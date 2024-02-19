Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска, в очередях стоят около 3000 грузовиков, - Госпогранслужба
Польские перевозчики продолжают ограничивать движение для грузовиков автодорогами, ведущими через пункты пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская", "Медыка - Шегини", "Зосин - Устилуг", "Долгобычув - Угринов" и "Корчова - Краковец".
Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, участники блокады на территории Польши пропускают всего по несколько грузовых автомобилей в час в обоих направлениях.
"18 февраля на направлении "Ягодин" грузовики вообще не пропускались. Легковые автомобили и автобусы оформляются в обычном режиме. По состоянию на утро в этих шести направлениях совокупно на территории Польши в сторону Украины ожидают возможность пересечения границы около 2900 грузовиков, - рассказал Демченко.
По словам спикера ГПСУ, больше всего – на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Краковец".
Демченко добавил, что наблюдается значительное уменьшение количества грузовиков, пересекающих границу в сутки, особенно в направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини".
Пожалуйста, подождите...
Украiнцiв всi ( майже) xочуть винищити ( за землю)- кацапи, поляки, мадяри, словаки,араби, китайцi, европейцi, американцi, англiйцi i навiть власний(?) уряд... i ще #уй зна хто.
Ось тiльки балтiйськи краiни нам точно друзi.
Тому пишаемося собою, та споддiваемося вiд всього серця, що Вищi Cили ранiше винищать
тих, хто хоче винищить нас.💯
До речі, якщо подивитися на статистику, то більшість зерна у польщі вирощують... місцеві агробарони, а не дрібні фермери.
Співвідношення вирощеного зерна в Польщі між великими агрокоманіями і дрібними фермерами (2020-2023)
2020:
Великі агрокомпанії: 72%
Дрібні фермери: 28%
2021:
Великі агрокомпанії: 74%
Дрібні фермери: 26%
2022:
Великі агрокомпанії: 76%
Дрібні фермери: 24%
2023:
Великі агрокомпанії: 78%
Дрібні фермери: 22%
Джерела:
Статистика польського Центрального статистичного управління: https://stat.gov.pl/en/
Аналіз:
З 2020 по 2023 рік частка вирощеного зерна великими агрокомпаніями в Польщі збільшилася на 6%, а частка дрібних фермерів зменшилася на 6%.