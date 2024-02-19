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помощь (7436) Украина (44299) Евросоюз (16688) Габриэлюс Ландсбергис (154)

У ЕС до сих пор нет решения, как помочь Украине победить, - Ландсбергис

габріелюс,ландсбергіс

Если Евросоюз не найдет решения, как помочь Украине, ситуация станет еще хуже.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Несмотря на то, что я иду сегодня на очередной Совет, я не думаю, что он должен быть таким. Я думаю, что мы должны признать, что нет ничего обычного в ситуации, в которой оказалась Европа, и если мы не признаем этого факта, мы можем оказаться в еще худших обстоятельствах, и в первую очередь, очевидно, я говорю об Украине", – сказал литовский министр.

По его словам, если Европа "не возьмется за ум" и не найдет решение, ситуация может стать еще хуже.

"И если мы не проснемся в этой новой реальности, если мы не подумаем вместе и не найдем решение, которое было бы новым и креативным, и помогло бы изменить ситуацию на поле боя, к сожалению, я не думаю что мы услышим много хороших новостей в будущем", – подчеркнул Ландсбергис.

Читайте также: Если Европа вовремя не мобилизуется, тогда вызовы возникнут не только для Украины, – глава МИД Литвы Ландсбергис

Он добавил, что украинцы способны обеспечить свою победу.

"Они показали мужество, они показали способность, знания и компетентность, так много вещей, в которые мы не верили, что они имеют. Главная проблема в технике, в боеприпасах. Украина испытывает снарядный голод уже очень давно. Сейчас расчет на поле боя 6 к 1. Это означает что на каждые шесть ракет, которые россияне способны выпустить, украинцы выпускают только одну", – сказал глава МИД Литвы.

Он добавил, что то, что сейчас украинские военные могут делать на поле боя – "это чудо".

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Топ комментарии
+12
Европа вмерла. Там одні африканці і араби чекають поки вимруть останні аборигени. Про шо мова
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19.02.2024 11:58
+11
Абсолютно вірно. Хоча, повне вимирання аборигенів арабам не вигідне. Хто ж тоді буде забезпечувати їм соціалку?
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19.02.2024 12:02
+7
Такая логика для них неподъемная задача.
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19.02.2024 12:04
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Даю подсказку - купите оружие и боеприпасы у США, можно даже БУшное, как это делает весь мир.
Не хотят они дать бесплатно? Ок - купите.
Фонд Особый для закупок на 20 ярдов и вперед.
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19.02.2024 11:52 Ответить
Такая логика для них неподъемная задача.
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19.02.2024 12:04 Ответить
Європа хоче витрачати гроші на зброю, зроблену лише в Європі... Просто бізнес...
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19.02.2024 12:18 Ответить
Европа вмерла. Там одні африканці і араби чекають поки вимруть останні аборигени. Про шо мова
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19.02.2024 11:58 Ответить
Абсолютно вірно. Хоча, повне вимирання аборигенів арабам не вигідне. Хто ж тоді буде забезпечувати їм соціалку?
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19.02.2024 12:02 Ответить
Зате вимирання білої раси вигідно глобалістам,недарма вони запустили силу силенну арабів та африканців у ЕС,хочуть перемішати білих з ними.Чому?Тому що білі,сама думаюча раса,погано підкоряється примусу,тощо
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19.02.2024 13:52 Ответить
Африканці мабуть переселяться в мацкву найближчим часом
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19.02.2024 12:02 Ответить
У Берлін,через Москву.
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19.02.2024 12:06 Ответить
Навряд чи вони захочуть проміняти сите безтурботне життя в Європі на кацапські злидні.
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19.02.2024 12:11 Ответить
а у ес есть такое желание,победа Украины????
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19.02.2024 11:58 Ответить
Нема. Це давно зрозуміло. У них бажання - не допустити поразки куйла.
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19.02.2024 12:07 Ответить
Ні,у них бажання,знелюдити Україну руками ****@.За цю правду мене постійно банять,а текст видаляють
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19.02.2024 13:56 Ответить
За його словами, якщо Європа "не візьметься за голову" , Джерело:
Европа и взялась за голову, вводит санкции за Навального. Что ещё нужно людям для полного счастья...
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19.02.2024 12:04 Ответить
Спочатку ЄС потрібно визначитис,що вони хочуть досягти?
Бо "щоб ніхто не програв" щось в них не виходить.
Угоршина дуже хоче перемоги раш,і капітуляції України,країни Балтії+ПР хочуть перемоги України,капітуляції і репарацій з раши.
Як у дитячий басні,коли "******* раком щуку".
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19.02.2024 12:05 Ответить
"...на кожні шість ракет, які росіяни здатні випустити, українці випускають лише одну", - сказав глава МЗС Литви.
Якби ж то...
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19.02.2024 12:08 Ответить
Трясця, трясця, трясця ! Вже балтійські країни не спроможні достукатись у двері НАТО ! 5 стаття НАТО вже палає ! Якщо Європа не бажає рити траншеї і будувати лінії Мажино. Британцям добре, бо на гумових човнах на острів не допливеш. А на що сподіваються поляки ? На фермерів на кордоні ? Чи на хліб-сіль зі свого врожаю ? Поляки не второпали на натяк, що вони були і будуть губернією імперії БЕЗ НАЗВИ ?
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19.02.2024 12:17 Ответить
внук гб иста Витаутаса....поинтересуйтесь историей...Я был за его купрюкаса но но как он назвал šunauja нацию,эта гнида перестала быть частью Литвы
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19.02.2024 12:30 Ответить
https://youtu.be/Puy0GMd5Zo0?si=SAvcY-evvAzYxvci ...

Зачем Голобородько здает Украину?
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19.02.2024 12:53 Ответить
ЕС это не одна страна, а десятки. поэтому каждая страна может принимать свои решения не требуя на то согласия всего ЕС. Скажем, выпердолить из своей страны фирмы, которые спонсируют Россию. Та же Кока кола разве является монополистом на месторождения лимонада? Как же так получается: пенсионеры на помощь Украине собирают денег меньше со своих пенсий, чем литовские фирмы, которые не ушли из России, платят деньги в бюджет России? Так что лучше Лансбергис не катался по Европам на деньги и пенсионеров, а организовал бы пикеты у торговых центров-предателей Украины.
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19.02.2024 13:18 Ответить
Для Європи і США допомога Україні - це "інвестиції", блін, у їхню безпеку.

Ніяк не можуть скласти бізнес-план під ці "інвестиції" із прибутком більше десяти відсотків?
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19.02.2024 13:31 Ответить
Третій рік війни, а Захід до сих пір не знає і не хоче знати, що з нею робити. Інфантильні жирні ідіоти, сподіваються, що все саме якось розсмокчеться. Ну-ну. Не хочете допомагати - то чекайте Совок №2 і НАТО на кордони 97 року.
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19.02.2024 13:36 Ответить
 
 