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Новости Война
7 342 75
ВСУ (6275) Павлюк Александр (191)

Украина в течение 5 месяцев готовилась к отражению полномасштабной агрессии РФ, - Сухопутные войска

танк,зсу,російський

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Вооруженные силы Украины готовились к отражению полномасштабной агрессии России в течение пяти месяцев.

Об этом Павлюк заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он был назначен командующим Операцией объединенных сил в июле 2021 года, после проведения анализа уже осенью понимал "очень большую вероятность, что будет полномасштабная война".

"О ее масштабах было еще трудно понимать, но (то), что она, как минимум, захватит территорию Луганской и Донецкой области – это было очевидно. Потому что мы анализировали действия противника, его соответствующие превентивные меры, его разведывательные функции, которые выполняли они на территории, вдоль всей линии столкновения, вдоль границы", – отметил он.

Также читайте: Павлюк прокомментировал свое назначение на пост командующего Сухопутными войсками.

Павлюк отметил, что были все признаки, что украинские войска встретят врага не только из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей из группировок "Л/ДНР", но и с территории России.

"Поэтому уже с осени мы приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить и нанести ему максимальное поражение. Понимая, что соотношение сил и средств было и будет не в нашу пользу, но у нас все равно вариантов не было – мы должны были выстоять, потому что за нами была вся Украина. Поэтому в течение пяти месяцев мы готовились к отражению полномасштабной агрессии", - рассказал командующий Сухопутными войсками.

Он отметил, что уже в январе-феврале 2022 года мы получали телеграммы от Главного управления разведки, в которых предполагалось, что такой вариант возможен.

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"И на февраль месяц мы сделали максимально все, чтобы достойно встретить врага: все позиции были максимально усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы – мы два раза, как минимум, проводили полномасштабную тренировку, а локальных тренировок было проведено очень много" , – рассказал Павлюк.

Однако, добавил генерал-лейтенант, это сыграло свою, возможно, решающую роль: в первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, пунктам управления и местам возможного скопления украинских войск, все удары были уже по пустым местам.

Также читайте: Запад был слишком оптимистичен по поводу войны РФ против Украины в 2023 году, - адмирал Бауэр
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Топ комментарии
+57
Сраколиз або Дупочмок?
ВСЯ Україна бачила як ЗЕлений готувався. До травневих шашликів. Навішо так ганьбитись, генерал?
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19.02.2024 09:57
+39
Що це я тільки що прочитав?
Генерал Падлюк, ти обкурився "зеленим планом"?
Це так тепер пояснюють відведення військ та розмінування?
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19.02.2024 09:59
+37
А в той час хтось - не будемо показувати пальцем - у вас за спинами готував все до здачі ворогу.
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19.02.2024 09:50
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А в той час хтось - не будемо показувати пальцем - у вас за спинами готував все до здачі ворогу.
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19.02.2024 09:50 Ответить
Ага,готувались,і 25 після обіду на Стоянці майже 100 танків спокійненько їхали собі в Київ,не кляті і не м'яті!!!
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19.02.2024 12:02 Ответить
ну повіримо тоді тобі,ухилянту котрий уже напевно не один захід на Тису робив,аніж людині котра воює ще з часів АТО і під командуванням котрої звільняли Слов'янськ, Красний Лиман,Краматорськ, Лисичанськ і ще багато містечок на сході України
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19.02.2024 09:57 Ответить
Моя мати, інвалід, опинилась під окупацією в Херсонській області, менш чим за добу від початку вторгнення. Тому до дупи, як довго хто воює
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19.02.2024 10:04 Ответить
"Андрій Саган", про те як "успішно" і як "довго" воював Павлюк можеш дізнатись хоч ось тут: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павлюк Олександр Олексійович Із "досягненнями" в нього, скажемо так, НЕ ДУЖЕ, та й більша частина його служби була у військових ВУЗах та на Заході України!!!
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19.02.2024 10:15 Ответить
І,якось,не вписуються у "міфологію" Павлюка "шатли у Крим",відведення військ з Гостомеля,відправка бригад з Херсонщини "на навчання",просто напередодні вторгнення,історія з розформуванням Овруцької бригади,спроба вивести війська з Харкова,фактичне обеззброєння тероборони,саботаж її розвитку як такої напередодні війни!
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19.02.2024 10:30 Ответить
Творожний теж довго воює. І що, меньше кацапом став?
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19.02.2024 10:11 Ответить
Залужний зі своєю командою мовчав про заходи в 2021 році, я так думаю по принципу про мертвого або добре або ніяк, а тут новопризначені вояки вже почали відмазувати зеленоморде хрипате уйоПіще з шоблою. Це що плата за призначення? Тільки призначили тих хто лиже і ******** ОПі і дєрьмаку, а розплачуваться будуть ті хто в окопах
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19.02.2024 11:09 Ответить
Цікаво, такими заявами військові вже займаються політикою, чі ще ні?
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19.02.2024 10:07 Ответить
Ні, бо він з пєсочніци Янєлоха.
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19.02.2024 10:12 Ответить
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19.02.2024 09:54 Ответить
В ЗСУ зявився свій дмітрій піськов
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19.02.2024 09:54 Ответить
Сраколиз або Дупочмок?
ВСЯ Україна бачила як ЗЕлений готувався. До травневих шашликів. Навішо так ганьбитись, генерал?
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19.02.2024 09:57 Ответить
+100500
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19.02.2024 09:57 Ответить
Україна і ОПа зі ЗЕсранню то різні речі. ЗЕсрань маринувала шашлики, а ЗСУ готувались до війни. Якось так вийшло.
Між іншим, Залужний признався, що він приховував від піськограя ту підготовку, от тому й вдалось зупинити навалу. Але ЗЕсрань, як бачимо, йому того не пробачила.
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19.02.2024 10:01 Ответить
Тому скорочивались частини, тому забрали гроші у ЗСУ на Велике Крадівництво, тому скоротили та припинили ВСІ раетні програми та виробництво САЙ "Богдана" та ще багато іншого. До Генерала нема запитань, питання до оцього павлюка - навішо так ганбитись такими заявами?
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19.02.2024 10:07 Ответить
ЗСУ готувались не зважаючи на всі ці проблеми, які створювала ЗЕсрань. Як могли, які мали можливості. Слава Богу, що в нас тоді був Залужний. А от зараз... страшно стає...
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19.02.2024 10:09 Ответить
тоді хай чесно скаже що Армія готувалась , а влада заважала, інакше хай іде в дупу такий готувальник.
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19.02.2024 12:44 Ответить
3,14₴добол
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19.02.2024 09:59 Ответить
Що це я тільки що прочитав?
Генерал Падлюк, ти обкурився "зеленим планом"?
Це так тепер пояснюють відведення військ та розмінування?
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19.02.2024 09:59 Ответить
На медальку тягне. ЗЕлену медальку. Я БУВ за нього кращей думки. БУВ.
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19.02.2024 10:38 Ответить
Класно готувались що оркі 25 лютого вже були біля Іванківа.
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19.02.2024 10:00 Ответить
В Сумах орки були зранку 24.02.22 😥😠
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19.02.2024 16:04 Ответить
Росиянці вранці 24.02.22 вільно заїхали в Україну через а\п"Вільча" що на кордоні з БелойРашкой тому що погранці втекли ще до їх приходу і орки вільно поїхали собі на Київ, так само було на а\п "Виступовичи" хоча тією стороною росіянці не пішли але менти та погранці все одно втекли, тікали ї з самого м.Овруч що в 35 км від кордону, тікали так що приміщення для зберігання зброї забули зачинити, місцеві озброївшись захищали Овруч поки ВСУ не зайшли в місто, тобто декілька днів влади в місті не було, по слухах зброю з оружейки погранцов досі шукають. Винних немає, нікого не наказали.
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19.02.2024 17:25 Ответить
До речі біля а\п "Вільча" у лісі стояв підрозділ, який було виведено за кілька діб до вторгнення!!!
Коточе, росіянці йшли до столиці як на параді, десяток не підірваних мостів через річки перетнули, добре що хтось вже біля Іванківа їх почав по троху бити а так би вони не ушкодженими на площу Шевченка заїхали. Ось так "готувались" захищати столицю!!!, що там говорити про інші території.
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19.02.2024 17:35 Ответить
Потужно готувались..... на шашликi.
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19.02.2024 10:00 Ответить
Якийсь обісраний цей генерал....
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19.02.2024 22:30 Ответить
Як можна так брехати, **** совкова. Хто готувався, бухали, шашличкі.чому до Миколаєва, ніодної розгорнутої військової частини не було. Да готувалось ти зі своїм заленим хазяїном, але не до захисту.
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19.02.2024 10:00 Ответить
Это что за подготовка такая, когда весь юг Украины на 100 км вглубь, аж до пригородов Кривого Рога и Николаева - оказался под рашкой за первые 4 дня войны?

Зато видно, как рашкованы лишь за 2022 - подготовили тот же оккупированный юг к обороне. Минные поля повсюду, "линия Суровикина", окопы и траншеи, бетонные заграждения...

Как "зе-команда" готовила Украину к войне? Разоружала армию и все гос-баблосы пилила на дорогах.
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19.02.2024 10:01 Ответить
Чому ж тоді Київ не за два дні?
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19.02.2024 10:04 Ответить
Приоритетом был весь юг. Его за 4 дня - и с тех пор удерживают изо всех сил.
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19.02.2024 10:13 Ответить
Ну так. Просто не сильно й хотілось. І взагалі воювати ще навіть не починали. Так, маневри середньої інтенсивності. Триста тисяч громадян позаминулої осені призвали на курси підвищення кваліфікації.
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19.02.2024 10:16 Ответить
Це верещук готувалась розміновуючи Перекоп?
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19.02.2024 10:02 Ответить
Мабуть Залужний забороняв таке казати раніше....а тут,коли знову біда з черговою "фортецею", раптом, така інформація, яка не співпадає з спогадами більшості військових командирів про обстановку перед вторгненням....
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19.02.2024 10:03 Ответить
Все про таких розказав тисячі років назад Господь- "Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле , плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь викидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх!
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19.02.2024 10:03 Ответить
Ото недаремно зелені вище військове командування змінили! Тепер ще й ці зелені паркетні генерали будуть українцям в очі дзюрити. Узурпація влади іде по плану д'єрмака.
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19.02.2024 10:04 Ответить
Готувались до вторгнення, розміновуючи Кримський перешийок?!
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19.02.2024 10:04 Ответить
1-ша серія серіалу під назвою "Вова нівчом ні віноват он усех спас" Офіційно вийшла в прокат!****** сраколизи!
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19.02.2024 10:05 Ответить
Не Україна під керівництвом ЗЄ, а ЗСУ під командуванням Залужного.

ЗЄ для того і призначав паркетників та кар'єристів замість бойових генералів, щоб ті його виправдовували і скакали під вказівки з ОП.

Як готувалося до вторгнення МО? Ніяк.
Як готувався до вторгнення Кабмін? Ніяк.
Як готувалися до вторгнення ЗЄ та СН:
- саботували фінансування ЗСУ,
- саботували закупівлі зброї, ***********, касок, броників,
- відводили війська з укріпрайонів,
- розформували аеророзвідку,
- розміновували Чонгар та Каланчак,
- свідомо брехали громадянам України, що війни не буде.

Не можна сказати, що ЗЄ-влада нічого не робила. Робила все, що могла, на користь ***** та РФ.
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19.02.2024 10:06 Ответить
Тобто Павлюк, котрий на той час був керівником ООС зараз розповідає про свою "причетність" до підготовки ЗСУ по супротиву можливій повномасштабній агресії з боку Московії ( т.з. "роССії")?! Тоді може то він, а не Залужний всупереч наказам з Банкової виводив війська з частин на півдні, півночі, центрі, південному заході України?! І чого тоді у Луганській області найстрімкіше відбулось захоплення території ворога, саме у зоні його відповідальності?! А Залужний був так ним "задоволений" що зняв його з посади і він був призначений ОПою керівником ОВА Києва 15.03.2022 де протримався лише до 22.05.2022 через "досягнення" у обороні?! Дивлюсь із зміною керівництва ЗСУ балакучість генералів стає прямо нестримною!
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19.02.2024 10:08 Ответить
З іншої сторони, Павлюк хай краще *******, ніж командує. Бо коли він командує, то виходить срака.

А так то всі все розуміють - Павлюк відсос звичайний. ЗЄрмаки саме таких і *******.
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19.02.2024 10:14 Ответить
На жаль усе це відбувається ОДНОЧАСНО! Щось усі нові призначенці на високі посади у ЗСУ нагадують Буданова ЖОДНИЙ ПРОГНОЗ котрого так і не втілився у життя, тож і їх балакучість ніяким чином не допомагає українцям, а навіть шкодить даремними сподіваннями замість реального погляду на події як це, до речі, відбувалось із тим же Арестовичем, котрого багато хто вважав "валеріанкою для українців" та навіть ставили його у приклад у першій половині 2022-го!!!
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19.02.2024 10:20 Ответить
готувались-гутувались та не виготувались
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19.02.2024 10:16 Ответить
Вот так нагло врать , глядя в глаза , без зазрения совести , переворачивая всё с ног на голову , прекрасно зная , что никто тебе не верит и никого не обманешь - растут " товарищи " , перенимают чей-то опыт . На юге вообще идеально подготовились , лучше и представить не возможно .
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19.02.2024 10:17 Ответить
За південь краще й не згадувати, бо там, як на здавалось найбільше природньо захищеному напрямку відповідальність за оборону була покладена на СБУ, тобто Баканова, а це найліпший кореш ЗЕзидента котрий нині вже адвокат у Полтавській області де, до речі, у тій же якості перебуває і Рєзніков! Провал саме на півдні призвів до заходу у тил нашим хлопцям у Донецькій області через що було оточено та захоплено рашистами Маріуполь, не кажучи вже про Херсон та Запоріжську область!!!
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19.02.2024 10:26 Ответить
Чого варто СБУ , вони ще у 14-тому довели В Донецьку , Луганську та й в Києві .
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19.02.2024 10:32 Ответить
А в Криму єсбєушки здавалися ЩЕ ДО аннексії, др речі буданов почистил з Миротворця красногвардійских, перекопських, джанкойских перевертнів, а шо там южніше то взагалі позор СБУ.
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19.02.2024 14:29 Ответить
То зешобла півроку Мрію та Гетьмана Сагайдачного до знищення готували? За розмвнування в Перекопу розстрілювати треба.
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19.02.2024 10:25 Ответить
Не тільки за розмінування . Але хто ж прийме непопулярний закон , та ще головним чином проти себе ?
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19.02.2024 10:38 Ответить
Вірю! Нікому не вірю, а йому, прям сильно вірю...
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19.02.2024 10:28 Ответить
До 2019 року ЗСУ проводили 32-33 бригадних навчання на рік(згідно даних Білої книги) Після 2019 року кількість бригадних навчань скоротилась до нуля, а саму Білу книгу перестали видавати
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19.02.2024 10:31 Ответить
Хто ж тоді розмінува Чонгар???
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19.02.2024 10:33 Ответить
СБУ, він був у їх відомстві, як і уся прикордонна служба!
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19.02.2024 10:44 Ответить
Ця заява генерала нагадала про виступ одного сапера-"чонгарщика", який на камеру бив себе у груди і і з піною на губах запевняв, що все було готове до підриву (мости, дороги, переправи), але щось там перебило провід, ланцюг розірвався і він не зміг привести вибуховий пристрій у дію. Буває. Так і тут: ми готувались -готувались, але в результаті остервеніло будували дороги, а не укріплення і не змогли побачити приготування орків. цікаво: генеральський меседж на кого розрахований?
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19.02.2024 11:35 Ответить
Застрелись, **** продажна!!!
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19.02.2024 10:51 Ответить
П'ять місяців розміновували Чонгар і не тільки Чонгар. Поки ті, хто здав південь не за гратами, Україна у великій небезпеці.
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19.02.2024 10:52 Ответить
Ахаха, оце наслідок зміни командування. Тепер ******* лише те що вигідно зеленій гнилі.
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19.02.2024 11:01 Ответить
Почалося відбілювання херпідуя.
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19.02.2024 11:03 Ответить
Так Марік здалі с Азовом підготовлено!! Або бубочке з Криму пообіцяли не нападати ?
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19.02.2024 11:10 Ответить
Рафік не вінуватий ,та і бпканов не при делах і шелупонь в штабе не знала,ЦРУ МИ 6 зналі.а генерали наші сумнівались.м0же шатл в крим запустити
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19.02.2024 11:16 Ответить
Готувались , готувались ! Мочили шашлики , розміновували південь , хліб пекли та сіль у солонки насипали для кацапів ! А ще казали що амії дулю , бо не зможуть будувати дороги для кацапівських танків , а це погано , бо ху*ло Янелоху ай-йай-йай скаже! Вони що ,думають що ми всі рибки Дорі з мультику і не памятаємо більше 10 секунд?
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19.02.2024 11:18 Ответить
Може готувалися. А може і не готувалися. Трибунал прийме справедливе рішення.
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19.02.2024 11:22 Ответить
Досить поширеною є думка, що оточення Маріуполя сталось через стрімкий прорив рашистських війсь з Криму.
Однак, як це слідує із https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1561378102797910018?t=8QLv-Wj7BtbETjvs8pna5A&s=19 карт змін лінії бойового зіткнення ЗСУ з рашистськими військами на початок великої війни з пітьмою, це не так.
Вже 26 лютого 2022 ворог несподівано легко пройшов облаштовану оборонну лінію бетонованих укріплень з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 25 км. Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізницю Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, перекривши трасу постачання Н-20, й Маріуполь попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили оточення Маріуполя за 100 км.
Без цього прориву всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус ЗСУ тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя.
А фронт із заходу зупинився б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй поле, що би докорінно змінило хід війни.
Якщо ворожий прорив на Волноваху відбувся не через зраду, а через "про#об", то і тоді варто знати тих винуватців, адже відомо, що "у каждой ошибки есть имя, фамилия и должность" (с).
А поки що вся вина за цей прорив лягає на командування Операції Об'єднаних Сил станом на 24.02.2022р., тобто на генерала Павлюка і його підлеглих, в зоні відповідальності яких і був даний сектор.
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19.02.2024 11:51 Ответить
Готувалися ??? Військові окупанти - кацапи використали рік для мінування прифронтових територій та будівництва кількох потужних ліній оборони на Півдні України і зробили їх непрохідними. І це для захисту навіть чужої для них, нашої рідної землі. А наші продажні виродки при владі не спромоглися підготовитися для захисту своєї рідної Української землі за багато років. Та ще и навпаки розмінували все тільки що можна. А розмінували мабуть для успішного кацапського наступу з Криму.
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19.02.2024 11:52 Ответить
Я бачив як вони готувалися. В 14 р. як викопали наші солдатики окопи між Сартаною та Маріуполем, то так вони й обрушилися та заросли. Останнім разом з сумом дивився на них, коли виїжджав зі зруйнованого рідного міста.
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19.02.2024 12:10 Ответить
Справедливый суд во всем разберется
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19.02.2024 13:55 Ответить
Ну вже зрозуміло шо це лампасний дуполіз, шашлички всі помнять..
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19.02.2024 14:14 Ответить
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19.02.2024 15:59 Ответить
Починаючи з масового розмінування? Починаючи з масового розмінування? З такими ідіотами Україна глибоко в дупі😂
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19.02.2024 17:11 Ответить
 
 