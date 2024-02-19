Позиция Сербии по отношению к РФ станет сложнее после смерти Навального, - президент Вучич

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что позиция Белграда по отношению к Москве будет сложнее после смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Вучич заявил 18 февраля в эфире телеканала Prva, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

По его словам, он не хочет говорить о том, что произошло с Навальным, умершим в тюрьме, поскольку, по его словам, "я не являюсь следственным органом".

"Я не мудрее всех остальных в мире, кто знает все наперед. Это - сфера политических аналитиков, но не президента государства. Но позиция для нас будет сложнее, я не сомневаюсь", - отметил президент Сербии.

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Вучич подчеркнул, что смерть Навального "подлила масла в огонь". Он отметил, что "это трагедия, когда молодой человек теряет жизнь".

Президент Сербии также ответил, почему, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, когда была объявлена новость о смерти Навального, он не аплодировал, когда жена Алексея Навального Юлия выступала с речью.

"Вдруг рядом со мной села женщина, и я понятия не имел, кто она", – рассказал Вучич.

После этого, по его словам, организаторы Мюнхенской конференции позвали ее на сцену и представили.

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"Только тогда я понял, кто эта женщина, сидевшая рядом со мной. Я хотел бы выразить свои соболезнования, но ошибся бы, потому что через несколько минут она сказала, что не нужно было выражать соболезнования", - сказал лидер Сербии.

Вучич добавил, что ездит на международные встречи, чтобы бороться за свою страну, и добавил, что ожидает, что "на Сербию будет большее давление, чтобы наложить санкции на Россию".

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

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