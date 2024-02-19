Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против введения очередного пакета санкций ЕС против РФ: Надо содействовать мирным переговорам

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто критикует планы ЕС ввести новый пакет санкций против РФ.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Война в Украине влечет за собой все большее кровопролитие, больше смертей и больше разрушений. Однако, к сожалению, в повестке дня нет никакого предложения, которое имеет целью создание мира. На самом деле - наоборот: еще раз подтверждается, что Европейский Союз, страдая от военного психоза, хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и общественным организациям, приняв очередной пакет санкций, в этот раз, по общему признанию, бессмысленный", - отметил министр.

По словам Сийярто, вторая годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину "должна стать поводом для того, чтобы побуждать к европейским решениям помочь содействовать прекращению огня и мирным переговорам".

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