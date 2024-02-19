РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12059 посетителей онлайн
Новости Война
1 733 23
ПВО (2494) победа (589) F-16 (518)

Украине нужны средства ПВО, это поможет победить Россию в войне, - аналитик Закхейм

ппо,системи

Если не решить вопрос предоставления Украине надлежащих средств противовоздушной обороны, это приведет к победе России в войне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом во время дискуссии в Атлантическом совете заявил директор вашингтонского Института Рональда Рейгана Роджер Закхейм.

"Нам нужно продолжать поддерживать украинцев, чтобы они имели шанс на победу, иначе они проиграют. Одна из причин, по которой дополнительное финансирование должно быть одобрено, это – потому, что оно помогает усилить противовоздушную оборону в части предоставления систем Patriot", – заявил Закхейм. 

Он добавил, что Украине нужна авиация, в том числе истребители F-16, и Украина должна иметь право наносить удары по российской территории. При этом Закхейм заявил, что если к работе украинцев с истребителями F-16 применят правило не поражать цели на территории России, это будет "рецептом для проигрыша" Украины в войне.

Также читайте: Первые F-16 будут в Украине ориентировочно в июне 2024 года.

"Получение Украиной F-16 будет иметь существенное влияние на поле боя, если им будет позволено целиться по российским позициям не только на украинской стороне, но и по другую сторону границы... Это - пропорциональное, последовательное право вооруженного конфликта, возможность нацелиться на врага, когда он нацеливается на вас со своей суверенной территории", – отметил аналитик.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Який розумний аналітик цей Роджер.... Аж страшно! Відкрив очі!
показать весь комментарий
19.02.2024 11:22
+3
Я в захвати! Це просто супер аналітик! Да шо там аналітик, це Капітан ОЧЕВІДНИСТЬ!
показать весь комментарий
19.02.2024 11:23
+2
Та нам все потрібно
показать весь комментарий
19.02.2024 11:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Авіація й ППО урівноважать сили. Але вони не гарантують НАСТУП. Як противник атакує по всій лінії фронту.
показать весь комментарий
19.02.2024 11:19 Ответить
Та нам все потрібно
показать весь комментарий
19.02.2024 11:19 Ответить
ППО це звісно добре, але щитом ворога не перемагають.
показать весь комментарий
19.02.2024 11:21 Ответить
А, може, слід читати не лише заголовки?
показать весь комментарий
19.02.2024 13:01 Ответить
Я читаю не лише заголовки. А ось ви поспішаєте з висновками.
показать весь комментарий
19.02.2024 13:51 Ответить
Який розумний аналітик цей Роджер.... Аж страшно! Відкрив очі!
показать весь комментарий
19.02.2024 11:22 Ответить
Я в захвати! Це просто супер аналітик! Да шо там аналітик, це Капітан ОЧЕВІДНИСТЬ!
показать весь комментарий
19.02.2024 11:23 Ответить
Задовбали! Лише захищаючись війну не виграти, потрібна зброя для нападу, бо не отримавши по пиці жодний злочинець ніколи не зупиниться!!!
показать весь комментарий
19.02.2024 11:29 Ответить
"Отримання Україною F-16 матиме істотний вплив на полі бою, якщо їм буде дозволено цілитися по російських позиціях не тільки на українській стороні кордону, але й по інший бік кордону... Це - пропорційне, послідовне право збройного конфлікту, можливість націлитися на ворога, коли він націлюється на вас зі своєї суверенної території", - зазначив аналітик.
показать весь комментарий
19.02.2024 11:58 Ответить
одни ППО ВІЙНУ НЕ ВИГРАТИ.ППО- зброя оборони,але не зброя для контр наступу і відвоювання окупованих територій...
показать весь комментарий
19.02.2024 11:29 Ответить
ППО використовує зенітні ракети - а теперка пригадайте чим нас кацапи обстрілюють і до речі США також збираються зенітними ракетами стріляти по наземним цілям.
показать весь комментарий
19.02.2024 11:39 Ответить
Да этот парень чёртов гений...
Он не зря получает пару сотен тысяч баксов год.
Но я думаю тут на Цензоре можно найти еще сотни две аналитиков не хуже, даже женского пола ))
показать весь комментарий
19.02.2024 11:39 Ответить
Та всі знають шо і як, але не спішать з допомогою...
показать весь комментарий
19.02.2024 11:45 Ответить
Більше потрібна авіація і ******* вертольоти із ракетами повітря повітря, щоб зробити реально ешелоноване ППО потрібно багато часу і самих комплексів
показать весь комментарий
19.02.2024 12:54 Ответить
Про Томагавки забув сказать. Теж мені, аналітик.
показать весь комментарий
19.02.2024 13:07 Ответить
Неожиданный вывод! Видимо Закхейм - таки очень высоко оплачиваемый аналитик!
показать весь комментарий
19.02.2024 13:13 Ответить
На мюнхенской конференції и на самите Рамштайн ничего не решили... Голобородьку послали ....по факту вернее дЕрмака...и его шоблу
показать весь комментарий
19.02.2024 13:13 Ответить
Готовим шашлычницу на 9 мая...
показать весь комментарий
19.02.2024 13:16 Ответить
с кацапов
показать весь комментарий
19.02.2024 13:17 Ответить
мы и без пепео сбиваем 6 самолетов за 3 дня на дальних расстояниях
показать весь комментарий
19.02.2024 13:16 Ответить
Голобородьке ничего не дадут... дЕрмак запретил...
показать весь комментарий
19.02.2024 13:23 Ответить
Буки Шмуки не предлагать
показать весь комментарий
19.02.2024 13:32 Ответить
 
 