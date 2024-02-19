Спецназовцы НГУ уничтожают оккупантов в ближнем бою во время рейда во вражеском тылу: "Выходи, сука! До трех считаю, бл#дь!". ВИДЕО

Группа разведки 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины совершила рейд в тыл врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети бойцы опубликовали фрагмент боевой работы при выполнении задания. Судя по записи, спецназовцы ночью внезапно ворвались на вражескую позицию и зачистили ее.

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