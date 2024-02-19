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Венгрия (1836) США (24852)

Правительство Венгрии отказалось встретиться с приехавшей в Будапешт делегацией сенаторов США

сенатори

В Будапешт прибыла двухпартийная делегация американских сенаторов, однако венгерские чиновники отказались встречаться с сенаторами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Так, сенатор-республиканец Том Тиллис во время пресс-конференции в посольстве США в столице Венгрии заявил: "С вступлением Швеции в НАТО Венгрия и ваш премьер-министр окажут большую услугу свободолюбивым народам мира".

Сенатор-демократ Джина Шахин заявила, что "разочаровывает" то, что ни один член венгерского правительства не принял приглашение встретиться с делегацией, но она "настроена оптимистично" и надеется, что вопрос о вступлении Швеции будет подан на ратификацию, когда венгерские законодатели снова соберутся на заседание 26 февраля.

В то же время сенатор-демократ Крис Мерф сказав, что отказ правительства Орбана от встречи был "странным и вызывающим беспокойство".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал в пятницу, что приветствует визит сенаторов, но заявил: "Не стоит пытаться оказывать на нас давление, потому что мы являемся суверенной страной".

Также читайте: Венгрия блокирует 13-й пакет санкций против России, – Financial Times
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Топ комментарии
+63
Через свою безхребетну позицію Штати спустились на рівень плінтуса. Тепер їх пинає навіть тупа шавка.
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19.02.2024 09:18
+37
США перетворилось на хз що, коли всякі ****** побачили всю їх нікчемність.
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19.02.2024 09:19
+36
Харкнули мадяри в бік США, цікаво яка буде відповідь- чи не стурбованість
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19.02.2024 09:19
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Правила форума Совет форумчан
Через свою безхребетну позицію Штати спустились на рівень плінтуса. Тепер їх пинає навіть тупа шавка.
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19.02.2024 09:18 Ответить
Чекаємо на відповідь по лінії НАТО. Не дуже швидку, але дуже суттєву.
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19.02.2024 09:32 Ответить
"сильно стурбовані"
"глибоко занепокоєні"
"рішуче засуджуємо"
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19.02.2024 10:34 Ответить
в угорців немає моря, штати не зможуть туди відправити свій авіаносець 🤣😂
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19.02.2024 10:51 Ответить
то відправлять просто авіа
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19.02.2024 10:54 Ответить
Дунаєм допливуть, одразу у Будапешт
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19.02.2024 11:09 Ответить
може тільки на якихось рожевих надувних лодках
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19.02.2024 11:18 Ответить
Скорiше потужну...
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19.02.2024 11:13 Ответить
Та ні, мадярська шавка помилилася, не на того гавкнула. Якби шавка сама по собі жила, а так живе на гроші ЄС і звичайно контракти від США. Я думаю, що скоро мадярська шавка заскулить, але то вже пізно, США не забуквають доброти і бруду.
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19.02.2024 09:42 Ответить
цыгане по ошибке названные венграми явно стремятся к ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ЗАВЕЩАЛ ХЛО вернуться на Историческую уродину между Уралом и Новосибирском. Потом хай цыгане нос воротят с с СИ ..посмотрим как долго они цыгане будут выкобеливаться..а Венгрию надо по справедливости разделим между Австрией Словакий Украиной и Румыний и Италией..всем хватит..
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19.02.2024 09:58 Ответить
Свої шовіністичні кацапські думки залиште при собі
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19.02.2024 10:13 Ответить
А зачем они в это говнище поехали? В Праге, к примеру, и люди лучше, и пиво тоже.
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19.02.2024 09:18 Ответить
Харкнули мадяри в бік США, цікаво яка буде відповідь- чи не стурбованість
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19.02.2024 09:19 Ответить
своїми діями мадяри підтвердили те що являються чиряком в ЄС
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19.02.2024 09:21 Ответить
Водночас сенатор-Демократ Кріс Мерф , що відмова уряду від зустрічі була "дивною та викликає занепокоєння". Джерело:
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19.02.2024 09:33 Ответить
😂
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19.02.2024 10:01 Ответить
Хто б сумнiвався...
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19.02.2024 11:15 Ответить
никакой
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20.02.2024 02:25 Ответить
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19.02.2024 09:19 Ответить
США перетворилось на хз що, коли всякі ****** побачили всю їх нікчемність.
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19.02.2024 09:19 Ответить
З моськви команда надійшла: поставіть підносов на іх новоє мєсто - возлє параші.
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19.02.2024 09:20 Ответить
Мабуть вони будуть не остані
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19.02.2024 09:20 Ответить
Бгггг,вот це політика)))) Ще таджики америкосів на *** не слали?
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19.02.2024 09:20 Ответить
Імпотенти нікому не цікаві. В політиці також.
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19.02.2024 09:21 Ответить
Мадьяри копитнули сенаторів - иобу дались!
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19.02.2024 09:21 Ответить
Так ******* ж.
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19.02.2024 09:33 Ответить
А інші суверенні країни можуть ту суверенну країну попросити на вихід?
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19.02.2024 09:21 Ответить
На жаль це не передбачено Статутом. А от позбавити права голосу і обрізати дотації можна.
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19.02.2024 09:34 Ответить
Угорщина дототаційна держава. Все просто, не має дотацій, є зустріч. Не має дотацій, є вступ Швеції в НАТО. Носяться з тією Угорщиною, як дурень з писаною торбою.
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19.02.2024 09:24 Ответить
Векен ***** із єс і з нато..і кордони перекрить,хай суверенствує...
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19.02.2024 09:25 Ответить
А наступного дня орбан запусте в Угорщину кацапський кантінгєнт і відкриється ще один фронт, тепер з заходу! Не даремно мадяри пороздавали свої паспорти в Закарпатті та марять великою Угорщиною. Ще одні імперці. Австріяки просто спостерігають за війною, а мадяри облизуються у бік Закарпаття!
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19.02.2024 09:37 Ответить
Через космос 🤣🤣🤣
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19.02.2024 10:22 Ответить
боже, цей нарід хочаб історію, хочаб раз, в своєму нікчемному житті читав? так я тобі відкрию очі:
1. Садять на борт цивільного літака 300 голів озброєнної салдатні
2. Приземляються в аеропорті Будапешту
3. Пересідають на цивільні автобуси і відвозяться до кордону України
10 рейсів - 3000 головорізів
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19.02.2024 10:47 Ответить
Кругом Угорщини суцільно, без зазорів, НАТО, ЄС та Україна, які через свій повітряний простір кацапські цивільні літаки вже зараз не пропускають. Між пунктом 1(садять) і пунктом 2(приземляються) має бути пункт ?(летять). Як?
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19.02.2024 11:42 Ответить
пишуть, що досі кацапи літають в Бєлград!
що заважає кацапам пересісти на турецький чи ізраільський чи китайський літак? можуть кацапська салдатня перевдягтися в цивільний одяг і скористатися: "У переліку країн і зарубіжних авіакомпаній, які вирішили не припиняти авіасполучення з Росією, опинилися: Єгипет (EgyptAir), Молдова (Fly One, Air Moldova), Катар (Qatar Airways), Бахрейн (Gulf Air), Казахстан (SCAT), Киргизстан (Avia Traffic), Вірменія (Aircompany Armenia), Азербайджан (Azerbaijan Airlines), Таджикистан (Somon Air), Узбекистан (Uzbekistan Airways)" злітати відпочивати в Будапешт, з подальшим "туристичним" візитом в Будапєшт і на кордон з Україною?
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19.02.2024 12:08 Ответить
все набагато простіше, виявилося

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19.02.2024 12:14 Ответить
Знайомий - має руспаспорт їздив в ростов:
1. Їхав в Польщу
2. Літаком до Туречини
3. Пересадка - далі в ростов
Усе чисто - ніхто-нічого не запитував, не шманали

У нас війна????
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19.02.2024 12:26 Ответить
Твій знайомий їхав озброєний?
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20.02.2024 09:58 Ответить
дупоголовий, літають літки з мінська по всьому світу! в тому числі в Будапєшт прямий!
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19.02.2024 16:45 Ответить
Дехто з народу не тільки історію знає, а ще й вкурсі поточних справ і з логікою друже. Висадку десанту з пересадкою в Стамбулі не зробиш, і військовий літак із десантом та спецтехнікою не замаскуєш під цивільний… а головне - десант здатний зробити тільки перший крок, а далі має відбутися вторгнення наземних сил через кордон. У іншому випадку всі вони або трупи або полонені. Нє, smart ass/
історик,? 😂😂😂
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20.02.2024 01:40 Ответить
А я про десант і не кажу! Орбан мріє забрати Закарпаття, це афішується постійно. Щойно Угорщина покине ЄС, одразу з'явиться ще один фронт! В який спосіб не можу стверджувати, але ***** обану допоможе!
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21.02.2024 08:35 Ответить
Жалко що неможливо поспорити на щось матеріальне, коли зустрічаєш подібну маячню. Щоб більше її ніколи не побачити 😂😂😂 Угорщина не покине ЄС, і ніякий путін цьому не допоможе
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21.02.2024 17:35 Ответить
Як у 1968 році в Прагу, під виглядом цивільних літаків!
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19.02.2024 10:42 Ответить
кого не пускають в Європу? тебе?
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19.02.2024 16:46 Ответить
Кацапи можуть через треті країни полетіти в Європу
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19.02.2024 20:39 Ответить
А що за тією висадкою відбувалося, не згадаєш? Яким подальшим крокам вона передувала? І як це можливо у поточному розкладі? 😂😂😂
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20.02.2024 01:43 Ответить
Нічого хорошого! Не смішно!
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20.02.2024 19:24 Ответить
Смішно зустрічати таку пришелепкувату маячн
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20.02.2024 23:34 Ответить
Ну якого яух ця нація ********, що відсмоктує у кремлівського тридараста, до цих пір перебуває в європейських інститкціях?
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19.02.2024 09:27 Ответить
Беруть приклад з боневтіка.
Той також замість конгресу США поїхав до аргентини.
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19.02.2024 09:31 Ответить
Ти довб...б чи за гроші?
Це перше що видав гугл.
https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-v-ostannyu-mit-vidmovivsya-vid-uchasti-v-sekretnomu-brifingu-dlya-senatoriv-ssha-12475983.html
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19.02.2024 17:25 Ответить
Ооо, це тільки початок, скоро будуть США не те що не поважати, як світового поліцейського, а просто посилати натойго. Кому кому, а Штатам має бути соромно
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19.02.2024 09:33 Ответить
America great again
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19.02.2024 09:37 Ответить
Ну досвід показав, що кращий вплив на Угорщину - ******* та відсутність грошей, а не візити та перемовини.

"Не хочеш протягувати руку - так простягнеш ноги, старий дурень". О.Бендер
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19.02.2024 09:38 Ответить
***** нє вєлело с піндосамі зустрічатись! 🤔
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19.02.2024 09:39 Ответить
Навіть замурзані мадяри вже харкають в пику дяді Сему.Браво,Америко!
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19.02.2024 09:39 Ответить
А якщо в Угорщину прилетить двопартійна делегація американських "Томагавків" ?
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19.02.2024 09:41 Ответить
уряд мадярських циганів післав сенаторів- Hátul megy,тобто в задницю
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19.02.2024 09:42 Ответить
Штати збирають врожай своєї беззубої політики останнього десятиліть. Але США лишаються 1 економікою світу, яка продовжує динамічно рости. І такі вчинки орбанівської хробачні, це неймовірна тупість.
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19.02.2024 09:43 Ответить
Пiдец...
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19.02.2024 09:46 Ответить
******* завжди талдичать-ми адін народ з х...... Ми патомкі Акі цапов. І старший не разрєшаєт.
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19.02.2024 09:56 Ответить
Ндаа-а .. !! Штатам вже навіть ******* дулі крутять .
Отак ! Через політику ізоляціонізму , до якої схиляються трамп і все більше республіканців , репутація США у світі котиться - під три чорти .
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19.02.2024 09:57 Ответить
Схоже, на Заході вже немає лідера, а це початок кінця Західної цивілізації.
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19.02.2024 10:03 Ответить
До чого там схилятися рудій папузі?
Суд схилив йому вже його бізнес - на зустрічі із своїми виборцями почав торгувати штиблєтами " трампон" за 399&.
Синам трампона заборонено вести бізнес у НЙ, банкам НЙ заборонили давати трампону кредити, при тому що він заборгував під півмільярда зелених.
Зараз йому два варіанта позики- або сауди, або пу
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19.02.2024 10:10 Ответить
Поводили по губах. Яка ганьба. А амерам пох. Як так і треба. Дно.
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19.02.2024 10:00 Ответить
Я уявляю, що буде, коли буде стояти питання про вступ України до НАТО.
Мабуть , Будапешт подаватиме себе як центр всесвіту.
Але, з іншого боку, з таким НАТО, можно сміливо запускати дрони по орбану вже зараз.
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19.02.2024 10:06 Ответить
Відчуття міри ще нікому не заважало, а от його відсутність - то вже чекати проблеми.
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19.02.2024 10:08 Ответить
Не дивно що угорці так себе повели...якщо США і надалі будуть в політичних дебатах то і Китай невдовзі нападе на Тайвань...
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19.02.2024 10:18 Ответить
Нащадки лаптєногих вирішили поводити американцям по губам 😂😂😂 Це вже досягненняMAGA, чи ще не зовсім? 🤣🤣🤣
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19.02.2024 10:19 Ответить
Американців вже посилають всі хто хоче. Напевне не представляли Трампа.новий американський Аль Капоне не дав дозвіл.
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19.02.2024 10:20 Ответить
@отказ правительства от встречи был "странным и вызывающим беспокойство".@

а чего вы ожидали от представителей страны-террориста (рф) в ЕС ?
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19.02.2024 10:21 Ответить
З одного боку добре, що уйбани відмовились - вивернули своє гниле нутро, з іншого погано - не відомо як зреагують республіканці. адже надаючи зброю Україні американці в першу чергу допомагають Європі захиститись від рашистської чуми, а допомагати гівнюкам ніхто не поспішає. Я думаю всі давно розуміють, що майбутнє України, американців не цікавить, інакше нам надали б ленд-ліз без червоних ліній, якщо не в 14-му, то в березні 22-го точно. Нам дають рівно стільки зброї, щоб ми могли лише відвоювати для Європи час на переозброєння і зміцнення своїх армій. В разі, якщо американська правляча еліта зробить висновок, що Європа профукує шанс, зброя піде в ЗСУ валом.
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19.02.2024 10:25 Ответить
Тільки написав комент і відразу прилетіло підтвердження прямо на Цензор
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19.02.2024 10:34 Ответить
США на глазах превращается в трамповскую магу.
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19.02.2024 10:32 Ответить
"сильно стурбовані"
"глибоко занепокоєні"
"рішуче засуджуємо"
"потужно підтримуємо"
"непохитна рішучість"
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19.02.2024 10:32 Ответить
знатно ******* макнули мордою в лайно сенаторів. ну їм вже не звикати, обтечуть, та зроблять вигляд, що нічого не було.
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19.02.2024 10:32 Ответить
ви вже там всі на заході "занепокоєні" до блювоти(((
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19.02.2024 12:18 Ответить
А нічого дивного!
США (у особі сенату) останнім часом виглядає, як беззуба шизофренична собака, що гавкає на власний хвіст, а хвіст(це вже дивно) прямим текстом посилає її нах*й...
То чому безхребетному і угорському щуру не набратися сміливості і не обісьцяти всю собаку, за черству гарбушку "барадінского"?
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19.02.2024 12:32 Ответить
Дотаційні нахабні мадяри смачно харкнули у писок Штатам! І америкоси утерлися! Господи! На що перетворилася колись наймогутніша країна світу!?
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19.02.2024 12:55 Ответить
Чмошники що ті що другі
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20.02.2024 02:01 Ответить
такого позора сша я даже не помню. И что они сделают? утрутся?
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20.02.2024 02:28 Ответить
 
 