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Новости
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граница (5146) Польша (8149) блокирование (459) Кубраков Александр (222)

"Блокирование транспорта на польской границе будет иметь тяжелые последствия для обеих стран", - министр Кубраков

кордон

Сейчас со стороны польской стороны границы заблокированы шесть пунктов пропуска. Самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил о недопустимости блокады границы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В социальных сетях распространяется видео, на котором толпа польских протестующих блокировала проезд автобусов с пассажирами. Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта. По словам Александра Кубракова, речь идет о прямой угрозе безопасности обороняющейся страны, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу по имени россия. Женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов. Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут быть использованы российскими спецслужбами для раздувания искусственного конфликта между нашими странами. Мы ожидаем конкретных действий польских коллег по недопущению таких ситуаций и решению проблемы в целом", - отметил Александр Кубраков.

Между тем, заместитель министра Сергей Деркач находится на связи с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем и отмечает, что, несмотря на приостановку блокады со стороны польских перевозчиков, ситуация на границе становится все более критической.

"Сейчас с польской стороны границы заблокированы 6 пунктов пропуска. Самая критическая ситуация - на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это - прямое влияние на нашу обороноспособность. Также через этот пункт пропуска из Украины не могут выехать пустые фуры, которые едут за критически необходимыми товарами: они вынуждены ожидать в более чем 15-ти километровой очереди для пустых фур на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице", где временно приостановлена регистрация в еЧерга. Таким образом, водители буквально живут на дороге без нормальных условий", – подчеркнул Сергей Деркач.

Читайте также: Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска, в очередях стоят около 3000 фур, - Госпогранслужба

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков при включении в Национальный марафон "Единые новости" сообщил, что в январе экспорт агропродукции происходил преимущественно благодаря морским перевозкам и составил 6,7 млн тонн. Вместо этого транзитом прошло по территории Польши только 0,37 млн тонн агропродукции, что составляет около 5% от общего объема. При этом через территорию Польши в 2022 году мы экспортировали до 1 млн тонн агропродукции в месяц.

Это свидетельствует о том, что заявления польских аграрных ассоциаций по поводу перенасыщения их рынка - несправедливы.

По данным Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, посольство Украины в Польше 24/7 на связи с польской полицией и пограничной службой и немедленно реагирует на сообщения о попытках блокады пассажирского транспорта.

Напомним, сейчас заблокированы для свободного передвижения фур "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобычев", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Руська - Гребенное" и "Краковец - Корчевая". Благодаря услуге еЧерга с украинской стороны границы нет физических очередей на выезд, на территории Польши на дороге ожидают около 3 тысяч фур.

Ранее сообщалось, что украинские экспортеры и перевозчики снова сталкиваются с блокировкой пунктов пропуска на западной границе, и альтернативный логистический маршрут из Украины в ЕС – речные перевозки по Дунаю.

Также читайте: Из-за протеста польских фермеров есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи, - Госпогранслужба
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Топ комментарии
+34
Я принципово перестала купувати польські товари.
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19.02.2024 10:38
+19
Провів розмову - поляки почули?
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19.02.2024 10:30
+19
Зато наши магазині полніе польского гамна!
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19.02.2024 10:33
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Провів розмову - поляки почули?
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19.02.2024 10:30 Ответить
Курвота їбанута.
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19.02.2024 10:31 Ответить
Зато наши магазині полніе польского гамна!
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19.02.2024 10:33 Ответить
Я принципово перестала купувати польські товари.
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19.02.2024 10:38 Ответить
загрались в демократію, загрались с путіним, просто загрались..., може й дограються..., мабуть поляки сподіваються, що путін нападе на них після нас третіми, а не другими...
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19.02.2024 10:34 Ответить
Вони думають, що парасолька НАТО їм допоможе. Може частково й допоможе, але кацапи є кацапи рано чи пізно всерівно нападуть
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19.02.2024 10:52 Ответить
З Росії, до речі, за останній час зерна завезли у рази більше, ніж з України! Безперешкодно! Другий фронт проти України?
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19.02.2024 14:52 Ответить
Та не поспішай, курбаков. Дочакайся завтра і просто звинувать поляків у власній бездіяльності.
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19.02.2024 10:35 Ответить
подавайте в суд ! досить гратися з ляхами в братів ! дограєтесь що Войско Польське зайде в Львів .
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19.02.2024 10:35 Ответить
І таки зайде все до того іде
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19.02.2024 10:37 Ответить
"роман" та "polini orop", згадайте професора Преображенського, не дивіться так багато рашитських ток-шоу і політиків перед сном, бо в вас точно негаразди не тільки із травленням, але й з мізками!
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19.02.2024 11:19 Ответить
Як зайде , так і вийдуть 😡
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19.02.2024 12:44 Ответить
Зате припіздєнт та його прем'єр по гастролям катаються.
Причому з нульовим результатом, якщо не рахувати стоси нічого не значущих папірців.
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19.02.2024 10:37 Ответить
Чому з нульовим результатом?
Такі«гастролі»нам не одним $ мільйоном обходяться.
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19.02.2024 11:31 Ответить
ВОНО, напевно, шукає собі "Новий ростов"...... на Заході...
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19.02.2024 15:04 Ответить
Польські гієни шакали відкрили Другий фронт проти України на користь росії! Хто б що тут не говорив...
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19.02.2024 10:37 Ответить
Не купуйте польське!
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19.02.2024 10:37 Ответить
Полякам видимо таки надо ВОЙНА ЧТОБЫ МОЗГ ВКЛЮЧИЛСЯ.... я не пойму что им ублюдкам пся крев не хватает много ТИШИНЫ МИРА СПОКОЙСТВИЯ я был в Польше 11 дней им видимо плохо жить в мире ***..как все познается в сравнении когда ты приехал с города подвергаемого налетам ракет дронов а тут скучно тихо душевно.. деньги не пахнут за всем этим стоит и польская власть радикальных кретинов и шизофреников и путинские лобби оно есть везде.. ЦИВИЛИЗАЦИЯ СХОДИТ С УМА ВЛЕЗАЕТВ ШИЗОФРЕНИЮ. Полякам повторяю не хватает войны голода и трагедий ничего смотрите 1939 год вполне так себе повторится может Путин к слову сказать предупредил--- что мол поляки много ********* в 1939 году не хотели добровольно отдать Гданский коридор Гитлеру ну и до*********сь...
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19.02.2024 10:37 Ответить
Попався - ну то як шановний ви в нас путінофіл(латентний) чи просто ляпнули не подумавши "что мол поляки много ********* в 1939 году не хотели добровольно отдать Гданский коридор Гитлеру ну и до*********сь..." ?
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19.02.2024 10:47 Ответить
він мутний тип але тут просто цитує в'ю путлєра, читай уважніше
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19.02.2024 10:54 Ответить
Хотів пожартувать і відповісти в стилі Бендера - але так як я не знаю чи ви знаєте хто такий Бендер то жартувать не буду ( Бендер не той шо Остап а той шо просто Бендер ).
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19.02.2024 11:08 Ответить
А хто це, "просто Бендер", бо в нас Бандера, а у молдован місто Бендери?!
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19.02.2024 11:14 Ответить
Бендер ну це просто Бендер - ну він ******** ну робот з мультисеріалу ( деякі мультики дітям дивитися не можна ) Футурама . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0)
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19.02.2024 11:21 Ответить
Ну так і пиши "Бендер з Футурами", а не "просто Бендер", і не зрозуміло до чого ти його згадав бо у коментарях вище жодного згадування котре б за логікою могло до цього призвести не було. Аби що написати?!
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19.02.2024 11:26 Ответить
Я не понімать ваш язик - печатайте на вяліком і могучем пожалуста спасибо за пониманіє "Мясной мешок" ( ось вам відповідь у стилі просто Бендера ).
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19.02.2024 11:31 Ответить
вылез вылупок ефло прикрой свое пилераст и гнида малоросская..шавка недобитая ..
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19.02.2024 11:08 Ответить
Та ти шо - дивіться як виходить ви безапеляційно мене кхм а я зробив припущення шо ви шось не то зробили.
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19.02.2024 11:16 Ответить
А ти "smallevilshort" що маєш на увазі, те що ви рашисти робите зазвичай, а саме звинувачуєте інших у тому що робите самі, наприклад називаєте "фашистами" тих хто бореться проти вашого рашизму - московського нацизму?!
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19.02.2024 11:22 Ответить
«Кінець гостинам, сучі сини», - з таким гаслом польські фермери вийшли на черговий страйк В мене виникає бажання зробити коридор і пропустити по ньому пару дивізій ху@ловських орків на цих мудаків. Може тоді щось дойде - з твітера
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19.02.2024 10:44 Ответить
До Вашого відома, рашка має спільний кордон з Польщею. Так що коридором їх лякати нічого - поляки під парасолькою НАТО......
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19.02.2024 14:23 Ответить
Кордон той регулярно штурмують чорнодупі, парасольок не бояться.
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19.02.2024 14:51 Ответить
Повернення до своєї історичної губернії всієї імперії. ПОЧАЛОСЬ. З зернини. ДА ВОЗГоРИТСЯ ПЛАМЯ !
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19.02.2024 15:30 Ответить
і шо? провів перемовини і шо? той його нах послав, щось пообіцяв, поглузував? Що в сухому залишку перемовин ,навіть не результаті дій?!
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19.02.2024 10:52 Ответить
Памєятаю,як нещодавно хамовито і зухвало розмовляли з поляками, і як їм попрікали, тепер,коли подіяло,треба зробити вигляд,що нормально перемовляємося,що типу це все вони винні у всьому Хто,де і для чого такий сценарій прописав? Це в план свойни входить?
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19.02.2024 10:56 Ответить
Пробач "Хавронников Степан", але після ТАКИХ дій, я щось не бачу чим саме можливо виправдати цих "протестувальників" та те що вони блокують УСЕ, включаючи військове постачання, пасажирські перевезення, перевезення гуманітарних вантажі ДО України, а не до Польщі. Тож якось твій текст на фоні цього звучить безглуздо!!!
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19.02.2024 11:09 Ответить
1. з самого початку вони нічого не блокували окрім зерна.2. що вони там вимагають є дві різні версії,ту що тобі і іншим українцям транслюють і польська,доходило до того,що показують протестувальниківв новинах,кажуть про них,так а у них зовсім інше на плакатах написано!!3.Україна зараз не в тому стані,щоб воювати на два фронти,хоча агролобі в парламенті значно більше,ніж прихильників логістики понад усе,і це зрозуміло,гроші там і там неспівставні.Я навіть не уявляю, як можна заробити на організації процесу,ну хіба що зарплату держслужбовця? Так хіба заради цього на держслужбу ідуть??
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19.02.2024 11:30 Ответить
"як нещодавно хамовито і зухвало розмовляли з поляками" - приклад можете навести- хто так з тими святими пояками "розмовляв?
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19.02.2024 13:38 Ответить
та навіть найвеличніший з трибуни у штатах.....
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19.02.2024 14:24 Ответить
І де він там хоч раз щось про Польщу сказав?
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19.02.2024 14:27 Ответить
А пасажири теж їм ціну зерна збивають? Пора і з нашого боку все польське блокувати.
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19.02.2024 10:57 Ответить
Польша основний поставщик овочів і фруктів в наші магазини,давай будемо блокувати! Їмо тільки м'ясо(шашлики) і запиваємо вином( грузинським) Польські сири теж не купуй!!
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19.02.2024 11:33 Ответить
І нічого страшного не відбудеться. Перший час може з"явитись дефіцит, відбудеться стрибок цін. Через 2 - 3 тижні все втрясеться. З"являться інші поставщики. Святе місце порожнім не буває. Кацапи он теж верещали, що Європа замерзне без їхнього газу. Не замерзла. І ціни вже повернулись на попередній рівень.
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19.02.2024 15:06 Ответить
ні,нехай трошки агробарони трошки потерплять,а не я,тому що не готовий.Тільки за рік війни з'явилось нових 3000 мільйонерів, один новий в кожні три години.Напевно ти один із них ,бо у тебе переконання ,що мовляв гроші є-проблем немає.
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19.02.2024 15:57 Ответить
Мені начхати на агробаронів. Мене не влаштовує скотське відношення поляків до моєї країни.
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19.02.2024 16:06 Ответить
Раз тобі начхати, то полякам не начхати, хочуть поставити їх на місце.Як можутьтак і діють.Могли б за них не голосувати, але ж їх на наші вибори не пускали.Я думаю,наші помилки вони не виправлять. І ще вони не розділяють де хороші українці, ну як от ми, і погані,як от бариги.
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20.02.2024 02:11 Ответить
Ну і яким чином пасажири можуть "загрожувати" польським фермерам?! Везуть зерно у кишенях чи валізах?! Мені здається це достатньо демонструє що усі ці акції на польському кордоні не мають ніякого відношення до "захисту" чогось там к Польщі, це просто антиукраїнські та прокремлівські заходи і ніякого реального приводу для їх проведення не має, а лише суцільно політичні на користь Москві та на шкоду Києву!!!
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19.02.2024 11:06 Ответить
при полном бездействии европы и знаменитых европейских судов, самых честных и справедливых в мире
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20.02.2024 01:40 Ответить
повну бездію бачу тільки сексологинь,це їх. парафія А за евросуди забудь,ми не в ЕС,він нам нічого не винен, та і грошей на адвокатів немає,чи може в тебе все є. і можеш і позов написати і є пару років чекати рішення?
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20.02.2024 02:15 Ответить
пшекам подобаються рублі, а не Евро
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19.02.2024 11:10 Ответить
Навіть якщо усі ці акції проплачені Кремлем, що дуже ймовірно, фінансування точно йде не у рублях!
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19.02.2024 11:16 Ответить
ну коли їх купили ,то нехай наші агробарони перекуплять??
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20.02.2024 02:16 Ответить
Пшеки засумували за Катинью
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19.02.2024 12:46 Ответить
і Смоленськом-2......
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19.02.2024 15:08 Ответить
Я кавоман,обійшов 4 магазини і ледве знайшов каву,щоб була не в Польщі зроблена.Якщо в штрихкоді перші цифри 590 значить-це зроблено путінськими шльондрами,не купляйте польське-воно виготовлене на нашій крові.
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19.02.2024 12:50 Ответить
очень много польских товаров. Задолбешься искать что не их
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20.02.2024 01:41 Ответить
Питання блокади кордону поляками, можна вирішити за три дні, якщо всі українці які працюють в Польщі, не вийдуть на роботу хоча б три дні, то я думаю, що Дуда з Туском самі власноруч розженуть польських блокувальників, так як українці а не поляки в Польщі виконують найтяжчу роботу, знаю, бо сам працював в Польщі до війни, а для економіки Польщі це дуже серйозний удар, головне бажання та згуртованість українців, які працюють в Польщі.
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19.02.2024 13:47 Ответить
не украинцы они уже. А манкруты
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20.02.2024 01:42 Ответить
"протистояння спільному ворогу на ім'я росія"

Схоже, росія ворог тільки нам, а не хріна не спільний...
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19.02.2024 15:00 Ответить
З польськими рагулями, яких збурила Конфедерація все ясно. Ті рагулі - то наївні ідіоти. Але я дивуюся Туску. Так виглядає, що і він на службі Путлєра, бо він не наївний. А з Путлєром цілувався не раз.
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19.02.2024 15:10 Ответить
Пакт Туск-путін як продовження пакту Ріббентроп-Молотов

https://www.polskieradio.pl/398/7857/artykul/3202867,%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD-%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83-%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
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19.02.2024 15:16 Ответить
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19.02.2024 15:21 Ответить
Nie Radosław. Radzio.

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19.02.2024 15:26 Ответить
Кубраков порахував ? ТОЧНО ? На пальцях. Чи у стовпчик ? Поляки хочуть познайомитись з Кубраком. Не заочно.
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19.02.2024 15:28 Ответить
Колишній глава польського уряду Дональд Туск заявляє, що президент Росії Володимир Путін ніколи не пропонував йому поділити територію України. Про це він сказав в ефірі польської радіостанції TOK FM.

19 жовтня американське інтернет-видання Politico Magazine процитувало колишнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського, за словами якого Путін зробив таку пропозицію Туску під час їхньої двосторонньої зустрічі у Москві у 2008 році.

Пізніше Сікорський, нині глава польського Сейму, відмовився від цих слів, заявивши, що йому «зрадила пам'ять».

Туск запропонував вважати цю справу закритою.
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19.02.2024 15:32 Ответить
Гадаю потрібно через всі месенджери закликати всіх українців не купувати польського краму хочаби 1 тиждень. Якщо польські виробники не отримуватимуть гроші за їх товари вони самі розберуться з перевізниками.
Дуже важливо щоби це пропонували авторитетні користувачі месенджерів.
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19.02.2024 15:54 Ответить
Повністю підтримую. Має бути проведений загальнонаціональний флеш-моб з закликами не купувати польське і на законодавчому рівні прийняте рішення про обов"язкове позначення прапорцями польських товарів в магазинах, як це колись було з кацапськими.
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19.02.2024 16:04 Ответить
Фермеры из Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов едут в Польшу, чтобы помочь блокировать границу. Вот что происходит, когда глава Европейской комиссии подписывает что-то, не размышляя. Мы не хотим хлеба из муки, не пригодной для употребления, или малины с пластиком (статьи об этом можно найти в польской прессе), мы не хотим дешевой пищи, не соответствующей никаким стандартам, только чтобы украинские "фермеры", платящие налоги на Кипре, могли заработать. Еще один вопрос касается перевозчиков: был ли автомобиль передан компании, которая привезла гуманитарную помощь, а водитель не успел за 10 дней покинуть Украину, или он все еще стоит на полицейской стоянке во Львове?
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19.02.2024 16:05 Ответить
В Польщі не був. Був в інших країнах ЄС. Продукти там, в порівнянні з нашими, українськими, дійсно пластикові. Але, судячи по польському лайну, що продається в наших магазинах, в Польщі таке ж саме.
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19.02.2024 16:09 Ответить
У Словаччіні томати пластикові і літом у супермаркетах.
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19.02.2024 16:50 Ответить
Вуйку, фермери з Німців та інших країн ЄС вже вчора мали бути, але не було нікого, лише проплачені польські напівграмотні селюки.
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19.02.2024 16:10 Ответить
Так не хочете - не купляйте . ! Які проблеми . ?? Чому ж ваші переробники бігають за українським зерном ?? Якби вони не купляли , ми б і не возили . Ми ж силою нікого не змушуємо ..
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19.02.2024 17:00 Ответить
This is a real problem for farmers pretty much everywhere in Europe. Chicken meat imported duty-free from Ukraine costs 3 Euros in France, while it costs a French farmer 7 Euros to produce, largely because of the regulations imposed by the EU, which Ukraine is not subject to. This issue got Macron's attention.

"Oui, pour aider l'Ukraine, mais non à la concurrence déloyale", a déclaré le président français Emmanuel Macron alors qu'il était à Bruxelles pour tenter de désamorcer la crise agricole qui frappe l'Europe.

"Ça profite à qui aux trois quarts? À un groupe, détenu par un milliardaire. Objectivement, on n'a pas envie d'enrichir ce monsieur. Ce n'est pas ça, le but. Ça n'aide pas l'Ukraine, ça." (Emmanuel Macron, président de la France)

Ce monsieur, comme l'a présenté le président Macron, c'est Yuriy Kosyuk, le roi du poulet en Ukraine.
This is a serious issue that needs to be resolved, or it can hurt Ukraine big time.
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19.02.2024 17:20 Ответить
ІУДИ ПРАЦЮЮТЬ НА ПУТІНА
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19.02.2024 16:15 Ответить
Росія почала гібридну війну з Польщею. "Ввічливі фермери" - передовий загін росії. Сприяють щоб москалі швидше дістались до Польщі та ослаблюють економіку і самої Польщі. Видно агентів росії дуже багато і на найвищому рівні - раз нічого не роблять.
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19.02.2024 16:22 Ответить
та "*****" які наслідки для "пшеків" .Але від того,що Україна не заблокувала експорт польських товарів їм не стало важко .аж ніяк...
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19.02.2024 16:32 Ответить
Пшекокацапы в прошлом году сожрали 20000000 тонн расейского зерна, но оказывается что 4000000 тонн стали им поперек горла. На кого работает эта страна ?
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19.02.2024 17:08 Ответить
К польской границе из Авдеевки коридор вдоль границы пусть кацапы движутся к полякам
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20.02.2024 02:34 Ответить
Тут работает явно агент росии. Скорей всего на самом верху и журналюги продажные. Они боятся украинцев. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.02.2024 13:12 Ответить
 
 