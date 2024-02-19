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россия (93015) Эквадор (23) техника (1712)

Эквадор не будет передавать Украине свои старые российские вертолеты и другую технику

мі-17,еквадор

Власти Эквадора решили не передавать свое оружие советского образца США, чтобы оно по кольцевому обмену попало в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель, об этом заявила министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд во время заседания.

По ее словам, есть четкое указание президента Эквадора не поставлять военную технику странам в состоянии вооруженного конфликта.

"Эквадор является частью Совета Безопасности ООН. Как ее член мы способствуем разрешению конфликтов, всегда уважая международное право и мирное разрешение противоречий", — сказала Зоммерфельд.

Читайте также: Эквадор передаст Украине старые Ми-17, а взамен получит от США вертолеты UH-60 Black Hawk, - СМИ

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПЕРЕДАЧЕ ЭКВАДОРОМ УКРАИНЕ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

В начале февраля 2024 года СМИ распространили информацию, что Эквадор планирует передать через США Украине российские вертолеты Ми-17 в обмен на американские UH-60 Black Hawk, а также другую старую российскую военную технику для последующей отправки в Украину.

Соединенные Штаты заявили, что оружие, которое они получат от Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы "помочь укрепить ее силы на поле боя против России".

Планы об "обмене" техникой озвучивал президента Эквадора. Через несколько дней после этих заявлений Россия выразила неприятие того, что с ней не консультировались по этому поводу. И пригрозила санкциями по поводу экспортеров бананов.

Уже 17 февраля глава МИД России Сергей Лавров встретился с эквадорским лидером Даниэлем Нобоа, после чего РФ решила не вводить запрет на ввоз бананов. Государственные медиа РФ написали, что лидер Эквадора пообещал россиянам не передавать оружие США.
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Топ комментарии
+48
Слова "бананова республіка" починають набувати цілком конкретного змісту.
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19.02.2024 19:40
+34
Своі банани бліже к тєлу (с)
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19.02.2024 19:39
+33
Ну так в чому справа? передайте тепер оті ваші UH-60 Black Hawk Україні і нехай Еквадор далі смокче гнилий "кацапський" банан ...
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19.02.2024 19:45
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Правила форума Совет форумчан
лохи, шо кацапи вміють, так це залякувати терпілоїдних лохів
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19.02.2024 19:37 Ответить
20% економіки від експорту бананів в кацапію
це ******* народними бунтами
питання лише одне - накуя ви заявляли про готовність віддати?
сиділи би тихо - і статус кво
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19.02.2024 20:51 Ответить
20% не економіки, а 20% експорту бананів, і ці цифри вже давно застарілі. На цей час на росії проблеми з баксами, закупівля бананів зменшилась
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19.02.2024 22:33 Ответить
Хто сказав, що долари, у них бартер
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20.02.2024 05:56 Ответить
Повна х*йня! Еквадор експортує банани по всьому світу. Доля рашки в цьому експорті явно менша за 20%
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20.02.2024 15:40 Ответить
Украина для США хуже Еквадора ?Передайте значит Украине Блек Хоук
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19.02.2024 23:15 Ответить
Своі банани бліже к тєлу (с)
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19.02.2024 19:39 Ответить
Банани переважили
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19.02.2024 19:40 Ответить
для еквадорців це був останній шанс позбутись металолому

дофіга їм треба бананів продати щоб купити UH-60 Black Hawk
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&sca_esv=15e84c835f9706f1&sxsrf=ACQVn08KtBM-1dj4Ke0OoOLylWdFB1iq_Q:1708367012022&q=sikorsky+uh-60+black+hawk+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sExPsdBSzU620k8sy0wsyczP00_MLEouSkwric_NT0nNsSrNyyxRSM4vLlnEqlOcmZ1fVJxdqVCaoWtmoJCUk5icrZCRWJ6tcLHxYtOFfRd2XNhzYR-IfbEHANB6fzViAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjczZaHg7iEAxV9bPEDHRttA5MQ6BMoAHoECFIQAg Стоимость : 21 300 000 USD але, це було навіть НЕ "вчера", а "позавчера", у 2012 г.

на "вчера" -

Госдепартамент США одобрил продажу Латвии четырех многоцелевых военных вертолетов UH-60M Black Hawk. Стоимость сделки оценивается в $200 млн.4 авг. 2018 г.

вартість UH-60 Black Hawk "на сьогодні" - фантазуйте, еквадорці

.
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19.02.2024 20:28 Ответить
100000 т бананов минимум. Увесь кваквадор будет рапотать на адын вертопрах. 🤣🤣🤣
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19.02.2024 22:39 Ответить
Слова "бананова республіка" починають набувати цілком конкретного змісту.
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19.02.2024 19:40 Ответить
Ні, слова "бананова дипломатія" це якраз про Україну сьогодення. Бо потрібно було спочатку отримати вертольоти, а потім теребенити по марафону і всіх мийках.
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19.02.2024 20:35 Ответить
І слава богу , що не отримали - старий радянський металобрухт
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19.02.2024 20:44 Ответить
Геніально. Краще буде отримати новий авіапарк вертольотів із заводу "95 квартал" під назвою "Лисі юзікі" і "нічні тамбовські вовки"?
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19.02.2024 22:05 Ответить
ты кацап доволен...
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19.02.2024 22:26 Ответить
Там не республика банановая, а президент.
Даниэль Рой Хилькрист Нобо́а Аси́н (исп. Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín; род. 30 ноября 1987, Майами, Флорида, США) - эквадорский политический деятель и бизнесмен в банановой отрасли. Бизнес его отца Альваро Нобоа «Нобоа Корпорейшн» занимается экспортом бананов. Даниэля считают наследником компании. Он был директором по судоходству в корпорации «Нобоа», являвшись самым молодым на этой должности в истории компании. Он также занимал должность директора по коммерции и логистике с 2010 по 2018 годы.
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19.02.2024 23:07 Ответить
то що мені тепер бананів не купувати?
ой лишенько!
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19.02.2024 19:40 Ответить
Для чого тобі банани кацап?будеш жерти березовий сік з м'якоттю
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19.02.2024 19:43 Ответить
ти шо дебіл?
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19.02.2024 22:13 Ответить
Він тебе просто пошив у дурні
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19.02.2024 22:36 Ответить
він дебіл
до чого тут кацапізм?
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20.02.2024 07:13 Ответить
Але UH-60 Black Hawk скоріше за все отримають....
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19.02.2024 19:41 Ответить
далеко НЕ факт

Госдеп любить добряче випороти ременем дурнів - дозвіл на купівлю F-16 Туреччина одержала в обмін на членство в НАТО Швеції (разом із курдськими терористами)
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19.02.2024 20:32 Ответить
Правильно -- нєхер менжувати -- Блек Хоук зразу в Украіну
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19.02.2024 19:41 Ответить
Інколи враження, що їх скоріше жаба задавить, ніж дадуть щось нормальне Україні .
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19.02.2024 19:53 Ответить
Майстрам розмінуваня та відведеня можуть дати лише зброю часів Вьетнамської війни.
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19.02.2024 20:43 Ответить
і що робити? здайомса ?
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19.02.2024 20:48 Ответить
Зебіли не бачать продовженя без улюбленого зіцпрезидента ******* оманського?!
Думка,що якщоб воно втекло,то війна вжеб закінчилась перемогою України навіть не виникає?
Боневтік тому,що хтоб тоді мав підписати капітуляцію і на шашликі 9мая!?
А за вібір 2019 зеленого блзня не соромно?
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19.02.2024 21:56 Ответить
сам зебіл. не приписуй мені свій вибір 2019 .

Не втікай від відповіді: що робити? Особливо з умовою, що зе нікуди не втече добровільно, навіть після травня.
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20.02.2024 10:59 Ответить
Добровільно ні - доведеться примусово.
Уряд національного порятунку,який підтримує (буде фінансувати) G7.
Без Порошенко і його команди в уряді - не буде потрібного для перемоги України ні фінансувая,ні зброї.
Бо суміш Лукашенка з Орбаном,тільки зеленого кольору - нікому,окрім раши не потрібна.
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20.02.2024 11:26 Ответить
Теж так собі подумав.
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19.02.2024 20:06 Ответить
Ну й хтось стверджував , що термін "бананова республіка" це лише алегорія ?!
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19.02.2024 19:44 Ответить
Ну так в чому справа? передайте тепер оті ваші UH-60 Black Hawk Україні і нехай Еквадор далі смокче гнилий "кацапський" банан ...
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19.02.2024 19:45 Ответить
Росія того, що з нею не консультувалися з цього приводу. І пригрозила санкціями щодо експортерів бананів. Джерело:
Певно еквадорські фермери висипали тонни бананів під урядовим кварталом ось і дали задню.
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19.02.2024 19:46 Ответить
Ось так чітко працюють посли касапів. ПО ВСЬОМУ СВІТУ. А нам не треба ніякі посли. Нас і без послів ... ******* за зовнішній грізний вид. Це не я, це Величний так вирішив. Та й нахрін нам еквадорські "банани".
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19.02.2024 19:46 Ответить
Чесно кажучи , може це й до кращого . За чутками - ті гелікоптери вже давно на ладан дихають .
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19.02.2024 19:47 Ответить
Там всього один на ходу, і то умовно, в стані "мінімальної експлуатаційної готовності", решта - брухт.
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19.02.2024 19:56 Ответить
ну не здатен ОП вирішувати питанння оборони країгни. Чи здпатен на щось друге? ? Не встигли зелені звільнити Залужного і нема Авдіївки.
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19.02.2024 19:50 Ответить
Отож так! Уявляєш, за тиждень взяли Авдіївку. Зараз кілька днів перепочинуть і Вугледар чи Часів Яр за три дні візьмуть. І так будуть по три міста на місяць брати! Бо ж на момент відставки Залужного Авдіївці зовсім нічого не загрожувало.
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19.02.2024 19:56 Ответить
Іронія ...?
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19.02.2024 20:45 Ответить
Ага. Тільки тсссс! Нікому не кажи, бо можуть заблокувати за вигороджування ОПи.
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19.02.2024 20:56 Ответить
*********** !!!!!!
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19.02.2024 19:51 Ответить
Докерувались. Просимо зброю у Еквадору. Далі що?
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19.02.2024 19:54 Ответить
птичка в гнезде......только что услышат на весь мир обьявляют,язык как у бабы базарной,хоть бы что сделали,а потом сказали
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19.02.2024 19:55 Ответить
"Ібо *****"? (с)
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19.02.2024 19:58 Ответить
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19.02.2024 19:59 Ответить
Так шо муха уже не гарбатая.
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19.02.2024 22:36 Ответить
Може це і на краще. Старе може відмовляти в бою, а лишніх пілотів в Україні немає.
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19.02.2024 20:00 Ответить
Сцикливая пдарасня...
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19.02.2024 20:00 Ответить
Де робота дипломатів УКРАЇНИ, спеціалістів, які розуміють проблеми ?
...а не рішали недолугі.
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19.02.2024 20:02 Ответить
Треба терміново перекинути нашу дипломатшу- сексологиню з Болгарії до Еквадора. Хай попрацює з бананом президента. Не впевнений, але може хоч це допоможе.
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19.02.2024 20:27 Ответить
Ну Еквадор тут не особливо є за що засуджувати. Вони швидше втратили вертольоти Black Hawk. Та шкода від втрати свого найбільшого ринку збуту переважила.
З того металолому нам все одно толку мало, а еквадорцям збитки. Війна ця від них дуже далеко. Напад кацапів в найближчому майбутньому їм не загрожує.
Хай кацапи купують банани. За витрачені на них долари вони вже не зможуть купити мікрочіпи для ракет.
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19.02.2024 20:02 Ответить
Ви чуло шось про білоруські креветки - так ось в кацапстані зявилися би казахські банани , і як ви думаєте шо би коштувало дорожче - еквадорські банани ( без посередників ) чи казахські банани ( через посередників )?
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20.02.2024 00:33 Ответить
Насправді там вже черга вистроїлася, щоб замінити Еквадор. Індуси були перші в черзі з програмою нафта в обмін на банани.
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20.02.2024 01:34 Ответить
В основном речь шла о нескольких ЗРК "Оса", купленных в Украине в 90-е.
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19.02.2024 20:05 Ответить
тобто на новий рік кацапи будуть з бананами.
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19.02.2024 20:06 Ответить
а чому нам одразу чорних яструбів на дадуть?
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19.02.2024 20:06 Ответить
А сколько у вас в моменте есть пилотов способных управлять БлекХоками?
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19.02.2024 22:40 Ответить
ці відмазки залиште при собі, бо навчити літати можну і мавпу було б бажання, будуть машини і пілоти знайдуться
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19.02.2024 23:37 Ответить
а у эквадора?
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20.02.2024 01:07 Ответить
Потому, что они стоят дурных денег. Бананодор тоже их не в подарок брал, а надеялся купить. Теперь - йух на все эквадорское рыло.
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19.02.2024 22:43 Ответить
cost of the Army's UH-60L Black Hawk is $5.9 million while the unit cost of the Air Force HH-60G Pave Hawk is $10.2 million.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_UH-60_Black_Hawk

While there isn't an official price tag for each UH-60, the different models are estimated to cost between roughly $7.5 million to $25 million per copy
https://www.forbes.com/sites/erictegler/2023/12/22/the-army-is-cutting-157-black-hawks-what-does-it-mean-for-sikorsky/?sh=1071ed9b863c



The US Army and Sikorsky have reached an agreement for a tenth https://www.shephardmedia.com/news/defence-helicopter/premium-us-army-and-sikorsky-test-us-army-and-siko/ UH-60 Black Hawk utility helicopter multiyear production contract worth $2.3 billion. The deal covers the production of 120 UH-60M
https://www.shephardmedia.com/news/defence-helicopter/us-army-and-sikorsky-agree-new-uh-60-black-hawk-multiyear-deal/

То ж які такі шалені гроші?
Лише Грникевич спіздив десь півтора мільярда, а марафон з'їв ще пів мільярда то з десяток старих могли б й купить
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20.02.2024 00:20 Ответить
Российская армия херовая, но вот её послы и шпионы(речь не про тех кто ездил в Англию недавно) работают весьма эффективно. Нам бы таких.
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19.02.2024 20:06 Ответить
Були. Зеленськи замінив своїми на 100% генпрокурорами,б/в міністрами,вчителями мінету та іншими друзями зіцпрезидента.
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19.02.2024 20:37 Ответить
"Еквадор є частиною Ради Безпеки ООН. Як її член, ми сприяємо розв'язанню конфліктів, завжди поважаючи міжнародне право та мирне вирішення суперечностей" Джерело:
Чудова філософія радбезу оон - стояти поруч і спостерігати за вбивством цілої нації. Саме для цього цю організацію і створювали, еге ж...
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19.02.2024 20:06 Ответить
Габріела Зоммерфельд ? Щира еквадорка ?
Ми так і думали.
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19.02.2024 20:10 Ответить
Та да, її дідусь Арні в часи Дріттес райх у Мюнхені квантову фізику викладав......

(жарт)
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19.02.2024 20:18 Ответить
Это даже не летающие гробы , это на порядок ниже. Пускай эквадорцы сами в них разбиваются, можно даже начать каунт-даун. И московиты пускай валюту тратят на бананы, СССР вон не любил это делать, у нас бананы раз в два года продавали, в миллионном городе, 2 кг на рыло,
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19.02.2024 20:15 Ответить
да не очень и гробы.2010 года производства.А вот схематоз этот вынужденный от офигенной позиции республиканцев
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19.02.2024 20:26 Ответить
А офигенная позиция республиканцев ползволяет передавать вертолеты именно Эквадору и вообще - кому угодно, кроме Украины???
Или почему Эквадору излишнее оборудование можно передать без разрешения республиканцев, а Украине - вдруг нет?
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19.02.2024 20:57 Ответить
Разные статьи расходов
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19.02.2024 21:03 Ответить
Почему разные? Почему Эквадору можно передать по какой-то статье, а Украине по той же статье нельзя?
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19.02.2024 21:27 Ответить
Наконец-то нашёл толковый пост. Ещё как сказали про этого мутный гешефт - задал вопрос - на хрена за кучу денег (скидок-то не будет, всё по номиналу) тратить на хлам... Явно хлам - ему куча лет, херовый уход и технологическая отсталость. Так что - идут эти банановые короли лесом из бананов (правда, банан не дерево) и обнимаются с рашей, авось и разбогатеют.... вон кубаши уже не знают - куда скирдовать доходы...
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19.02.2024 20:31 Ответить
У гуглі є "Катехізис еквадорця в ссср" - там чітко написано: кадри вирішують усе.
Приїхав хабадник Лавров, знайшов своїх і ось - повне порозуміння.
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19.02.2024 20:17 Ответить
То тепер ці ам.гвинтокрили направлять Україні,чи знов від зеленских пролунає :"нам цей металобрухт не потрібен!"?
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19.02.2024 20:32 Ответить
ніхто нічого не збирався нам давати
То були казочки марафону з подопяком
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19.02.2024 20:36 Ответить
після цих слів виникає питання чи потрібен Україні той оон ? Ліга Націй виганяла агресорів , а ці поважають міжнародне право агресора !
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19.02.2024 20:39 Ответить
Я думаю не следует переоценивать влияние бабуина-Лаврова на Эквадор. Уверен что эквадорцы за своё савецкое старьё получили бы деньги или новое оружие от Штатов, так что их бананы с лихвой компенсировались бы оружейной сделкой. Раз кацапам так легко удалось развалить эту сделку, то скорее вего Штаты не слишком хотели чтобы она произошла А что, вполне попадает в паттерн американского эмбарго на оружие для Украины. Уже не один месяц действующего...
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19.02.2024 20:41 Ответить
Праклатиє амєріканці. Ва всєм ані вінаватиє. Даже єслі в кранє нєт води, то єйо випілі амєріканци
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19.02.2024 21:11 Ответить
А есле есть, то насцали туда?))
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19.02.2024 23:04 Ответить
Трусы позорные...🤬
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19.02.2024 20:53 Ответить
опять растрындели раньше времени и всё благополучно... сорвалось
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19.02.2024 20:53 Ответить
ЕКВАДОРСЬКИ ПРЕЗИДЕНТ.ПРОДАЮЧИ РАШИСТУ БАНАНИ.СТАВ ПРОРАШИСТСЬКИМ "Є,БАНАТОМ"
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19.02.2024 20:54 Ответить
У США якісь проблеми з тим, щоб передавати літальні аппарати напряму Україні???
Чому Еквадору, який працює з Рашкою - можна Блекхавки передати, а Україні - тільки застаріле радянське знаряддя???
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19.02.2024 20:55 Ответить
Бо з новим Україна переможе. А це в плани США не входить.
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19.02.2024 21:48 Ответить
Тому що "ескалація".

Ось побачите, уряд Байдена після 17.03.2024 йухла ще й president'ом визнає.
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19.02.2024 21:52 Ответить
банани їм у сраку
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19.02.2024 21:44 Ответить
А какой крот раскудахтал первый об этом: буденов. 🤣🤣🤣

:
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19.02.2024 22:29 Ответить
Вертолеты, несмотря на то, что рабочий из них только один могли бы пригодиться, как минимум на запчасти. Но не судьба. Поэтому возникает вопрос, а чем занят посол Украины в Эквадоре? Вообще, чем заняты украинские послы во всех странах третьего мира куда савецкое вооружение поставлялось десятилетиями? Знатоки минета здесь критикуют амбасадорку в Болгарии, ну так она хотя бы "насосала" поставки боеприпасов и техники, а другие то что?
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19.02.2024 22:51 Ответить
Коли ще тільки цей латінос відкрив свого рота , що вони передадуть той мотлох , я вже тоді поняв ,що це брехня. Взагалі де ви бачили чесного латіноса?
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19.02.2024 23:01 Ответить
продажний еквадор-продались за банан.
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19.02.2024 23:12 Ответить
Вот что банан животворящий делает!
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20.02.2024 04:11 Ответить
 
 