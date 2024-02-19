Россияне согласились эвакуировать раненых из "Зенита", после чего расстреляли их, - 110-я ОМБр
Россияне должны были эвакуировать раненых украинских военных из окруженного опорного пункта "Зенит", а вместо этого расстреляли их.
Об этом заявили в фейсбуке 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что выход личного состава 110-й бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Из-за этого нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать.
"Противник развивал быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток", - подчеркивается в сообщении.
Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" было принято решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с вражеской стороной по обмену пленных для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, защищающими военнопленных. После этого враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем – обменять.
Наши военнослужащие получили приказ сохранить свою жизнь.
"О случившемся потом мы узнали из вражеских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. По нашим данным, враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О информации пока не подтверждена, скорее всего, он был из приданого подразделения", - пишут в 110-й ОМБр.
Выход Сил обороны из Авдеевки
16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.
В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.
Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.
Позже главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал список из шести тяжелораненых украинских военнослужащих 110-й механизированной бригады, которых россияне расстреляли на опорном пункте "Зенит" под Авдеевкой 14 февраля.
Пожалуйста, подождите...
виводити опорники та й другі підрозділи до оточення є непрофесійністтю
а тримати до повного оточення і навіть давати команду здатися,
є пісдєс якими професійними діями...
тобто праффесіАнали зробили свою справу
всі поранені наші хлопці розстріляні.
водій автобуса який екстренно загальмував і через це хтось розбив носа, лошара
а який в"їхав в сраку вантажівки і вбив десяток людей праффєсіАНАЛ
раз уж такий "вумний"
один з них, зять, 3 ОШБ
і я знаю що пишу
а чому ти відкриваєш рот під прапором чехії???
сібався щоб звідти повчати???
А нічого, що, навіть при коеф. 4 до 1 (натягну), то 45/4 вийде мінімум 11 тисяч НАШИХ загиблих? І ті ******** можуть наші літаки збивати, а ми їх ні? І вони по нам КАБи скидають, а не ми по них. І 20-30 "********" РФія виробляє на рік. А ми - ні! І пілоти у них не з парти йдуть, а полкани та майори з 5000 нальоту.
А 3 ОДШБ теж дофігіща народу поклала, щоб коридор тримати, але про це героїчно промовчать.
Чого ж твій зять досі не комбриг, якщо теж такий вумний як ти?
Вот йдіть вдвох покажіть всім як надо полководцами бути. А то тількі скулити можете. Ти там де, фортеця Мукачево? Чи куди ти там зібався щоб не бути в зятя в 3 ОШБ?
зять був ком розвідвзводу, а вже 3 міцяця кор розвідроти
мені майже 60 і я інвалід, що не заважало мені вписдити в ато-оос більше 20 к баксів. не заважало проїхати все, від константинівки до ст. луганської десятки разів.
а такі красномовні пісдаболи в неті як ти, для того щоб когось обісрати, і головне, пох...й кого
аби лиш вставити гостре слівце чи принизити.
А я побував в оточенні в Маріуполі, витратив 130к баксів на дрони, втратив багато друзів в Азовсталі і взагалі в боях за Маріуполь. І шо? До чого тут ці факти, вони ніяк не посилують аргументацію у нашому спорі.
Ти там особисто був де рішення приймались? Мав повний контекст чого приймались такі чи інші рішення? То до чого тут твій скульож? Інвалід - сиди дома і мовчи, і далі посилай грощі.
Скількох твій зять послав в бій знаючи, що втрати неминучі? Він не розказував? Так чого ж ти на генералів волаєш? У багатьох жахливих подій, винуватці як раз хєрові комбати і ротні, і взводні.
Не воюєш - не *****, в 3 штурмовій то точно тобі таке правило пояснять.
прочитайте, запам`ятайте, роздрукуйте та розвісьте на всіх стовбах, що
руZZкому міру повірити - себе обманути! -
можливо ЦЯ ДОГМА врятує комусь життя.....в майбутньому....
Ти ,як я бачу, завчасно, би до самого Львова відступив.
Або мабуть якби був головкомом, то всю війну б виграли без жодного пораненого.
Кацапи, привіт, ми тут залишаємо Зеніт, там будуть поранені - не чіпайте?
Він здав Азов в Маріуполі, здав "під особистим контролем" сержанта Журавля і продовжує здавати Україну разом з регіоналами Януковича.
Янукович його чекає в Ростові, хоча багаторазовому ухилянту краще було Боневтікнути.
Навіть між німцями та совком бути контакти через Червоний Хрест.
То маєте...
І нема чого зараз виправдовуватися.
Досміялися? Самі кинули своїх поранених.
Вірити москалям і домовлятися з ними - дурня!!
ІЛОВАЙСЬК, ДЕБАЛЬЦЕВЕ, АЗОВСТАЛЬ, ОЛЕНІВКА...
Але ні я, ні ви не переконаємо в цьому наших опонентів. На жаль.
І я вбачаю зраду в поступках - залишити важкопоранених,які два роки (без ротації,та відпусток) боронили Україну фашистам!
не треба брехати - наше командування просто вбило наших воїнів - ось в цьому і правда!