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НАТО (8642) россия (93015) Габриэлюс Ландсбергис (154)

РФ может внезапно напасть на страны НАТО, мы не знаем, сколько времени у нас осталось, - Ландсбергис

ландсбергіс

Россия может осуществить внезапное нападение на страны НАТО. Запад не должен ждать "второго Перл-Харбора", необходимо защищаться вместе.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, сколько времени у нас осталось. Мы надеемся, что Россию могут остановить украинцы, далеко, за тысячи километров от Германии или Литвы. Но реальность такова, что Россия может мобилизовать еще 400 тысяч военных. Они производят новые танки и новое оружие. У нас очень агрессивный сосед, который намерен испытать НАТО. Мы должны подготовиться к этому", – сказал он.

По его словам, Запад не должен ждать "второго Перл-Харбора".

"Мы не можем ждать, пока каждая европейская страна будет фактически атакована Россией – на юге, севере, востоке и западе. Потому что у России есть такая возможность. Вся наша безопасность взаимосвязана – если Литва в опасности, то и другие части Европы также. Мы должны защищаться вместе", – подчеркнул Ландсбергис.

Читайте также: Члены НАТО говорят об очень вероятном нападении России на одного из них, - Bloomberg о конференции безопасности в Мюнхене

Министр иностранных дел Литвы призвал к дальнейшей военной помощи Запада Украине, которая подверглась нападению со стороны России, и, в частности, к поставке Германией крылатых ракет большой дальности Taurus.

"Украина нуждается в Taurus по стратегическим причинам, чтобы получить преимущество над Россией. Так, у Германии есть невероятное оборудование, которое она могла бы предоставить Украине", – добавил он.
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Топ комментарии
+6
Не треба так безапеляційно говорити про "непереможний НАТО", який також показував силу в основному лише на слабших. Якби кацапи вдарили не по Україні, а по країнах Балтії, то останні скоріше за все були б приречені, враховуючи патологічний страх Заходу перед іржавою, кацапською ядеркою.
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19.02.2024 13:06
+5
Може б і не напав,але ж просять...
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19.02.2024 12:53
+3
Виробництво нарощувати треба.
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19.02.2024 13:17
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Може б і не напав,але ж просять...
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19.02.2024 12:53 Ответить
іпсо пуцла - нападу на нато - тому бережіть снаряди і не давайте Україні
і його агенти це розносять
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19.02.2024 12:53 Ответить
Ландсбергіс агент пуйла? Бачу що у тебе немає ума
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19.02.2024 13:28 Ответить
в цьому житті все може бути
нате агент - щоб приховатися
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19.02.2024 13:38 Ответить
И пусть нападут история Германии и война на 2 и больше фронтов лишь ускорит распад России
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19.02.2024 12:55 Ответить
нападут в обход Украины
паступай на генерала в мореходку
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19.02.2024 13:14 Ответить
Поэтому и военная помощь немного проставлена. Чем должен кацапы будут атаковать нас, тем дольше країни НАТО будут в спокойствии.
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19.02.2024 12:56 Ответить
.ля, як це у них в головах вміщується- типу, одна расєя воює в Україні, а є ще друга, в якої ще є й танки, і усе інше- в достатніх кількістях для нападу? Крч, це росіянська, нав'язуєма всім, пурга про "анало говнєт" і "вєлічіє".
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19.02.2024 12:58 Ответить
Хай що завгодно каже, аби ситі бюргери почали таки ворушитись і підтягувати паски.
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19.02.2024 12:59 Ответить
в тому й проблема - після таких заяв ситі бюргери ще більше ховають снаряди прозапас
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19.02.2024 13:15 Ответить
Виробництво нарощувати треба.
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19.02.2024 13:17 Ответить
одне другому не заважає
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19.02.2024 13:39 Ответить
Не нападуть кацапи, не бійдеся. Вони нападають тільки на слабеньких. НАТО їм не по зубах, вони можуть тільки з кущів гавкати і погрожувати.
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19.02.2024 13:01 Ответить
Не треба так безапеляційно говорити про "непереможний НАТО", який також показував силу в основному лише на слабших. Якби кацапи вдарили не по Україні, а по країнах Балтії, то останні скоріше за все були б приречені, враховуючи патологічний страх Заходу перед іржавою, кацапською ядеркою.
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19.02.2024 13:06 Ответить
100 відсотково..НАТО картонне..Ми чудово бачимо,що з себе предствляє НАТО,без США.
Трамп сказав --йдіть ви на****.то аж Шольц полетів до Байдена.
на другому році війни,аж тепер побачили,що ніякого союзу немає.
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19.02.2024 13:27 Ответить
sami nepopuiarni politik Litve s minusovim reitingom eto imeno on.Vnuk deda Lansbergisa i vsio,jesli ne tot ego politike by nebylo
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19.02.2024 13:06 Ответить
Вроде Науседа тоже об угрозе кацапов предупреждал неоднократно . Он в Литве наверняка то популярный .
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19.02.2024 13:27 Ответить
Nauseda prezident.no on kto,zena konecno ego izvesna privatimi det sadami skolami izza protekciji.Ego zena tam rulit,a ne on
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19.02.2024 13:39 Ответить
Vot etogo Lansbergisa partija vygrala vybori,ix tut bolsinstvo.Kto mesajet emu armiju delat luce uze 3 goda prosli?Imeje sami bolsoj biudzet,zdelali kazarmi dlia vojenix 5 stuk odna 70mln evro.Ecio mozet 5 budet delat kazarm,potomu sto te kompaniji potom budet sponsorami na vyborax.Eto kak asfalt vlozit,soldat stob uvelicivat netu deneg,a vot dlia kazarm jest i eto on vinovat i ego partija
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19.02.2024 15:51 Ответить
Та ні(ви ж так допомагаєте Україні,що це практично виключено(А які дієві санкції,аж економіка москалів не витримує(А як вже газ та нафту некупляєте-це ж просто ембарго якесь(А як розповідаєте про готовність свого військовопромислового((А як цілеспрямовано заморожені активи використовуєте(Що москплі на щлсь наважаться ?(Вони що остаточно дурні?((
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19.02.2024 13:09 Ответить
Надо не ждать нападения параши (она нападёт по-любому), а полностью уничтожить её превентивными массированными термоядерными ударами. Иначе погибнут миллиарды людей на Земле.
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19.02.2024 13:10 Ответить
Часу залишилось,щоб вчасно поміняти памперси
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19.02.2024 13:23 Ответить
Подивився карту Північної Європи.
Навіть без білорусі кацапи можуть атакувати Країни Балтії з двох боків.

За участі білорусі - з трьох боків. Розрізати на частини.
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19.02.2024 13:35 Ответить
Найкращий захист від нападу русні - завалити своєю зброєю Україну .
Поки ***** застряг тут , Європа може почуватись відносно безпечно . Але перемога *****стану в Україні , розв'яже йому руки . Тоді може статися - все що завгодно .
Заходу вже давно час вже роздуплятися , і запускати свій ВПК на повну потужність .
Коли на кордонах НАТО з балалайнею стоятимуть тисячі танків і Хаймарсів ( умовно ) , це остудить їхні гарячі голови .
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19.02.2024 14:02 Ответить
Чтобы напасть на противника нужно иметь троекратное преимущество в живой силе и технике...маршал Шапошников.. книга Мозг армии..Воениздат . 1940 год...
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19.02.2024 14:24 Ответить
печальный опыт Украины мало чему их учит....
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19.02.2024 16:50 Ответить
 
 