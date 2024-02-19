Эквадор не будет передавать Украине свои старые российские вертолеты и другую технику
Власти Эквадора решили не передавать свое оружие советского образца США, чтобы оно по кольцевому обмену попало в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель, об этом заявила министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд во время заседания.
По ее словам, есть четкое указание президента Эквадора не поставлять военную технику странам в состоянии вооруженного конфликта.
"Эквадор является частью Совета Безопасности ООН. Как ее член мы способствуем разрешению конфликтов, всегда уважая международное право и мирное разрешение противоречий", — сказала Зоммерфельд.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ПЕРЕДАЧЕ ЭКВАДОРОМ УКРАИНЕ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
В начале февраля 2024 года СМИ распространили информацию, что Эквадор планирует передать через США Украине российские вертолеты Ми-17 в обмен на американские UH-60 Black Hawk, а также другую старую российскую военную технику для последующей отправки в Украину.
Соединенные Штаты заявили, что оружие, которое они получат от Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы "помочь укрепить ее силы на поле боя против России".
Планы об "обмене" техникой озвучивал президента Эквадора. Через несколько дней после этих заявлений Россия выразила неприятие того, что с ней не консультировались по этому поводу. И пригрозила санкциями по поводу экспортеров бананов.
Уже 17 февраля глава МИД России Сергей Лавров встретился с эквадорским лидером Даниэлем Нобоа, после чего РФ решила не вводить запрет на ввоз бананов. Государственные медиа РФ написали, что лидер Эквадора пообещал россиянам не передавать оружие США.
Пожалуйста, подождите...
це ******* народними бунтами
питання лише одне - накуя ви заявляли про готовність віддати?
сиділи би тихо - і статус кво
дофіга їм треба бананів продати щоб купити UH-60 Black Hawk
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&sca_esv=15e84c835f9706f1&sxsrf=ACQVn08KtBM-1dj4Ke0OoOLylWdFB1iq_Q:1708367012022&q=sikorsky+uh-60+black+hawk+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sExPsdBSzU620k8sy0wsyczP00_MLEouSkwric_NT0nNsSrNyyxRSM4vLlnEqlOcmZ1fVJxdqVCaoWtmoJCUk5icrZCRWJ6tcLHxYtOFfRd2XNhzYR-IfbEHANB6fzViAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjczZaHg7iEAxV9bPEDHRttA5MQ6BMoAHoECFIQAg Стоимость : 21 300 000 USD але, це було навіть НЕ "вчера", а "позавчера", у 2012 г.
на "вчера" -
Госдепартамент США одобрил продажу Латвии четырех многоцелевых военных вертолетов UH-60M Black Hawk. Стоимость сделки оценивается в $200 млн.4 авг. 2018 г.
вартість UH-60 Black Hawk "на сьогодні" - фантазуйте, еквадорці
.
Даниэль Рой Хилькрист Нобо́а Аси́н (исп. Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín; род. 30 ноября 1987, Майами, Флорида, США) - эквадорский политический деятель и бизнесмен в банановой отрасли. Бизнес его отца Альваро Нобоа «Нобоа Корпорейшн» занимается экспортом бананов. Даниэля считают наследником компании. Он был директором по судоходству в корпорации «Нобоа», являвшись самым молодым на этой должности в истории компании. Он также занимал должность директора по коммерции и логистике с 2010 по 2018 годы.
ой лишенько!
до чого тут кацапізм?
Госдеп любить добряче випороти ременем дурнів - дозвіл на купівлю F-16 Туреччина одержала в обмін на членство в НАТО Швеції (разом із курдськими терористами)
Думка,що якщоб воно втекло,то війна вжеб закінчилась перемогою України навіть не виникає?
Боневтік тому,що хтоб тоді мав підписати капітуляцію і на шашликі 9мая!?
А за вібір 2019 зеленого блзня не соромно?
Не втікай від відповіді: що робити? Особливо з умовою, що зе нікуди не втече добровільно, навіть після травня.
Уряд національного порятунку,який підтримує (буде фінансувати) G7.
Без Порошенко і його команди в уряді - не буде потрібного для перемоги України ні фінансувая,ні зброї.
Бо суміш Лукашенка з Орбаном,тільки зеленого кольору - нікому,окрім раши не потрібна.
Певно еквадорські фермери висипали тонни бананів під урядовим кварталом ось і дали задню.
...а не рішали недолугі.
З того металолому нам все одно толку мало, а еквадорцям збитки. Війна ця від них дуже далеко. Напад кацапів в найближчому майбутньому їм не загрожує.
Хай кацапи купують банани. За витрачені на них долари вони вже не зможуть купити мікрочіпи для ракет.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_UH-60_Black_Hawk
While there isn't an official price tag for each UH-60, the different models are estimated to cost between roughly $7.5 million to $25 million per copy
https://www.forbes.com/sites/erictegler/2023/12/22/the-army-is-cutting-157-black-hawks-what-does-it-mean-for-sikorsky/?sh=1071ed9b863c
The US Army and Sikorsky have reached an agreement for a tenth https://www.shephardmedia.com/news/defence-helicopter/premium-us-army-and-sikorsky-test-us-army-and-siko/ UH-60 Black Hawk utility helicopter multiyear production contract worth $2.3 billion. The deal covers the production of 120 UH-60M
https://www.shephardmedia.com/news/defence-helicopter/us-army-and-sikorsky-agree-new-uh-60-black-hawk-multiyear-deal/
То ж які такі шалені гроші?
Лише Грникевич спіздив десь півтора мільярда, а марафон з'їв ще пів мільярда то з десяток старих могли б й купить
Чудова філософія радбезу оон - стояти поруч і спостерігати за вбивством цілої нації. Саме для цього цю організацію і створювали, еге ж...
Ми так і думали.
(жарт)
Или почему Эквадору излишнее оборудование можно передать без разрешения республиканцев, а Украине - вдруг нет?
Приїхав хабадник Лавров, знайшов своїх і ось - повне порозуміння.
То були казочки марафону з подопяком
Чому Еквадору, який працює з Рашкою - можна Блекхавки передати, а Україні - тільки застаріле радянське знаряддя???
Ось побачите, уряд Байдена після 17.03.2024 йухла ще й president'ом визнає.
: