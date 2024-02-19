Правительство Венгрии отказалось встретиться с приехавшей в Будапешт делегацией сенаторов США
В Будапешт прибыла двухпартийная делегация американских сенаторов, однако венгерские чиновники отказались встречаться с сенаторами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
Так, сенатор-республиканец Том Тиллис во время пресс-конференции в посольстве США в столице Венгрии заявил: "С вступлением Швеции в НАТО Венгрия и ваш премьер-министр окажут большую услугу свободолюбивым народам мира".
Сенатор-демократ Джина Шахин заявила, что "разочаровывает" то, что ни один член венгерского правительства не принял приглашение встретиться с делегацией, но она "настроена оптимистично" и надеется, что вопрос о вступлении Швеции будет подан на ратификацию, когда венгерские законодатели снова соберутся на заседание 26 февраля.
В то же время сенатор-демократ Крис Мерф сказав, что отказ правительства Орбана от встречи был "странным и вызывающим беспокойство".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал в пятницу, что приветствует визит сенаторов, но заявил: "Не стоит пытаться оказывать на нас давление, потому что мы являемся суверенной страной".
Пожалуйста, подождите...
"глибоко занепокоєні"
"рішуче засуджуємо"
1. Садять на борт цивільного літака 300 голів озброєнної салдатні
2. Приземляються в аеропорті Будапешту
3. Пересідають на цивільні автобуси і відвозяться до кордону України
10 рейсів - 3000 головорізів
що заважає кацапам пересісти на турецький чи ізраільський чи китайський літак? можуть кацапська салдатня перевдягтися в цивільний одяг і скористатися: "У переліку країн і зарубіжних авіакомпаній, які вирішили не припиняти авіасполучення з Росією, опинилися: Єгипет (EgyptAir), Молдова (Fly One, Air Moldova), Катар (Qatar Airways), Бахрейн (Gulf Air), Казахстан (SCAT), Киргизстан (Avia Traffic), Вірменія (Aircompany Armenia), Азербайджан (Azerbaijan Airlines), Таджикистан (Somon Air), Узбекистан (Uzbekistan Airways)" злітати відпочивати в Будапешт, з подальшим "туристичним" візитом в Будапєшт і на кордон з Україною?
1. Їхав в Польщу
2. Літаком до Туречини
3. Пересадка - далі в ростов
Усе чисто - ніхто-нічого не запитував, не шманали
У нас війна????
історик,? 😂😂😂
Той також замість конгресу США поїхав до аргентини.
Це перше що видав гугл.
https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-v-ostannyu-mit-vidmovivsya-vid-uchasti-v-sekretnomu-brifingu-dlya-senatoriv-ssha-12475983.html
"Не хочеш протягувати руку - так простягнеш ноги, старий дурень". О.Бендер
Отак ! Через політику ізоляціонізму , до якої схиляються трамп і все більше республіканців , репутація США у світі котиться - під три чорти .
Суд схилив йому вже його бізнес - на зустрічі із своїми виборцями почав торгувати штиблєтами " трампон" за 399&.
Синам трампона заборонено вести бізнес у НЙ, банкам НЙ заборонили давати трампону кредити, при тому що він заборгував під півмільярда зелених.
Зараз йому два варіанта позики- або сауди, або пу
Мабуть , Будапешт подаватиме себе як центр всесвіту.
Але, з іншого боку, з таким НАТО, можно сміливо запускати дрони по орбану вже зараз.
а чего вы ожидали от представителей страны-террориста (рф) в ЕС ?
"глибоко занепокоєні"
"рішуче засуджуємо"
"потужно підтримуємо"
"непохитна рішучість"
США (у особі сенату) останнім часом виглядає, як беззуба шизофренична собака, що гавкає на власний хвіст, а хвіст(це вже дивно) прямим текстом посилає її нах*й...
То чому безхребетному і угорському щуру не набратися сміливості і не обісьцяти всю собаку, за черству гарбушку "барадінского"?