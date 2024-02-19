Нужно закрыть европейский рынок для украинской агропродукции, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить допуск украинской агропродукции на европейский рынок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Magyar Nemzet и говорится в видеосообщении руководящей венгерской партии "Фидес".
"Проблема европейских фермеров состоит в том, что Брюссель принимает правила, которые делают производство для них все дороже", - подчеркнул Орбан в видеоролике.
Он также указал, что в Венгрии тоже действуют такие правила, но при этом ЕС позволяет ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.
"Это значит, что украинская сельхозпродукция не должна быть допущена на европейский рынок", – подчеркнул Орбан.
По его словам, фермеров никто не слушает, они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, которые принимают решения в Брюсселе, как небо - от земли.
"Это невозможно. Правила нужно менять", – заявил премьер Венгрии.
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це нормально
новачок - лише у путіна є
Поляків догонят-перегонять по цінах мьяса-молока 😂👍
Вчіться у їх Оніщєнко: якщо треба, то і петрушка - наркотик.
Орбанн знає , що може бикувати тільки в ЄС - дружити з кацапами він хоче на відстані , бо розуміє - вступивши в СРСР він , одразу , стане кацапам не потрібен і його одразу приберуть
Ну і щоб не похєрити наш шлях в ЄС, прописати цю заборону до часу впровадження українськими фермерами європейських екологічних стандартів.
Заодно побачили б реальні мотиви блокування пунктів пропуску.
Хто слухає німецьких воркоголиків , коли приймали греческих любителів довічної фієсти . Євросоюз він тому й є союзом , що там можуть бути присутніми й високорозвинуті країни й меньш ...
хелуй кремліаський 🤬
Ми торгуємо по тих правилах які встановило для України керівництво ЄС ,, ми хіба порушуємо хоч одне з його правил .??? До чого тут Україна взагалі ? Розбирайтесь з цим в середині ЄС .