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Украина может выиграть эту войну... Еще не поздно, - экс-посол США при НАТО Люте

дуглас,люте

Победа Украины жизненно важна для национальных интересов США, и для победы над Россией Вашингтон должен изменить подход к поддержке Киева, потому что именно неверный подход к оказанию военной помощи привел к "тупику на фронте",

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил посол США при НАТО в 2013-17 годах, генерал-лейтенант Дуглас Люте во время дискуссии в Атлантическом совете. Мероприятие было посвящено последствиям российской агрессии.

"Еще не поздно. Не воспринимайте отчеты за последние несколько месяцев с поля боя как индикаторы того, куда это движется или куда должно следовать. Украина способна победить!", - сказал Люте.

США необходимо изменить подход к поддержке Киева, чтобы Украина смогла победить Россию. Это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов

"Даже если Конгресс одобрит дополнительную помощь, и даже если наши партнеры по коалиции сохранят свою поддержку, мы должны изменить наш подход не только по финансированию, но и по военной помощи. Мы должны отказаться от этого поэтапного, постепенного подхода, который был шаблоном в течение последних двух лет и в значительной степени привел нас туда, где мы сегодня", - отметил генерал.

"Мы предоставили Украине достаточно, чтобы не проиграть, но мало для победы"

Экс-посол США при НАТО отметил, что к ситуации "тупика" на фронте привела военная поддержка США в том виде, в каком она предоставлялась до сих пор.

"Украина платит непосильную цену за такой поэтапный подход. Время не на стороне Украины. Так что, когда мы говорим Украине, что будем с ней так долго, как потребуется, этого недостаточно. Мы должны быть с Украиной в таком количестве, в котором будет нужно ... А это не было нашей практикой в последние два года. Мы предоставили Украине достаточно, чтобы не проиграть, но мало для победы, и это должно измениться", - отметил Люте.

По словам генерала Люте, в этом году США должны предоставить Украине высокоточные ударные системы большой дальности необходимого количества и качества "чтобы изолировать российские силы... атакуя их командование, ударные силы и логистические возможности".

"Невозможно защитить украинские города от воздушного нападения только в месте прилета, нужно довести эту защиту до стартовых позиций, будь то на оккупированной Украине или даже, на мой взгляд, на территории России", - сказал Люте и добавил, что меры по увеличению ударов на дальнее расстояние помогут защитить украинское гражданское население и инфраструктуру.

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По мнению генерала, ударные системы большой дальности позволят воспользоваться слабыми местами российских войск, "их недисциплинированностью, отсутствием сплоченности, плохим руководством, плохой логистикой".

"Россия всегда имела армию, которая зависела от железнодорожной логистики. Железная дорога – постоянная цель. Ее можно атаковать, затем атаковать повторно, можно атаковать ремонтные бригады, и значительно препятствовать российской логистике, изолировать ее и сделать несостоятельными российских оккфупантов. Знаковым здесь является Керченский мост и железная дорога, которая поставляет Крым и позволяет продолжать российскую оккупацию", - подчеркнул генерал и отметил, что российская логистика очень уязвима к высокоточным ударам дальнего действия.

По словам Люте, долгосрочная ударная кампания сможет усилить слабые стороны российской армии, изолируя ее и делая нежизнеспособной:

"Такие ударные системы дальнего радиуса действия, как американские ATACMS и немецкие Taurus – доступны, и они эффективны, если мы предоставим их в достаточном количестве"
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Топ комментарии
+11
Та вашим пи₴діжом Україна вже б і Марс захопила.
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19.02.2024 10:55
+9
З такими союзниками як ви, ми програємо...
Сцикуни!
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19.02.2024 10:53
+7
Звичайно є питання до укр влади але і до гарантів безпеки Штатів їх повно, де безпека за забрану в України ядерну зброю?!
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19.02.2024 11:01
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З такими союзниками як ви, ми програємо...
Сцикуни!
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19.02.2024 10:53 Ответить
Звичайно, США погані союзники. От Кацапія - класнєйший союзник, тільки за один голодомор 1932-1933 років знищив до 15 мільйонів українців. Якщо, не дай Боженка, на цей раз переможуть, то донищать всіх. До влади немає питань, які готували з 2019 року Україну не до війни, а до шашликів, катань на лижах в Буковелі, і гицані на дискотеках в Трускавці?
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19.02.2024 10:57 Ответить
Звичайно є питання до укр влади але і до гарантів безпеки Штатів їх повно, де безпека за забрану в України ядерну зброю?!
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19.02.2024 11:01 Ответить
так населення саме цього і бажало за найбільше в 2019 році!
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19.02.2024 11:12 Ответить
То чому ти заховався під диваном і не готувався?
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19.02.2024 11:36 Ответить
Та вашим пи₴діжом Україна вже б і Марс захопила.
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19.02.2024 10:55 Ответить
Майкл Джонсон заявил, что не поставит на голосование закон о помощи Украине до тех пор, пока Стефанчук не поставит в Раде вопрос по Безуглой!
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19.02.2024 10:55 Ответить
Він має рацію !
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19.02.2024 11:04 Ответить
Популярність Безуглої починає рости до вселенських масштабів ! Так вона стане конкурентом Зеленському у рейтингу !
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19.02.2024 11:26 Ответить
Зеленському, може, і ні, а Майклу Джонсону вже, мабуть, стала. Тому він і вимагає її відставки.
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19.02.2024 11:45 Ответить
Де він таке казав.
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19.02.2024 11:33 Ответить
В конгрессе.
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19.02.2024 11:51 Ответить
Хто такий Люте??? Є Саліван - він все краще знає про далекобійні системи. І якщо він сказав, що не можна Україні їх давати, значить так і є!

Ач який! Кого тут повчати надумав???
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19.02.2024 10:55 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4664629-pid-mariupolem-pislia-vybukhiv-upav-litak-meriia Петро Андрющенко заявив, що з'явилась інформація про падіння палаючого літака в районі села Рибацьке.
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https://ua.korrespondent.net/ukraine/4664629-pid-mariupolem-pislia-vybukhiv-upav-litak-meriia "Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі села Рибацьке", - повідомив він.
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19.02.2024 10:58 Ответить
Волаючий у пустелі.
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19.02.2024 10:59 Ответить
Тільки не з Зеленським. З ним ми можемо тільки виконати оманськи угоди.
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19.02.2024 11:01 Ответить
Шо ви всі жуті наганяєте і так не слава Богу
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19.02.2024 11:01 Ответить
За останні два рнки все робилось аби розпалити та затягнути війну. Коли у полумʼя підкидають по одному поліну… закрадається підозра. Ми впевнені, що наші цілі і цілі Заходу були різні. Тому ми зараз потерпаємо і губим людей.
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19.02.2024 11:02 Ответить
А блокування кордону поляками наближає перемогу?((
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19.02.2024 11:04 Ответить
Все вірно. В ЗСУ Дерьмак повернув керівництво ЗСУ. І буде продовжувати "разлагать армію".
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19.02.2024 11:05 Ответить
Все як колись казав Черчіль: Американці завжди знаходять правильне рішення,але перед тим вони перепробують усі інші.
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19.02.2024 11:06 Ответить
А ми правильне рішення знаєм, але його ми не ухвалимо. Чим дивуємо весь світ !
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19.02.2024 11:13 Ответить
Із зеленими мудаками все до того і рухається. Стільки часу тріщали про літаки, а тепер виявляється не готова інфраструктура.
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19.02.2024 11:13 Ответить
Головне піар. А діяти ніхто не збирається !
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19.02.2024 11:14 Ответить
Республіканці плюнули в обличчя ДЕМОКРАТІЇ. І це перемога совка над капіталізмом. Совок поширюється надзвичайно швидко. По капіталізму, Європі, США. Совок, який дає перспективу великому капіталу. Це вже не соціалізм або комунізм. Мабуть це - тваринний імперіалізм.
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19.02.2024 11:23 Ответить
Клмунізма ніколи ніде не було. В жодній країні комуністичний лад не наступив. Це по перше, по друге. ******* Росія давно не комуністична.
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19.02.2024 11:36 Ответить
Це що ? Заперечення моєму кому ? З чого совок став комунізмом ? касапія - терористична. Давно. Була і є. Чи буде ?
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19.02.2024 11:52 Ответить
якщо третя сторона, читай НАТО, вступить у війну, на боці України, то так, Україна переможе. але вірогідність цього менше нуля.
хоча врешті НАТО все ж таки і буде змушений воювати, але охлократія та бюрократія там довела до того, що популізм остаточно знищив здоровий глузд і тягти з війною проти паРаші будуть до останнього.
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19.02.2024 11:41 Ответить
Мы стараемся - ❗️Усього за три дні - наші Сили оборони відмінусували 6 російських бомбардувальників
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19.02.2024 12:01 Ответить
З них чотири Су-34 та два Су-35
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19.02.2024 12:03 Ответить
Десь чув, що літаків у них 300 штук. Якщо таким темпами будемо і далі їх знищувати, то дуже швидко їхня авіація загнеться...
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19.02.2024 12:39 Ответить
не может а выиграет , у нас два варианта или Украина победит или росия проиграет
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19.02.2024 12:05 Ответить
 
 