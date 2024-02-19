За сутки ВСУ отразили 70 атак россиян. Больше всего вражеских штурмов на Марьинском направлении - 19, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 19 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются семьсот двадцать шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник и дальше продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 70 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах Барановки Черниговской области и Бобиловки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Катериновка, Таратутино, Ездецкое, Луговка, Большая Писаревка Сумской области.

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На Купянском направлении враг предпринял 3 безуспешных попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное, Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки у Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области, Серебрянка, Терны, Торское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 11 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Васюковка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отразить 19 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Новопавловском направлении враг 1 раз пытался проводить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенныхм пунктов, в том числе Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь, Донецкой области и Новодаровка, Левадное Запорожской области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника в районе Малиновки и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток предпринято 5 попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон, Антоновка, Зеленовка, Крынки Херсонской области. Также противник совершил 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника. Также на восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два самолета врага: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника", - отмечается в сводке.

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