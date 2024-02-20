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Страны Евросоюза вправе покупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС, - Боррель

боєприпаси,снаряди

Европейские страны могут заказывать артиллерийские снаряды вне ЕС в рамках плана по обеспечению Украины.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Боррель напомнил, что в ЕС с прошлого года действует механизм, в рамках которого были разработаны 60 рамочных контрактов для размещения заказов на артиллерийские снаряды в промышленности – и эти контракты также обеспечиваются финансированием.

"Если у стран-членов есть способ получить боеприпасы на международном рынке, если кто-то может поставить эти боеприпасы быстрее, дешевле и проще, – нет никаких ограничений", – подчеркнул топ-дипломат Евросоюза.

"Мы никогда не говорили, что это (заказ на боеприпасы. – Ред.) будет только для европейской промышленности. Очевидно, что мы будем предоставлять ей приоритет. Но если кто-то имеет лучшее предложение, пожалуйста, используйте его", – призвал Боррель.

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Топ комментарии
+6
Смажений півень в дупу дзьобнув?
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20.02.2024 00:11
+6
волонтер Назар Смик:
Вантажівки з військовою технікою для України встали на кордоні з Польщею через блокаду пунктів пропуску місцевими фермерами. вантажівки стоять на кордоні вже три дні. Вантажівки мали доїхати до українських артилеристів для швидкого розвантаження *********** на позиції
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20.02.2024 00:16
+2
Борель, объясни это жабоедам популярно.
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20.02.2024 00:36
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Смажений півень в дупу дзьобнув?
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20.02.2024 00:11 Ответить
Нема зброї??
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20.02.2024 00:13 Ответить
Їшов третій рік війни..
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20.02.2024 00:14 Ответить
волонтер Назар Смик:
Вантажівки з військовою технікою для України встали на кордоні з Польщею через блокаду пунктів пропуску місцевими фермерами. вантажівки стоять на кордоні вже три дні. Вантажівки мали доїхати до українських артилеристів для швидкого розвантаження *********** на позиції
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20.02.2024 00:16 Ответить
И наши дурачки помогают кремлевской агентуре в Польше. Развернуть грузовики домой - немедленно. Потом предьявить полякам если продолжат блокировать
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20.02.2024 00:28 Ответить
Куда развернуть?
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20.02.2024 17:48 Ответить
Пся крев нам оголосили війну. Гібридно оголосили.
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20.02.2024 01:39 Ответить
Борель, объясни это жабоедам популярно.
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20.02.2024 00:36 Ответить
Євросоюзу не варто чекати коли почнуть працювати внутрішні ВПК і купувати снаряди вже. Мають заблоковані россійскі ресурси і США і ЄС - закуповуйте БК поки є кому їх використовувати, бо потім може бути пізно.
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20.02.2024 00:37 Ответить
БК Україні потрібні вже - організму який потребує вливання крові вже, буде пізно вливати кров через пів року.
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20.02.2024 00:38 Ответить
Баррель, как и все социалисты-коммунисты , как и глава ООН, главное заболтать, и никакой ответственности и помощи.
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20.02.2024 03:22 Ответить
Ведана, і що він сказав *не так* в даному випадку?
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20.02.2024 06:48 Ответить
Вони точно якісь недоумкуваті слюнтяї.
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20.02.2024 04:20 Ответить
 
 