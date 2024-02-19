Запад был слишком оптимистичен по поводу войны РФ против Украины в 2023 году, - адмирал Бауэр
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Запад был "слишком оптимистичен" в отношении войны РФ против Украины в 2023 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Он признал, что Запад был "слишком оптимистичен в отношении войны в 2023 году", считая, что "если мы дадим украинцам амуницию и подготовку, которые им нужны, они победят".
Теперь, добавил Бауэр, "мы должны быть осторожны, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году".
"Сам факт, что Украина все еще является суверенным государством, и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, прекрасно", - пояснил адмирал.
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+10 Деніс Войцеховський
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+6 Maksim Perepelitca
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+6 shokolad
показать весь комментарий19.02.2024 10:33
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Пожалуйста, подождите...
Тобто, не дати випадково нічого зайвого?
А ви дали? У потрібній номенклатурі й головне - кількості?
Скоріш за все - так би й було ,, але ж не дали !! Вірніше - дали , але вже - КОЛИ . ! Тоді коли кацапи окопалися по вуха , і замінували все кругом . !
Вас просили ще влітку 2022 р - дайте танки , ви їх надали аж через рік і в кількості - кіт наплакав . Вас просили надати достатньо арти і касетних *********** - ви надали , але запізнилися з цим десь на пів року . Те саме з ракетами . А літаків і досі нема .
Ви хотіли щоб ЗСУ перемогли армію в рази більшу і озброєнішу одними джавелінами ? Так не буває .
Рабства в армії точно нема , в м'ясні штурми ходять добровільно ,а командири не можуть зупинити потік охочих . Та й на війну ідуть зовсім не за гроші , а виключно з патріотизму - за родіну і пукена сЦаря .
Ну а про їхню - чудо зброю я вже й взагалі мовчу . Одні аналоговнєти .
Хтось зрозумів цю "глибоку" думку???