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Новости Санкции против России
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Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против введения очередного пакета санкций ЕС против РФ: Надо содействовать мирным переговорам

сійярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто критикует планы ЕС ввести новый пакет санкций против РФ.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Война в Украине влечет за собой все большее кровопролитие, больше смертей и больше разрушений. Однако, к сожалению, в повестке дня нет никакого предложения, которое имеет целью создание мира. На самом деле - наоборот: еще раз подтверждается, что Европейский Союз, страдая от военного психоза, хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и общественным организациям, приняв очередной пакет санкций, в этот раз, по общему признанию, бессмысленный", - отметил министр.

По словам Сийярто, вторая годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину "должна стать поводом для того, чтобы побуждать к европейским решениям помочь содействовать прекращению огня и мирным переговорам".

Читайте также: Россия не представляет угрозы безопасности ни одной страны-члена НАТО, - глава МИД Венгрии Сийярто
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Топ комментарии
+12
коли вже угорщині санкції впаяють? не набрид цей їх сморід?
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19.02.2024 12:52
+11
Хто знає, як угорською буде ПНХ, Сіярто?
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19.02.2024 12:51
+10
Спочатку відсосав у ху@ла на кільканадцять ярдів,а потім виступив,але видно,що спішив,бо не встиг рот помити.
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19.02.2024 12:54
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Хто знає, як угорською буде ПНХ, Сіярто?
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19.02.2024 12:51 Ответить
ХНП Отряіс........короче гівно він
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19.02.2024 13:01 Ответить
коли вже угорщині санкції впаяють? не набрид цей їх сморід?
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19.02.2024 12:52 Ответить
Спочатку відсосав у ху@ла на кільканадцять ярдів,а потім виступив,але видно,що спішив,бо не встиг рот помити.
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19.02.2024 12:54 Ответить
Ссыт в глаза на полном серьёзе, прикрываясь натами и другими европейскими организациям, при том что сам йух без нихуа. Пока этим пи#рам в окно не начнут прилетать дроны, у них в голове сдвига не будет
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19.02.2024 12:55 Ответить
Та ви вже своїм психозом усіх дістали ...
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19.02.2024 12:55 Ответить
ЄС, ви тупі чи мадяри вас шантажують? ви сцикуни і ви загинете від своєї тупості. Слава ЗСУ!
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19.02.2024 12:56 Ответить
Випий отрути чмо підкацаплене.
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19.02.2024 12:59 Ответить
Глава МЗС Угорщини Сійярто .....подонок и мразь
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19.02.2024 12:59 Ответить
Мадяри були, є і будуть мудаками!
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19.02.2024 12:59 Ответить
А з якого яух мирні переговори?
)(уйло напало ,убило десятки тисяч людей,зруйнувало півУкраїни,половина населення емінрувалов чому наша провина?
Світ злетів з котушок.Аби хоча б морально наїхали всім миром на *****,і сіярто б оте у щілину забилося і не квакало.А то одні кордон блокують,інші їм підспівують.
Інколи навіть хочеться,щоб польщу трохи пдряпали.
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19.02.2024 13:00 Ответить
нажаль "справедливість" дуже умовна теза в глобальному світі!
ми не можемо перемогти такого ворога власноруч, а іншим це не потрібно! тож лишається або вбитися, або шукати варіанти співіснування
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19.02.2024 13:13 Ответить
Иому вже нічого не допоможе - тільки 40 уколів в живіт -- від сказу
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19.02.2024 13:00 Ответить
Угорщина це виразка на тілі ЄС і НАТО
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19.02.2024 13:06 Ответить
Проте, на жаль, в порядку денному немає жодної пропозиції, яка має на меті створення миру. - зазначив міністр. Джерело:

У мене, у мене є пропозиція! Переселити угорців на історичну батьківщину їх народу, в Magna Hungaria, - Башкортостан. А в Паннонії зробити європейський заповідник дикої степової і лісостепової природи! Грета підтримає.
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19.02.2024 13:08 Ответить
Угорщина - союзник рабсіі . Швидко випарився із пам'яті 1956 рік . Необучаємі .
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19.02.2024 13:09 Ответить
Дурне і в Африці дурне. Хоча ні , не дурне-продажне.
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19.02.2024 13:15 Ответить
от мені цікаво, це наслідок перемовин надпотужного дєрьмачіла в ужгороді чи воно там просто узгодило позиції з угорськими підарасами?
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19.02.2024 13:18 Ответить
******* їздять на мацкву за інструкціями та кормом особисто.
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19.02.2024 13:27 Ответить
Узгодило, Оманськи договори виконують .
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19.02.2024 14:22 Ответить
26 країн має спільну думку, але вкотре дозволяють одній країні працювати всупереч спільному рішенню, навіть не намагаючись щось робити.
якщо ці слимаки не здатні нічого вдіяти з *********, то що вони здатні зробити з паРашею, коли вона прийде до них "у гості"?
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19.02.2024 13:26 Ответить
Як що? Скличуть засідання Європарламенту, утворять робочу комісію, проведуть дебати, знайдуть консенсус, приймуть резолюцію. Стільки всього можна зробити!
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19.02.2024 13:35 Ответить
Озброєний злочинець приставив пістолет до виска своєї жертви і поставив перед вибором: життя, або все наявне майно. Чи можна балачками переконати злочинця словами щоб він відмовився від своїх намірів?
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19.02.2024 13:34 Ответить
майно віддати в результаті таких мирних переговорів, віддати аж до трусів, а самому йти на казенні обладунки з кальсонами включно захоплювати інших заручників. Мад'яри розраховують, що в чергових заручникам вони не опиняться
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19.02.2024 13:58 Ответить
Він навіть не хоче знати, що таке переговори з терористом ******.
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19.02.2024 13:54 Ответить
Тварь. Пора уже прижимать венгерские меньшинства в Закарпатье, а то совсем мадьяры оборзели. Мир за счет терриитоий Украины? Начнем с мира на Закарпатье за счет введения института неграждан, как в Литве.
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19.02.2024 14:07 Ответить
Вы хотите прижимать граждан Украины, за то, что в Венгрии министр пророссийский? О_о ну-ну
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19.02.2024 14:13 Ответить
Да-да, там есть примерно такие же граждане Украины, как в ОРДЛО в 2014-м. А чем вам не нравится введение института неграждан? Я же не призываю их расстреливать, не так ли? А выучить язык и историю страны, в которой живут - вполне себе гуманное требование.
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19.02.2024 16:07 Ответить
Сийярто *****.
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19.02.2024 16:44 Ответить
Під час Другої світової війни Угорське королівство було членом держав Осі. Історія повторюється. Всі в ЄС сліпі до біса?
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19.02.2024 16:59 Ответить
Ну хай ЕС дасть повноваження цьому клоуну провести переговори з рашкою про МИР і Україна і всі українці повністю,я так думаю,підтримають цю ініціативу. Тільки є одне АЛЕ,территорію яку карлик хоче відхопити в України,хай забере в Угорщини,українці не будуть проти таких мирних угод.ВПЕРЕД!!!!!
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19.02.2024 18:54 Ответить
 
 