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Канада (2007) дроны (3563)

Украина получит от Канады более 800 дронов на $73 млн этой весной, - министр обороны Блэр

SkyRanger R70
Фото: Источник

Канада передаст Украине более чем 800 беспилотников этой весной.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада инвестирует более 95 млн дол., чтобы предоставить Украине более 800 дронов SkyRanger R70", - отметил он.

Блэр добавил, что эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе.

"Они могут транспортировать разные грузы весом до 3,5 кг, в том числе боеприпасы. Эти дроны помогут украинцам на передовой быстро, точно и эффективно определять цели", - подчеркнул министр.

По его словам, SkyRanger способен определять отдельные транспортные средства и источники тепла с большого расстояния и в плохих погодных условиях.

"Мы ожидаем, что первые системы поступят Вооруженным силам Украины уже этой весной. Они спешат – и так же мы", – подчеркнул Блэр.

Министр уточнил, что подписанный с производителем дронов контракт предусматривает также предоставление запасных деталей и услуг по обслуживанию.

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Топ комментарии
+5
Дяка величезна. Проте це навіть не тритина від денного виробництва обіцяного зевладою мільйону дронів на рік. Що становить, з урахуванням високосного року, 2732 дрони на день.
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19.02.2024 23:21
+4
Дронов много не бывает. Спасибо Канада
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19.02.2024 23:10
+4
Так, це дуже крутий "мавік", який н віть використовують ВМС Норвегії. Ці коптер мають дуже міцну конструкцію та добре підходять для важких умов, що характеризуються дощем, снігом, вітром, морськими бризками та низькими температурами. На додаток до цього БЛА мають хорошу вантажопідйомність та тривалий час автономної роботи. Ще одна перевага, яку нині мало хто може запропонувати на комерційному ринку - фіксовані фронтальні теплова та оптична камери, з яких БЛА можуть передавати зображення, незалежно від типу підвішених під фюзеляжем датчиків корисного навантаження. Таким чином оператор завжди може візуально контролювати політ БЛА. Мультикоптери обладнані системою широкосмугового зв'язку. Пропускна здатність цього каналу становить до 15 Мбіт на секунду, що дозволяє одночасно передавати в реальному масштабі часу як відеозображення HD як з камери переднього огляду, так і дані з датчиків корисного навантаження. Вони мають радіоелектронний захист, інфрачервону\тепловізійну оптоелетронну станцію FLIR p 30-кратним зумом та роздільною здатністю 4K Full HD, потужний бортовий проесор, який дозволяє відслідковувати мобільні телефони в навіть визначати особи людей.
І якщо ця коштовна хрінь буде летіти на висоті тисячу, або дві, або три тисчі метрів, то його не буде видно для ураження. Тому і ціна така "неадекватна".
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20.02.2024 00:38
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Дронов много не бывает. Спасибо Канада
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19.02.2024 23:10 Ответить
500 тысяч, это ты перегнул.
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19.02.2024 23:52 Ответить
в прошлом году получили 300 штук за 150 лямов
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19.02.2024 23:57 Ответить
Треба дронів щоб було наче комарів..
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19.02.2024 23:18 Ответить
Бойових ...
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20.02.2024 01:06 Ответить
Дяка величезна. Проте це навіть не тритина від денного виробництва обіцяного зевладою мільйону дронів на рік. Що становить, з урахуванням високосного року, 2732 дрони на день.
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19.02.2024 23:21 Ответить
Це типу Мавік за $120 тисяч?
Але ж це неадекватна ціна. Чи він у чомусь там дуже крутий? РЕБів може геть не боїться? Перевага дронів у тому, що вони дешеві! А якщо дрон коштуватиме дорожче ніж ракета, якою його можна збити - це дурість.
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19.02.2024 23:27 Ответить
ну якраз ребів він майже і не боїться.

це не для гранату підвісити.

один такий дрон на рій мавіків буде достатньо
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19.02.2024 23:31 Ответить
Якщо РЕБу не боїться - то хоч куди не шло...а вантажі переправляти краще тими ж дешевими Мавіками...ганяти $120 тисячного дрона як вантажного - така собі ідея.
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19.02.2024 23:34 Ответить
Это канадских долларов! Уже один министр слетел после покупки Roshel Senator
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20.02.2024 01:16 Ответить
Мавик не военный дрон. Это раз. Дешёвые, это дроны-камикадзе, потому что одноразовые. И да, 120 бачей, это дёшево в сравнении с остальным.
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19.02.2024 23:54 Ответить
Так, це дуже крутий "мавік", який н віть використовують ВМС Норвегії. Ці коптер мають дуже міцну конструкцію та добре підходять для важких умов, що характеризуються дощем, снігом, вітром, морськими бризками та низькими температурами. На додаток до цього БЛА мають хорошу вантажопідйомність та тривалий час автономної роботи. Ще одна перевага, яку нині мало хто може запропонувати на комерційному ринку - фіксовані фронтальні теплова та оптична камери, з яких БЛА можуть передавати зображення, незалежно від типу підвішених під фюзеляжем датчиків корисного навантаження. Таким чином оператор завжди може візуально контролювати політ БЛА. Мультикоптери обладнані системою широкосмугового зв'язку. Пропускна здатність цього каналу становить до 15 Мбіт на секунду, що дозволяє одночасно передавати в реальному масштабі часу як відеозображення HD як з камери переднього огляду, так і дані з датчиків корисного навантаження. Вони мають радіоелектронний захист, інфрачервону\тепловізійну оптоелетронну станцію FLIR p 30-кратним зумом та роздільною здатністю 4K Full HD, потужний бортовий проесор, який дозволяє відслідковувати мобільні телефони в навіть визначати особи людей.
І якщо ця коштовна хрінь буде летіти на висоті тисячу, або дві, або три тисчі метрів, то його не буде видно для ураження. Тому і ціна така "неадекватна".
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20.02.2024 00:38 Ответить
Дякую за роз'яснення.
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20.02.2024 00:40 Ответить
та нема за що. Я просто використав Ваш комент, щоби дещо пояснити, а то зараз налетять у коментах із зрадою)
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20.02.2024 00:45 Ответить
Пройшло століття (навіть більше ) і все повторюється - перші бомбери не були бомберами а були розвідниками ( і в багатьох випадках вони не були розроблені для війни а були цивільними моделями ).
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20.02.2024 07:36 Ответить
ось шо рік тому про нього писали :

https://focus.ua/uk/digital/553912-kanada-peredast-ukraine-sotni-vysokotehnologichnyh-dronov-r70-skyranger-national-post Teledyne Flir R70 Skyranger, які збираються на заводі в провінції Онтаріо, оснащені тепловізорами, мають радіоелектронний захист, можуть шукати хімічну зброю, відстежувати мобільні телефони і навіть визначати особи людей. За підрахунками журналістів, 300 таких апаратів коштуватимуть приблизно $150 млн.
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19.02.2024 23:37 Ответить
Как раз для ликвидации пуйла, патрушева и шойги пригодится.
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20.02.2024 00:02 Ответить
летит только на 10 км
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20.02.2024 00:07 Ответить
А диверсанту ближе и не надо в мацкве подбираться.
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20.02.2024 02:10 Ответить
800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70(с)
Вартість безпілотників, поставлених компанією Teledyne з Ватерлоо (Канада), становить понад 95 мільйонів канадських доларів (70,44 мільйона доларів США),(с)
..тобто 1 дрон коштує 88050 бакцов
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19.02.2024 23:38 Ответить
The Globe and Mail

Вони коштуватимуть понад 95 мільйонів доларів і є частиною раніше оголошеної військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів.

Багатоцільові безпілотні літальні системи SkyRanger R70 виробляються компанією Teledyne у Ватерлоо Онтаріо.
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19.02.2024 23:44 Ответить
Крута штука. На вигляд звичайний мавік але є функція розпізнавання морд - типу показали фотку орка і вб'є іменно його....
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19.02.2024 23:54 Ответить
Дрони дронами.,.. а у нато що нема систем дистанційного мінування протипіхотними і не лише мінами... На м би зарамой як знадобилось
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20.02.2024 00:10 Ответить
Це прикол? Канада??
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20.02.2024 00:19 Ответить
НАТО обещала 1 млн. дронов...нужны не обещания а дроны.
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20.02.2024 03:28 Ответить
чого ви тут розходилися? мало їм! це не одноразові дрони-камікадзе, це дрони-розвідники, які можуть майже добу висіти на висоті в 3-5 км, які майже неможливо помітити та відстежити, а вони самі в той час можуть розгледіти чиряк на дупі у кацапа.
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20.02.2024 09:08 Ответить
 
 