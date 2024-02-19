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беспилотник (3151) Греция (718) Кипр (230) Украина (44299) Франция (3353)

Греция, Кипр и Франция блокируют финансирование поставок Bayraktar и артснарядов для Украины

байрактар,bayraktar,tb3

Три страны заблокировали финансирование поставок для Украины беспилотников Bayraktar и артиллерийских снарядов турецкого производства, которые должны были закупаться за европейские средства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Kathimerini.

"В ходе заседания Комитета по вопросам политики и безопасности Европейского Союза в начале прошлой недели три страны заявили о своей оппозиции, наложив вето на предложение, которое, казалось, получило поддержку большинства государств-членов", - информирует издание.

Журналисты Kathimerini со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе отмечают, что постоянные представительства Греции и Кипра в ЕС некоторое время имели признаки готовящегося большого заказа со стороны Турции, который будет финансироваться за средства ЕС, предназначенные для экстренных нужд Украины.

"Когда это действительно подтвердилось, постоянные представители Греции, Кипра и Франции быстро отреагировали, заблокировав процедуру", – отмечает издание.

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Топ комментарии
+14
велика дяка..., кругом одні тільки друзі...
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19.02.2024 13:39
+11
Скільки тобі рочків? Ти не знаєш, що у кожної країни власні уявлення про загрози? Греції і Кіпру на першому місці- загроза із боку Туреччини. Туреччина вже оголосила шельф Кіпру- зоною власних еконрмічних інтересів, вони готуються до взаємного військового конфлікту.
А в Україні є кошти, щоб закуповувати Бар'яктари, тим більше, що зараз це не критичне озброєння. Україні достатньо скоротити видатки на утримання лиш Зеленьського, лиш наполовину -і можна купувати Барь'яктари.
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19.02.2024 13:48
+9
Нехай краще порахують, скільки коштуватиме пряме зіткнення НАТО з росією та її посіпаками.
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19.02.2024 13:37
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Правила форума Совет форумчан
І сам не гам...
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19.02.2024 13:37 Ответить
Нехай краще порахують, скільки коштуватиме пряме зіткнення НАТО з росією та її посіпаками.
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19.02.2024 13:37 Ответить
так вони ж думають відсидітись,..думають )(уйло на Україні зупиниться.
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19.02.2024 13:42 Ответить
Вже непоодинокі заяви на публіку звучать, що не зупиниться, навпаки.
Таких заяв має бути більше і більше. Це формує правильну суспільну думку, з якої потім виходять результати виборів і співвідношення згодних/незгодних з непопулярними кроками уряду, спрямованими на оборону.
Настав час політикам перетворитись з обслуги бізнесу на власне політиків.
Тому що русня думає саме геополітичними категоріями, тому переграє тих, хто тупо ганяється за зайвим баксом.
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19.02.2024 13:48 Ответить
Скільки тобі рочків? Ти не знаєш, що у кожної країни власні уявлення про загрози? Греції і Кіпру на першому місці- загроза із боку Туреччини. Туреччина вже оголосила шельф Кіпру- зоною власних еконрмічних інтересів, вони готуються до взаємного військового конфлікту.
А в Україні є кошти, щоб закуповувати Бар'яктари, тим більше, що зараз це не критичне озброєння. Україні достатньо скоротити видатки на утримання лиш Зеленьського, лиш наполовину -і можна купувати Барь'яктари.
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19.02.2024 13:48 Ответить
Франція чому блокує? Теж є територіальна суперечка?
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19.02.2024 13:49 Ответить
Ти бажаєш, щоби я тобі, здровому дядьку, який у у кожній новині відмічається як затичка у діжці, прочитав політінформацію?
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19.02.2024 13:52 Ответить
За бажанням. Якщо щось цікаве, то прочитаю.
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19.02.2024 13:54 Ответить
Яка тобі корись від " прочитаю"? Ти ж через годину- табула раса.
На цензорі, де ти безвилазно коментуєш, десятки разі проходили повідомлення, що Франція категорично проти фінансувати коштами ЄС закупівлі озброєння для України за межами ЄС.
Тільки запиши це десь на папірець, на холодильник повісь.
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19.02.2024 13:59 Ответить
Причина яка? Тільки втрачені вигоди?
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19.02.2024 14:00 Ответить
.
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19.02.2024 15:04 Ответить
французи історично не ладять із Туреччиною. Мабуть, основна ворожість - геноцид вірмен на початку 20 століття. Конфлікт Азербайджану та Вірменії (де Туреччина підтримує перших). Є й другорядні чинники - фінансові. Але це вдруге.
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19.02.2024 18:41 Ответить
От і пішли "вскриватися" старі образи.
В тому числі на це розразунок гебні: щоб всі посварились через колишні образи.
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20.02.2024 09:05 Ответить
велика дяка..., кругом одні тільки друзі...
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19.02.2024 13:39 Ответить
Ой зрадонька кругом люди, ой немаааа грошеей..
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19.02.2024 19:26 Ответить
Значить нужно искать недостатки в себе, а не в окружающих)) Никто хамство и дикость терпеть не будет,)
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20.02.2024 01:46 Ответить
Не бажають фінансувати ВПК Турції, яка окупувала частину Кіпру, який був Грецьким.
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19.02.2024 13:39 Ответить
Ну Греція і Кіпр зрозуміло чому. А от Франція тут до чого???
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19.02.2024 13:39 Ответить
а у Франції чомусь принципова позиція, що гроші на артснаряди для України повинні витрачатися лише всередині ЄС.
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19.02.2024 13:41 Ответить
Ага, і при цьому вони їх виробляти у великій кількості все одно не можуть. От уже ідіоти...
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19.02.2024 13:44 Ответить
Идиоты те, кто на пост Президента в воюющей стране выбрал шоумена, идиоты те, кто вместо того, чтобы вооружать и готовить армию распилил 600 лярдов на дороги и даже сейчас, во время войны продолжают тратить деньги на брусчаску, новые таблички и т.д. при этом бегая по всему миру с протянутой ручкой.
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21.02.2024 07:34 Ответить
А між ними та турками перібігли коти з приводу визнання геноциду вірмен у Першу світову війну.
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19.02.2024 13:42 Ответить
А-а-а... Ну так. Вони ж вірмен підтримували завжди...
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19.02.2024 13:45 Ответить
Франція хоче їх направити в свої заводи. Вони так завжди робили
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19.02.2024 21:20 Ответить
проблема в ОПі із туалетною бумагою буде також вирішена, попутно....
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19.02.2024 13:42 Ответить
в тому кублі сраколизів туалетний папір сама непотрібна річ
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19.02.2024 14:04 Ответить
причина блокування в країні, з якої збиралися купувати. Туреччина стає все більш токсичною, ердоган впевнено йде до диктатури.
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19.02.2024 13:39 Ответить
Ердоган більше демократичний ніж Зеленський !
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19.02.2024 13:47 Ответить
Османам грошей не дамо. Греки про свої обіди згадали, а жабоїди мстяться за свого друга Асада та хачиків.
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19.02.2024 13:43 Ответить
И ето при том что Турция член НАТО. Куда катится етот мир в котором каждый за себя и за свой карман. На етом фоне смешно что кто то подписывает какие то гарантии безопасности и вступает в какие то союзы
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19.02.2024 13:43 Ответить
Вони мають рацію. Турція Ердогана - це ще не НАТО
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19.02.2024 13:46 Ответить
Ну Ердоган завтра продаст оружие и байрактары рашистам
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19.02.2024 13:47 Ответить
Ердоган, звичайно, трохи токсичний, але згадаймо II світову: хіба Сталін був менш токсичний за Ердогана? Але, врешті, керуючись почуттям самозбереження, союзники, все-таки, підтримали сталінський СССР в його боротьбі з Гітлером. Коли у греків, кіпріотів і французів включиться здоровий глузд половини України вже не буде.
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19.02.2024 13:49 Ответить
Я геть не впевнений що це було вірне рішення, американцям вже за кілька років довелось воювати в Кореї із цими "союзниками".
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19.02.2024 14:06 Ответить
Так, звичайно, на першому місці у Заходу економіка.
Самі тільки в стадії розкачки по виготовленню зброї, але місце "застовбити" за собою хочуть вже зараз. І до дупи та Україна.
Одна дія важить більше ніж мільйони слів...
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19.02.2024 13:53 Ответить
було б дивно, якби греки погодилися фінансувати щось у туреччині (з відомих історичних причин), а французи через вірмен. турки можуть бути "друзями" лише для тупої, без історичної пам'яті, зеленої плісняви.
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19.02.2024 13:56 Ответить
Та нашо нам ті Байрактари і снаряди,коли у нас є занепокоєння! До того ж ще й глибоке!
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19.02.2024 13:59 Ответить
Зенепокоєння та дороги
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19.02.2024 14:08 Ответить
Марафон: "Володимир Зеленський підсписав історичну безепекову умову з Францією" Історичніше вже немає куди.
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19.02.2024 14:04 Ответить
А Зеля з Макроном наче перетерли допомогу від французів -- не проишло и два дні і шо вже одні деклараціі
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19.02.2024 14:04 Ответить
Байрактар сегодня просто цацка...в Украине есть покруче ..чем этот хлам ..
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19.02.2024 14:28 Ответить
и французы обещали поставки новейших дронов
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19.02.2024 14:35 Ответить
свои некуда девать
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19.02.2024 14:34 Ответить
ничего личного - конкуренция
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19.02.2024 14:36 Ответить
Але ж вони не забороняють МО України закупити напряму снаряди в Турції,якісь кошти в держави є,чи тільки воювати за халяву.
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19.02.2024 14:39 Ответить
У греків мабуть війсковий настрій закінчівся десь до нашої ери. Французськи війскові здали свою державу фюреру практично без бою, сіли на пароходи і попливли в Африку, а після кривавої війни ім дали право сісти поряд переможців. Так от і залишилось у них одне занепокояння на всіх...Пустими балачками та дурнуватими заборонами можуть нас підвести під монастир. Біда, але іншіх союзників у нас нема.
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19.02.2024 14:44 Ответить
Ой якіж всі довкола погані, тільки МО України невідомо що 2 роки робить. Я вже не кажу про могутній УкрОборонПром.!
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20.02.2024 00:15 Ответить
 
 