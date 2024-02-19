Нужно закрыть европейский рынок для украинской агропродукции, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить допуск украинской агропродукции на европейский рынок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Magyar Nemzet и говорится в видеосообщении руководящей венгерской партии "Фидес".

"Проблема европейских фермеров состоит в том, что Брюссель принимает правила, которые делают производство для них все дороже", - подчеркнул Орбан в видеоролике.

Он также указал, что в Венгрии тоже действуют такие правила, но при этом ЕС позволяет ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.

"Это значит, что украинская сельхозпродукция не должна быть допущена на европейский рынок", – подчеркнул Орбан.

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​По его словам, фермеров никто не слушает, они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, которые принимают решения в Брюсселе, как небо - от земли.

"Это невозможно. Правила нужно менять", – заявил премьер Венгрии.