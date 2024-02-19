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военнопленные (992) Авдеевка (2441) военные преступления (1376)

Россияне согласились эвакуировать раненых из "Зенита", после чего расстреляли их, - 110-я ОМБр

авдіївка

Россияне должны были эвакуировать раненых украинских военных из окруженного опорного пункта "Зенит", а вместо этого расстреляли их.

Об этом заявили в фейсбуке 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что выход личного состава 110-й бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Из-за этого нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать.

"Противник развивал быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток", - подчеркивается в сообщении.

Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" было принято решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с вражеской стороной по обмену пленных для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, защищающими военнопленных. После этого враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем – обменять.

Наши военнослужащие получили приказ сохранить свою жизнь.

"О случившемся потом мы узнали из вражеских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. По нашим данным, враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О информации пока не подтверждена, скорее всего, он был из приданого подразделения", - пишут в 110-й ОМБр.

Смотрите также: Бойцы 3-й штурмовой бригады показали кадры ночных рейдов в Авдеевке. ВИДЕО

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.

Позже главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал список из шести тяжелораненых украинских военнослужащих 110-й механизированной бригады, которых россияне расстреляли на опорном пункте "Зенит" под Авдеевкой 14 февраля.

Читайте также: Оккупанты проводят "зачистку" в Авдеевке и пытаются наступать на других направлениях, - спикер ОСГВ "Таврия" Лыховий
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Топ комментарии
+54
Те ж саме вже було. На Азовсталі. Там теж обіцяли.
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19.02.2024 20:18
+43
Хтось довірився рашкованам?
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19.02.2024 20:17
+34
Спочатку був Іловайськ
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19.02.2024 20:19
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Домовились з кацапом? Лишили там наших......Винен кацап,бо обманув?Просто якийсь сюр......
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19.02.2024 20:23 Ответить
А навіщо вели переговори з москалями ? Бажали як в Омані ?
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19.02.2024 20:25 Ответить
Русский - не нацональность. Это диагноз.
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19.02.2024 20:39 Ответить
Ты чей? русский!
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19.02.2024 20:41 Ответить
Для чого взагалі цей піздьож. Не було ніяких домовленостей. Наших кинули наші ж "доблесні" командири, а кацапи зробили те що вони вміють найкраще, розстріляли беззбройних.
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19.02.2024 20:25 Ответить
99%
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19.02.2024 22:07 Ответить
"...декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати..." Декілька це троє, тридцять, чи триста? Як так сталося, що розвідка Буданова проспала підкопи і тунелі з окупованої території в тил наших військ? Чи активна участь на марафонах і різних відосах в стилі Абдристовича, що все окей, скоро будемо пити каву в Ялті? Влада має справу з громадянами, чи дітьми, щоб їх дурити? Не було часу організувати оперативні заходи на окупованій території навколо Авдіївким, бо потрібно всю "прослушку" кидати на дівчат-журналісток "Бігус інфо" і лідера фракуції "ЄС "Порошенко? Майже всі говорили, що ось-ось має відбутися оточення і тут "противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб"?
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19.02.2024 20:25 Ответить
я, прочитавши все прийшов до висновку що
виводити опорники та й другі підрозділи до оточення є непрофесійністтю
а тримати до повного оточення і навіть давати команду здатися,
є пісдєс якими професійними діями...
тобто праффесіАнали зробили свою справу
всі поранені наші хлопці розстріляні.
водій автобуса який екстренно загальмував і через це хтось розбив носа, лошара
а який в"їхав в сраку вантажівки і вбив десяток людей праффєсіАНАЛ
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19.02.2024 20:26 Ответить
Звикайте. Це Сирськийстайл.
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19.02.2024 22:23 Ответить
іди в армію покажи як треба, "прахфесіанал"

раз уж такий "вумний"
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20.02.2024 06:35 Ответить
у мене там четверо
один з них, зять, 3 ОШБ
і я знаю що пишу
а чому ти відкриваєш рот під прапором чехії???
сібався щоб звідти повчати???
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20.02.2024 08:17 Ответить
Вчора генерал Кривонос виступав. Ледве себе стримува, щоб на матюки не перейти. З отими: - Та то маленьке село, Та москалів навалили 45 тисяч, Та ******** їхні Су-34-35 поназбивали....
А нічого, що, навіть при коеф. 4 до 1 (натягну), то 45/4 вийде мінімум 11 тисяч НАШИХ загиблих? І ті ******** можуть наші літаки збивати, а ми їх ні? І вони по нам КАБи скидають, а не ми по них. І 20-30 "********" РФія виробляє на рік. А ми - ні! І пілоти у них не з парти йдуть, а полкани та майори з 5000 нальоту.
А 3 ОДШБ теж дофігіща народу поклала, щоб коридор тримати, але про це героїчно промовчать.
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20.02.2024 08:39 Ответить
Кривонос політична і заангажована фігура, в нього конфлікт інтересів проти Зе. Він іх буде топити з БУДЬ якого приводу і гіперболізуючи всі проблеми. То він є сумнівним джерелом обьективноі інформаціі.
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21.02.2024 11:57 Ответить
А в мене там восьмеро и два з них моя дружина! І шо, то словам ваги додає?

Чого ж твій зять досі не комбриг, якщо теж такий вумний як ти?

Вот йдіть вдвох покажіть всім як надо полководцами бути. А то тількі скулити можете. Ти там де, фортеця Мукачево? Чи куди ти там зібався щоб не бути в зятя в 3 ОШБ?
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21.02.2024 11:55 Ответить
мудак ти, неотесаний.
зять був ком розвідвзводу, а вже 3 міцяця кор розвідроти
мені майже 60 і я інвалід, що не заважало мені вписдити в ато-оос більше 20 к баксів. не заважало проїхати все, від константинівки до ст. луганської десятки разів.
а такі красномовні пісдаболи в неті як ти, для того щоб когось обісрати, і головне, пох...й кого
аби лиш вставити гостре слівце чи принизити.
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21.02.2024 13:10 Ответить
Так я тобі довбню неотесаному пояснюю, шо триндиш язиком тут ти, і зраду гоняєш про те що "всьо прапало" "наших покинули помирать", "усі непрофісійні". Але ти ж інвалід, ти нідочого.

А я побував в оточенні в Маріуполі, витратив 130к баксів на дрони, втратив багато друзів в Азовсталі і взагалі в боях за Маріуполь. І шо? До чого тут ці факти, вони ніяк не посилують аргументацію у нашому спорі.

Ти там особисто був де рішення приймались? Мав повний контекст чого приймались такі чи інші рішення? То до чого тут твій скульож? Інвалід - сиди дома і мовчи, і далі посилай грощі.

Скількох твій зять послав в бій знаючи, що втрати неминучі? Він не розказував? Так чого ж ти на генералів волаєш? У багатьох жахливих подій, винуватці як раз хєрові комбати і ротні, і взводні.
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21.02.2024 14:09 Ответить
і год прикриватись донатами, зятем, і тим шо ти інвалід, і де ти там іздив

Не воюєш - не *****, в 3 штурмовій то точно тобі таке правило пояснять.
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21.02.2024 14:14 Ответить
Та бляха навіть мій барбер в 3 ОШБ, і шо? чи в тебе комплекси і кількість знайомих у військах додає "величі" твоєму дівчачому єго ? Поки ти там у фортеці Дніпро, чи де ти там ховаєшься...
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21.02.2024 11:59 Ответить
Росіяни мали евакуювати поранених українських військових з оточеного опорного пункту "Зеніт", а натомість розстріляли їх ...Командування,котре прийняло таке рішення, вже мало б бути розжалуване до рівня рядового і сидіти в дисбаті ,очікуючи вироку трибуналу...
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19.02.2024 20:28 Ответить
Безвідповідальність, і так у всьому, намагаюсь пригадати, кого в нас посадили за 30 років, з тіх крадіїв та зрадників, котрі довели країну до війни, Юля трохи посиділа, намагались януковоща зловити, так і той втік…
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19.02.2024 20:35 Ответить
кацапам, Зєлєнськаму та його дермакам ніколи не можна довірятися...
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19.02.2024 20:28 Ответить
Очередной раз договорились с рашистами отчего сложили головы наши солдаты. Жалко что убивают не тех кто договаривается с орками
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19.02.2024 20:29 Ответить
У цього є прізвища, у солдата є командири, взводу, роти, бригади. А потім питають чого так, а тому що безвідповідальність, а іноді і преступна бездіяльність, коли тупаків і зрадників просувають по посадам, на підвищення
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19.02.2024 20:29 Ответить
ЩЕ раз:
прочитайте, запам`ятайте, роздрукуйте та розвісьте на всіх стовбах, що

руZZкому міру повірити - себе обманути! -

можливо ЦЯ ДОГМА врятує комусь життя.....в майбутньому....
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19.02.2024 20:30 Ответить
Якби своєчасно вивели підрозділ, то не треба було б домовлятись з кацапами, а так то вже була остання спроба
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19.02.2024 20:33 Ответить
Якби в бабусі був би хєр, вона б була дєдусем.

Ти ,як я бачу, завчасно, би до самого Львова відступив.

Або мабуть якби був головкомом, то всю війну б виграли без жодного пораненого.
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20.02.2024 06:39 Ответить
Зеніт довго був в мішку, був час на відхід. В нас є хоч один приклад вдалого видалення флангового виступу кацапів? Я не помʼятою, завжди бʼються в лоба.
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20.02.2024 08:11 Ответить
Ти дебіл? Ніхто там нікому не довірявся, могли б вивезти - вивезли б. А так, це вже як остання надія - дзвонили, намагались домовитись. Але не вийшло.
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20.02.2024 06:37 Ответить
А як домовлялися?
Кацапи, привіт, ми тут залишаємо Зеніт, там будуть поранені - не чіпайте?
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19.02.2024 20:33 Ответить
З кацапськими підарами усе і так ясно. Напішіть хто з наших підарів дав наказ кинути поранених?
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19.02.2024 20:33 Ответить
Янелох Янетряпка....
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20.02.2024 09:19 Ответить
А Янелох Янетряпка єму ж 42 года (було) хотів проста перестать стрелять, поехать с ****** на рибалку і договорітся посрєдинє.
Він здав Азов в Маріуполі, здав "під особистим контролем" сержанта Журавля і продовжує здавати Україну разом з регіоналами Януковича.
Янукович його чекає в Ростові, хоча багаторазовому ухилянту краще було Боневтікнути.
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19.02.2024 20:33 Ответить
Його режисери в живих не залишать.
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19.02.2024 20:52 Ответить
Скільки можна наступати на ті ж самі граблі?
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19.02.2024 20:34 Ответить
При владі садомазохісти , їх від цього пре ((
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19.02.2024 20:38 Ответить
піди покажи як треба, без тебе не справляються
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20.02.2024 06:40 Ответить
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19.02.2024 20:35 Ответить
краще б померли під час евакуації, чим залишили собакам на розстріл. поменьше брешіть шо своїх не залишаємо
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19.02.2024 20:35 Ответить
Блд, хто ще сподівається на Женевську конвенцію та інший туалетний папір? А от як бутерброд подох то заволали як потерпілі ...
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19.02.2024 20:36 Ответить
Pycкuй чeлoвeк oчeнь нa6oжeн. Пpeжge, чeм зapy6uть соседа тonopoм, oн o6язaтeльнo nepeкpecтuтcя. Ф.M. Дocтoeвcкuй.
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19.02.2024 20:37 Ответить
Тобто, досі є дебіли, які вірять у те, що кацапи будуть дотримуватися "правил війни", на які вони відкрито сруть вже третій рік? Командування, яке це вчинило - під трибунал!
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19.02.2024 20:40 Ответить
Домовились? Так. Звісно після того, як розстріляли. Бо хто міг доповісти про заблокованих важкопоранених на Зеніті ще до захоплення позиції ? Достеменно розібратись в подіях з домовленостями без касапів ніхто не зможе.
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19.02.2024 20:42 Ответить
якась дивна війна. обміни полоненими, обміни тілами, домовленості про евакуацію поранених? це якийсь рицарський турнір? то рицарі не сцялися битися між собою, а не кріпаків слали на убій, а самі ховалися за їх спинами.
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19.02.2024 20:48 Ответить
Нічим вона не дивна, майже у всіх війнах є контакти і обміни між двома сторонами. Слід тільки згадати усім відоме Різдвяне перемир'я.
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19.02.2024 20:58 Ответить
не корректное сравнение абсолютно, если уж вспоминать подобные "договорняки", то в 2014 году в донецком аэропорту ротацию и подвоз бк наши проводили после "консультаций" с русней.
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19.02.2024 21:03 Ответить
Різдвяне перемир'я - не порівняння цієї ситуації, а просто приклад того, як навіть під час війн є контакти між сторонами.
Навіть між німцями та совком бути контакти через Червоний Хрест.
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19.02.2024 21:10 Ответить
Потрібен Закон, який після війни зобов"язує розслідування дій офіцерів ЗСУ в разі загибелі воїнів. Тільки це заставить офіцерів берегти життя Воїнів.
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19.02.2024 20:50 Ответить
А якесь ''бе'' розповідало про професійно організоване виведення військових. Щоб вас такі професіонали лікували!
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19.02.2024 20:52 Ответить
все, що чуде зараз влада та нова верхівка зсу якась кізда на букву п. таке моє враження. їх поставили для просирання територій до домовлених вже десь ліній?
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19.02.2024 20:58 Ответить
Такий допис комбрига, це готовий вирок для суду. Командири не забезпечили евакуацію, все. Далі тільки деталі: чого не зробив Сирський (який в цей час чомусь був на урочистих заходів хірургів в одному з медичних закладів Києва), чого не зробив Тарнавський, чого не зробив комбриг, чого не зробив комбат і ротний. Але головне, насправді це може статися тільки після зміни влади, чого не зробив Верховний Головнокомандувач, а може зробив і це призвело таких наслідків. Тепер на ньому головна відповідальність. Стосовно цих тупеньких відмазок комбрига, що вони зв'язались з кимось про обмін поранених. Вам мало було головного прикладу ще в 2014 році , коли Муженку московитські недоофіцері давали своє "офіцерське" слово, що випустять колону з Іловайська і потім всіх в упор перестріляли.Ви вірите московитам? Ви дебіли?
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19.02.2024 21:06 Ответить
Тоб то, якась відповідальна українська ****, своєчасно не віддала наказ, та не забезпечила евакуацію українських поранених, а звернулась до рашистів - евакуюйте. Це сама кровава і цінічна історія керівництва ЗСУ - як далі служити та захищати країну у такій армії - де тебе кидають побратими. Американці своїх полонених у В'єтнами десяток років спецоперації робили шоб витащити всіх живих. Їх просто бросили на загибель, всі ЗСУ.
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19.02.2024 21:11 Ответить
Так , подивіться відео пана Бутусова на на його ютуб . Сирський спочатку об'явив про виведення військ , на весь світ , я підказку кацам -зрозуміли ? А потім пізніше , коли орки були готові обстрілювати відхід , почався сам відхід наших бригад . Не тихо виходити , а щоб всі знали --це зрада .
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19.02.2024 21:34 Ответить
Дуже шкода, але після Іловайська, Дебальцевого, та цілої купи розстрілів наших воїнів сподіватись що ці суки зміняться було б наївно.Потрібно робити висновки і працювати,красиво і культурно.
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19.02.2024 21:12 Ответить
Дебіли у кірівнитстве ЗСУ , це звізда Війску Домовлятися с ким , с рускімі ? не має слів
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19.02.2024 21:15 Ответить
щодо Авдіївки...Ну це великий успіх Рашки і в аккурат перед виборами Окурка в черговий раз... Здача Авдіївки відбувалася за вже встановленим шаблоном інших здач (Лисичанська Сіверодонецька Бахмута Вугледара тощо)-обхід з флангів,напівоточення-відступ ЗСУ з міста. І от шо дивно: розрекламований і "нестримний" контрнаступ ЗСУ легко розбився об створену руснею оборону,а от наступ русні ...таке враження,шо наші гінденбурги,тарнавські і македонські так і зрозуміли,що потрібно будувати лінії оборони і утримувати фланги....
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19.02.2024 21:17 Ответить
Якого Вугледара?
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19.02.2024 21:24 Ответить
поспішив Юра, видно... А, може, щось знає? Чомусь, може, в методичках його подляк проінструктурував?
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19.02.2024 23:00 Ответить
Пробачте , але ви часом не спутали Країну в який зараз мешкаєте . Видповідати за злочин в Україні , це жарт такий
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19.02.2024 21:20 Ответить
Повірили кацапні?

То маєте...

І нема чого зараз виправдовуватися.
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19.02.2024 21:23 Ответить
Да звіздеж це все , про домовлялися , а було звичайне , швіде залишення позіція топ то Бігство . Дочикалися до суцільного звездеца Ідіоти , чи Зрадникі
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19.02.2024 21:26 Ответить
Скільки сміялися над рснею "рускіє сваіх нє брасают"
Досміялися? Самі кинули своїх поранених.
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19.02.2024 21:36 Ответить
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19.02.2024 21:40 Ответить
Ви ще про щось з кацапами домовляєтесь? Ви що маленькі діти? Іде війна, в якій ворог має мету - повністю знищити нашу державу і всіх українців, а ви з ними про щось домовляєтесь і на щось розраховуєте. Ви серйозно?
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19.02.2024 21:37 Ответить
Зелені, а чому не волаєте про Авдіївський котел??? 🤬🤬🤬
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19.02.2024 21:46 Ответить
Це результат ротації...

Вірити москалям і домовлятися з ними - дурня!!
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19.02.2024 22:01 Ответить
Слів немає.
ІЛОВАЙСЬК, ДЕБАЛЬЦЕВЕ, АЗОВСТАЛЬ, ОЛЕНІВКА...
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19.02.2024 22:20 Ответить
Пане , я так бачу, що вас не потрібно переконувати стосовно справжніх винуватців як цієї рівно 10-тирічної війни, так і у катастрофічних жертвах кожного з 726-ти днів з часу повномасштабного вторгнення.
Але ні я, ні ви не переконаємо в цьому наших опонентів. На жаль.
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19.02.2024 22:57 Ответить
То нам кажуть що домовлялися, а хто зна як насправді було...
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19.02.2024 23:44 Ответить
а з ким домовлялись? з тими хто передбачувано бреше! вже сотні разів повторювалось одне і те ж - москалі розстрілюють наших полонених! то як можна сподіватись, що вони залишать живими тих, хто пів року їх кошмарив?!!! тож і результат був більш ніж передбачуваний. отже це злочинна дія - кинути наших хлопців на вірну погибель.
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20.02.2024 09:26 Ответить
Досвід в Українців з 2014 року щодо обіцянок від орків, не дає результатів..
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20.02.2024 00:23 Ответить
Навіть якщо б координатори захотіли передати наказ, вони б не змогли, бо в них ні в кого зв'язку немає, б...дь! І усі це знають! ****, чужими життями роблять картинку для ЗМІ.
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20.02.2024 00:42 Ответить
Похоже на попытку оправдать оставление раненых.
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20.02.2024 01:30 Ответить
Ті хто їх розстріляв покидькі і відплата буде! Але! З коментів в 110й.

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20.02.2024 06:42 Ответить
такі домовленності нагадують домовленість з катом за хвилину до страти....нелюди рашфашисти мріють щоб ЗСУ опублікували публічну страту їхнього бидла такими акціями страти українських полоннених...яка може бути довіра до цих нелюдів. які гвалтували наших діток??? В збитому ІЛу на Белгородщині не було українських полонених, їх закатували і стратили в полоні...заморили голодом... А збитий ІЛ дав можливість рашфашисту узаконить їх смерть як не в полоні... Порівнювати полонених по тому як хто і як годує вже нема сенсу.. наші скелетами повертаються.. в полоні їм не дають сидіти на протязі дня...опухають ноги, постійні побої, знущання....Низький уклін нашим Героям і їх родинам...Гасло не забудемо і не простимо має бути в українця з дитинства в свідомості...Бо цей ка..ап страшнійший за того фашиста гітлерівця...Слава Україні!
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20.02.2024 07:31 Ответить
**** зелёная, ***** буть ты проклят! Залужный требовал отвести гораздо раньше, не в такой спешке!!!! Ты за что снял Залужного?????? Мразь горы вечно в аду и на земле!
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20.02.2024 08:17 Ответить
А що "наші" командири на прямому звязку з підарами кацапськими?
І я вбачаю зраду в поступках - залишити важкопоранених,які два роки (без ротації,та відпусток) боронили Україну фашистам!
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20.02.2024 08:40 Ответить
На-ду-ли просто надули!
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20.02.2024 08:55 Ответить
не треба кивати на москалів! бо їхні дії були цілком передбачувані! а от хто відповість за те, що не вивели вчасно хлопців???? для чого їх лишили, щоб "росіяни вивезли"???
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20.02.2024 09:21 Ответить
наша влада нам просто у вічі бреше! росіяни казали, що не збираються нападати на Україну!
не треба брехати - наше командування просто вбило наших воїнів - ось в цьому і правда!
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20.02.2024 09:29 Ответить
Невже про "слово честі російського офіцера" забули? Кацапи його ще під Іловайськом в 2014-му оприлюднили і затвердили.
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20.02.2024 10:10 Ответить
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