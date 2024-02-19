Лиманское направление: россияне пытаются активизировать свои усилия у реки Черный Жеребец, перебрасывают туда свои резервы, - Силы обороны

На Лиманском направлении оккупанты пытаются активизировать свои усилия у реки Черный Жеребец и сейчас перебрасывают туда свои резервы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш.

"В целом противник пытается активизировать свои усилия у реки Черный Жеребец, сейчас туда перебрасывает свои резервы, чтобы вблизи населенного пункта Терны - так называемый Торский выступ - занять оборону и выйти на этот барьерный рубеж для дальнейшего развития наступления. Однако наши защитники держат активно там оборону, нанося противнику максимальные потери", - рассказал Евлаш о ситуации на Лиманском направлении.

Он отметил, что "обстановка в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" остается динамичной, противник продолжает применять всю имеющуюся линейку артиллерийского и другого вооружения".

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По мнению спикера, "после того, как россияне временно захватили Авдеевку, они, скорее всего, продолжат рассредоточивать свои накопленные там войска на других участках".

"Куда именно - увидим со временем. Однако на это им нужно время, по меньшей мере неделя, для того чтобы перебросить, перегруппироваться и дальше уже бросить эти собранные резервы в бой", - добавил Евлаш.

По его словам, вблизи Бахмута, в районе Богдановки, "противник переходит как в лобовые атаки, так и пытается обходить с флангов, так же активно применяет своих штурмовиков".

"В целом вблизи Бахмута ведутся активные боевые действия преимущественно с использованием артиллерии и тяжелой техники", - добавил Евлаш.

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