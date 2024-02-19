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Венгрия не будет блокировать принятие 13-го пакета санкций ЕС против России, - Сийярто

сійярто

Правительство Венгрии не будет блокировать принятие 13-го пакета санкций ЕС против России. В санкционный пакет были внесены правки, на которых настаивал Будапешт.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, поскольку на этапе подготовки удалось убрать все противоречащие венгерским интересам пункты", - заявил министр.

Сийярто также добавил, что годовщина полномасштабного вторжения России в Украину "должна стать поводом для того, чтобы способствовать прекращению огня и мирным переговорам".

Читайте также: Венгрия блокирует 13-й пакет санкций против России, – Financial Times
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Топ комментарии
+17
Значит эти санкции - до физды дверца.
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19.02.2024 21:13
+9
Бо вони підори !
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19.02.2024 21:28
+6
Ето что же там за санкции такие что даже Сцыярто не против? Дайте список хоть посмеемся
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19.02.2024 21:27
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Значит эти санкции - до физды дверца.
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19.02.2024 21:13 Ответить
Так хтось і казав ,що новий пакет аби було)))
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19.02.2024 22:04 Ответить
Ні не вгадали ...

Любителів там "рюцькага міра" там теж зась . Тому їх похер на санкції -- хоч то ***** будуть санціями топити в унітазі -- теж похер .

Вони займаются тупо обміном грошових знаків з 9 нулями на певну згоду
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19.02.2024 23:45 Ответить
треба дати кацапам безпечний коридор до угорщини
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19.02.2024 21:35 Ответить
За руками треба було дивитись - яку саме свою точку він в той момент потирав!
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19.02.2024 21:17 Ответить
Там є Словатчина, Кіпр, Греція і ще Франція Блокувальники хренови
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19.02.2024 21:23 Ответить
Американці приїхали,щось шепнули орбану,і все,відразу все стало як повинно бути
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19.02.2024 21:23 Ответить
Хто знає в Європі 26 міністрів,а Орбана і цю Сітаюту всі знають і мадяри горді цим.
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19.02.2024 21:24 Ответить
Бо вони підори !
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19.02.2024 21:28 Ответить
Ето что же там за санкции такие что даже Сцыярто не против? Дайте список хоть посмеемся
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19.02.2024 21:27 Ответить
Ембарго не експорт сірників !
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19.02.2024 21:29 Ответить
А що трапилось ? Орбан забухав ?
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19.02.2024 21:28 Ответить
Бо це не санкції , а проста формальність аби було((
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19.02.2024 22:05 Ответить
Мабуть до кави в туалеті пристрастився, і таким чином втратив можливість приносити користь кацапам.
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20.02.2024 09:04 Ответить
кастровані санкції
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19.02.2024 21:37 Ответить
Благодєтєлі
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19.02.2024 21:42 Ответить
Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда - приблизно з цього репертуару..
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19.02.2024 21:57 Ответить
санкции,это ВСУ всё остальное от лукавого!
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19.02.2024 21:58 Ответить
ЩЕ раз:
прочитайте, запам`ятайте, роздрукуйте та розвісьте на всіх стовбах, що

руZZкому міру та його адептам повірити - себе обманути!
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19.02.2024 21:58 Ответить
А шо таке? Шеф сказав, що їм від тих санкцій - сама користь?
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19.02.2024 22:23 Ответить
обложили со всех сторон или ******** или *************, прекрасная работа МИДа
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19.02.2024 22:24 Ответить
Ось вона - зворотня сторона демократії... носяться з цим цйобком-мад'яром... Гівно на палочці, адвно пора вже запхати кудись так, щою забули вигляд цього пацюка
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19.02.2024 22:24 Ответить
Повний текст - "Введення додаткових санкцій проти росії не має сенсу і лише шкодить економіці Європейського союзу, але Угорщина не буде ветувати це"

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-madarsko-uz-nebude-blokovat-dalsi-balik-sankci-proti-rusku-246182
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19.02.2024 22:27 Ответить
Опять на кофе сходили ...
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19.02.2024 22:51 Ответить
/щоб сприяти припиненню вогню та мирним переговорам\
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...
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20.02.2024 09:06 Ответить
 
 