19.02.2024 09:19 Ответить
Окружали не одну неделю. Причем командовал в Авдеевке тот же генерал который окружал Мариуполь.
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19.02.2024 09:24 Ответить
а може новому керівництву потрібен час щоб прийняти справи?
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19.02.2024 09:35 Ответить
Ти не будеш деморалізований,(і багато таких.як Ти),якщо завтра замість "зе" (наприклад) ,сяде у крісло президента України Залужний???
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19.02.2024 09:38 Ответить
це розмазня,а не відповідь.або відповідь на те,хто такий був Порошенко,без очевидності.що вибрали "зезрадників""ЗЕ " змінив лице України до невпізнання.а не Порошенко із Залужним.Вкажи на якому роялі "зеленому пісюном лабати для втіхи рашистів і не вказуй місце Залужному.
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19.02.2024 09:55 Ответить
Дороги він будував, шашличник недороблений. А треба було сраний снарядний завод побудувати і клепати снаряди - тисячі і мільйони. Зєля, чому досі не в НАТО?
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19.02.2024 09:56 Ответить
далі Куп'янск, бо він має ще більш ключове стратегічне значення, ніж Авдіївка.
після захоплення Куп'янська логістичні можливості кацапів зростуть у рази і оточення Харкова з боку Сумської області стане лише питанням часу.
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19.02.2024 10:41 Ответить
Кіп"янськ наступний після Авдіївки, клоун вже там, погана прикмета!
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19.02.2024 15:41 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.02.2024 10:51 Ответить
а по телемарафону говорять, шо ми переможемо за два тижні!
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19.02.2024 15:40 Ответить
Ворог не повинен прорватися до Львову ! Тримайтесь Ви справжнi Героi !
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19.02.2024 16:10 Ответить
я в шоке!почему запад не даст Украине достаточно снарядов?!они что там совсем умом тронулись?!
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19.02.2024 17:45 Ответить
Никто не отдает последние чистіе трусіы. И если наши збиратели 73% качественным дерьмом в 2019 году всрались, то за границей, кроме путлера, на это никто не рассчитывал.
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19.02.2024 19:46 Ответить
зачем заменили Залужного?!это предательство или как?!
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19.02.2024 17:47 Ответить
у 2014 році група Гіркіна , десь 20 бійців , захопили Краматорський міськвідділок, фактично місто.
А можна декілька групами по 20 бійців здійснити рейд до Бєлгорода, Орла, Брянська.. на шляху знищуючи заправки, склади пального, та іншу інфраструктуру?
Якщот росіяни активізуються на одному напрямку, не варто атакувати на іншому, де вони слабкіші?
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19.02.2024 18:03 Ответить
При Пете Краматорск звiльнили за ОДИН день ! - Думай те !
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19.02.2024 18:09 Ответить
Звідки така інформація? Ви у Краматорську хоч раз були?
Слов"янськ теж звільнили за один день?
А чи Ви знаєте, що в Слов"янську , можливо , як у Бучі було?
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19.02.2024 18:25 Ответить
Ты откуда с 17или со старого? )
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19.02.2024 18:30 Ответить
майже вгадали а ви точно з 22 школи
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19.02.2024 18:39 Ответить
В самой 22 всего один раз был . Городская олимпиада по математике была - давно это было....
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19.02.2024 19:05 Ответить
ENACT WITHOUT DELAY THE "REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY and OPPORTUNITY FOR UKRAINE ACT"

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3c1RW00em9DMGlvT3hZUkhXSDVvdWlkaU9Pd3xBQ3Jtc0trN1A3c3hsaU1QYm5JWF9SVFhGc3RTNDg2dkVSMS1aVGpEajJJc1J4UkFlR3lDQUNaZFRpMEM2dUJlVFJYNktmQkxDVGQ2QTZsNmJ0bTF6UFpWTnZRdHNLcGJkWUxxcTlDUkZCeXZWWkFPbDFOSHB0Yw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX&v=e2V23RKCRw0
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19.02.2024 21:43 Ответить
Поки США отямляться , може бути вже пізно!
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19.02.2024 22:49 Ответить
Ну що? Як вам без допомоги світу? Добре? Будете знати, як терпіти зелену суку і нічого не робити, коли вони розкрадають міліарди!
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20.02.2024 07:02 Ответить
 
 