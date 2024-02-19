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оккупация (9992) ГУР (349) Фейковые выборы (80)

Кремль отправил спецотряды на оккупированные территории Украины для имитации поддержки Путина на "выборах", - ГУР

путін

Россия усиливает давление и активизирует меры по имитации так называемых "выборов" российского диктатора на оккупированных территориях. Для этого специально подготовленные отряды из Кремля отвезли на оккупированные территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Для создания фейковой картинки "поддержки" российского диктатора оккупанты отправили на порабощенные территории специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификациями и следить за работами так называемых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Одной из задач этих отрядов является подача отчетности до 10 марта о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставление прогноза "поддержки" Путина.

Также в Кремле утвердили новый "порядок" проведения "голосования" на ВОТ Украины, предусматривающий возможность принять участие в незаконных "выборах" как с российским, так и с украинским паспортом, ID-картой или другим документом, удостоверяющим личность.

"Такое решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий", - отмечают в ГУР МО.

В пресс-службе добавляют, что по приказу Москвы оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" Путина на ВОТ, а также продвигают так называемую систему "мобильный избиратель", согласно которой каждый житель временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей может "проголосовать" онлайн и "без регистрации".

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А чьому не кажуть що кремль відправив спецзагони тролів,ботів гопників і корисних ідіотів на підтримку ЗЕ-припі.та крімінальних кланів що керують зараз.
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19.02.2024 12:42 Ответить
Так етим должно заниматься СБУ и в первую очередь тобой за дискридитацию Украины в мире в военное время.
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19.02.2024 12:50 Ответить
вжарте їх ...
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19.02.2024 12:51 Ответить
Надеюсь хаймарсы тоже придут на *выборы* и в дома организаторов етого шабаша или просто будем наблюдать как рашисты осваивают нашу землю и наших людей? И Украина должна принять закон и внести что если ***** проведет выборы на окупированных территориях то Украина никогда не признает рашискую власть легитимной. Иначе если молча все проглотим ето будет знаком смирения с тем что мы потеряли свои территории навсегда.
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19.02.2024 13:01 Ответить
Типа нелегитимный станет легитимным в 6 рааз😜в оккупации...подпольный обком кпSS...👹👺🏇
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19.02.2024 13:08 Ответить
 
 