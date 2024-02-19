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Красный Крест (437) пропавший без вести (136)

23 тыс. человек считаются пропавшими без вести с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, - Красный Крест

хрест,червоний

За почти два года после начала вторжения России в Украину без вести пропавшими считаются 23 тысячи человек.

Об этом сообщили в Международном Красном Кресте, передает Цензор.НЕТ.

"Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает, чтобы выяснить судьбу 23 000 человек, семьи которых не имеют известий от них - либо потому, что они попали в плен или были убиты, либо потому, что связь с ними была утрачена после того, как они покинули свой дом. Из всех невыразимых потерь и страданий наибольшую боль наносит разделеннось семьи. Через два года после эскалации вооруженного конфликта гуманитарные нужды продолжают расти, в том числе для миллионов перемещенных лиц на территориях обеих стран и за их пределами", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, до конца января 2024 года, в сотрудничестве с национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине, России и других странах, МККК помог 8 тыс. семей получить информацию о судьбе или местонахождении их пропавших без вести близких. За последние два года МККК получил более 115 тыс. обращений – по телефону, через онлайн-формы, письмами или лично – от семей в России и Украине, которые разыскивают своих пропавших без вести родственников.

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чомусь МКЧХ до людей прирівнює і кацапів. По андрофагам хай окрему статистику ведуть.
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19.02.2024 19:35 Ответить
Щось підсказує , що значної кількості з них вже нема серед живих
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19.02.2024 19:57 Ответить
Й це не рахуючи Марік . А там взагалі ми вже ніколи не узнаємо навіть ім"я половини загиблих , бо під руїнами цього міста похованні московитьскими ФАБ-500 -- фАБ-3000 не те що цілі родини , а цілі під"їзди будинків . Від малого , до старого й саме тому не буде кому (після очевидного звільнення Маріка) подати заяву на зникнення .
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19.02.2024 20:05 Ответить
Це + Маріуполь - це здоровенне місто, жителі якого зникли безслідно.
Десь 100 000. Це ЖАХІТТЯ.
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19.02.2024 21:52 Ответить
Вот власть сейчас и арестует их счета и имущество как "уклонистов"... Жажда Наживы не даст покоя власти...
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20.02.2024 00:49 Ответить
 
 