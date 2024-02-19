Украина получит от Канады более 800 дронов на $73 млн этой весной, - министр обороны Блэр

Канада передаст Украине более чем 800 беспилотников этой весной.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада инвестирует более 95 млн дол., чтобы предоставить Украине более 800 дронов SkyRanger R70", - отметил он.

Блэр добавил, что эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе.

"Они могут транспортировать разные грузы весом до 3,5 кг, в том числе боеприпасы. Эти дроны помогут украинцам на передовой быстро, точно и эффективно определять цели", - подчеркнул министр.

По его словам, SkyRanger способен определять отдельные транспортные средства и источники тепла с большого расстояния и в плохих погодных условиях.

"Мы ожидаем, что первые системы поступят Вооруженным силам Украины уже этой весной. Они спешат – и так же мы", – подчеркнул Блэр.

Министр уточнил, что подписанный с производителем дронов контракт предусматривает также предоставление запасных деталей и услуг по обслуживанию.

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