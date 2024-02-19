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Новости Война
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Поражение Украины немедленно втягивает США в войну, об этом прямо сказал Путин, – республиканка Хейли

ніккі,хейлі

Поражение Украины в войне против России "немедленно приведет Америку к войне". Об этом заявила конкурентка Трампа на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC News.

Хейли отметила, что президент США Джо Байден "ни разу не разговаривал с американским народом о том, почему Украина важна".

"Он ни разу не разговаривал с народом о происходящей с Израилем террористической деятельности и о том, почему Иран так опасен. Он не говорит об угрозах со стороны Китая. И когда вы не говорите об этих вещах с американским народом, они дистанцируются от этого", – сказала Хейли.

Она отметила, что когда американцы видят заявления 45 президента США Дональда Трампа о том, что его не беспокоит вторжение России в Украину, то должны осознавать, что это значит.

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"И давайте напомним, что Путин сказал, что как только он захватит Украину, следующими будут Польша и страны Балтии. Теперь он рассылает солдат этими странами, равно как он это сделал с Украиной. И если это произойдет, то это страны НАТО. Это немедленно бросает Америку в войну. Необходимо обеспечить победу Украины во избежание дальнейшей войны. Сейчас Путин чувствует себя смелее, чем когда-либо", – заявила политик.

Хейли подчеркнула, что продление помощи Украине важно, чтобы избежать участия США в войне.

"Украина не просит войска, она просто просит технику и боеприпасы для победы в этой войне. Они имеют большую боевую силу. Нам нужно дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку наших военных мужчин и женщин воевать", – резюмировала она.

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Топ комментарии
+23
Никки Хейли - достойный кандидат. Хоть ее шансы на участие в предстоящих выборах и невелики, хотелось бы пожелать ей удачи.
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19.02.2024 09:57
+21
давайте нагадаємо, що Путін сказав, що як тільки він захопить Україну, наступними будуть Польща та країни Балтії.
А поляки мабуть і не проти
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19.02.2024 09:51
+17
Ніккі Хейлі респект за здоровий глузд та позицію...
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19.02.2024 09:59
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давайте нагадаємо, що Путін сказав, що як тільки він захопить Україну, наступними будуть Польща та країни Балтії.
А поляки мабуть і не проти
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19.02.2024 09:51 Ответить
Напомнить? Путин с такой же ТОЧНОСТЬЮ говорил, что никогда не нападёт на Украину и Крым это суверенная территория Украины. Или не так?
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19.02.2024 11:48 Ответить
Про який напад може йти мова якщо бюджет НАТО 1,700 млрд - а. в бюджет рашi 86 млрд .....
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19.02.2024 12:50 Ответить
Никки Хейли - достойный кандидат. Хоть ее шансы на участие в предстоящих выборах и невелики, хотелось бы пожелать ей удачи.
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19.02.2024 09:57 Ответить
У неї без шансів. росія не дозволить.
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19.02.2024 09:59 Ответить
Росія тут до чого. Американці самім вибирають собі президента.
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19.02.2024 10:39 Ответить
Ну от якби з 77-річним Трампом раптово щось сталося, то шанси б різко виросли... Причому навіть шанси виграти у Байдена!
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19.02.2024 10:02 Ответить
+100500
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19.02.2024 10:09 Ответить
останнім часом чубчик програв в судах близько 0,5 лярда... і не гривень.
"а ще вечір..."
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19.02.2024 11:09 Ответить
Ну от судовий строк - це один із варіантів, які можуть трапитися...
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19.02.2024 11:13 Ответить
Ніккі Хейлі респект за здоровий глузд та позицію...
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19.02.2024 09:59 Ответить
Він уже з космосу заходить
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19.02.2024 10:00 Ответить
Я якого в дідька космосу?
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19.02.2024 10:41 Ответить
Ну так США не надає ракет і дозволі стріляти по москальській території не дає.Якось ці слова звучать так,що за рахунок життя українців,дядечки і тітоньки вирішують свої справи.

Коли ленд-ліз підписували,то всі блогери,політологи,журналісти,лідери думок і тд,казали що США по ньому все надасть,навіть потужні літаки в необмеженій кількості.Потім ці самі блогери,політологи,журналісти,лідери думок і тд,казали що краще безоплатна допомога,ніж ленд-ліз.
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19.02.2024 10:02 Ответить
І хто все це зробив, чи не зробив?
Трамп чи Байден?

Другий раз в історії підписували історичний закон про лендліз
І вся промова президента зайняла 1-2 хвилини

Якщо потрібно "розказати" про конкурента, то займає більше часу

Цікаво, чому тільки республіканці просували лендліз,
а демократи кожного разу вставляли палки в процес
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19.02.2024 12:07 Ответить
Звісно це зробив Трамп.
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19.02.2024 13:53 Ответить
двояка відповідь

можна уточнити, що саме зробив?
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19.02.2024 13:56 Ответить
Я пожартував.
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19.02.2024 14:01 Ответить
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19.02.2024 10:06 Ответить
Критика Байдена з уст Хейлі - справедлива . Його фантастична нерішучість стала затягуванням війни , і дала змогу русні адаптуватись до санкцій . А можна ж було війну , все це жахіття - завершити ще рік тому .
Але якби президентом США , замість Байдена зараз був рудий довбо.б , все б скінчилося ще швидше . Тільки тоді - кацапські танки стояли б на кордоні Польщі .
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19.02.2024 10:09 Ответить
Ви яскравий приклад того як Путін використовує наосліп псевдопатріотів! Але підозрюю що не зрозумiете і половини сенсу цього коментаря як і більшість псевдопатріотів .....
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19.02.2024 10:37 Ответить
То добре що хоч ви все розумієте , таваріщ оналітєг .
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19.02.2024 10:41 Ответить
Чому псевдо, патріотизм мае ту саму функцію що і релігія - маніпулювання натовпом. Самі найгірші винаходи людства це релігія і патріотизм.
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19.02.2024 10:44 Ответить
Маячня . Якщо патріотизм для вас це лише спосіб маніпулювати натовпом , мені вас жаль .
Зверніться за роз'ясненням поняття патріотизму до бійців добровольців , що зараз на фронті . Спитайте - чому вони пішли захищати країну .
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19.02.2024 11:09 Ответить
Так в тому то і справа, що солдати і добровольці ідуть на війну з "патріотичних" розумінь для захисту країни, народу і інші пафосні тези. Задача патріотизму їх переконати в тому що вони захисники народу, країни і бла, бла, бла. Давно доведено що з такими переконаннями на війну ідуть охочіше ніж якщо би їм казали що вони воюють за інтереси політичної еліти.
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19.02.2024 11:40 Ответить
Воїнам добровольцям чхати на політику . Це для вас вона грає якусь роль . Для них політики і всі політичні сили - лайно собаче . І не за них вони воюють .
Ось наприклад - пише доброволець , який дійсно патріот , бо інтереси країни ( а не політиків ) поставив вище своїх власних .
.
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19.02.2024 11:51 Ответить
З приводу інтересів країни ,треба вчитися на прикладах ЄС та США ,хоча б для розвитку та розуміння патріотизму.
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19.02.2024 12:18 Ответить
Патріотизму не треба вчитися . Це повинно бути в душі . Його треба - виховувати в собі . Змалку !!
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19.02.2024 13:27 Ответить
А ще треба гарно вчитися у школi , ну щоб як мiнiмум освоiти дрон ! А може й танк !
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19.02.2024 14:35 Ответить
Так це скорiш за все *проблеми* маніпуляторів та маніпулюючих але коли це шкодить iншим та взагалi краiнi ......
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19.02.2024 11:28 Ответить
Як би був Трамп, кксабської танки стояли на території самої кацапії.
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19.02.2024 10:43 Ответить
З цієї аналітики виходить
що танки за Байдена рано чи пізно будуть стояти на кордоні Польші
Так?

Коли Трамп був президентом
що росія захватила в Україні?
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19.02.2024 12:13 Ответить
Так а русня коли розпочала повномасштабну війну , після трампа , чи - при трампу ?
Багато той трамп порішав коли був президентом США , зупинив кацапську агресію , припинив війну яка по факту йшла ще з 2014 року .?
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19.02.2024 13:37 Ответить
Давайте звернемось до фактів

"яка по факту йшла ще з 2014 року" - факт що президент демократ Обама, та віцепрезидент Байден. Вдався Крим за 3 дні
"коли розпочала повномасштабну війну , після трампа , чи - при трампу" - після Трампа, за президента Байдена.

Трамп фактично заморозив агресію
- по перше дозволив видобуток нафти, завдяки чому ціни на нафту у світі https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart впали , та бензоколонка не мала зайвих грошей. Графік можна переключити By President та порівняти
- зняв ембарго на поставку зброї накладеного Обамою. Та поставив летальну зброю в Україну - хоча й з умовами
- направив військових інструкторів до України
- наклав санкції на СП2 - це також обмежило доступ бензоколонки до грошей
- військові кораблі США майже постійно в Чорному морі та портах України
- вперше над Україною почали літати стратегічні бомбардувальники США

тобто явно, або не явно робив, щоб агресія не поширилась
а в цей час Українська армія переозброювалась та тренувалась

Що зробив Трамп за час президенства, щоб "підіграти" росії?
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19.02.2024 13:51 Ответить
Ну якщо факти то факти .
Бензоколонка при трампу мала розблоковані золотовалютні резерви ( які зараз заморожені 330 млрд ) + 15 трл було у ФНБ ( зараз по різним оцінкам залишилось 6 - 8 ) ,, так що гроші на війну в них були і тоді . І без нафти .
100 джавелінів Україні трамп надав під тиском Конгресу , який погрожував подолати його вето , в тому разі якщо він його накладе на рішення Конгресу про постачання зброї Україні . Йому нічого не залишалось як погодитись .
Будівництво північних потоків розпочалось за каденції трампа ( 2018 р ) попри його якісь там санкції .
А військові кораблі НАТО проводили навчання в Чорному морі , і заходили в наші порти , ще задовго до трампа . Вже років 20 до нього .
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19.02.2024 14:19 Ответить
1. Про https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/06/1/687718/ нафту та гроші в 2022
Дохід значно виріс в 2022, та компенсує всі заморожені активи.
І це під санкціями "із ада" - котрі не працюють, тому що ніхто не контролює виконання
Тобто дістали з землі нафту, та поміняли на такуж суму як заморожені активи.
Може все таки причина, що ціна на нафту висока?

"так що гроші на війну в них були і тоді . І без нафти ."

Чому тоді напали при Байдені, тому що грошей стало більше?
Скільки саме США заблокували грошей?

2. Обамі не погрожували подолати вето?

3. СП2 закриття - це скоріш для США, що було в інтересах України.
Зменшити залежність Европи, зменшити дохід бензоколонки, і самим заробити на цьому

4. По кораблях, літаках, інструкторах - хто змусив надіслати?
Чому Байден забрав кораблі та літаки?
Це була провокація бензоколонки, як і закриття посольства?

https://armedservices.house.gov/news/press-releases/rogers-mccaul-reports-biden-administration-halted-military-aid-ukraine Червень 2021
Як свідчать її попередні рішення відкликати два військові кораблі США з Чорного моря під час нарощування збройних сил Росії, відмовитися від важливих санкцій щодо газопроводу «Північний потік-2» і відкласти зустріч з президентом України Зеленським до завершення безрезультатного саміту Байдена і Путіна минулого тижня, ця адміністрація знову і знову обирає задобрити Кремль за рахунок України.

Все таки поки не знайшли, що зробив Трамп будучи президентом, що явно допомогло бензоколонці
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19.02.2024 15:23 Ответить
Авжеж, *уйло полізе далі. *уйло ******** гітлер.
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19.02.2024 10:11 Ответить
А як справи у політтехнологів з компанії "Лі Харві Освальд & паpтнери" ?
Вони дуже ефективні у своїх стратегіях.
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19.02.2024 10:15 Ответить
Буде... Все буде. Маю надію, що обійдуться без допомоги. Дєдушка Трамп старєнькій, сам помрьот
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19.02.2024 11:20 Ответить
Але ж як вони працюють ! Просто розрив башки !
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19.02.2024 12:09 Ответить
Нездатність США підтримати Україну ніколи не буде забута. Американські та ізраїльські буржуазні націоналісти, друзі кремлівських фашистів. Тільки борці з фашизмом анексують чужі території.
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19.02.2024 10:15 Ответить
Сказали б краще дякую, а не несли ахінею про "буржуазних націоналістів", і чомусь повіяло ленінською термінологією.
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19.02.2024 11:25 Ответить
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19.02.2024 11:05 Ответить
Эту бы даму в президенты США...
Можно было бы чувствовать себя гораздо увереннее. Но реднеки и фрики хотят веселья и тащат полубезумного Трампушу на трон. Ну может по пути как-то потеряется...
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19.02.2024 12:02 Ответить
 
 