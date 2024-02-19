Массового выдворения граждан РФ из Латвии, скорее всего, не будет, - глава МВД Козловскис
Из Латвии вряд ли будут массово выдворять граждан России.
Об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
По его словам, решение Конституционного суда о необходимости знания гражданами России латышского языка для получения вида на жительство означает, что Латвия может продолжать предпринятые действия.
К концу ноября из Латвии, вероятно, выехали около 1000 человек, а примерно 200 человек просили пересмотреть сроки выезда.
Принудительных выдворений пока не было, и массового выезда, вероятно, не будет, потому что индивидуальные предписания о выезде будут выполняться по-разному – человек либо смирится и уедет, либо попытается оспорить решение.
В середине января начальница Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе сообщила, что PMLP обнаружило 985 граждан России, которые должны покинуть Латвию из-за невыполнения требований закона об иммиграции. Эти люди не подали документы по запросу какого-либо вида на жительство, и у PMLP "нет информации, что с ними происходит".
Напомним, ранее сообщалось, что Латвия высылает 985 граждан РФ, которые не выполнили требования закона об иммиграции.
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Хорошо......
Скорше за усе, були козлови - стали козловскісами...
Це такі пекельні санкції 🤦🤦🤦