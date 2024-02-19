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Госпогранслужба (6140) Польша (8149) блокирование (459) Демченко Андрей (257)

Госпогранслужба пока не получала данных от Польши о полном блокировании границы, - Демченко

страйк,поляки,польща,блокування

По состоянию на утро 19 февраля украинские пограничники не получали от польской стороны информации о полном блокировании границы, которая якобы должна начаться с 20 февраля.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы не получали информации о том, что будут заблокированы другие направления. Всего на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент заблокированы или движение значительно усложнено. Среди них - 4 самых больших пункта пропуска, через которые могут пересекать границу грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн", - сказал Демченко.

Спикер уточнил, что остающиеся три направления имеют свои особенности: где-то могут пересекать границу только пустые транспортные средства весом более 7,5 тонн, другие - для движения меньших грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

Также читайте: Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска, в очередях стоят около 3000 фур, - Госпогранслужба
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...ще не вечір!
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19.02.2024 11:37 Ответить
В Авдіївці стабільна ситуація. ВсЬо контрольовано. Як і на кордоні з Польщею. Спіть спокійно жителі Б.. ... України.
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19.02.2024 11:39 Ответить
Ну так ще ж тільки 19 сьогодні...
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19.02.2024 11:42 Ответить
" ... Все хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка ..."🤬
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19.02.2024 11:48 Ответить
це так як на лютий :
укрпошта всіх вітає з Новим роком ?
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19.02.2024 12:32 Ответить
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19.02.2024 12:50 Ответить
Немає даних і не було. Воно комусь із влади потрібно? Не вони ж замерзають в полі? Це якби їхав Порошенко, то всі спецслужби, які є в Україні були б в курсах, стояли б і порушували закон, щоб його не випустити, а якби їхав назад, то що б не пустити. Чує Володя Нетряпка силу лідера, він його більше боїться за пуйла.
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19.02.2024 13:12 Ответить
Голобородько сказал...не хочу больше быть генералиссимусом зерна...
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19.02.2024 13:19 Ответить
 
 