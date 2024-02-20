Страны Евросоюза вправе покупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС, - Боррель
Европейские страны могут заказывать артиллерийские снаряды вне ЕС в рамках плана по обеспечению Украины.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Боррель напомнил, что в ЕС с прошлого года действует механизм, в рамках которого были разработаны 60 рамочных контрактов для размещения заказов на артиллерийские снаряды в промышленности – и эти контракты также обеспечиваются финансированием.
"Если у стран-членов есть способ получить боеприпасы на международном рынке, если кто-то может поставить эти боеприпасы быстрее, дешевле и проще, – нет никаких ограничений", – подчеркнул топ-дипломат Евросоюза.
"Мы никогда не говорили, что это (заказ на боеприпасы. – Ред.) будет только для европейской промышленности. Очевидно, что мы будем предоставлять ей приоритет. Но если кто-то имеет лучшее предложение, пожалуйста, используйте его", – призвал Боррель.
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