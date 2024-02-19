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УПЦ МП (1551) государственная измена (1496) коллаборационизм (834)

Архимандрит УПЦ (МП) из Херсона, благословивший Сальдо на фейковый референдум РФ, уведомлен о подозрении в госизмене и пособничестве оккупантам, - СБУ

зрадник

Подсанкционного настоятеля Свято-Успенского собора в Херсоне поставлено в известность о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны экс-настоятеля одного из соборов Херсонской епархии УПЦ (МП) Алексея, скрывающегося на левобережье региона. После захвата областного центра он поддержал российских захватчиков и вошел в ближайшее окружение изменника Сальдо, став его духовником, - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, архимандрит регулярно приглашал предателя Сальдо на богослужение в храме, а во время проповедей благословлял проведение незаконного референдума РФ по присоединению Херсонщины к стране-агрессору.

"Фигурант лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход РПЦ. За переход клирика на сторону оккупантов они передали его собору захваченные территории Укртелекома и местных бизнесменов в центральной части Херсона", - рассказали в СБУ.

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30 сентября 2022 года предатель был приглашен в георгиевский зал кремля для участия в "церемонии включения" временно захваченных регионов Украины в состав РФ. С декабря 2022 года настоятель храма находится под санкциями СНБО. Во время освобождения Херсона клирик вместе с российскими захватчиками скрылся на левобережной части южного региона, там он стал секретарем так называемой Скадовской епархии РПЦ.

СБУ заочно сообщила архимандриту УПЦ (МП) о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ⁠⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).
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І шо? Зозуленятко Стефанчук як блокував заборону фсб у рясах,так і блокуватиме!
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19.02.2024 12:36 Ответить
Що робить ще ця ворожа структура в нашій країні!
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19.02.2024 12:38 Ответить
А одним махом заборонити весь отой кацапський сатанат слабо? Ні, треба ''цикатися'' по одному і особливо прокацаплено відбитими
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19.02.2024 12:45 Ответить
Оголосіть про підозру і баканову, який ходив, ходить і підтримує цю секту і Боневтіку Херпіду Нетряпковичу, який до цього часу не заборонив цю сатаністсько-кацапську секту в Україні.
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19.02.2024 13:03 Ответить
поки філія нквс\фсб не ліквідована в Україні , годі про перемогу бодай нічию мріяти
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19.02.2024 13:14 Ответить
для чого ці новини про заочні підозри якихось пішаків і нікчем? це ні про що.
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19.02.2024 13:26 Ответить
Це ж перемога! Оголосили підозру відвертому ворогу який тільки хизується тим що він ворог України.
Та до сраки йому ті підозри! Навіть якщо в СІЗО кинути то Новінський чи Дмитрук внесуть ту порівняно невелику заставу.
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19.02.2024 14:04 Ответить
 
 