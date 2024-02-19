Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска, в очередях стоят около 3000 грузовиков, - Госпогранслужба

Польские перевозчики продолжают ограничивать движение для грузовиков автодорогами, ведущими через пункты пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская", "Медыка - Шегини", "Зосин - Устилуг", "Долгобычув - Угринов" и "Корчова - Краковец".

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, участники блокады на территории Польши пропускают всего по несколько грузовых автомобилей в час в обоих направлениях.

"18 февраля на направлении "Ягодин" грузовики вообще не пропускались. Легковые автомобили и автобусы оформляются в обычном режиме. По состоянию на утро в этих шести направлениях совокупно на территории Польши в сторону Украины ожидают возможность пересечения границы около 2900 грузовиков, - рассказал Демченко.

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По словам спикера ГПСУ, больше всего – на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Краковец".

Демченко добавил, что наблюдается значительное уменьшение количества грузовиков, пересекающих границу в сутки, особенно в направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини".