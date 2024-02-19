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суд (24820) Червинский (134)

Сегодня состоялся допрос Червинского по "делу о мошенничестве". Следователь признал несуразность подозрения, - адвокат Глоба

богачук,червінський

Полковник Роман Червинский сегодня был допрошен по "делу о мошенничестве". Позже ожидается допрос всех фигурантов дела.

Об этом сообщил адвокат Червинского Константин Глоба, передает Цензор.НЕТ.

По словам защитника, сегодня провели допрос Романа Червинского по так называемому "второму делу о мошенничестве".

"Тезисно:

  • Показания Заявителя по этому делу значительно разошлись с показаниями Романа. Завтра обращаемся с Ходатайством о проведении одновременного допроса Заявителя и Романа при моем участии. Думаю, таким образом следствие все же учтет действительные обстоятельства;
  • В ходе допроса стало ясно, что у следствия отсутствуют доказательства "согласования действий Романа с другими участниками"! Что это означает простым языком? - Роман не имеет отношения к действиям, совершенным другими лицами;
  • Относительно видео, где вроде Роман что-то требует - Оно действительно нарезано. Если его так фрагментарно смотреть, действительно, интуитивно складывается впечатление то ли вымогательство, то ли подстрекательство, но нюанс в том, что для верного понимания всей ситуации следует изучить весь промежуток общения, где содержание событий совсем другое;
  • В конце общения следователь сам признал несуразность подозрения и собранных им доказательств, закончил фразой: "Ну Вы же понимаете, дело в суде развалится". По этим словам, я уже получил от клиента разрешение на мой допрос, готов быть свидетелем по этому делу и показать полноту, всесторонность и объективность проведения следствия", - отметил Глоба.

Ожидается допрос всех фигурантов дела. По словам адвоката, с некоторыми из них Роман Червинский даже не знаком.

Костянтин Глоба

Читайте также: Суд обязал внести в реестр сведения о преступлении, когда к Червинскому не допустили его адвокатов. ДОКУМЕНТ

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковник Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.

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Топ комментарии
+36
Будь яка адекватна людина що цікавилася цією справою має запитання - чому по цій справі слідство ведеться, а по справі розмінування мостів з Криму до континентальної України "не на часі"?! Чому фігурант подій котрі ніяк не вплинули на масштаб війни знаходиться у СІЗО, а той хто мав відношення до втрати півдня України отримав звання адвоката, знаходиться на свободі у Полтавській області?! Навіть якщо припустити "винуватість" Червінського, наслідки його дій мізерні у порівнянні з наслідками дій Баканова!!!
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19.02.2024 16:38
+24
Free Roman Chervinskiy
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19.02.2024 16:35
+21
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19.02.2024 16:32
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19.02.2024 16:32 Ответить
не знаю як про суддів, але я полковника Червінського как щас памьятаю - бачив у трамваї, можу бути свідком по справі "кошелька"....

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19.02.2024 17:55 Ответить
серед увсіх російських письменників поважаю лише кількох, насамперед Грибоєдова:

А судьи кто? - за древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима.
Сужденья черпают из забытых газет
Времен очаковских и покоренья Крыма
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19.02.2024 17:59 Ответить
а судді та прокурори, порушили присягу, перевищили повноваження
і все це в змові групи осіб
тобто стаття, нари!!!!!
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19.02.2024 18:06 Ответить
Free Roman Chervinskiy
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19.02.2024 16:35 Ответить
Тому і тягнуть оту справу бо знають що все ''шито білими нитками''.
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19.02.2024 16:37 Ответить
Ви нє панімаєтє… ета другоє, дзвоник від друзів з ОПУ …
Яке там кривосуддя …
Ця методика, відпрацьована татаровим, на арештованих Майданівцях…
Тільки тоді, після перемоги Майдану та страх за власне життя, не дали суддям МАЙДАНУ, оформити затриманих, як на вулицях захоплених беркутнею, так і по лікарням, Майданівців …
А сьогодні, влада Зеленського… і татаров сидить на Банковій, як і під час подій Майдану!!
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19.02.2024 16:37 Ответить
Будь яка адекватна людина що цікавилася цією справою має запитання - чому по цій справі слідство ведеться, а по справі розмінування мостів з Криму до континентальної України "не на часі"?! Чому фігурант подій котрі ніяк не вплинули на масштаб війни знаходиться у СІЗО, а той хто мав відношення до втрати півдня України отримав звання адвоката, знаходиться на свободі у Полтавській області?! Навіть якщо припустити "винуватість" Червінського, наслідки його дій мізерні у порівнянні з наслідками дій Баканова!!!
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19.02.2024 16:38 Ответить
Питання риторичні. Не будуть же вони проти себе вести слідство.
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19.02.2024 16:43 Ответить
В першу чергу Янелох повинен вже давно сидіти в тюрмі
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19.02.2024 16:52 Ответить
Термін "допит" я теж брав би у лапки . Марно вважати блазнів з Банкової зрадниками , бо що робити зраду требо хоч в чомусь бути ворогу корисним . Але там такі нікчеми , так пилять сук на якому сидять , що мабуть й для зради вони виявился не придатними .

Вони абсолютно безкоштовно роблять так , що у трапістів були залізні аргументи не надавати Україні допомоги .
Ця клоунада з Червинським це один з ключових аргументів для тупорилих конгрессменів . Бо ті тупі , але навіщо допомогати такій владі , яка властними руками топить найбільш кваліфікованних фахівців своєї розвідки !
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19.02.2024 16:43 Ответить
Ноу хау татарова. До справ СБУ тулить справи Цуцкерідзе, якась і пройде і строки продовжать. Він і свого кореша Микитася так само супроводжував.
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19.02.2024 16:46 Ответить
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19.02.2024 16:47 Ответить
Свободу розвіднику Роману Червінському 😕
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19.02.2024 16:51 Ответить
лівоохоронці, годі вже драконити людей заказною тягомотіною сцаря.. відпускайте Червінського, садіть за грати дермака-татарова-гидьманцева..
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19.02.2024 16:54 Ответить
А також всіх прокурорів/суддів, котрі були задіяні у цьому злочині.
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19.02.2024 17:14 Ответить
"Щодо відео, де наче Роман щось вимагає - Воно дійсно порізане. Якщо його так фрагментарно дивитись, дійсно, інтуїтивно складається враження...
------------
Адвокаты, что не могут доказать что видое порезанное, склееное, наслюнявленое..? Чтобы не говорить такую чушь, как. "інтуїтивно складається враження..." Или они так этого хотят или там что-то было.
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19.02.2024 16:55 Ответить
Пане Дік,в мене також виникають різні питання.Офіцер розвідки дає популістичні інтерв*ю-про вагнерівців,про "могли злити інформацію про перебіг операції".А може і Червінський міг ляпати язиком і про летовище,а 100 тис ще нікому не мішали.А резонанс є резонанс-тепер уже всі винні-мученика може і не вийти...Просто пригадую-"Свободу Анжелі Девіс!"
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19.02.2024 19:16 Ответить
Ви зебіл...?!)
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19.02.2024 19:35 Ответить
https://youtu.be/xkRYdkrR5xk?si=-08m88fvrh36kLbR ...

Голобородько путинизируется...и Наоборот путлер зеленезируется...
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19.02.2024 17:29 Ответить
Поярков як завжди супер !!!

"ЗЄлєнский опутиняется"

ахтунг, ахтунг.... !!!
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19.02.2024 18:02 Ответить
Недолуге слідство ще може вручити підозру про вбивство Лори Палмер аби лиш тримати під вартою.
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19.02.2024 17:32 Ответить
Пора вже начальника пОПи допитувати.
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19.02.2024 17:56 Ответить
скільки це бл,,,,во може продовжуватися ?
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19.02.2024 18:19 Ответить
Адміни! Про звинувачення стосовно обстрілу і трагедії на Канатовому - ми в курсі! Нагадайте, що це за "друга справа про шахрайство"!; ну, і заодно за першу "шахрайну" справу, які шиють Роману!
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19.02.2024 18:25 Ответить
З самого початку було зрозуміло що нову справу ліпили в ОПі із "г ... та палок"...
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19.02.2024 19:33 Ответить
Коли вже за розмінування півдня посадять зрадників. А Червінському потрібно дати можливість дальше знищувати москалів.
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20.02.2024 17:09 Ответить
 
 