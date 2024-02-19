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армия РФ (18050) спецназ (614) уничтожение (6253) Национальная гвардия (2051) бой (125)

Спецназовцы НГУ уничтожают оккупантов в ближнем бою во время рейда во вражеском тылу: "Выходи, сука! До трех считаю, бл#дь!". ВИДЕО

Группа разведки 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины совершила рейд в тыл врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети бойцы опубликовали фрагмент боевой работы при выполнении задания. Судя по записи, спецназовцы ночью внезапно ворвались на вражескую позицию и зачистили ее.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также: Мы не потеряли ни одного бойца не на поле боя, – начальник Центра спецназначения "Омега" НГУ Яцюк. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
Респект! Хороша робота!
Не виходиш - отримай, по повній....
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19.02.2024 11:20
+27
Мощно, вся спецура так работает!
И что делают теплаки животворящие, русня померла, даже не увидев никого в темноте
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19.02.2024 11:23
+23
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19.02.2024 12:02
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"Багато м'яса...не шкода зеків....економити танки...". І тут же "гєрасімов-не совок"🤦
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19.02.2024 11:27 Ответить
Якби в них все було, то не тягнули б сюди Непальців.
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19.02.2024 11:49 Ответить
яка різниця кого послать на мясо - непальця (чи будь-якого найманця) або зека? їх смерть не підійме бунти всередині параші, тому їм не потрібна масова мобілізація, самі йдуть - за бабло. У нас варто булоб повчитись у "тупої" русні, або хочаб гарантовану премію в 30тис не віджимати або хочаб платити бійцю після поранення мінімалку мобіка а не виводити за штат і давати 700грн, алеж куди дешевше зловити умовного Миколу під 55 і в бусік...
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19.02.2024 13:04 Ответить
Справа зовсім не в непальцях. Їм заплатять ? Думаю НІ. Але все так культурно, з папірцями, але такий ..."розводняк".
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23.03.2024 12:39 Ответить
Да успаГойся, ботяра всепропальщик
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19.02.2024 12:14 Ответить
Як так розумію оцінки янелоха тільки вас цікавить. Навіщо ссилатись на це обколоте недолуге мавпиня яке з початку як його обрали йолопи до влади працюе на ФСБ і ***** а не на Україну
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19.02.2024 15:16 Ответить
Респект! Хороша робота!
Не виходиш - отримай, по повній....
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19.02.2024 11:20 Ответить
Мощно, вся спецура так работает!
И что делают теплаки животворящие, русня померла, даже не увидев никого в темноте
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19.02.2024 11:23 Ответить
+ до теплаків ще глушнички
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19.02.2024 11:36 Ответить
Гарно, трохи прочистили, але ще скільки тієї погані є...
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19.02.2024 11:39 Ответить
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19.02.2024 12:02 Ответить
Гарна робота.
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19.02.2024 11:50 Ответить
Вот ето и называется, технологическое преимущество. Правда спецназовец и здесь сделал ошибку вместо уничтожить врага сразу, выявил себя и дал шанс врагу убежать или подготовиться и выстрелить в ответ. Даже если бы взял в плен рашиста ето затормозило бы группу спецназа и так же могло привести ее к гибели. Сколько наших погибло из-за таких ошибок. У рашистов есть мясное преимущество раз в 10 превышающее на ше. Но ето мясное преимущество может быть и большим недостатком так как столько дешового и тупого мяса нельзя технологически вооружить и обучить. Делай преимущество врага ихними недостатками а свои недостатки делай преимуществом и ты выиграешь в етой войне. Если же начнешь рубиться на правилах врага как ето привыкли наши некоторые совковые командиры то ето будет печально.
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19.02.2024 12:13 Ответить
Стріляти треба на рахунок "раз".
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19.02.2024 12:21 Ответить
Считать нужно после выстрела... дохлых кацапоидов
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19.02.2024 12:30 Ответить
Такі да, пощастило, що кацапчик висунувся без автомата наготові і не викинув гранату на "виході"
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19.02.2024 12:43 Ответить
Смерть оккупантам.
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19.02.2024 12:38 Ответить
Люто плюсую!!!++++++++++++++++++++
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19.02.2024 12:39 Ответить
**** не вышла 😁 Кадри черепа, що вибухає, безцінні! 🙌
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19.02.2024 16:41 Ответить
Я номіную цей кліп на Оскар.
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19.02.2024 16:44 Ответить
Слава богу, люди не пострадали!
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19.02.2024 17:08 Ответить
Хорошего кацапа в тепловизор не видно ))))
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19.02.2024 17:20 Ответить
***** до трех!..ТРИ!!!
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19.02.2024 19:36 Ответить
До чего отбитые своей пропагандой, что в плен не хотят - им лучше сдохнуть, чем остаться живыми в плену.
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19.02.2024 21:39 Ответить
За живого дома ладу не дадут... А они хозяйственные - всё домой, всё в семью.
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20.02.2024 06:24 Ответить
Оце я просто знімаю капелюха перед такою роботою. Велика шана Азову!
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20.02.2024 06:50 Ответить
 
 