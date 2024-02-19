Правительство Венгрии отказалось встретиться с приехавшей в Будапешт делегацией сенаторов США

В Будапешт прибыла двухпартийная делегация американских сенаторов, однако венгерские чиновники отказались встречаться с сенаторами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Так, сенатор-республиканец Том Тиллис во время пресс-конференции в посольстве США в столице Венгрии заявил: "С вступлением Швеции в НАТО Венгрия и ваш премьер-министр окажут большую услугу свободолюбивым народам мира".

Сенатор-демократ Джина Шахин заявила, что "разочаровывает" то, что ни один член венгерского правительства не принял приглашение встретиться с делегацией, но она "настроена оптимистично" и надеется, что вопрос о вступлении Швеции будет подан на ратификацию, когда венгерские законодатели снова соберутся на заседание 26 февраля.

В то же время сенатор-демократ Крис Мерф сказав, что отказ правительства Орбана от встречи был "странным и вызывающим беспокойство".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал в пятницу, что приветствует визит сенаторов, но заявил: "Не стоит пытаться оказывать на нас давление, потому что мы являемся суверенной страной".

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