Поражение Украины немедленно втягивает США в войну, об этом прямо сказал Путин, – республиканка Хейли
Поражение Украины в войне против России "немедленно приведет Америку к войне". Об этом заявила конкурентка Трампа на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC News.
Хейли отметила, что президент США Джо Байден "ни разу не разговаривал с американским народом о том, почему Украина важна".
"Он ни разу не разговаривал с народом о происходящей с Израилем террористической деятельности и о том, почему Иран так опасен. Он не говорит об угрозах со стороны Китая. И когда вы не говорите об этих вещах с американским народом, они дистанцируются от этого", – сказала Хейли.
Она отметила, что когда американцы видят заявления 45 президента США Дональда Трампа о том, что его не беспокоит вторжение России в Украину, то должны осознавать, что это значит.
"И давайте напомним, что Путин сказал, что как только он захватит Украину, следующими будут Польша и страны Балтии. Теперь он рассылает солдат этими странами, равно как он это сделал с Украиной. И если это произойдет, то это страны НАТО. Это немедленно бросает Америку в войну. Необходимо обеспечить победу Украины во избежание дальнейшей войны. Сейчас Путин чувствует себя смелее, чем когда-либо", – заявила политик.
Хейли подчеркнула, что продление помощи Украине важно, чтобы избежать участия США в войне.
"Украина не просит войска, она просто просит технику и боеприпасы для победы в этой войне. Они имеют большую боевую силу. Нам нужно дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку наших военных мужчин и женщин воевать", – резюмировала она.
Пожалуйста, подождите...
А поляки мабуть і не проти
"а ще вечір..."
Коли ленд-ліз підписували,то всі блогери,політологи,журналісти,лідери думок і тд,казали що США по ньому все надасть,навіть потужні літаки в необмеженій кількості.Потім ці самі блогери,політологи,журналісти,лідери думок і тд,казали що краще безоплатна допомога,ніж ленд-ліз.
Трамп чи Байден?
Другий раз в історії підписували історичний закон про лендліз
І вся промова президента зайняла 1-2 хвилини
Якщо потрібно "розказати" про конкурента, то займає більше часу
Цікаво, чому тільки республіканці просували лендліз,
а демократи кожного разу вставляли палки в процес
можна уточнити, що саме зробив?
Але якби президентом США , замість Байдена зараз був рудий довбо.б , все б скінчилося ще швидше . Тільки тоді - кацапські танки стояли б на кордоні Польщі .
Зверніться за роз'ясненням поняття патріотизму до бійців добровольців , що зараз на фронті . Спитайте - чому вони пішли захищати країну .
Ось наприклад - пише доброволець , який дійсно патріот , бо інтереси країни ( а не політиків ) поставив вище своїх власних .
.
що танки за Байдена рано чи пізно будуть стояти на кордоні Польші
Так?
Коли Трамп був президентом
що росія захватила в Україні?
Багато той трамп порішав коли був президентом США , зупинив кацапську агресію , припинив війну яка по факту йшла ще з 2014 року .?
"яка по факту йшла ще з 2014 року" - факт що президент демократ Обама, та віцепрезидент Байден. Вдався Крим за 3 дні
"коли розпочала повномасштабну війну , після трампа , чи - при трампу" - після Трампа, за президента Байдена.
Трамп фактично заморозив агресію
- по перше дозволив видобуток нафти, завдяки чому ціни на нафту у світі https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart впали , та бензоколонка не мала зайвих грошей. Графік можна переключити By President та порівняти
- зняв ембарго на поставку зброї накладеного Обамою. Та поставив летальну зброю в Україну - хоча й з умовами
- направив військових інструкторів до України
- наклав санкції на СП2 - це також обмежило доступ бензоколонки до грошей
- військові кораблі США майже постійно в Чорному морі та портах України
- вперше над Україною почали літати стратегічні бомбардувальники США
тобто явно, або не явно робив, щоб агресія не поширилась
а в цей час Українська армія переозброювалась та тренувалась
Що зробив Трамп за час президенства, щоб "підіграти" росії?
Бензоколонка при трампу мала розблоковані золотовалютні резерви ( які зараз заморожені 330 млрд ) + 15 трл було у ФНБ ( зараз по різним оцінкам залишилось 6 - 8 ) ,, так що гроші на війну в них були і тоді . І без нафти .
100 джавелінів Україні трамп надав під тиском Конгресу , який погрожував подолати його вето , в тому разі якщо він його накладе на рішення Конгресу про постачання зброї Україні . Йому нічого не залишалось як погодитись .
Будівництво північних потоків розпочалось за каденції трампа ( 2018 р ) попри його якісь там санкції .
А військові кораблі НАТО проводили навчання в Чорному морі , і заходили в наші порти , ще задовго до трампа . Вже років 20 до нього .
Дохід значно виріс в 2022, та компенсує всі заморожені активи.
І це під санкціями "із ада" - котрі не працюють, тому що ніхто не контролює виконання
Тобто дістали з землі нафту, та поміняли на такуж суму як заморожені активи.
Може все таки причина, що ціна на нафту висока?
"так що гроші на війну в них були і тоді . І без нафти ."
Чому тоді напали при Байдені, тому що грошей стало більше?
Скільки саме США заблокували грошей?
2. Обамі не погрожували подолати вето?
3. СП2 закриття - це скоріш для США, що було в інтересах України.
Зменшити залежність Европи, зменшити дохід бензоколонки, і самим заробити на цьому
4. По
кораблях,літаках, інструкторах - хто змусив надіслати?
Чому Байден забрав кораблі та літаки?
Це була провокація бензоколонки, як і закриття посольства?
https://armedservices.house.gov/news/press-releases/rogers-mccaul-reports-biden-administration-halted-military-aid-ukraine Червень 2021
Як свідчать її попередні рішення відкликати два військові кораблі США з Чорного моря під час нарощування збройних сил Росії, відмовитися від важливих санкцій щодо газопроводу «Північний потік-2» і відкласти зустріч з президентом України Зеленським до завершення безрезультатного саміту Байдена і Путіна минулого тижня, ця адміністрація знову і знову обирає задобрити Кремль за рахунок України.
Все таки поки не знайшли, що зробив Трамп будучи президентом, що явно допомогло бензоколонці
Вони дуже ефективні у своїх стратегіях.
Можно было бы чувствовать себя гораздо увереннее. Но реднеки и фрики хотят веселья и тащат полубезумного Трампушу на трон. Ну может по пути как-то потеряется...