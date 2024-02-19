У ЕС до сих пор нет решения, как помочь Украине победить, - Ландсбергис

Если Евросоюз не найдет решения, как помочь Украине, ситуация станет еще хуже.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Несмотря на то, что я иду сегодня на очередной Совет, я не думаю, что он должен быть таким. Я думаю, что мы должны признать, что нет ничего обычного в ситуации, в которой оказалась Европа, и если мы не признаем этого факта, мы можем оказаться в еще худших обстоятельствах, и в первую очередь, очевидно, я говорю об Украине", – сказал литовский министр.

По его словам, если Европа "не возьмется за ум" и не найдет решение, ситуация может стать еще хуже.

"И если мы не проснемся в этой новой реальности, если мы не подумаем вместе и не найдем решение, которое было бы новым и креативным, и помогло бы изменить ситуацию на поле боя, к сожалению, я не думаю что мы услышим много хороших новостей в будущем", – подчеркнул Ландсбергис.

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Он добавил, что украинцы способны обеспечить свою победу.

"Они показали мужество, они показали способность, знания и компетентность, так много вещей, в которые мы не верили, что они имеют. Главная проблема в технике, в боеприпасах. Украина испытывает снарядный голод уже очень давно. Сейчас расчет на поле боя 6 к 1. Это означает что на каждые шесть ракет, которые россияне способны выпустить, украинцы выпускают только одну", – сказал глава МИД Литвы.

Он добавил, что то, что сейчас украинские военные могут делать на поле боя – "это чудо".

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