Страны Евросоюза вправе покупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС, - Боррель

Европейские страны могут заказывать артиллерийские снаряды вне ЕС в рамках плана по обеспечению Украины.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Боррель напомнил, что в ЕС с прошлого года действует механизм, в рамках которого были разработаны 60 рамочных контрактов для размещения заказов на артиллерийские снаряды в промышленности – и эти контракты также обеспечиваются финансированием.

"Если у стран-членов есть способ получить боеприпасы на международном рынке, если кто-то может поставить эти боеприпасы быстрее, дешевле и проще, – нет никаких ограничений", – подчеркнул топ-дипломат Евросоюза.

"Мы никогда не говорили, что это (заказ на боеприпасы. – Ред.) будет только для европейской промышленности. Очевидно, что мы будем предоставлять ей приоритет. Но если кто-то имеет лучшее предложение, пожалуйста, используйте его", – призвал Боррель.

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