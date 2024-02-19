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уничтожение (6253) Федоров Михаил (492) Армия дронов (41)

Операторы "Армии дронов" в течение недели уничтожили 168 оккупантов и поразили более 350 единиц российской техники, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Беспилотники "Армии дронов" с 13 по 19 февраля 2024 года ликвидировали 168 оккупантов и поразили более 350 единиц российской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Беспилотники Армии дронов поразили более 350 единиц российской техники.

За прошлую неделю ударные подразделения дронов поразили 46 российских танков, 121 боевую бронированную машину, 89 грузовиков и 63 пушки", - говорится в сообщении.

Втрати окупантів від "Армії дронів"

Как видно из инфографики, уничтожено 12 САУ, 10 складов бк/топлива и 3 РСЗО.

Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.

Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.

Читайте также: За прошлую неделю операторы "Армии дронов" ликвидировали 141 оккупанта и уничтожили почти 400 опорных пунктов врага. ИНФОГРАФИКА
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В основному техніка. З цим, на відміну від м'яса, у русні є деякі проблеми.
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19.02.2024 15:58 Ответить
Федоров! Где Дроны!
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19.02.2024 16:01 Ответить
Просто штатні оператори ЗСУ всіх дронів, до яких Федоров ніяким боком.

Бо "армія дронів" існує тільки на папері.
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19.02.2024 16:05 Ответить
це в реальності, чи це статистика федорова з World of Tanks?
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19.02.2024 16:06 Ответить
з неї, ми всі граємося в цю гру, долучайся
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19.02.2024 16:42 Ответить
Десь на під'їзді до передової, Шмигаль, згідно з Регламентом КМУ, нові системи РЕБ масово завозить, разом з усіма віциками!!,
Данилов, навід коліром сигналізує про це…
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19.02.2024 16:44 Ответить
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19.02.2024 16:57 Ответить
Надо было эту "Армию дронов"сразу направить к Авдеевке, пусть они там неделями щелкали бы технику врага и оккупантов..
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19.02.2024 19:38 Ответить
 
 