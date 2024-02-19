РФ может внезапно напасть на страны НАТО, мы не знаем, сколько времени у нас осталось, - Ландсбергис
Россия может осуществить внезапное нападение на страны НАТО. Запад не должен ждать "второго Перл-Харбора", необходимо защищаться вместе.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, сколько времени у нас осталось. Мы надеемся, что Россию могут остановить украинцы, далеко, за тысячи километров от Германии или Литвы. Но реальность такова, что Россия может мобилизовать еще 400 тысяч военных. Они производят новые танки и новое оружие. У нас очень агрессивный сосед, который намерен испытать НАТО. Мы должны подготовиться к этому", – сказал он.
По его словам, Запад не должен ждать "второго Перл-Харбора".
"Мы не можем ждать, пока каждая европейская страна будет фактически атакована Россией – на юге, севере, востоке и западе. Потому что у России есть такая возможность. Вся наша безопасность взаимосвязана – если Литва в опасности, то и другие части Европы также. Мы должны защищаться вместе", – подчеркнул Ландсбергис.
Министр иностранных дел Литвы призвал к дальнейшей военной помощи Запада Украине, которая подверглась нападению со стороны России, и, в частности, к поставке Германией крылатых ракет большой дальности Taurus.
"Украина нуждается в Taurus по стратегическим причинам, чтобы получить преимущество над Россией. Так, у Германии есть невероятное оборудование, которое она могла бы предоставить Украине", – добавил он.
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і його агенти це розносять
нате агент - щоб приховатися
паступай на генерала в мореходку
Трамп сказав --йдіть ви на****.то аж Шольц полетів до Байдена.
на другому році війни,аж тепер побачили,що ніякого союзу немає.
Навіть без білорусі кацапи можуть атакувати Країни Балтії з двох боків.
За участі білорусі - з трьох боків. Розрізати на частини.
Поки ***** застряг тут , Європа може почуватись відносно безпечно . Але перемога *****стану в Україні , розв'яже йому руки . Тоді може статися - все що завгодно .
Заходу вже давно час вже роздуплятися , і запускати свій ВПК на повну потужність .
Коли на кордонах НАТО з балалайнею стоятимуть тисячі танків і Хаймарсів ( умовно ) , це остудить їхні гарячі голови .