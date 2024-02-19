Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против введения очередного пакета санкций ЕС против РФ: Надо содействовать мирным переговорам
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто критикует планы ЕС ввести новый пакет санкций против РФ.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Война в Украине влечет за собой все большее кровопролитие, больше смертей и больше разрушений. Однако, к сожалению, в повестке дня нет никакого предложения, которое имеет целью создание мира. На самом деле - наоборот: еще раз подтверждается, что Европейский Союз, страдая от военного психоза, хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и общественным организациям, приняв очередной пакет санкций, в этот раз, по общему признанию, бессмысленный", - отметил министр.
По словам Сийярто, вторая годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину "должна стать поводом для того, чтобы побуждать к европейским решениям помочь содействовать прекращению огня и мирным переговорам".
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)(уйло напало ,убило десятки тисяч людей,зруйнувало півУкраїни,половина населення емінрувалов чому наша провина?
Світ злетів з котушок.Аби хоча б морально наїхали всім миром на *****,і сіярто б оте у щілину забилося і не квакало.А то одні кордон блокують,інші їм підспівують.
Інколи навіть хочеться,щоб польщу трохи пдряпали.
ми не можемо перемогти такого ворога власноруч, а іншим це не потрібно! тож лишається або вбитися, або шукати варіанти співіснування
У мене, у мене є пропозиція! Переселити угорців на історичну батьківщину їх народу, в Magna Hungaria, - Башкортостан. А в Паннонії зробити європейський заповідник дикої степової і лісостепової природи! Грета підтримає.
якщо ці слимаки не здатні нічого вдіяти з *********, то що вони здатні зробити з паРашею, коли вона прийде до них "у гості"?