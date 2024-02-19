Украина получит от Канады более 800 дронов на $73 млн этой весной, - министр обороны Блэр
Канада передаст Украине более чем 800 беспилотников этой весной.
Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Канада инвестирует более 95 млн дол., чтобы предоставить Украине более 800 дронов SkyRanger R70", - отметил он.
Блэр добавил, что эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе.
"Они могут транспортировать разные грузы весом до 3,5 кг, в том числе боеприпасы. Эти дроны помогут украинцам на передовой быстро, точно и эффективно определять цели", - подчеркнул министр.
По его словам, SkyRanger способен определять отдельные транспортные средства и источники тепла с большого расстояния и в плохих погодных условиях.
"Мы ожидаем, что первые системы поступят Вооруженным силам Украины уже этой весной. Они спешат – и так же мы", – подчеркнул Блэр.
Министр уточнил, что подписанный с производителем дронов контракт предусматривает также предоставление запасных деталей и услуг по обслуживанию.
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Але ж це неадекватна ціна. Чи він у чомусь там дуже крутий? РЕБів може геть не боїться? Перевага дронів у тому, що вони дешеві! А якщо дрон коштуватиме дорожче ніж ракета, якою його можна збити - це дурість.
це не для гранату підвісити.
один такий дрон на рій мавіків буде достатньо
І якщо ця коштовна хрінь буде летіти на висоті тисячу, або дві, або три тисчі метрів, то його не буде видно для ураження. Тому і ціна така "неадекватна".
https://focus.ua/uk/digital/553912-kanada-peredast-ukraine-sotni-vysokotehnologichnyh-dronov-r70-skyranger-national-post Teledyne Flir R70 Skyranger, які збираються на заводі в провінції Онтаріо, оснащені тепловізорами, мають радіоелектронний захист, можуть шукати хімічну зброю, відстежувати мобільні телефони і навіть визначати особи людей. За підрахунками журналістів, 300 таких апаратів коштуватимуть приблизно $150 млн.
Вартість безпілотників, поставлених компанією Teledyne з Ватерлоо (Канада), становить понад 95 мільйонів канадських доларів (70,44 мільйона доларів США),(с)
..тобто 1 дрон коштує 88050 бакцов
Вони коштуватимуть понад 95 мільйонів доларів і є частиною раніше оголошеної військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів.
Багатоцільові безпілотні літальні системи SkyRanger R70 виробляються компанією Teledyne у Ватерлоо Онтаріо.