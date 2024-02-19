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евромайдан (7835) преступления против Майдана (291) ГБР (2820)

Преступления против Майдана: ГБР передало в суд 117 обвинительных актов, включая и относительно всего экс-руководства Украины. ИНФОГРАФИКА

майдан,беркут

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили 239 подозрений, а в отношении 211 человек передали 117 обвинительных актов в суд за 4 года расследования "дел Майдана".

​Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из важных достижений стало завершение и передача в суд наибольшего "дела Майдана" в отношении тогдашнего руководства государства и руководителей правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Среди них: бывший президент Украины, экс-председатель СБУ и его первый заместитель, экс-министр внутренних дел и его заместитель, экс-министр обороны, экс-командующий внутренними войсками, экс-руководитель милиции столицы, его заместитель и руководитель полка "Беркут".

Справи Майдану

Также читайте: Евромайдановцев били и убивали украинские правоохранители под влиянием РФ, российских снайперов на Майдане не было, - Офис генпрокурора

Бывшие чиновники обвиняются в организации убийств 67 человек и причинении телесных повреждений 887 гражданам с 18 по 20 февраля 2014 года.

"Но работники ГБР продолжают работу, пока все причастные к преступлениям во время Евромайдана - до последнего исполнителя - не понесут заслуженное наказание. Как известно, для противодействия 841 тысяче активистов с ноября 2013-го по февраль 2014-го было привлечено 60 тысяч правоохранителей", - отмечают в ГБР.

В пресс-службе добавили, что с начала этого года по материалам ГБР в суд переданы обвинительные акты в отношении непосредственных убийц активистов Майдана, о подозрении сообщено знаковым фигурантам расследования.

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Топ комментарии
+6
а чому татаров не в тюрьмі
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19.02.2024 14:52
+5
А проти заступника Єрмака - Татарова теж розпочато карну справу? ЧИ ЕТА ДРУГОЄ ???
Нагадаємо: Заступник керівника офісу преЗЕдента Олег Татаров у розпал Революції Гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від Віктора Януковича за особистим поданням тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка - «за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі». На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.
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19.02.2024 14:43
+4
Татаров вже сидить, чи ні?

Бл,..., уточнив, ще сидить в своєму керівному кріслі в ОПі...
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19.02.2024 14:56
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Помічники і радники Захарченка попали в список?
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19.02.2024 14:11 Ответить
Це їх збирають на захист зеленого кодла, а очолить татаров, він має досвід з розгону майдани, але тепер люструвати будуть не сміттєвими баками, а мотузкою і бажано без мила, щоб помучилося падло
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19.02.2024 15:16 Ответить
До століття Майдану будуть перші результати ... може.
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19.02.2024 14:16 Ответить
Стадіон

- ЗЕ якщо найдуть моїх Свинарчуків: Реальність - Свинарчуки тягали запчастини до ППО а Резніков і Гринкевичі просто обкрадали армію

- як прийду побачете цінність доллара: Реальність з 28 до 38

- як прийду ви побачете на лаві підсутних тих хто влаштував Майдан: Реальність - вони у вищих органах влади, весь антимайдан

- нафіг кортежі у бідній країні: Реальність - штат Прехидента який по факту номінальна фігура роздутий як ніколи в історії

і тд і тд. Шо він горів в пеклі. Якщо коротко
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19.02.2024 14:40 Ответить
А проти заступника Єрмака - Татарова теж розпочато карну справу? ЧИ ЕТА ДРУГОЄ ???
Нагадаємо: Заступник керівника офісу преЗЕдента Олег Татаров у розпал Революції Гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від Віктора Януковича за особистим поданням тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка - «за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі». На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.
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19.02.2024 14:43 Ответить
а чому татаров не в тюрьмі
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19.02.2024 14:52 Ответить
Татаров вже сидить, чи ні?

Бл,..., уточнив, ще сидить в своєму керівному кріслі в ОПі...
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19.02.2024 14:56 Ответить
так...татарав ЩЕ сидить....
в Українського Народу на шиї....
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19.02.2024 15:15 Ответить
Зеленський+разумков+стефанчук+гончарук+шмигаль! Чому татаров, і досі, не сидить із своїми поплічниками на нарах?
Портнов з лукаш та клюєвими, сміються з вашої програми кривавої для Українців з 2019 року!
Співпадіння…
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19.02.2024 15:36 Ответить
 
 