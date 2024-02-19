Венгрия не будет блокировать принятие 13-го пакета санкций ЕС против России, - Сийярто

Правительство Венгрии не будет блокировать принятие 13-го пакета санкций ЕС против России. В санкционный пакет были внесены правки, на которых настаивал Будапешт.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, поскольку на этапе подготовки удалось убрать все противоречащие венгерским интересам пункты", - заявил министр.

Сийярто также добавил, что годовщина полномасштабного вторжения России в Украину "должна стать поводом для того, чтобы способствовать прекращению огня и мирным переговорам".

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