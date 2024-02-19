"Блокирование транспорта на польской границе будет иметь тяжелые последствия для обеих стран", - министр Кубраков
Сейчас со стороны польской стороны границы заблокированы шесть пунктов пропуска. Самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил о недопустимости блокады границы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В социальных сетях распространяется видео, на котором толпа польских протестующих блокировала проезд автобусов с пассажирами. Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта. По словам Александра Кубракова, речь идет о прямой угрозе безопасности обороняющейся страны, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
"Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу по имени россия. Женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов. Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут быть использованы российскими спецслужбами для раздувания искусственного конфликта между нашими странами. Мы ожидаем конкретных действий польских коллег по недопущению таких ситуаций и решению проблемы в целом", - отметил Александр Кубраков.
Между тем, заместитель министра Сергей Деркач находится на связи с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем и отмечает, что, несмотря на приостановку блокады со стороны польских перевозчиков, ситуация на границе становится все более критической.
"Сейчас с польской стороны границы заблокированы 6 пунктов пропуска. Самая критическая ситуация - на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это - прямое влияние на нашу обороноспособность. Также через этот пункт пропуска из Украины не могут выехать пустые фуры, которые едут за критически необходимыми товарами: они вынуждены ожидать в более чем 15-ти километровой очереди для пустых фур на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице", где временно приостановлена регистрация в еЧерга. Таким образом, водители буквально живут на дороге без нормальных условий", – подчеркнул Сергей Деркач.
Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков при включении в Национальный марафон "Единые новости" сообщил, что в январе экспорт агропродукции происходил преимущественно благодаря морским перевозкам и составил 6,7 млн тонн. Вместо этого транзитом прошло по территории Польши только 0,37 млн тонн агропродукции, что составляет около 5% от общего объема. При этом через территорию Польши в 2022 году мы экспортировали до 1 млн тонн агропродукции в месяц.
Это свидетельствует о том, что заявления польских аграрных ассоциаций по поводу перенасыщения их рынка - несправедливы.
По данным Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, посольство Украины в Польше 24/7 на связи с польской полицией и пограничной службой и немедленно реагирует на сообщения о попытках блокады пассажирского транспорта.
Напомним, сейчас заблокированы для свободного передвижения фур "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобычев", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Руська - Гребенное" и "Краковец - Корчевая". Благодаря услуге еЧерга с украинской стороны границы нет физических очередей на выезд, на территории Польши на дороге ожидают около 3 тысяч фур.
Ранее сообщалось, что украинские экспортеры и перевозчики снова сталкиваются с блокировкой пунктов пропуска на западной границе, и альтернативный логистический маршрут из Украины в ЕС – речные перевозки по Дунаю.
Пожалуйста, подождите...
Причому з нульовим результатом, якщо не рахувати стоси нічого не значущих папірців.
Такі«гастролі»нам не одним $ мільйоном обходяться.
гієнишакали відкрили Другий фронт проти України на користь росії! Хто б що тут не говорив...
Схоже, росія ворог тільки нам, а не хріна не спільний...
https://www.polskieradio.pl/398/7857/artykul/3202867,%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD-%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83-%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
19 жовтня американське інтернет-видання Politico Magazine процитувало колишнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського, за словами якого Путін зробив таку пропозицію Туску під час їхньої двосторонньої зустрічі у Москві у 2008 році.
Пізніше Сікорський, нині глава польського Сейму, відмовився від цих слів, заявивши, що йому «зрадила пам'ять».
Туск запропонував вважати цю справу закритою.
Дуже важливо щоби це пропонували авторитетні користувачі месенджерів.
"Oui, pour aider l'Ukraine, mais non à la concurrence déloyale", a déclaré le président français Emmanuel Macron alors qu'il était à Bruxelles pour tenter de désamorcer la crise agricole qui frappe l'Europe.
"Ça profite à qui aux trois quarts? À un groupe, détenu par un milliardaire. Objectivement, on n'a pas envie d'enrichir ce monsieur. Ce n'est pas ça, le but. Ça n'aide pas l'Ukraine, ça." (Emmanuel Macron, président de la France)
Ce monsieur, comme l'a présenté le président Macron, c'est Yuriy Kosyuk, le roi du poulet en Ukraine.
This is a serious issue that needs to be resolved, or it can hurt Ukraine big time.