Возле Одессы подорвали автомобиль с членом Украинской добровольческой армии Кручининым и его женой
Недалеко от Одессы взорвался автомобиль, в котором находились члены Украинской добровольческой армии - Альберт и Наталья Кручинины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в фейсбуке Украинской добровольческой армии.
"Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был подорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши побратим и посестра - Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас за их жизнь борются врачи. На месте работает полиция", - написали в УДА.
Там расценивают указанное преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривают деятельность вражеских ДРГ. Отмечается, что подразделения безопасности УДА уже получили срочные указания.
"Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ" - отметили в УДА.
Пожалуйста, подождите...
Або хоча б у Безуглої Мар`яни, вона очолить комісію по розслідуванню і докаже, що нічого такого і не було. А 73% зебілів радісно про це ще раз проголосують.
Якщо надсилати групи кількістю по 20, розбитих на 5 четвірок, які будуть спалювати заправки, нафтосховища, склади, пошкоджувати лінії електропостачання... Яка паніка буде у росіян?
Такі групи можуть робити швидкі рейди, незалежно одна від іншої.
Росіяни не будуть встигати ліквідувати наслідки.
Завдання можуть бути різної ступені складності, до знищення авіабаз чи скупчення військових. Але якщо навіть максимальна матеріальна шкода буде, це може мати більший результат , ніж прямі дії на фронті.
І завдання повинні ставитись з розрахунком 50 відсотків сил та можливості на диверсію, 50 - на повернення.
Руйнувати - не будувати.
Для максимальної шкоди можна використовувати не тільки те, що можна брати з собою. А навіть російські автівки з пальним.
Спалювати все, що може горіти. Підривати все, що може вибухати.
Без сумніву, підготовка потрібна.
Але успіх таких рейдів залежить від швидкості.
Наприклад, побачили скупчення автівок, де є вірогідність створити швидко велику пожежу - підпалили. Ще краще, якщо одноразово в декілька місцях. І одразу далі. На шляху АЗС - підпалили. І далі. Вибухівку, якщо є треба використовувати тіль в надзвичайних випадках, насамперед, використовувати те, що потрапляє під руки.
Побачили якусь цінну будову, яка добре буде горіти і її можна швидко і просто підпалити - підпалили. І одразу далі.
Якщо 5 четвірок будуть на зв"язку, вони можуть допомагати одна одній швидко пристосовуватись до зміни дій, та одна група може ліквідувати зарозу, яка виникає для іншої.
Якщо все добре робити, 100 диверсантів можуть зробити на порядки більше, ніж тисячі на фронті. Та просто зробити неможливим ворогу вести на фронті наступальні дії .
Чому за два роки такого немає?
Я робив і роблю те, що повинен у певний час.
Питання, яке я підняв, більш для тих, хто ще має непідставні сподівання
Звичайним сірником можна зробити більше шкоди ворогу, ніж Вашим парабелумом.
До того ж наявність парабелума на ворожій території викликає підозру, а сірників - ні.
Можна діяти простіше. Скільки часу треба, щоб підпалити автівку ? Декілька секунд відкрити бензобак і підпалити. Підпалити АЗС? Розлити бензин з пістолета та підпалити.
Скільки часу треба підпалити ліс? Влітку достатньо сірника.
Пошкодити лінії електропостачання?
Підпалити склади з мастилом, хімією, фарбою...
Вважаєте, що росіяни можуть все забезпечити охороною?
Якщо сіяти хаос, в цей час можна знищувати і більш важливіші, стратегічні, військові об"єкти
Але є засоби простіші за використання вибухівки. А вона ж має вагу і диверсантам її треба нести.
А підпалити ліс, поле влітку, підпалити автівку ... можна без спецпристроїв.
І за кілька секунд.
Якщо довкола у росії все запалає, як це ускладнить бойові дії?
Простішими діями можна отримати кращі результати.
викритий у схильності. до грабіжництва/ припер із війни -2 потяги награбованого барахла ( гармошок... ) /І був відправлений тов. Сталіним у бандітську Одесу. задля наведення шмону... Останнім був введений - наказ : всим офіцерам --видати зброю ( осільки саме вони .на радощах гуділи по нічних ресторанах і найбільше піддавались грабіжницьким нападам... ) Крім того було дозволено без всяких там сюсюкань --стріляти на враження ! Єфект--перевершив сподівання: Одеса Міші-Я -пончика--- приуньіла...
Зазначений теракт над нашими ( самовідданими патріотами) українцями вчинено той час. коли тягнеться бодяга у ВР У із прийняттям закону про придбання пересічними гром.-- зброї ( пістоля ) Самі ж її мають...( Пам*ятаєте : як нардеп . сруль-пашинський.--випендрювався перед своєю дівахою--пуляючи у безнадійного безхатька...) Одним словом: якщо і дозволять мати пістоль ( зважаючи . що держава НЕ спроможна всих нас захистити ) то вже готові . супер-дебільні. застереження : зброю за поріг НЕ виносити... тримати. останню. у метал. сейфі !? Ви уявляєте . як " НАШІ ОБРАНЦІ " накралися. що власного народу бояться більше. аніж головорізів лілі ПУТІНА !?