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взрыв (6503) Одесса (7740) теракт (2243)

Возле Одессы подорвали автомобиль с членом Украинской добровольческой армии Кручининым и его женой

теракт

Недалеко от Одессы взорвался автомобиль, в котором находились члены Украинской добровольческой армии - Альберт и Наталья Кручинины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в фейсбуке Украинской добровольческой армии.

"Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был подорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши побратим и посестра - Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас за их жизнь борются врачи. На месте работает полиция", - написали в УДА.

Там расценивают указанное преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривают деятельность вражеских ДРГ. Отмечается, что подразделения безопасности УДА уже получили срочные указания.

"Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ" - отметили в УДА.

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Топ комментарии
+79
как одессит скажу контра никуда и не опускала бошку как сидела рулила Одессой и потоками так и рулит откроенное шизофреническое лайно и идиоты полезные... провокаторы лица совершившие акты террора убийства нападения... таки да сбежали а 90% осталось нардепы депутаты сел городов поселков Одессы области района Одесского даже меры и головы.. так что все тип топ для них..
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19.02.2024 23:26
+60
І все воно якось одночасно. І зброї немає, і Залужного зняли, і Авдіївка, і добровольців підривають на роковини Майдану....
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19.02.2024 23:23
+55
Контра піднімає голову та відкрито разгортае свої прапори- нищать патріотов.

Украіна у небезпеці.
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19.02.2024 23:23
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председатель
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20.02.2024 08:22 Ответить
Шахеды все пересчитал?
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20.02.2024 08:26 Ответить
Поехали в Авдеевку,а потом в Купянск... Голобородько там вчера был...и в Авдеевке тоже был ...
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20.02.2024 08:29 Ответить
Дуже школа. Одеса і область - гніздо сепаратистів і кацапських ждунів. Хоча могли прийти ДРГ із Придністров'я, відсидітися в любій московській церкві, яких на Одещині майже 99%, зробити свою терористичну справу, ще відчидітися, а потім спокійно піти чи на Придністров'я, чи на Херсонщину, чи залишитися в Одесі. Я там розумію російська церква в Україні "УПЦ МП) для влади свої?
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20.02.2024 08:30 Ответить
підтверджую, розпитував знайомого, як йому вдається шастати куди завгодно без копійки грошей,та ще й і у тіньовому режимі,то каже ,що приїзджає в будь-яке місто на електричці, іде в свою церкву, там його приймають як паломника, знайдуть де переночувати йому,щось дадуть з'їсти,документів не запитують,бо свій же.Ну може бути,що день-два щось там по силі відпрацює, чи у хресний хід зходить.
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20.02.2024 12:57 Ответить
Около 20 ДРГ работают по всей Украине во всех областях...
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20.02.2024 08:33 Ответить
А мусорам та сбушникам ніколи цим займатися , за кошмарінням пересічних та журналістів.
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20.02.2024 08:39 Ответить
Пан Труханрв привет. То на Стерненка были покушения , теперь Кручинин. Пригрелась собака кремлевская
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20.02.2024 08:38 Ответить
Яка там ДРГ, там 14-й рік показав хто там живе і чим дише і з тих пір мало що змінилось.
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20.02.2024 08:50 Ответить
Не треба платити 10штук, в раду зайдіть там ти зрадників через одного про Одесу я вже мовчу.
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20.02.2024 09:39 Ответить
Зетварюки винищують патріотів щоб ви легше продати Україну, зЕНЕВТІКА НА Г..КУ!
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20.02.2024 09:47 Ответить
малюки-будьонівці.
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20.02.2024 10:03 Ответить
росию уже не спасти...
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20.02.2024 10:18 Ответить
Робота одеського "сбу"?
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20.02.2024 10:19 Ответить
Спитайте у Зеленського Володимира Олександровича. Він точно знає все.
Або хоча б у Безуглої Мар`яни, вона очолить комісію по розслідуванню і докаже, що нічого такого і не було. А 73% зебілів радісно про це ще раз проголосують.
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20.02.2024 11:09 Ответить
Будинок Профспілок ще в гарному стані - місця всім вистачить.
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20.02.2024 11:14 Ответить
Треба туди всю цю ЗЕбануту наволоч зігнати, поки в гарному стані.
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20.02.2024 11:49 Ответить
А де українські девірсіонні групи?
Якщо надсилати групи кількістю по 20, розбитих на 5 четвірок, які будуть спалювати заправки, нафтосховища, склади, пошкоджувати лінії електропостачання... Яка паніка буде у росіян?
Такі групи можуть робити швидкі рейди, незалежно одна від іншої.
Росіяни не будуть встигати ліквідувати наслідки.
Завдання можуть бути різної ступені складності, до знищення авіабаз чи скупчення військових. Але якщо навіть максимальна матеріальна шкода буде, це може мати більший результат , ніж прямі дії на фронті.
І завдання повинні ставитись з розрахунком 50 відсотків сил та можливості на диверсію, 50 - на повернення.
Руйнувати - не будувати.
Для максимальної шкоди можна використовувати не тільки те, що можна брати з собою. А навіть російські автівки з пальним.
Спалювати все, що може горіти. Підривати все, що може вибухати.
Без сумніву, підготовка потрібна.
Але успіх таких рейдів залежить від швидкості.
Наприклад, побачили скупчення автівок, де є вірогідність створити швидко велику пожежу - підпалили. Ще краще, якщо одноразово в декілька місцях. І одразу далі. На шляху АЗС - підпалили. І далі. Вибухівку, якщо є треба використовувати тіль в надзвичайних випадках, насамперед, використовувати те, що потрапляє під руки.
Побачили якусь цінну будову, яка добре буде горіти і її можна швидко і просто підпалити - підпалили. І одразу далі.
Якщо 5 четвірок будуть на зв"язку, вони можуть допомагати одна одній швидко пристосовуватись до зміни дій, та одна група може ліквідувати зарозу, яка виникає для іншої.
Якщо все добре робити, 100 диверсантів можуть зробити на порядки більше, ніж тисячі на фронті. Та просто зробити неможливим ворогу вести на фронті наступальні дії .
Чому за два роки такого немає?
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20.02.2024 14:16 Ответить
"Я дам вам парабеллум". Дерзайте, юначе.
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20.02.2024 14:42 Ответить
Кожен повинен займатись своєю справою.
Я робив і роблю те, що повинен у певний час.
Питання, яке я підняв, більш для тих, хто ще має непідставні сподівання
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20.02.2024 14:58 Ответить
Я написав це, щоб показати бездарність українського військового керівництва.
Звичайним сірником можна зробити більше шкоди ворогу, ніж Вашим парабелумом.
До того ж наявність парабелума на ворожій території викликає підозру, а сірників - ні.
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20.02.2024 15:12 Ответить
Згоден.На глибину до 30км вздовж рашкордону важливі обїєкти включаючи АЗС, дрг під силу замінувати та підірвати,тобто влаштувати в найближчим тилу рашистів хаос...,Але ГУР,СБУ,ССО чомусь не діють в цьому напрямку..
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20.02.2024 16:45 Ответить
Замінувати, підірвати...
Можна діяти простіше. Скільки часу треба, щоб підпалити автівку ? Декілька секунд відкрити бензобак і підпалити. Підпалити АЗС? Розлити бензин з пістолета та підпалити.
Скільки часу треба підпалити ліс? Влітку достатньо сірника.
Пошкодити лінії електропостачання?
Підпалити склади з мастилом, хімією, фарбою...
Вважаєте, що росіяни можуть все забезпечити охороною?
Якщо сіяти хаос, в цей час можна знищувати і більш важливіші, стратегічні, військові об"єкти
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20.02.2024 19:57 Ответить
Бачили фільм со Шварцем"********"?Ось подібними мінами з радіопідривом і мінувати об"єкти...Спецпідрозділи таки мають у достатній кількості
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20.02.2024 20:08 Ответить
Можливо, у фільмах хтось знайде практичні знання, як у одному фільмі на запитання: "Де ти навчився цьому?" відповідь: "Подивився фільм з Брюсои Лі".
Але є засоби простіші за використання вибухівки. А вона ж має вагу і диверсантам її треба нести.
А підпалити ліс, поле влітку, підпалити автівку ... можна без спецпристроїв.
І за кілька секунд.
Якщо довкола у росії все запалає, як це ускладнить бойові дії?
Простішими діями можна отримати кращі результати.
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20.02.2024 21:23 Ответить
---Інколи потрібно запозичувати досвід терору і у наших ВОРІЖЕНЬОК... Згадаймо : опісля завершення 2-ої Світової-- (всими визнаний ) переможець--тріумфатор --Г. К. Жуков був
викритий у схильності. до грабіжництва/ припер із війни -2 потяги награбованого барахла ( гармошок... ) /І був відправлений тов. Сталіним у бандітську Одесу. задля наведення шмону... Останнім був введений - наказ : всим офіцерам --видати зброю ( осільки саме вони .на радощах гуділи по нічних ресторанах і найбільше піддавались грабіжницьким нападам... ) Крім того було дозволено без всяких там сюсюкань --стріляти на враження ! Єфект--перевершив сподівання: Одеса Міші-Я -пончика--- приуньіла...
Зазначений теракт над нашими ( самовідданими патріотами) українцями вчинено той час. коли тягнеться бодяга у ВР У із прийняттям закону про придбання пересічними гром.-- зброї ( пістоля ) Самі ж її мають...( Пам*ятаєте : як нардеп . сруль-пашинський.--випендрювався перед своєю дівахою--пуляючи у безнадійного безхатька...) Одним словом: якщо і дозволять мати пістоль ( зважаючи . що держава НЕ спроможна всих нас захистити ) то вже готові . супер-дебільні. застереження : зброю за поріг НЕ виносити... тримати. останню. у метал. сейфі !? Ви уявляєте . як " НАШІ ОБРАНЦІ " накралися. що власного народу бояться більше. аніж головорізів лілі ПУТІНА !?
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20.02.2024 15:31 Ответить
Думаю что эта ДРГ называется СБУ , бо х**ловая зеленая хунта тщательно убирает с поля патриотов УКраины...
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20.02.2024 18:43 Ответить
А яка різниця ?
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20.02.2024 19:02 Ответить
аніякої
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20.02.2024 20:44 Ответить
Зеля взяв приклад с Лукашенко. Скоро опозіція в Україні не буде існувати.
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20.02.2024 19:01 Ответить
А Україна існувати буде ? Певен ?
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20.02.2024 20:49 Ответить
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