Венгрия не будет блокировать принятие 13-го пакета санкций ЕС против России, - Сийярто
Правительство Венгрии не будет блокировать принятие 13-го пакета санкций ЕС против России. В санкционный пакет были внесены правки, на которых настаивал Будапешт.
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
"Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, поскольку на этапе подготовки удалось убрать все противоречащие венгерским интересам пункты", - заявил министр.
Сийярто также добавил, что годовщина полномасштабного вторжения России в Украину "должна стать поводом для того, чтобы способствовать прекращению огня и мирным переговорам".
Топ комментарии
+17 Wlad West
показать весь комментарий19.02.2024 21:13
+9 Євген cd8db603
показать весь комментарий19.02.2024 21:28
+6 Alex Nosov dd1cb531
показать весь комментарий19.02.2024 21:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Любителів там "рюцькага міра" там теж зась . Тому їх похер на санкції -- хоч то ***** будуть санціями топити в унітазі -- теж похер .
Вони займаются тупо обміном грошових знаків з 9 нулями на певну згоду
прочитайте, запам`ятайте, роздрукуйте та розвісьте на всіх стовбах, що
руZZкому міру та його адептам повірити - себе обманути!
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-madarsko-uz-nebude-blokovat-dalsi-balik-sankci-proti-rusku-246182
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...