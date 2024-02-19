Российские войска наступают сразу на пяти направлениях, - The New York Times

Россия пытается вернуть территории, которые ВСУ освободили во время контрнаступлений в 2022 и 2023 годах. Украине не хватает боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Оккупационные войска агрессора России после захвата Авдеевки пытаются прорвать оборону на Авдеевском, Марьинском, Работинском, Кременском и Бахмутском направлениях. РФ накопила до 40 тысяч военных в районе Мариуполя и около 110 тысяч - в Купянске и Лимане. Таким образом, россияне пытаются вернуть территории, которые Украина освободила во время контрнаступлений в 2022 и 2023 годах.

Битва за Авдеевку: захват города и потери армии РФ

"Россияне захватили давнюю украинскую крепость. Сейчас город разрушен, но в течение большей части десятилетия украинский контроль над ним подрывал критические логистические операции России. В последние недели российские войска прорвали критическую линию поставок и создали угрозу окружения", - пишут журналисты NYT.

Также указывается, что пока неясно, как оккупанты будут дальше развивать свое наступление на Авдеевском направлении, и насколько хорошо ВСУ укрепили свои следующие линии обороны. Следом идут большие населенные пункты, где проживают десятки мирных жителей. Расстояние – 55 км на западу.

Отмечается, что ликвидировано около 50 тысяч российских военных. Несмотря на большие потери ранеными и убитыми, командиры продолжали применять тактику массированных пехотных штурмов.

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"Даже если линия фронта стабилизируется после того, как россияне захватят город, его падение позволит российским военным более эффективно перемещать войска и технику для наступлений по другим направлениям", - пишет NYT.

Марьинка и Угледар

Разрушенная Марьинка сейчас является базой для российских атак. После двух лет российских бомбардировок и боев от города остались руины. Но захват города позволил россиянам обратить внимание на еще одну важную украинскую крепость – Угледар.

В прошлом году россияне неоднократно пытались атаковать Угледар с юга и понесли катастрофические потери, включая сокрушительное поражение в одном из крупнейших танковых сражений войны.

"Но когда Марьинка - под контролем, россияне атакуют Угледар с севера. Сейчас они продвигаются через село Новомихайловка, что примерно в 20 километрах к северо-востоку.

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Воюющие в районе Угледара солдаты сказали, что падение Авдеевки, что в 140 км к северо-востоку, скорее всего, освободит российские силы для усиления атак с севера", - отмечаются журналисты NYT.

Армия РФ пытается вернуть Работино Запорожской области

Оккупанты стремятся восстановить позиции в районе Работино Запорожской области, чтобы вернуть районы, которые ВСУ освободили во время прошлогоднего контрнаступления. Там войска РФ собрали еще больше сил, чем в Авдеевке.

"Похоже, что россияне задались целью штурмом добиться там какого-то успеха, как они пытались это сделать в Авдеевке", - информирует спикер группировки "Таврія" Дмитрий Лыховий.

Кременная и Бахмут

Вражеские силы давят на Кременную, чтобы вернуть контроль над территориями, которые они потеряли в конце 2022 года.

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"В прошлом году небольшая территория переходила из рук в руки, несмотря на интенсивные бои в лесополосах вдоль фронта на этом направлении. Теперь Россия снова начинает двигаться вперед, хотя и медленно, вопреки ожесточенному сопротивлению Украины", - пишет NYT.

Отмечается, что на севере, в сторону Купянска и Лимана, россияне сосредоточили около 110 тысяч войск.

Российские войска уничтожили и захватили Бахмут еще в мае прошлого года. Там враг перехватил инициативу, и надежды на контратаки вокруг флангов пока утихли.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что оккупанты намерены прорвать оборону вокруг Часова Яра, чтобы получить контроль над высотами и наносить удары из артиллерии по Краматорску.

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По оценкам Киева, на Бахмутском направлении собрано около 62 тысяч оккупантов.

"Ситуация напряженная, требует постоянного мониторинга общей ситуации и оперативного принятия решений на месте", - подчеркнул Сырский.