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боеприпасы (2283) помощь (7436) Чехия (1659) Липавский Ян (74)

Украина срочно нуждается в боеприпасах, необходимо найти наиболее эффективный путь их закупки, - глава МИД Чехии Липавский

ліпавський

Европейские страны должны найти самый эффективный путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, речь идет о глобальном рынке и нужно найти финансовые ресурсы для такой операции.

"Абсолютно понятно, что снаряды Украине нужны немедленно. Поэтому следует понимать это как призыв к международному сообществу и к европейским странам быть гибкими в том, чтобы найти путь к закупке этих боеприпасов, в котором Украина нуждается для защиты от России", – подчеркнул Липавский.

При этом он уточнил, что когда он говорит о "европейских" странах, не обязательно речь идет о ЕС.

"Поэтому давайте найдем наиболее эффективный путь для закупки этих боеприпасов", – добавил глава МИД Чехии.

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Топ комментарии
+5
Просто береш у себе на складі, завантажуєш у вагони і відправляєш! Папірці будете потім перебирати! А то поки ви будете переберати папірці, прокладати маршрути і т.д. українці закунчуться і тоді почнуть закінчуватись європейці!
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19.02.2024 12:20
+3
так ніби Франція, Греція та Кіпр забанили цю ідею ( закупівля снарядів у 3-х сторін )
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19.02.2024 12:11
+3
Судячи з кількості заяв про це, чеська влада за нас переживає більше, ніж наша. Може, махнемся з чехами урядом і президентом хоч на пару місяців?
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19.02.2024 12:30
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Есть такой шлях, купить у... США.
Не хотят бесплатно давать - купите!
Ох и гении-международники...
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19.02.2024 12:10 Ответить
так ніби Франція, Греція та Кіпр забанили цю ідею ( закупівля снарядів у 3-х сторін )
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19.02.2024 12:11 Ответить
Ше шлях шукають -- може комусь потрібно присвітити
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19.02.2024 12:13 Ответить
Не треба. Українські гниди не сплять - побачать.
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19.02.2024 12:29 Ответить
Просто береш у себе на складі, завантажуєш у вагони і відправляєш! Папірці будете потім перебирати! А то поки ви будете переберати папірці, прокладати маршрути і т.д. українці закунчуться і тоді почнуть закінчуватись європейці!
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19.02.2024 12:20 Ответить
Чехія - сама розумна країна у Європі. Вони зробили висновки з 1938 року. Німеччину не беру на рахунок. Німці не дурні, але прокидаються повільно. Ось тільки Франція дивує. Тричі пів країни під окупацією - і жодного висновку ! Монмартр, бутіки, Вежа, натівська парасолька, і далека невідома країна, назву якої ще не всі вивчили. Десь за Польщею, у снігах.
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19.02.2024 12:26 Ответить
Судячи з кількості заяв про це, чеська влада за нас переживає більше, ніж наша. Може, махнемся з чехами урядом і президентом хоч на пару місяців?
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19.02.2024 12:30 Ответить
F-16 Прибыл

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19.02.2024 12:41 Ответить
Ф-16 в сопровождении шестнадцати Ф-1
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19.02.2024 13:23 Ответить
Чехия нашла гору боезапасов...
Голобородько отказался...
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19.02.2024 13:21 Ответить
Да, необходимо. Но ещё более необходим 16 часовой рабочий день для людей, которые по своей должности и голове способны найти. Отгулы потом дадим.
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19.02.2024 13:26 Ответить
Ну да.... "Европейские страны должны ..." спасать Украину И только зеля никому ничего не должен.
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19.02.2024 13:31 Ответить
От у мене питання до ЄС де обіцяні мільйон снарядів???
Не можете зробити, розблокуйте заблоковані російські гроші на користь купівлі озброєння, снарядів і т.д.
Тупі занепокоєні імпотенти, після України ви наступні 🤬
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19.02.2024 15:56 Ответить
 
 