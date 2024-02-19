ЕС ищет запасной план, если Трамп откажется от помощи Украине, - The Washington Post
В Евросоюзе готовятся к возможному сценарию прекращения поддержки Украины со стороны США в случае, если президентские выборы выиграет Дональд Трамп.
Об этом говорится в материале The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
"Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и наблюдать, как Россия нападет на союзников по НАТО, мы должны переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США относительно Европы и Украины", - отметил один из представителей европейской безопасности на условиях анонимности.
По его словам, "мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему". Он добавил, что самый плохой сценарий предполагает прекращение поддержки Украины и разрешение Путину дестабилизировать европейский регион.
Чиновники ЕС частно обсуждали создание общеконтинентального дополнения к НАТО, которое работало бы вместе с американскими гарантиями безопасности, но также могло бы служить надежной альтернативой, если американские гарантии будут отменены.
Эти разговоры проходят с серьезными спорами среди союзников. Франция и Германия не могут договориться о том, кто будет платить за это. А страны Востока Европы не верят в решимость Западной части Европы противостоять российским угрозам.
По данным издания, некоторые сосредотачиваются на том, как зафиксировать обязательства США накануне ноябрьских выборов.
Также, пишет WP, существует ощущение, что даже если Байден победит, ситуация в отношениях с Европой изменится.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию атаковать мало платящих союзников по НАТО.
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Західні Ліберали обдурили Зеленського в 2022, він думав. що вони нам дадуть зброю для перемоги. Но ліберали по своїй природі люди безвідповідальні, слабохарактерні і по вуличному туповаті.
У них фейкова посмішка, багато пафосу, а коли двері закриваються вони вас зрадять.
Це селекція, лібералізм ставить людей з БЕТА енергією на топ ієрархії.
Лібералізм - це боротьба проти законів природи, слабохарактерних людей ставлять управляти топовими країнами, типу Байдена і Шольца. а ті провалюють все що можна.
У них мир злагода нарід живе своїм мирним життям , літають подорожують світом, ніхто не париться...