Греция, Кипр и Франция блокируют финансирование поставок Bayraktar и артснарядов для Украины
Три страны заблокировали финансирование поставок для Украины беспилотников Bayraktar и артиллерийских снарядов турецкого производства, которые должны были закупаться за европейские средства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Kathimerini.
"В ходе заседания Комитета по вопросам политики и безопасности Европейского Союза в начале прошлой недели три страны заявили о своей оппозиции, наложив вето на предложение, которое, казалось, получило поддержку большинства государств-членов", - информирует издание.
Журналисты Kathimerini со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе отмечают, что постоянные представительства Греции и Кипра в ЕС некоторое время имели признаки готовящегося большого заказа со стороны Турции, который будет финансироваться за средства ЕС, предназначенные для экстренных нужд Украины.
"Когда это действительно подтвердилось, постоянные представители Греции, Кипра и Франции быстро отреагировали, заблокировав процедуру", – отмечает издание.
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Таких заяв має бути більше і більше. Це формує правильну суспільну думку, з якої потім виходять результати виборів і співвідношення згодних/незгодних з непопулярними кроками уряду, спрямованими на оборону.
Настав час політикам перетворитись з обслуги бізнесу на власне політиків.
Тому що русня думає саме геополітичними категоріями, тому переграє тих, хто тупо ганяється за зайвим баксом.
А в Україні є кошти, щоб закуповувати Бар'яктари, тим більше, що зараз це не критичне озброєння. Україні достатньо скоротити видатки на утримання лиш Зеленьського, лиш наполовину -і можна купувати Барь'яктари.
На цензорі, де ти безвилазно коментуєш, десятки разі проходили повідомлення, що Франція категорично проти фінансувати коштами ЄС закупівлі озброєння для України за межами ЄС.
Тільки запиши це десь на папірець, на холодильник повісь.
В тому числі на це розразунок гебні: щоб всі посварились через колишні образи.
Самі тільки в стадії розкачки по виготовленню зброї, але місце "застовбити" за собою хочуть вже зараз. І до дупи та Україна.
Одна дія важить більше ніж мільйони слів...