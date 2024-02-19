Украина в течение 5 месяцев готовилась к отражению полномасштабной агрессии РФ, - Сухопутные войска
Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Вооруженные силы Украины готовились к отражению полномасштабной агрессии России в течение пяти месяцев.
Об этом Павлюк заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, он был назначен командующим Операцией объединенных сил в июле 2021 года, после проведения анализа уже осенью понимал "очень большую вероятность, что будет полномасштабная война".
"О ее масштабах было еще трудно понимать, но (то), что она, как минимум, захватит территорию Луганской и Донецкой области – это было очевидно. Потому что мы анализировали действия противника, его соответствующие превентивные меры, его разведывательные функции, которые выполняли они на территории, вдоль всей линии столкновения, вдоль границы", – отметил он.
Павлюк отметил, что были все признаки, что украинские войска встретят врага не только из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей из группировок "Л/ДНР", но и с территории России.
"Поэтому уже с осени мы приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить и нанести ему максимальное поражение. Понимая, что соотношение сил и средств было и будет не в нашу пользу, но у нас все равно вариантов не было – мы должны были выстоять, потому что за нами была вся Украина. Поэтому в течение пяти месяцев мы готовились к отражению полномасштабной агрессии", - рассказал командующий Сухопутными войсками.
Он отметил, что уже в январе-феврале 2022 года мы получали телеграммы от Главного управления разведки, в которых предполагалось, что такой вариант возможен.
"И на февраль месяц мы сделали максимально все, чтобы достойно встретить врага: все позиции были максимально усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы – мы два раза, как минимум, проводили полномасштабную тренировку, а локальных тренировок было проведено очень много" , – рассказал Павлюк.
Однако, добавил генерал-лейтенант, это сыграло свою, возможно, решающую роль: в первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, пунктам управления и местам возможного скопления украинских войск, все удары были уже по пустым местам.
Пожалуйста, подождите...
ВСЯ Україна бачила як ЗЕлений готувався. До травневих шашликів. Навішо так ганьбитись, генерал?
Між іншим, Залужний признався, що він приховував від піськограя ту підготовку, от тому й вдалось зупинити навалу. Але ЗЕсрань, як бачимо, йому того не пробачила.
Генерал Падлюк, ти обкурився "зеленим планом"?
Це так тепер пояснюють відведення військ та розмінування?
Коточе, росіянці йшли до столиці як на параді, десяток не підірваних мостів через річки перетнули, добре що хтось вже біля Іванківа їх почав по троху бити а так би вони не ушкодженими на площу Шевченка заїхали. Ось так "готувались" захищати столицю!!!, що там говорити про інші території.
Зато видно, как рашкованы лишь за 2022 - подготовили тот же оккупированный юг к обороне. Минные поля повсюду, "линия Суровикина", окопы и траншеи, бетонные заграждения...
Как "зе-команда" готовила Украину к войне? Разоружала армию и все гос-баблосы пилила на дорогах.
ЗЄ для того і призначав паркетників та кар'єристів замість бойових генералів, щоб ті його виправдовували і скакали під вказівки з ОП.
Як готувалося до вторгнення МО? Ніяк.
Як готувався до вторгнення Кабмін? Ніяк.
Як готувалися до вторгнення ЗЄ та СН:
- саботували фінансування ЗСУ,
- саботували закупівлі зброї, ***********, касок, броників,
- відводили війська з укріпрайонів,
- розформували аеророзвідку,
- розміновували Чонгар та Каланчак,
- свідомо брехали громадянам України, що війни не буде.
Не можна сказати, що ЗЄ-влада нічого не робила. Робила все, що могла, на користь ***** та РФ.
А так то всі все розуміють - Павлюк відсос звичайний. ЗЄрмаки саме таких і *******.
Однак, як це слідує із https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1561378102797910018?t=8QLv-Wj7BtbETjvs8pna5A&s=19 карт змін лінії бойового зіткнення ЗСУ з рашистськими військами на початок великої війни з пітьмою, це не так.
Вже 26 лютого 2022 ворог несподівано легко пройшов облаштовану оборонну лінію бетонованих укріплень з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 25 км. Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізницю Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, перекривши трасу постачання Н-20, й Маріуполь попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили оточення Маріуполя за 100 км.
Без цього прориву всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус ЗСУ тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя.
А фронт із заходу зупинився б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй поле, що би докорінно змінило хід війни.
Якщо ворожий прорив на Волноваху відбувся не через зраду, а через "про#об", то і тоді варто знати тих винуватців, адже відомо, що "у каждой ошибки есть имя, фамилия и должность" (с).
А поки що вся вина за цей прорив лягає на командування Операції Об'єднаних Сил станом на 24.02.2022р., тобто на генерала Павлюка і його підлеглих, в зоні відповідальності яких і був даний сектор.