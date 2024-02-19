Республиканка Чейни призвала спикера Джонсона действовать: Не делайте того, что от вас хотят Путин и Трамп
Республиканка Лиз Чейни призвала спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона не подчиняться Дональду Трампу, а отозвать Палату представителей с каникул и проголосовать за законопроект о помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politiko.
Чейни призвала Джонсона поставить на голосование сенатский законопроект о помощи Украине – даже если это означает для него риск потерять свое спикерское кресло.
"Он должен понять, что оно того стоит, даже если ему придется потерять свое спикерское кресло, чтобы убедиться, что свобода выживет, чтобы Соединенные Штаты Америки продолжали играть свою лидерскую роль в мире", - подчеркнула она.
В 2019-2021 годах Чейни была спикером Палаты представителей. Ее отстранили от должности после того, как она отказалась ослабить критику Трампа после штурма Капитолия 6 января. Чейни призвала Джонсона не подвергаться давлению извне.
"Ему придется объяснять будущим поколениям, своим детям, своим внукам, правильно ли он поступал, был ли он силой добра и помогал делу свободы, или он продолжал идти по этому пути трусости и делать то, что хотели от него Дональд Трамп и Владимир Путин", – сказала Чейни.
Пожалуйста, подождите...
Те, що відбувається зараз - реванш чекістів за розвалений СРСР.
Така ж доля спіткає і демократичний світ: зневіра, дезінтеграція, хаос, і наприкінці - окупація, спочатку росією, потім Китаєм.
Корупція, зростання вже місцевого любителя вічного царювання і клептоманії, рабів і серіалів «я ваш вирок», а також вибори в США, коли всі порозумілися вирішити свої шкурні електоральні проблеми за рахунок стікаючої кров'ю України, призвели саме до цього. А ще багатьох єднає тяга до методів правління ху...ла, як еталону зневаги до народу і будь яких домовленостей.
Я більш ніж впевнена, що банки заходу шаленіють від об'єму коштів які з України виводяться щодня і це не може їх не насторожувати щодо бачення майбутнього України місцевою владою.
Це все принизливо, огидно і зрадливо((
опубліковано в https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-neuer-geheimplan-von--scholz-und-biden-86192752.bild.html bild.de
коротко Байден та Шольц домовились обмежити постачання зброї
щоб примусити Україну до переговорів
якщо не вийде, то план Б - заморожування без переговорів
Коли були переговори: березень 2023
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони США від 15 січня 2024
Залишки коштів на зброю
PDA: 7.9млрд
USAI: 6.6млрд
Розсекретили деталі PDA та USAI
Останні контракті по USAI заключили в квітні 2023 року
Останні контракти по PDA (відновлення на складах) заключили в квітні 2023 року
Тобто відразу після перемовин в березні 2023,
маючи кошти на PDA та USAI - все зупинилось
США стали лідером боягузів і демагогів!
В мене питання в якого саме Бога він вірить, якщо служить Трампу, а не слідує Божим заповедям?
Сподіваюсь Господь навідається йому у снах і кожен раз показуватиме як кров тече по його руках і він стоїть в одній калужі крові разом з Трампом путіним і своєю палатою представників, в крові яку пускає власноручно з українців які боронять власні сім'ї і власну землю!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Амінь
БОЖЕ ПОШЛИ ВРОЗУМІННЯ ВСІМ ЗАПРОДАНЦЯМ І СЛУЖИТЕЛЯМ ТЕМРЯВИ ПУЙЛА ТРАМПА ИРА і місцевих любителів очей путіна🙏
@goodpixel3
По этому закону Байден прямо сейчас может дать оружие, но не дает. Мразь и подонок.
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46337
По другому на него давить надо...
та статью https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-neuer-geheimplan-von--scholz-und-biden-86192752.bild.html bild.de , або https://www.wionews.com/world/us-germany-forcing-ukraine-to-end-war-with-russia-and-ready-to-accept-new-boundary-report-663043 тут
"Під час переговорів між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у березні в Roosevelt Room обидва домовилися навмисно обмежити постачання зброї в Україну та чинити непрямий тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийшов на мирні переговори з російським Володимиром Путіним"
Порівнюємо з розсекреченим звітом міноборони, коли були останні контракти по USAI та PDA (на відновлення) - останні в квітні 2023
Зустріч в березні, останні контракти в квітні
Залишок коштів: USAI 6.6млрд, PDA 7.9млрд
Домовились Байден та Шольц, підвтердження цього, нових контрактів після "зустрічі" нема, проте є невикористані гроші.
А винні в ненаданні зброї за виділенними коштами, чомусь інші:
"Республиканка Лиз Чейни призвала спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона не подчиняться Дональду Трампу"
Чому не використовуються кошти?
Залишок коштів: USAI 6.6млрд, PDA 7.9млрд
Чому USAI CONTRACT AWARDS, REPLENISHMENT CONTRACT AWARDS
останні дати це квітень 2023?
Якби було би що використовувти - то ті жовті листки вже би лили тони гівна на всіх і вся!
Хоча так і так https://www.ponomaroleg.com/mify-i-realnost-ogranicheniya-i-vozmozhnosti-pomoshhi-ukrainy-ot-ssha/ брехня проривається навіть в респектабельних виданнях, як то на Форбсі нещодавно, спростовувати часу не вистачає !
Bild.de - ви заявили, що "західний жовтий листок".
Міноборони США - ?
Конгрес США - ?
пономарь - ?
Поки не зрозуміло, офіційна звітність міноборони та Конгресу стверджує, що кошти є.
Чому ми не можемо довіряти офіціним державним органам?
Спікером Палати представників в 2019-2023рр(до третього січня, офіційна "зміна дат" в Палаті) була Ненсі Пелосі. А Ліз Чейні у вказаний період часу була лідером республіканської меншості.