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опрос (2651) телевидение (891) КМИС (317)

Доверие к телемарафону "Єдині новини" продолжает падать. С 43% упало до 36%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

марафон,телемарафон,новини,єдині

Количество граждан, доверяющих телемарафону "Єдині новини" продолжает падать. В то же время растет доля тех, кто не доверяет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный 5-10 февраля 2024 года.

По данным социологов, с 2023 года наблюдается стабильное снижение доверия и по состоянию на февраль на февраль 2024 года впервые фиксируют негативный баланс доверия-недоверия (т.е. количество доверяющих сейчас меньше количества не доверяющих).

Так, в декабре 2023 года 43% доверяли телемарафону "Єдині новини", не доверяли – 38%. По состоянию на начало февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%. Зато до 47% возросла доля не доверяющих.

Опитування КМІС

"Важно отметить, что хотя те, кто не доверяет В. Зеленскому, гораздо более критичны к телемарафону, но и среди доверяющих В. Зеленскому телемарафону доверяют 48%, не доверяют - 33%", - говорится в исследовании.

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Опитування КМІС

Более критично к телемарафону относятся жители Запада и Центра. В то же время во всех регионах не более 40% доверяют ему.

Опитування КМІС

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Опрос продолжался 5-10 февраля 2024 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился среди взрослых (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился среди граждан за границей.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

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Топ комментарии
+64
а що- це лайно ще хтось все таки дивиться????
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19.02.2024 11:46
+42
Ого, скільки в нас зебуїнів!
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19.02.2024 11:47
+38
це золоте дно. в нього будуть лити гроші навіть тоді, колі останній совкодрочер-пенсіонер перестане його дивитися.
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19.02.2024 11:48
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Так, зебілів у країні ще багато.
Їх більше цікавить які труси вдягла оля полякова, аніж перебіг трагічних подій в Авдіївці.
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19.02.2024 12:25 Ответить
у меня на бывшей работе все женщины за Зе...все им не ймется за фабрику в Липецке...завистливые...им по хер все что со страной, главное что Зе для них такой милый и родненький...............фу.
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19.02.2024 12:41 Ответить
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19.02.2024 12:38 Ответить
НЕ ПРАВДА, ТАКОМУ ДЕРЬМУ НЕТ. ДОВЕРИЯ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ
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19.02.2024 12:45 Ответить
Холодильник всегда побеждает телевизор.
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19.02.2024 12:47 Ответить
Когда в животе урчит от голода, пох что кричит зомбоящик.
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19.02.2024 13:56 Ответить
Значит это упоротые фанатики, человек должен жить достойно и не позволяя промывать себе мозги.
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19.02.2024 14:16 Ответить
Проблема більша в тому що ці 36% це в основному люди старшого віку, а вони завжди ходять на вибори... в 19 році не було реально 73%, ця цифра з тих хто прийшов... реальна же 37%... і так на всіх виборах... телевізор керує Україною ще з 91 року...
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19.02.2024 12:59 Ответить
так згодна на всі 100%! Доздихуюче покоління на прикінці свої каденції рішило поржать, маємо результати!
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19.02.2024 15:44 Ответить
Яка може бути підтримка у пропогандистського брехливого телеканалу на базі олігархічних телеканалу "1+1", які розкрадали і зраджували Україну?
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19.02.2024 13:08 Ответить
От інтересно чи опиниться подоляк на шибениці коли рейтинг телегівнофону докотиться до 3%. А все до цього йде, повільно але йде😂
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19.02.2024 13:10 Ответить
Можна виставити збір на петицію. 1 . Щоб прибрати марафон 2 . Щоб президент не виступав щодня.
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19.02.2024 13:26 Ответить
Цей срач президента (прости Господи), дивляться самі розумововідсталі люди, з психонервологічних інтернатів!!!
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19.02.2024 15:40 Ответить
І в них на виборах, такий самий голос, як і у Вас...
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20.02.2024 08:56 Ответить
Когда Зеленского на Мюнскенской прессконференций спросили о выходе из Авденевки ,товарищ был таким испуганым и растеряным ,видимо от страха, чтобы неспросили про Залужново,так как он об этом давно говорил.Не дай бог надо было бы обьяснять ,почему он его уволил,а Зеленский экспромтом говорить не разу не оратор.Ответ ответом ,а вид у человека был очень странный. С адекватностью у него все ли порядке или без бумашки я ...?
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19.02.2024 13:35 Ответить
Ща влада подумает, подумает как же исправить ситуацию... ☝ И пригласит Арестовича в ефир! Он, так и быть, сделает перерыв после напряженой партии Блэкджека и прямо из казино подключиться в прямой ефир, чисто ради того чтобы получить еще лямик из бюджета. Но у аудитории будет уникальная возможность узнать о теории вероятности. Арестович расскажет, почему все не так однозначно, подкидуя игральные кости и сворачивая 500 Евро в трубочку.
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19.02.2024 13:56 Ответить
" Ми НЕ лукавили з тобою...
Ми просто йшли.
у нас нема
зерна НЕПРАВДИ за собою... "
Т. Шевченко
ЗЕ--трубадури ж .глашатаї влади кремлівських--зайд-- просто забули ( а вірніше .як срулики) і відверто зневажають .вищезазначену заповідь нашого генія--пророка. -Тараса... Та перетворили .отой " Марафон " на зомбо-- придаток з навіювання туману побрехеньок ( довірливим українцям...)
Задля того щоб підступно--підло. відбілювати .завуальовувати злодійські гешефти . військові промахи. зрадництво. пустодзвонство ЗЕ- лузерів при владі !!!
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19.02.2024 14:38 Ответить
Не їжте ці помийки, є гарна їжа!!!
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19.02.2024 15:38 Ответить
в кого інтернету немає - нічого "їсти"
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19.02.2024 21:44 Ответить
"... Пей отраву, хоть залейся -- Благо, денег не берут..." В.С.
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20.02.2024 09:02 Ответить
Брехунець та зиск для олігархів і можновладців за наши гроші..
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19.02.2024 16:14 Ответить
Типоий розпіл бабла з дербюджету
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19.02.2024 17:50 Ответить
Через це лайно вже два роки не можу дивлюсь телевізор (хіба що спорт)і повністю перейшов на смарт ТВ
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19.02.2024 16:27 Ответить
клац утром первую кнопку а там вова . клац вторую а там бывшая марячка а теперь настаящий палковник гуменюк . клац третью кнопку и снова вова но пачему то в тамбуре вагона возле туалета . наверно очередь . как можна даверять клац и снова палковник гуменюк . а под палковником ана была или ..какая разница..
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19.02.2024 17:10 Ответить
я уже кнопку "20" клацнув і там гундосний виникає із вечірнім гундосом!!!
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19.02.2024 19:18 Ответить
Прямо, як фільм жахів розказуєте!
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20.02.2024 09:05 Ответить
для 3.14здаболів і експерДів пояснюю: 20 кнопка в мене НТН, вилазить гундосний під час серіалу "Смерть у раю" після 20-21години!
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20.02.2024 09:12 Ответить
Звідки 36% ??????? Не накручуйте... Ці брехливі, вже давно ні хто не дивиться і не слухає.
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19.02.2024 18:45 Ответить
З астрономії.Телемарафон від нас на відстані декілька світлових років.Зараз воно вже не світить,згасло,але в теліку щось ще жевріє.
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19.02.2024 18:46 Ответить
Бидло поржало і зрозуміло, що все таки треба їсти. "Сватами" ситий не будеш
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19.02.2024 20:12 Ответить
Когда уже это зелёное шоу закроют ? Сколько можно это говнище транслировать ,за БЮДЖЕТНЫЕ средсва .
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19.02.2024 21:25 Ответить
Здається шо на заході і в центрі України живуть більш мудрі люди ніж на сході та півдні
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19.02.2024 21:45 Ответить
Hawthorn Healing

@hawthornhealin1

Зе-марафон вже вживається як синонім брехні. Було звісно смішно, якби ця ху....ня за бюджетні гроші не працювала.
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19.02.2024 21:53 Ответить
телемарафон практично ніхто не дивиться. Альтернатива інтернет.
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19.02.2024 22:19 Ответить
І 90% альтернативно дивляться або тік-ток, або однокласники
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20.02.2024 09:10 Ответить
Якби Зеленський перестав красти гроші на своєму телемарафеті, то його довіра впала би до нуля.
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19.02.2024 23:57 Ответить
Я одного бачив,каже що там кажуть правду🤣
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20.02.2024 02:17 Ответить
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20.02.2024 08:23 Ответить
Покажіть мені розумну людину,яка дивиться ще телемарафон і ,взагалі ,якісь телевізійні новини?
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20.02.2024 10:16 Ответить
не вказано головне - що марафет дивиться біля 10 % , а з них недовіра 36 тоді буде ясно , а то кажуть а та не кажуть б
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21.02.2024 21:44 Ответить
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