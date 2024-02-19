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граница (5146) Польша (8149) блокирование (459) Демченко Андрей (257)

Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска, в очередях стоят около 3000 грузовиков, - Госпогранслужба

кордон,польща

Польские перевозчики продолжают ограничивать движение для грузовиков автодорогами, ведущими через пункты пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская", "Медыка - Шегини", "Зосин - Устилуг", "Долгобычув - Угринов" и "Корчова - Краковец".

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, участники блокады на территории Польши пропускают всего по несколько грузовых автомобилей в час в обоих направлениях.

"18 февраля на направлении "Ягодин" грузовики вообще не пропускались. Легковые автомобили и автобусы оформляются в обычном режиме. По состоянию на утро в этих шести направлениях совокупно на территории Польши в сторону Украины ожидают возможность пересечения границы около 2900 грузовиков, - рассказал Демченко.

Читайте также: Польские фермеры блокируют 6 КПП на границе с Украиной, в очереди более 3 тыс. грузовиков, - ГНСУ

По словам спикера ГПСУ, больше всего – на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Краковец".

Демченко добавил, что наблюдается значительное уменьшение количества грузовиков, пересекающих границу в сутки, особенно в направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини".
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Топ комментарии
+29
Купуючи польські товари і продукти ти підтримуєш поляків, які блокують кордон для українців!

Не купуйте польські товари ! Бойкот !

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19.02.2024 10:51
+24
Не купуйте польське! Ось в Іспанії ніколи не побачиш товари їхніх сусідів французів, португальців, італійців. А у нас чому навпаки???
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19.02.2024 10:47
+15
У нас немає національної влади, тому нас і ніхто не поважає...
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19.02.2024 10:53
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І це наші друзі і партнери по ЄС?
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19.02.2024 22:21 Ответить
Безкарність є найбільшим заохоченням до злочинності.
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19.02.2024 22:38 Ответить
Досить вже украiнцям на#бувати себе - вiрте очам своiм. 👈
Украiнцiв всi ( майже) xочуть винищити ( за землю)- кацапи, поляки, мадяри, словаки,араби, китайцi, европейцi, американцi, англiйцi i навiть власний(?) уряд... i ще #уй зна хто.
Ось тiльки балтiйськи краiни нам точно друзi.
Тому пишаемося собою, та споддiваемося вiд всього серця, що Вищi Cили ранiше винищать
тих, хто хоче винищить нас.💯
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20.02.2024 00:04 Ответить
Польские фермеры намереваются полностью заблокировать границу с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба НСЗЗ «Солидарность».
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20.02.2024 02:30 Ответить
Видимо пуйло обещал пшекам Западную Украину в случае победы.Не иначе
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20.02.2024 06:02 Ответить
Про це серед коментаторів мало хто знає, однак проблема в польщі значно ширша і стосується не скільки українського зерна, скільки у невдоволені новими правилами ЄС щодо здійснення с/г діяльності. Масла у вогонь підливає також потік в ЄС дешевої агропродукції із Американського континенту: м'яса і зернових. Для багатьох свідків сєкти зубожілих польських фермерів виявиться сюрпризом, однак в країнах ЄС на дрібних фермерів припадає десь 7-15% від усієї вирощеної продукції, все інше - це великі компанії які заробляють надприбутки від своєї агродіяльності при цьому маючи дуже великі бенефіти у вигляді дотацій з Брюсселю із-за гігантських посівних площ. Відповідно, до запровадження нових норм ЄС, дрібні фермери були не у шоколаді, а тепер вони із-за значної нерентальності їх бізнесу із-за додаткових витрат, стануть ще біднішими. Тобто зараз польські маргінали підбурені антиукраїнськими силами в країні, тупо знайшли цапа відбувайла їхніх проблем у вигляді України, придумавши іпсо про укр агроолігарха, який у бідного польського фермера забирає роботу.

До речі, якщо подивитися на статистику, то більшість зерна у польщі вирощують... місцеві агробарони, а не дрібні фермери.
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20.02.2024 09:01 Ответить
А тепер докази моїх слів:

Співвідношення вирощеного зерна в Польщі між великими агрокоманіями і дрібними фермерами (2020-2023)

2020:

Великі агрокомпанії: 72%

Дрібні фермери: 28%

2021:

Великі агрокомпанії: 74%

Дрібні фермери: 26%

2022:

Великі агрокомпанії: 76%

Дрібні фермери: 24%

2023:

Великі агрокомпанії: 78%

Дрібні фермери: 22%

Джерела:

Статистика польського Центрального статистичного управління: https://stat.gov.pl/en/

Аналіз:

З 2020 по 2023 рік частка вирощеного зерна великими агрокомпаніями в Польщі збільшилася на 6%, а частка дрібних фермерів зменшилася на 6%.
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20.02.2024 09:06 Ответить
Що робить українська влада, щоб зняти блокаду?
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20.02.2024 19:30 Ответить
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