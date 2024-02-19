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Новости Война
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Госпогранслужба (6140) россия (93015) Демченко Андрей (257)

Россия не имеет достаточных сил на северной границе, чтобы совершить повторное вторжение, - ГПСУ

кордон

По состоянию на данный момент у России нет достаточных сил для повторного вторжения с севера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"У России нет достаточных сил, чтобы совершить повторное вторжение. РФ вывела все свои подразделения из Беларуси, которые были на полигонах и новых заведено не было", - сказал он.

В то же время, Демченко отметил, что необходимо быть готовыми к развитию любых ситуаций. Спикер добавил, что на границе с РФ ситуация похожая.

"С той стороны РФ имеет определенное количество сил, это ориентировочно 19-20 тысяч военнослужащих. Но если брать всю протяженность границы с РФ, то силы, которые имеет враг на этом направлении, недостаточно для того, чтобы совершить полномасштабное вторжение", - сказал он.

По его словам, если РФ предпримет какие-то шаги, то они будут более тактичны.

"Кроме того, все действия, которые совершаются врагом на границе с Украиной, направлены в первую очередь на то, чтобы Украина держала необходимое количество своих подразделений и не перебрасывала их на более важные направления, где сейчас ведутся боевые действия", - подытожил Демченко.

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Топ комментарии
+15
Таке саме казали про Бахмут та Авдіївку. Скоти брехливі
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19.02.2024 15:57
+14
ага... чули ми вже про шашлики в травні!
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19.02.2024 15:51
+10
Ага. А еще пару месяцев назад рашка не имела сил захватить укрепрайон Авдеевка, а перед етим Бахмут, Соледар и тд.
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19.02.2024 16:01
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ага... чули ми вже про шашлики в травні!
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19.02.2024 15:51 Ответить
Ему просто мало и типа не то советовали.
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19.02.2024 16:46 Ответить
Вам вірити , себе не поважати! Як папуги всі прислужкі 😈🤢:» ми не бачим», « не розганяйте паніку», «CNN гірші Скабеевой», « гроші на ЗСУ , це популізм» ,……… а самі в той час , БАБЛО гнали в ОФШОРИ І своїх родичів в Відень Монако
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19.02.2024 17:58 Ответить
Ну це зараз так... Хто знає, як воно буде через півроку, наприклад...
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19.02.2024 15:52 Ответить
ну так тебе и говорят на сейчас,из пустого в порожнее переливают одно и то же,все кто более менее мониторит войну это знают,скорее разговоры пояснения для бабулек в селе у которых только тв есть.если б там тысяч 100 минимум столо можно было б за что то говорить и делать прогнозы а пока "вечные учения бульбаремб"
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19.02.2024 16:03 Ответить
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19.02.2024 15:54 Ответить
Таке саме казали про Бахмут та Авдіївку. Скоти брехливі
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19.02.2024 15:57 Ответить
поки що
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19.02.2024 16:00 Ответить
Ага. А еще пару месяцев назад рашка не имела сил захватить укрепрайон Авдеевка, а перед етим Бахмут, Соледар и тд.
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19.02.2024 16:01 Ответить
*** только не надо квадратное в треугольное лепить,авдеевкуу утюжили постоянно 2года с ноября стали более активно,и тут ты сравниваешь оборону авдеевки и КИЕВА или СУМ к примеру,это тебе не 20к н.п.... с чистым полем и без пво)хотя неплохо было б если они силы распорашивали добить их на 2 походе на Киев было бы гуд.
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19.02.2024 16:07 Ответить
Яка там оборона тих Сум, ями та палички. В області 563 км кордону, це ж скільки треба сил щоб хоть якось прикрити.
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19.02.2024 16:32 Ответить
Та ну иого нах -- нам би хватило сил відбити іх на Сході і Півдні
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19.02.2024 16:05 Ответить
так на сьогодні, та завтра все може змінитися, тому такі заяви дурна праця
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19.02.2024 16:10 Ответить
марна
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19.02.2024 16:22 Ответить
Про Авдіївку ,де-який час назад ,теж це саме "зелень" гонила подібну куйню
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19.02.2024 16:12 Ответить
с Авдеевки надо было выходить , там был карман , обстреливали со всех боков
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19.02.2024 16:19 Ответить
"котел"
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19.02.2024 16:22 Ответить
лапти остались в этом котле , наши вышли
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19.02.2024 16:24 Ответить
що ,з боку України не було жертв, при багаторазовій перевазі рашистів у ***********,,,???
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19.02.2024 16:27 Ответить
только убили 6 раненных
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19.02.2024 16:50 Ответить
Надо было, а « ЯНЕТРЯПКА»с ФСБшной гнидой не ДАВАЛИ Залужному , вовремя вывести и подготовить, так каквыродки договорились СДАТЬ , как и ещё много чего ! А Сырский на полусогнутых « чего изволите» ? ЯКОГо біса розгромили найкращих , команду Залужного ????? Оман договорняк
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19.02.2024 18:05 Ответить
Чув таке два роки тому. Людям вчергове в очі відправили природні потреби
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19.02.2024 16:14 Ответить
тогда было полно войск рф больше 150 тыс
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19.02.2024 16:18 Ответить
а зараз їх кількість вже перевалила позначку в півмільйона...
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19.02.2024 19:27 Ответить
18 військових літаків рф тільки на рахунку вже наших Patriot - італійський військовий експерт Томас Тейнер
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19.02.2024 16:17 Ответить
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19.02.2024 16:23 Ответить
Станом на сьогодні серед угруповання російських військ, яке перебуває на кордоні з Україною, не спостерігається ударних груп для повномасштабного наступу.
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19.02.2024 16:25 Ответить
08.02.2022
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19.02.2024 16:26 Ответить
Десь я вже це чув....
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19.02.2024 16:30 Ответить
Шашликами запахло
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19.02.2024 18:07 Ответить
Значить,треба готуватися до атаки русні на Київ і Чернігів... Саме у такому нас запевняла брава Прикордонслужба 23.02.22
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19.02.2024 16:37 Ответить
тогда 150кк стояло,понятно что был всем что будет вторжение сейчас там 15-20 к))))тут даже 2-3 села не возьмут,будет там тыс от 100 стоять можно будет поперижывать,а сейчас можно почилить новость а бы не забывали зрители по тв что там войска на этом направении стоят.
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19.02.2024 16:55 Ответить
А они не будут брать те села а снесут обстрелами и дальше пойдут, в области уже 5-км полоса разрушена и дальше обстреливают.
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19.02.2024 17:32 Ответить
сразу на лондон после авдеевки,чубрики побегут брать,баимся,баимся
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19.02.2024 16:57 Ответить
нельзя недооценивать врага!подобное уже было на момент вторжения рашки.
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19.02.2024 16:45 Ответить
А... во почему батальоны ТРО расформировывают в Киеве...
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19.02.2024 16:48 Ответить
баиальйоны тро киева уже полтора года на передке а не в киеве)))))так что поплакать тут мимо кассы)
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19.02.2024 16:52 Ответить
з середини роліка про розформування
https://www.youtube.com/shorts/BzwlkX25Aew Розформовують батальйони ДОБРОВОЛЬЦІВ? (youtube.com)
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19.02.2024 19:23 Ответить
Це витяг з доповіді самому Гнусавому поцу. Видає визначення часу " на зараз", бо ніхто не знає коли Гнусавий поц буде в "бойовому стані" - зараз чи потім.
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19.02.2024 16:56 Ответить
тобто до вторгнення вже зовсім недовго лишилося.
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19.02.2024 19:26 Ответить
Нет сил на севере? А где же тогда берёт силы на юге и востоке?
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19.02.2024 22:09 Ответить
 
 