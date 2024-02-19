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Новости Война
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НАТО (8642) Роб Бауэр (40)

Запад был слишком оптимистичен по поводу войны РФ против Украины в 2023 году, - адмирал Бауэр

бауер

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Запад был "слишком оптимистичен" в отношении войны РФ против Украины в 2023 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Он признал, что Запад был "слишком оптимистичен в отношении войны в 2023 году", считая, что "если мы дадим украинцам амуницию и подготовку, которые им нужны, они победят".

Теперь, добавил Бауэр, "мы должны быть осторожны, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году".

"Сам факт, что Украина все еще является суверенным государством, и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, прекрасно", - пояснил адмирал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Авдеевка не является большой потерей для Украины, - адмирал Бауэр
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Топ комментарии
+10
якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть
А ви дали? У потрібній номенклатурі й головне - кількості?
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19.02.2024 10:13
+6
"якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть". Джерело:

Скоріш за все - так би й було ,, але ж не дали !! Вірніше - дали , але вже - КОЛИ . ! Тоді коли кацапи окопалися по вуха , і замінували все кругом . !
Вас просили ще влітку 2022 р - дайте танки , ви їх надали аж через рік і в кількості - кіт наплакав . Вас просили надати достатньо арти і касетних *********** - ви надали , але запізнилися з цим десь на пів року . Те саме з ракетами . А літаків і досі нема .
Ви хотіли щоб ЗСУ перемогли армію в рази більшу і озброєнішу одними джавелінами ? Так не буває .
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19.02.2024 10:31
+6
а ви думали що ми кацапів капцями закидаємо?? Ви ростили монстра стільки десятиліть, дали змогу відновитися рашці у 90-х, коли вона мала б здохнути, а тепер "надто оптимістичними очікування"?? Світ занадто безтурботний став. Друга світова нічого не навчила((, "гітлери" час від часу будуть завжди.
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19.02.2024 10:33
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так вроде он такое уже пару месяцев назад говорил слово в слово)
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19.02.2024 10:12 Ответить
Оптимізм проишов ? - помагаите
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19.02.2024 10:13 Ответить
/Тепер, додав Бауер, "ми маємо бути обережними...\
Тобто, не дати випадково нічого зайвого?
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19.02.2024 10:13 Ответить
якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть
А ви дали? У потрібній номенклатурі й головне - кількості?
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19.02.2024 10:13 Ответить
впевнений, на словах перед власними виборцями вони дали все і втричі більше))
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19.02.2024 10:23 Ответить
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19.02.2024 10:15 Ответить
Не врахували фактор впливу ОПи на ЗСУ?
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19.02.2024 10:17 Ответить
Сам факт, що українці ціною свого життя виборують в т.ч і ваше майбутнє ...
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19.02.2024 10:30 Ответить
"якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть". Джерело:

Скоріш за все - так би й було ,, але ж не дали !! Вірніше - дали , але вже - КОЛИ . ! Тоді коли кацапи окопалися по вуха , і замінували все кругом . !
Вас просили ще влітку 2022 р - дайте танки , ви їх надали аж через рік і в кількості - кіт наплакав . Вас просили надати достатньо арти і касетних *********** - ви надали , але запізнилися з цим десь на пів року . Те саме з ракетами . А літаків і досі нема .
Ви хотіли щоб ЗСУ перемогли армію в рази більшу і озброєнішу одними джавелінами ? Так не буває .
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19.02.2024 10:31 Ответить
а ви думали що ми кацапів капцями закидаємо?? Ви ростили монстра стільки десятиліть, дали змогу відновитися рашці у 90-х, коли вона мала б здохнути, а тепер "надто оптимістичними очікування"?? Світ занадто безтурботний став. Друга світова нічого не навчила((, "гітлери" час від часу будуть завжди.
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19.02.2024 10:33 Ответить
Ні вони не тупі , вони всі гострі шо - порізатись можна ,, і корупції в них немає , балалайня найменш корумпована країна Європи ( правда - це якщо дивитись таблицю рівня корупції - знизу вверх ) . І економіка чи не наймогутніша в світі , аж цілих - 2% світового ВВП .
Рабства в армії точно нема , в м'ясні штурми ходять добровільно ,а командири не можуть зупинити потік охочих . Та й на війну ідуть зовсім не за гроші , а виключно з патріотизму - за родіну і пукена сЦаря .
Ну а про їхню - чудо зброю я вже й взагалі мовчу . Одні аналоговнєти .
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19.02.2024 10:55 Ответить
У 2022-му надто песимістичний, у 2023-му надто оптимістичний?! Чи каже це про те, що у 2024 буде досягнута золота середина???!!! Може варто вже не на щось сподіватись, а таки ПОТРІБНЕ РОБИТИ та й запасом для 100% гарантії здійснення сподівань???!!!
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19.02.2024 10:39 Ответить
Ох ті західні оптимісти все їм не йметься - може вже вони стануть реалістами і почнуть робить шось з тим шо наробили ( хоча стоп про шо це я - в наших бідах винуваті тіко ми навіть якшо не винуваті все одно винуваті ( так друкують деякі дописувачі тутка на Цензорі - хоча чого з сектантів взяти)).
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19.02.2024 10:39 Ответить
"якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть" А зброя? Напевно, він вважав, що саперних лопаток цілком достатньо для перемоги.
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19.02.2024 10:46 Ответить
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19.02.2024 11:03 Ответить
Захід був надто оптимістичним щодо війни у ​​2023 році, вважаючи, що якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть. Тепер, ми маємо бути обережними, щоб не бути надто песимістичними у 2024 році."Сам факт, що Україна все ще є суверенною державою, і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали в 2022 році, є чудовим.

Хтось зрозумів цю "глибоку" думку???
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19.02.2024 10:52 Ответить
Він невірно висловився. Європа воліла аби ми швидше віддали свої землі. Воліли умиротворити кремлівського вбивцю. Вони і зараз не поміняли думку. Бо у їхніх ЗМІ про нас ні гу-гу. Всі новини про бідних палестінцов.
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19.02.2024 10:52 Ответить
так і не дали
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19.02.2024 10:55 Ответить
Этот тот "адмирал" который сказал что Авдеевка то ерунда?
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19.02.2024 11:04 Ответить
 
 