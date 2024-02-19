Россия не имеет достаточных сил на северной границе, чтобы совершить повторное вторжение, - ГПСУ

По состоянию на данный момент у России нет достаточных сил для повторного вторжения с севера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"У России нет достаточных сил, чтобы совершить повторное вторжение. РФ вывела все свои подразделения из Беларуси, которые были на полигонах и новых заведено не было", - сказал он.

В то же время, Демченко отметил, что необходимо быть готовыми к развитию любых ситуаций. Спикер добавил, что на границе с РФ ситуация похожая.

"С той стороны РФ имеет определенное количество сил, это ориентировочно 19-20 тысяч военнослужащих. Но если брать всю протяженность границы с РФ, то силы, которые имеет враг на этом направлении, недостаточно для того, чтобы совершить полномасштабное вторжение", - сказал он.

По его словам, если РФ предпримет какие-то шаги, то они будут более тактичны.

"Кроме того, все действия, которые совершаются врагом на границе с Украиной, направлены в первую очередь на то, чтобы Украина держала необходимое количество своих подразделений и не перебрасывала их на более важные направления, где сейчас ведутся боевые действия", - подытожил Демченко.

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