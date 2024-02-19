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Республиканка Чейни призвала спикера Джонсона действовать: Не делайте того, что от вас хотят Путин и Трамп

ліз,чейні

Республиканка Лиз Чейни призвала спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона не подчиняться Дональду Трампу, а отозвать Палату представителей с каникул и проголосовать за законопроект о помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politiko.

Чейни призвала Джонсона поставить на голосование сенатский законопроект о помощи Украине – даже если это означает для него риск потерять свое спикерское кресло.

"Он должен понять, что оно того стоит, даже если ему придется потерять свое спикерское кресло, чтобы убедиться, что свобода выживет, чтобы Соединенные Штаты Америки продолжали играть свою лидерскую роль в мире", - подчеркнула она.

В 2019-2021 годах Чейни была спикером Палаты представителей. Ее отстранили от должности после того, как она отказалась ослабить критику Трампа после штурма Капитолия 6 января. Чейни призвала Джонсона не подвергаться давлению извне.

Также читайте: В Республиканской партии США есть "путинское крыло", - CNN

"Ему придется объяснять будущим поколениям, своим детям, своим внукам, правильно ли он поступал, был ли он силой добра и помогал делу свободы, или он продолжал идти по этому пути трусости и делать то, что хотели от него Дональд Трамп и Владимир Путин", – сказала Чейни.
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Топ комментарии
+4
Після перемоги у Холодній війні Захід розслабився і недооцінив потужності російських спецслужб.
Те, що відбувається зараз - реванш чекістів за розвалений СРСР.
Така ж доля спіткає і демократичний світ: зневіра, дезінтеграція, хаос, і наприкінці - окупація, спочатку росією, потім Китаєм.
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19.02.2024 09:25
+4
Какой же джонсон верующий, если служит сатане?
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19.02.2024 09:37
+3
Як би колись Рейгану сказали,що Америка буде до усрачки боятися і танцювати під дудку колишнього мілкого кдбешника-то дядечко Рональд помер би набагато раніше.
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19.02.2024 09:37
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Канікули - це св"яте - воно иому потрібно
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19.02.2024 09:24 Ответить
Після перемоги у Холодній війні Захід розслабився і недооцінив потужності російських спецслужб.
Те, що відбувається зараз - реванш чекістів за розвалений СРСР.
Така ж доля спіткає і демократичний світ: зневіра, дезінтеграція, хаос, і наприкінці - окупація, спочатку росією, потім Китаєм.
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19.02.2024 09:25 Ответить
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19.02.2024 09:29 Ответить
4.5 мільярди залишилось.Чому ж нічого більше не надали? І взагалі,по цій допомозі нададуть літаки,далекобійні ракети? Щось підказує,що ні.
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19.02.2024 09:35 Ответить
Чорний Джонсонюк трампова прокладка. І онуки в нього будуть такі. Ниций фраєрок.
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19.02.2024 09:36 Ответить
Какой же джонсон верующий, если служит сатане?
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19.02.2024 09:37 Ответить
Як би колись Рейгану сказали,що Америка буде до усрачки боятися і танцювати під дудку колишнього мілкого кдбешника-то дядечко Рональд помер би набагато раніше.
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19.02.2024 09:37 Ответить
або не помер бы вообще)
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20.02.2024 02:22 Ответить
Хто не зрозумів США прийняли стратегічне рішення в 2023 році не виділяти нам кошти на 2024 р . те що ви зараз бачите це пусті балачки гра на публіку.
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19.02.2024 09:40 Ответить
Скоріше за все ви праві.
Корупція, зростання вже місцевого любителя вічного царювання і клептоманії, рабів і серіалів «я ваш вирок», а також вибори в США, коли всі порозумілися вирішити свої шкурні електоральні проблеми за рахунок стікаючої кров'ю України, призвели саме до цього. А ще багатьох єднає тяга до методів правління ху...ла, як еталону зневаги до народу і будь яких домовленостей.
Я більш ніж впевнена, що банки заходу шаленіють від об'єму коштів які з України виводяться щодня і це не може їх не насторожувати щодо бачення майбутнього України місцевою владою.
Це все принизливо, огидно і зрадливо((
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19.02.2024 10:05 Ответить
Мова про це https://www.wionews.com/world/us-germany-forcing-ukraine-to-end-war-with-russia-and-ready-to-accept-new-boundary-report-663043 рішення
опубліковано в https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-neuer-geheimplan-von--scholz-und-biden-86192752.bild.html bild.de

коротко Байден та Шольц домовились обмежити постачання зброї
щоб примусити Україну до переговорів
якщо не вийде, то план Б - заморожування без переговорів

Коли були переговори: березень 2023

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони США від 15 січня 2024
Залишки коштів на зброю
PDA: 7.9млрд
USAI: 6.6млрд

Розсекретили деталі PDA та USAI
Останні контракті по USAI заключили в квітні 2023 року
Останні контракти по PDA (відновлення на складах) заключили в квітні 2023 року

Тобто відразу після перемовин в березні 2023,
маючи кошти на PDA та USAI - все зупинилось
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19.02.2024 12:28 Ответить
Кремлівська методичка!
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19.02.2024 13:16 Ответить
Трамп став Тромбом Демократії, Свободи і Добра коли полетів до Чен Ина і цілувався з ним взасос!
США стали лідером боягузів і демагогів!
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19.02.2024 09:50 Ответить
Прочитала, що Джонсон М. дуже набожна людина.
В мене питання в якого саме Бога він вірить, якщо служить Трампу, а не слідує Божим заповедям?
Сподіваюсь Господь навідається йому у снах і кожен раз показуватиме як кров тече по його руках і він стоїть в одній калужі крові разом з Трампом путіним і своєю палатою представників, в крові яку пускає власноручно з українців які боронять власні сім'ї і власну землю!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Амінь

БОЖЕ ПОШЛИ ВРОЗУМІННЯ ВСІМ ЗАПРОДАНЦЯМ І СЛУЖИТЕЛЯМ ТЕМРЯВИ ПУЙЛА ТРАМПА ИРА і місцевих любителів очей путіна🙏
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19.02.2024 09:56 Ответить
Дивно, але тільки борці з фашизмом анексують в наш час чужі території - Росія та Ізраїль. Саме тільки вони на державному рівні сповідують так звану "боротьбу з фашизмом" (Див. зустріч в москві у липні 2023 Путіна з Головним раввином Тель-Авіва Рав Лау, де той висловив свою підтримку боротьбі росії проти фашизму та нацизму так, як проти цього боряться євреї) і навіть святкують день побєди в один день 9 травня. А в нашому інфоосвенцімі далі крутять серіал "Кіно і німці !". Трамп, який підтримує неонациста Путіна, відповідно сам неонацист.
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19.02.2024 10:39 Ответить
Добрый Пиксель.

@goodpixel3

По этому закону Байден прямо сейчас может дать оружие, но не дает. Мразь и подонок.
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46337
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19.02.2024 11:21 Ответить
Та ему пофигу, там договорняк с Трампом.
По другому на него давить надо...
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19.02.2024 11:46 Ответить
не на тих злитеся. зброю мав виготовляти яловий уряд мудрого нароту, який іржав, іржав, поки доіржався, під наглядом зеленої хрипатої нікчеми. американці вам не винні, вони і так дохіба дали.
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19.02.2024 11:58 Ответить
Читаємо офіційний https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіт міноборони США
та статью https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-neuer-geheimplan-von--scholz-und-biden-86192752.bild.html bild.de , або https://www.wionews.com/world/us-germany-forcing-ukraine-to-end-war-with-russia-and-ready-to-accept-new-boundary-report-663043 тут

"Під час переговорів між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у березні в Roosevelt Room обидва домовилися навмисно обмежити постачання зброї в Україну та чинити непрямий тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийшов на мирні переговори з російським Володимиром Путіним"

Порівнюємо з розсекреченим звітом міноборони, коли були останні контракти по USAI та PDA (на відновлення) - останні в квітні 2023

Зустріч в березні, останні контракти в квітні
Залишок коштів: USAI 6.6млрд, PDA 7.9млрд

Домовились Байден та Шольц, підвтердження цього, нових контрактів після "зустрічі" нема, проте є невикористані гроші.

А винні в ненаданні зброї за виділенними коштами, чомусь інші:
"Республиканка Лиз Чейни призвала спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона не подчиняться Дональду Трампу"
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19.02.2024 12:38 Ответить
сам ти Вild, чи ще точніше - Деbild, якщо користуєшся західними жовтими листками.
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19.02.2024 12:51 Ответить
Яке надасте пояснення по офіційному звіту міноборони США

Чому не використовуються кошти?
Залишок коштів: USAI 6.6млрд, PDA 7.9млрд

Чому USAI CONTRACT AWARDS, REPLENISHMENT CONTRACT AWARDS
останні дати це квітень 2023?
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19.02.2024 12:58 Ответить
Кремлівського бота забули спитати «чому».
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19.02.2024 13:18 Ответить
та заїбав ти своїм трампізмом!
Якби було би що використовувти - то ті жовті листки вже би лили тони гівна на всіх і вся!
Хоча так і так https://www.ponomaroleg.com/mify-i-realnost-ogranicheniya-i-vozmozhnosti-pomoshhi-ukrainy-ot-ssha/ брехня проривається навіть в респектабельних виданнях, як то на Форбсі нещодавно, спростовувати часу не вистачає !
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19.02.2024 13:22 Ответить
Треба розставити акценти

Bild.de - ви заявили, що "західний жовтий листок".
Міноборони США - ?
Конгрес США - ?
пономарь - ?

Поки не зрозуміло, офіційна звітність міноборони та Конгресу стверджує, що кошти є.
Чому ми не можемо довіряти офіціним державним органам?
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19.02.2024 13:36 Ответить
По факту https://uainfo.org/blognews/1638899029--kremlyu-vygodno-naduvat-shcheki-kak-v-ukraine-i-na-zapade.html стаття Bild про напад та карта співпали з реальністю
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19.02.2024 13:16 Ответить
я тобі скажу, що наступні вибори в Україні будуть весною, і ти прекрасно знаєш, що все співпаде, окрім року, якого я не називав.
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19.02.2024 13:26 Ответить
не факт. если война закончится весной, то выборы будут осенью)
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20.02.2024 02:24 Ответить
"У 2019-2021 роках Чейні була спікером Палати представників"(с) - не була вона спікером.
Спікером Палати представників в 2019-2023рр(до третього січня, офіційна "зміна дат" в Палаті) була Ненсі Пелосі. А Ліз Чейні у вказаний період часу була лідером республіканської меншості.
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19.02.2024 12:47 Ответить
 
 