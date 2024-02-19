РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12057 посетителей онлайн
Новости
3 019 14
США (24852) Евросоюз (16688)

ЕС ищет запасной план, если Трамп откажется от помощи Украине, - The Washington Post

трамп

В Евросоюзе готовятся к возможному сценарию прекращения поддержки Украины со стороны США в случае, если президентские выборы выиграет Дональд Трамп.

Об этом говорится в материале The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и наблюдать, как Россия нападет на союзников по НАТО, мы должны переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США относительно Европы и Украины", - отметил один из представителей европейской безопасности на условиях анонимности.

По его словам, "мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему". Он добавил, что самый плохой сценарий предполагает прекращение поддержки Украины и разрешение Путину дестабилизировать европейский регион.

Чиновники ЕС частно обсуждали создание общеконтинентального дополнения к НАТО, которое работало бы вместе с американскими гарантиями безопасности, но также могло бы служить надежной альтернативой, если американские гарантии будут отменены.

Читайте также: Если бы ЕС меньше колебался в оказании помощи Украине - война была бы другой, - Боррель

Эти разговоры проходят с серьезными спорами среди союзников. Франция и Германия не могут договориться о том, кто будет платить за это. А страны Востока Европы не верят в решимость Западной части Европы противостоять российским угрозам.

По данным издания, некоторые сосредотачиваются на том, как зафиксировать обязательства США накануне ноябрьских выборов.

Также, пишет WP, существует ощущение, что даже если Байден победит, ситуация в отношениях с Европой изменится.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию атаковать мало платящих союзников по НАТО.

Также читайте: Трамп заявил, что сделает для Украины больше Байдена
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
вони в курсі там на Заході, що до гіпотетичного трампа Україні треба ще дожити ?
показать весь комментарий
19.02.2024 09:45
+4
Він додав, що найгірший сценарій передбачає припинення підтримки України і дозвіл дестабілізувати європейський регіон. Джерело: -Тільки дурень не бачить ,що куйло ,війною в Україні вже два роки,як дестабілізував не тільки Європу...
показать весь комментарий
19.02.2024 09:45
+4
НЕ переживай УКРАИНА ЕСТЬ БЫЛА И БУДЕТ а на могилке Трампа мы скоро Произнесем траурную речь реквием он был поц и сдох как ублюдок.. спи спокойно в Аду Трампушка..земля тебе бетоном и стекловатой..
показать весь комментарий
19.02.2024 09:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вони в курсі там на Заході, що до гіпотетичного трампа Україні треба ще дожити ?
показать весь комментарий
19.02.2024 09:45 Ответить
Вони просто кончені .
показать весь комментарий
19.02.2024 09:48 Ответить
НЕ переживай УКРАИНА ЕСТЬ БЫЛА И БУДЕТ а на могилке Трампа мы скоро Произнесем траурную речь реквием он был поц и сдох как ублюдок.. спи спокойно в Аду Трампушка..земля тебе бетоном и стекловатой..
показать весь комментарий
19.02.2024 09:54 Ответить
Люди будут лететь через океан, чтобы помочиться на могилу Трампа.
показать весь комментарий
19.02.2024 10:34 Ответить
нет зачем мы пошлем ПОЧТОЙ
показать весь комментарий
19.02.2024 10:41 Ответить
Він додав, що найгірший сценарій передбачає припинення підтримки України і дозвіл дестабілізувати європейський регіон. Джерело: -Тільки дурень не бачить ,що куйло ,війною в Україні вже два роки,як дестабілізував не тільки Європу...
показать весь комментарий
19.02.2024 09:45 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2024 09:50 Ответить
Краще б робили все щоб цей рудий не переміг, а то тільки підливу по власних штанях пускаєте
показать весь комментарий
19.02.2024 09:57 Ответить
якщо Трамп відмовиться від допомоги Україні, тоді американці вже для всіх назавжди стануть піндосами і їх,, вєлічіє" стане , як у цапів. Будуть всі класти на них, а ізгої, як північнокоріанці, цапи, китайози будуть їх чморити . Знаючи , що вони добре ведуться на всіяки шантажі., аби чого не сталося б.
показать весь комментарий
19.02.2024 09:59 Ответить
Трамп по вуличному розумний президент. Якби тупі євро ліберали послухали його в 2016 і витрачали 2% ВВП на оборону, Україна могла б виграти війну скоріше.

Західні Ліберали обдурили Зеленського в 2022, він думав. що вони нам дадуть зброю для перемоги. Но ліберали по своїй природі люди безвідповідальні, слабохарактерні і по вуличному туповаті.
У них фейкова посмішка, багато пафосу, а коли двері закриваються вони вас зрадять.

Це селекція, лібералізм ставить людей з БЕТА енергією на топ ієрархії.

Лібералізм - це боротьба проти законів природи, слабохарактерних людей ставлять управляти топовими країнами, типу Байдена і Шольца. а ті провалюють все що можна.
показать весь комментарий
19.02.2024 10:00 Ответить
Що провплив Байденюк і Шольц?

У них мир злагода нарід живе своїм мирним життям , літають подорожують світом, ніхто не париться...
показать весь комментарий
19.02.2024 10:50 Ответить
Об США вже, навідь, мад'яри ноги витирають - ігнорують їхню делегацію сенаторів... Швидко-же сдувається світовий лідер демократії
показать весь комментарий
19.02.2024 10:21 Ответить
Наш молодий зелений чувачок не спішить ..., де наші шахеди ? 100 мирних шахедів щоночі 30 разів підряд. Щонайменше 5 з них кожного разу досягали б мети. Невже ЄС без фашиста Трампа не може допомогти нам робити по 200 шахедів щодня. Але ні, зелень спалює кращі військові резерви.
показать весь комментарий
19.02.2024 10:26 Ответить
Давай та давайте граждане Европейцы, собирайтесь там еще года 2...3 и решайте что будете делать, политические импотенты, деграданты, никакого решения вы не примите, выродились, некому принимать.
показать весь комментарий
19.02.2024 10:56 Ответить
 
 