РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12321 посетитель онлайн
Новости
1 842 20
Латвия (1279) россия (93015)

Массового выдворения граждан РФ из Латвии, скорее всего, не будет, - глава МВД Козловскис

латвія

Из Латвии вряд ли будут массово выдворять граждан России.

Об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По его словам, решение Конституционного суда о необходимости знания гражданами России латышского языка для получения вида на жительство означает, что Латвия может продолжать предпринятые действия.

К концу ноября из Латвии, вероятно, выехали около 1000 человек, а примерно 200 человек просили пересмотреть сроки выезда.

Принудительных выдворений пока не было, и массового выезда, вероятно, не будет, потому что индивидуальные предписания о выезде будут выполняться по-разному – человек либо смирится и уедет, либо попытается оспорить решение.

В середине января начальница Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе сообщила, что PMLP обнаружило 985 граждан России, которые должны покинуть Латвию из-за невыполнения требований закона об иммиграции. Эти люди не подали документы по запросу какого-либо вида на жительство, и у PMLP "нет информации, что с ними происходит".

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия высылает 985 граждан РФ, которые не выполнили требования закона об иммиграции.

Читайте также: С 15 февраля в Латвии начнут конфисковывать автомобили с российскими номерами
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Кацапи работать? Не смішіть. Вони там на пенсіях сидять...
показать весь комментарий
19.02.2024 12:46
+3
Хорошо думайте!
Хорошо......
показать весь комментарий
19.02.2024 12:36
+2
Ні, по размноженню то таджики, тому я і кажу, всіх нехай повиганяють...
показать весь комментарий
19.02.2024 13:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошо думайте!
Хорошо......
показать весь комментарий
19.02.2024 12:36 Ответить
Авжеж. А то так - залишити пару сотень, щоб іплом у гівно тикать щодня....до блювоти
показать весь комментарий
19.02.2024 12:39 Ответить
Судячи з прізвища, глава латвійського МВС має російське коріння
показать весь комментарий
19.02.2024 12:38 Ответить
Іван Семенович Козловський,а може українське коріння
показать весь комментарий
19.02.2024 13:03 Ответить
Логика в этом есть. Если прийдется возвращать наших на мобилизацию, то кто-то же работать там должен.
показать весь комментарий
19.02.2024 12:40 Ответить
Кацапи работать? Не смішіть. Вони там на пенсіях сидять...
показать весь комментарий
19.02.2024 12:46 Ответить
А зачем тогда в Литве кацапы-пенсионеры? Для разможения что ли?
показать весь комментарий
19.02.2024 12:48 Ответить
В Латвии.
показать весь комментарий
19.02.2024 12:49 Ответить
Ні, по размноженню то таджики, тому я і кажу, всіх нехай повиганяють...
показать весь комментарий
19.02.2024 13:15 Ответить
«Самая большая глупость - делать то же самое и надеяться на другой результат»?
показать весь комментарий
19.02.2024 12:43 Ответить
Сказано - Козловскіс....

Скорше за усе, були козлови - стали козловскісами...
показать весь комментарий
19.02.2024 13:04 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2024 13:05 Ответить
Усыпляйте их на месте..
показать весь комментарий
19.02.2024 13:05 Ответить
тоді буде масовий наступ кацапів на Латвію. тут все просто: або, або.
показать весь комментарий
19.02.2024 13:29 Ответить
А зря....
показать весь комментарий
19.02.2024 14:25 Ответить
массово-нет..поштучно повыкидуют)))
показать весь комментарий
19.02.2024 14:49 Ответить
На Исторический Концлагерь Кремлевского Вермахта им нельзя.. сразу враги народа и матушка Сибирь..там всего 12 млн Шариковых...😁целину осваивать...👺👺с дедом Закроем Шолохова...
показать весь комментарий
19.02.2024 14:52 Ответить
Дедом Щукарем... Sorry😁
показать весь комментарий
19.02.2024 14:53 Ответить
по частям
показать весь комментарий
19.02.2024 15:01 Ответить
Чому не має новини, про те що ЄС збільшив закупівлю російського зерна в 10 разів протягом року????
Це такі пекельні санкції 🤦🤦🤦
показать весь комментарий
19.02.2024 15:52 Ответить
 
 