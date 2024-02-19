Доверие к телемарафону "Єдині новини" продолжает падать. С 43% упало до 36%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Количество граждан, доверяющих телемарафону "Єдині новини" продолжает падать. В то же время растет доля тех, кто не доверяет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный 5-10 февраля 2024 года.
По данным социологов, с 2023 года наблюдается стабильное снижение доверия и по состоянию на февраль на февраль 2024 года впервые фиксируют негативный баланс доверия-недоверия (т.е. количество доверяющих сейчас меньше количества не доверяющих).
Так, в декабре 2023 года 43% доверяли телемарафону "Єдині новини", не доверяли – 38%. По состоянию на начало февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%. Зато до 47% возросла доля не доверяющих.
"Важно отметить, что хотя те, кто не доверяет В. Зеленскому, гораздо более критичны к телемарафону, но и среди доверяющих В. Зеленскому телемарафону доверяют 48%, не доверяют - 33%", - говорится в исследовании.
Более критично к телемарафону относятся жители Запада и Центра. В то же время во всех регионах не более 40% доверяют ему.
Опрос продолжался 5-10 февраля 2024 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился среди взрослых (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился среди граждан за границей.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.
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Їх більше цікавить які труси вдягла оля полякова, аніж перебіг трагічних подій в Авдіївці.
Ми просто йшли.
у нас нема
зерна НЕПРАВДИ за собою... "
Т. Шевченко
ЗЕ--трубадури ж .глашатаї влади кремлівських--зайд-- просто забули ( а вірніше .як срулики) і відверто зневажають .вищезазначену заповідь нашого генія--пророка. -Тараса... Та перетворили .отой " Марафон " на зомбо-- придаток з навіювання туману побрехеньок ( довірливим українцям...)
Задля того щоб підступно--підло. відбілювати .завуальовувати злодійські гешефти . військові промахи. зрадництво. пустодзвонство ЗЕ- лузерів при владі !!!
@hawthornhealin1
Зе-марафон вже вживається як синонім брехні. Було звісно смішно, якби ця ху....ня за бюджетні гроші не працювала.