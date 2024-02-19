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бойкот (244) Венгрия (1836) Виктор Орбан (426)

Нужно закрыть европейский рынок для украинской агропродукции, - Орбан

орбан,угорщина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить допуск украинской агропродукции на европейский рынок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Magyar Nemzet и говорится в видеосообщении руководящей венгерской партии "Фидес".

"Проблема европейских фермеров состоит в том, что Брюссель принимает правила, которые делают производство для них все дороже", - подчеркнул Орбан в видеоролике.

Он также указал, что в Венгрии тоже действуют такие правила, но при этом ЕС позволяет ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.

"Это значит, что украинская сельхозпродукция не должна быть допущена на европейский рынок", – подчеркнул Орбан.

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​По его словам, фермеров никто не слушает, они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, которые принимают решения в Брюсселе, как небо - от земли.

"Это невозможно. Правила нужно менять", – заявил премьер Венгрии.
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Топ комментарии
+34
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19.02.2024 14:07
+22
Треба тебе відправити на Урал - до родичів ханти та мансі.
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19.02.2024 14:10
+18
На мою думку, як що господарство постійно потребуе дотацій та фінансових вливань то мабудь не сусід в цьому винен а господарь.
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19.02.2024 14:11
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19.02.2024 14:07 Ответить
Царевна-лягушка путина)
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19.02.2024 14:21 Ответить
поясню для тупых 73% которые кричат ЕС ЕС а на.. нам той ЕС поймите основа Украины это ПРОДОВОЛЬСТВИЕ РЫНОК АГРАРИЯ ЭТО сейчас маланская тупая шобла распродает землю а с зерновыми караванами выяснилось что 10-15 суток невыхода 10 судов с портов Украины с зерном и вместо 15 млн умирает от голода сразу рост до 30 млн. умрет от голода и никакие бомбы и ракеты не нужны чтобы выкашивало такими темпами население планеты ЕС испугались того что УКРАИНА реально себе вырастит и переработает и потребит всю Европу покроет и Азия с Африкой и Индокитаем с голодухи не помрут...
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19.02.2024 14:45 Ответить
корба так каже поки не вип'є кави
це нормально
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19.02.2024 14:23 Ответить
Йому треба кави з новачком...
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19.02.2024 14:38 Ответить
це нереально
новачок - лише у путіна є
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19.02.2024 14:52 Ответить
Хм... Ну тоді з мишячком...
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19.02.2024 14:55 Ответить
запустите одну фпвху по єтому черту уже,хотя 50 млрд есть,похер на эту карликовую страну без армии и економики
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19.02.2024 14:09 Ответить
Та он еще насрет, за ним не заржавеет
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19.02.2024 14:34 Ответить
Мабуть це відповідь Європи голосом Орбана
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19.02.2024 14:09 Ответить
Треба тебе відправити на Урал - до родичів ханти та мансі.
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19.02.2024 14:10 Ответить
На ісконно руцкіє зємлі - 2 м глибини.
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19.02.2024 15:47 Ответить
це йому китайці підказали?
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19.02.2024 14:10 Ответить
Вообще то Орбан пришел к власти под видом русофоба. Теперь же он перекрасился и стал таким себе Януковощем в Венгрии. Не думаю что все венгры поддерживают стремления сегодняшней венгерской власти к склещиванию с кремлевским режимом. Просто в Венгрии работает сильная кремлевская пропаганда и промывка мозгов так как у нас до 2014 года. Нужно простым венграм обяснять куда их ведет ихняя власть и как скоро в Будапеште появятся росийские танки если они не скинут своего диктатора.
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19.02.2024 14:35 Ответить
ну...****...тварюка...байстрюк путинский
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19.02.2024 14:10 Ответить
На мою думку, як що господарство постійно потребуе дотацій та фінансових вливань то мабудь не сусід в цьому винен а господарь.
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19.02.2024 14:11 Ответить
Дайошь високі ціни на харчі в мудярщині !

Поляків догонят-перегонять по цінах мьяса-молока 😂👍
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19.02.2024 14:14 Ответить
А шо ж ти такий непостоянний, - єслі з расіюшка так треба пірігавори, а з Україною так одразу заборонити?
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19.02.2024 14:12 Ответить
Просто піішов на йух.
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19.02.2024 14:12 Ответить
а підписана угода ще Порошенком про Асоціацію з Євросоюзом вже втратила чинність?
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19.02.2024 14:12 Ответить
Це - раз! +. А по-друге - з "інших" країн (чит.кацапії) можна? Курви кончені - зерно з кацапії продовжує рухатись у ЄС, чи не так?
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19.02.2024 14:17 Ответить
Вона виявилась таким самим нікчемним папірцем, як і будапештська писулька. Які виконувати зобов"язана, чомусь, лише Україна. Іншим підписантам на неї начхати.
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19.02.2024 14:31 Ответить
Це про «гарантії безпеки», котрі ні до чого не зобовʼязують і тому їх так радо підписують лідери країн партнерів?
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19.02.2024 15:23 Ответить
І то такі ж самі беглузді папірці.
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19.02.2024 15:27 Ответить
дЄрмак і Кулібін хорошо з"їздили в Ужгород - все по плану!
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19.02.2024 14:14 Ответить
Не удивлен. Давно уже говорили, что это наше вступление в ЕС, это липовая и подписанная ассоциация просто мыльный пузырь.
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19.02.2024 14:17 Ответить
Треба кращэ Орбану закрити його пельку!
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19.02.2024 14:18 Ответить
І запечатати смолою до самого "дна".
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19.02.2024 17:44 Ответить
Я скажу одну крамольную вещь, может стоит поменять Крым и Донбасс на Венгрию и Словакию, ну и польскую Холмшину конечно же? Пусть бы и венгров москали забрали бы себе Сибирь от снега очищать.
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19.02.2024 14:18 Ответить
Російська ніяк не заважає і відповідає всім правилам.
Вчіться у їх Оніщєнко: якщо треба, то і петрушка - наркотик.
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19.02.2024 14:19 Ответить
Ukraine idiot vojna,a etot durak neponimajet?Davaj zakrojem vengerskije produkti v ES izza togo sto oni desevle drugix.70 procentov vengri prodajut ES stranam svojej produkciji
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19.02.2024 14:19 Ответить
Ето не его война Он куплен русофюрером по самие гланди . Кстати , во второй мировой войне , мадьярские солдати били хуже чем фашисти
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19.02.2024 14:37 Ответить
Ja naznaju,no xuze ruskix Litve nebylo.Nemeckije soldati imeli uvazenije xotia takze byli okupantami,no sravnivat nemcev i ruskix prestuplenije Litve ja bi nesmog.Nemci tak ubyvali komunistov i jevrejev,no stob mirnix litovcev ubyvali,ili detej gde pokazavyvali ruskije filmax ja nevydel.A vot ruskije ubyvali vsex detej i tak daleje Litve eto fakt
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19.02.2024 14:45 Ответить
А эти в Брюсселе, которые заварили кашу, почему прячутся столько месяцев.
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19.02.2024 14:20 Ответить
Ах ти гнида вшива. Дотаційне по самі помідори, европейські лідери мають заткнути пельку *************, або збирати манатки і цакінчуваии цей цирк з демократією, як нежиттєздатним проектом
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19.02.2024 14:21 Ответить
Вже всім ясно, що Україну зливають пуйлу?!
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19.02.2024 14:24 Ответить
Da net.Litve ja vizu magazinax produkciju iz Ukraini raznogo.ona poxoze ceni cem skazem nasi.pokupatel vyberet.tak dolzno bit.Statistika pokazyvajet sto bolsinstvo vybyrajet svojiu produkciju.Jest strani kak Japonija ili Vetnam im netu raznici,no tak kak i Ukraine berut to sto znajet
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19.02.2024 14:30 Ответить
Skazem polskoje moloko ona v magazinax u nas primerno 30%% desvle,no eto ne znacit sto ego pokupajet,bolsinstvo svojio kupit iz tex sto izvesni.Pust budet liudi vybyrajet?Poliaki i vengri dumjaet tolko pro svojio,a drugix nedumajet.Iiot vojna nado ponimat eto
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19.02.2024 14:38 Ответить
Ну что жители закарпатья, вы до сих пор считаете что Венгрия хочет вашего благополучия и чтобы вы были в Европе? Выход с ЕС и НАТО и вступление в ссср останавливает Орбана только потому что у Венгрии еще нет общей границы с рашкой.
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19.02.2024 14:29 Ответить
Маячня .
Орбанн знає , що може бикувати тільки в ЄС - дружити з кацапами він хоче на відстані , бо розуміє - вступивши в СРСР він , одразу , стане кацапам не потрібен і його одразу приберуть
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19.02.2024 14:53 Ответить
Якщо так подумати, то хай би забороняли імпорт українського зерна в ЄС. Морський шлях вже працює надійно і дозволяє нам повертатися на неєвропейські ринки. Звісно, маржа наших експортерів впаде, бідні зернотрейдери якось переживуть. В ЄС виростуть ціни на хліб, ну і нічого.
Ну і щоб не похєрити наш шлях в ЄС, прописати цю заборону до часу впровадження українськими фермерами європейських екологічних стандартів.

Заодно побачили б реальні мотиви блокування пунктів пропуску.
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19.02.2024 14:30 Ответить
А може перекриємо їм поставку нафти з кацапстану через Україну . . Нехай собі танкерами , через мадярське море ( озеро Балатон ) привозять . Кацапстан накупив танкерів , поможе для них .
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19.02.2024 14:31 Ответить
А хто в 2000 році слухав французьких чи бельгійських фермерів , коли приймали угорщину чи Польшу ?
Хто слухає німецьких воркоголиків , коли приймали греческих любителів довічної фієсти . Євросоюз він тому й є союзом , що там можуть бути присутніми й високорозвинуті країни й меньш ...
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19.02.2024 14:32 Ответить
Не знаю, мне пофиг на агрохолдинги, а фермеров у нас нету.
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19.02.2024 14:33 Ответить
бажаю тобі вдавитись шматком українського хліба !
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20.02.2024 00:46 Ответить
Представитель агрокомплекса?
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20.02.2024 10:14 Ответить
так , той хто для тебе сіє хліб .
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20.02.2024 16:38 Ответить
Не зрозуміло, чому так накинулись саме на Орбана. Він тільки язиком ляпає. Кордони угорці, начебто, не блокують.
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19.02.2024 14:35 Ответить
Саме створення ЄС було неочевидно багатьом громадяна , особливо дуже були незадоволенні як раз не угорці , а німці й норвежці , бо в їх країнах рівень життя на той момент був висших за рівень життя угорців раз 20 . Та ж німетчинна вже двічи вибачила грекам їх борги в розмірі 50 млрд. Які нахер фермири -- тоді постраджав від наслідків об"єднання кожний перший бюргер !
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19.02.2024 14:36 Ответить
Коли вже Україна закриє мадярам кацапський газ , що і НАВІТЬ ЗАРАЗ транспортується нашою територією ...?!
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19.02.2024 14:39 Ответить
Орбан йо@ний , потрібно закрити тобі рота назавжди ,
хелуй кремліаський 🤬
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19.02.2024 14:40 Ответить
Коли вже цьому чорту почнуть давати відповідь ,хтось знає що російська нафта і газ в Угощину транспортуєтся через територію України, більшість країн ЄС відмовились від російських вуглеводнів крім Угорщини ,Словачини і Австрії чомусь МЗС мовчить.
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19.02.2024 14:41 Ответить
Тобто російсько-фашистська агропродукція нехай їде, а українська ніт?!?!🤬
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19.02.2024 14:41 Ответить
Тепер спитайте його про кацапську або китайську агропродукцію.
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19.02.2024 14:44 Ответить
В ЕС ПОВНО китайського дешевого меду із усякого лайна. А український добрий мед супермаркетам дорого. Зате скупляють всякі залишки від меду в Україні і мішають їх з китайським медом. Жах
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19.02.2024 17:00 Ответить
Тобі треба закрити твій смердючий писок, сосалка **********. І краще - назавжди.
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19.02.2024 14:45 Ответить
відключить вже цигану нафтопровід
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19.02.2024 15:06 Ответить
Орбан! Родіна Югра зовйот!
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19.02.2024 15:21 Ответить
Починайте думати над харошим орбаном!
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19.02.2024 15:32 Ответить
Так їдь у Брюссель , вимагай зміни правил торгівлі для України - у Єврокомісії . На біса блокувати наш кордон , ідіот .?
Ми торгуємо по тих правилах які встановило для України керівництво ЄС ,, ми хіба порушуємо хоч одне з його правил .??? До чого тут Україна взагалі ? Розбирайтесь з цим в середині ЄС .
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19.02.2024 15:34 Ответить
Цьому п"дору настав час скрутити штю
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19.02.2024 15:55 Ответить
Когда уже наконец закроют Орбана?! 🤬
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19.02.2024 15:57 Ответить
дЕрмак та Орбан агенти ФСБ працюють у турборежимі...
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19.02.2024 16:09 Ответить
ПідXолуйник Xy@ла
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19.02.2024 16:17 Ответить
EU is fucking blind for they still don't see that Hungary is just a proxy of russia and china.
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19.02.2024 16:33 Ответить
Ласковый телёнок двух маток сосёт
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19.02.2024 16:51 Ответить
Поправка - він смокче двох батьків. А також ковтає.
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19.02.2024 16:54 Ответить
Не совсем понял. А зачем их фермеры следуют неким стандартам, которые не обязательны? Или почему ЕС разрешает продавать нашу продукцию, которая не соответствует ЕС стандартам? Или все таки соответствует, но наши фермеры не так зажрались? Или у Венгерских фермеров на взятки уходит больше, чем у наших? Надо б определится. Если продукция не по стандартам, то нет вопросов. Если по стандартам, снижайте свою себестоимость. Ну может не стоит покупать новый трактор, когда в старом пепельница наполнилась.
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19.02.2024 16:38 Ответить
А не пора ли закрывать украинский рынок для венгерских компаний? У нас же с кацапо-********** товарами получилось, думаю с венгерскими проблем не будет - полностью вышвырнуть их с рынка.
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19.02.2024 17:24 Ответить
Треба тому уроду трубу з дешевою кацапською.нафтою перекртити і газ тоже
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19.02.2024 18:06 Ответить
 
 