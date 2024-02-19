Сегодня состоялся допрос Червинского по "делу о мошенничестве". Следователь признал несуразность подозрения, - адвокат Глоба

Полковник Роман Червинский сегодня был допрошен по "делу о мошенничестве". Позже ожидается допрос всех фигурантов дела.

Об этом сообщил адвокат Червинского Константин Глоба, передает Цензор.НЕТ.

По словам защитника, сегодня провели допрос Романа Червинского по так называемому "второму делу о мошенничестве".

"Тезисно:

Показания Заявителя по этому делу значительно разошлись с показаниями Романа. Завтра обращаемся с Ходатайством о проведении одновременного допроса Заявителя и Романа при моем участии. Думаю, таким образом следствие все же учтет действительные обстоятельства;

В ходе допроса стало ясно, что у следствия отсутствуют доказательства "согласования действий Романа с другими участниками"! Что это означает простым языком? - Роман не имеет отношения к действиям, совершенным другими лицами;

Относительно видео, где вроде Роман что-то требует - Оно действительно нарезано. Если его так фрагментарно смотреть, действительно, интуитивно складывается впечатление то ли вымогательство, то ли подстрекательство, но нюанс в том, что для верного понимания всей ситуации следует изучить весь промежуток общения, где содержание событий совсем другое;

В конце общения следователь сам признал несуразность подозрения и собранных им доказательств, закончил фразой: "Ну Вы же понимаете, дело в суде развалится". По этим словам, я уже получил от клиента разрешение на мой допрос, готов быть свидетелем по этому делу и показать полноту, всесторонность и объективность проведения следствия", - отметил Глоба.

Ожидается допрос всех фигурантов дела. По словам адвоката, с некоторыми из них Роман Червинский даже не знаком.

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Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковник Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.

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