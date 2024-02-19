Эквадор не будет передавать Украине свои старые российские вертолеты и другую технику

Власти Эквадора решили не передавать свое оружие советского образца США, чтобы оно по кольцевому обмену попало в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель, об этом заявила министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд во время заседания.

По ее словам, есть четкое указание президента Эквадора не поставлять военную технику странам в состоянии вооруженного конфликта.

"Эквадор является частью Совета Безопасности ООН. Как ее член мы способствуем разрешению конфликтов, всегда уважая международное право и мирное разрешение противоречий", — сказала Зоммерфельд.

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ЧТО ИЗВЕСТНО О ПЕРЕДАЧЕ ЭКВАДОРОМ УКРАИНЕ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

В начале февраля 2024 года СМИ распространили информацию, что Эквадор планирует передать через США Украине российские вертолеты Ми-17 в обмен на американские UH-60 Black Hawk, а также другую старую российскую военную технику для последующей отправки в Украину.

Соединенные Штаты заявили, что оружие, которое они получат от Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы "помочь укрепить ее силы на поле боя против России".

Планы об "обмене" техникой озвучивал президента Эквадора. Через несколько дней после этих заявлений Россия выразила неприятие того, что с ней не консультировались по этому поводу. И пригрозила санкциями по поводу экспортеров бананов.

Уже 17 февраля глава МИД России Сергей Лавров встретился с эквадорским лидером Даниэлем Нобоа, после чего РФ решила не вводить запрет на ввоз бананов. Государственные медиа РФ написали, что лидер Эквадора пообещал россиянам не передавать оружие США.